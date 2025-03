Hvem har ikke oplevet dette problem før: vi klikker på SEND-knappen i vores e-mail-program og opdager i samme sekund, at vi har sendt et forkert link eller sendt e-mailen til den forkerte person. Vores Doodle brugere fortalte os, at de gerne ville have sikkerhed for sådanne fejl, når de sender deltagelseslinks til en planlagt afstemning ud.

Med dagens version har vi forbedret brugen af Doodle-administrationslinks. I administrationspanelet for din afstemning har vi nu tilføjet en funktionalitet for arrangører til at nulstille administrationslinket. Et sådant nyt adminlink sendes til arrangøren via e-mail, faktisk til den adresse, der blev brugt til at oprette afstemningen. Alle brugere, der har modtaget det tidligere admin-link, vil kunne deltage i afstemningen, men vil ikke kunne administrere afstemningen.

I håb om, at vi kunne hjælpe vores brugere med denne ændring, ønsker vi dig god Doodling på verdens nemmeste planlægningsværktøj.

Dit Doodle Team