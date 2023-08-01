Als het gaat om roosters maken, als het gaat om het regelen van afspraken en het organiseren van evenementen, is Doodle echt de beste.

Of je nu niet op kantoor bent, met de trein onderweg bent naar een belangrijke vergadering of gewoon lekker van een kopje koffie geniet in een café in de buurt: Doodle werkt naadloos op zowel de desktop als op mobiele apparaten. Onze site is geoptimaliseerd voor smartphones en tablets, zodat je makkelijk in contact kunt blijven met de mensen die je nodig hebt. Ga aan de slag en maak vandaag nog een poll.

Plan en boek vergaderingen via de Doodle-site die je al kent

Met Doodle kun je onderweg makkelijk afspraken plannen, waar je ook bent. Kies, afhankelijk van je voorkeur, de optie die het beste bij je past.

Als je de online enquête-maker Doodle al kent, kun je op je smartphone of tablet gebruikmaken van de voor mobiel geoptimaliseerde versie van onze site. Deze werkt op dezelfde manier als onze standaardplanner, alleen dan op een kleiner scherm. Je profiteert van dezelfde geweldige functies en de vertrouwde bediening die je gewend bent.

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Houd de touwtjes in handen met onze mobiele website

Doodle biedt geen aparte app meer aan, maar via onze mobiele website heb je volledige controle over je afspraken. Je kunt nog steeds je agenda’s koppelen, enquêtes maken en beheren, en je Boekingspagina bekijken – allemaal via je mobiele browser. Het is de meest flexibele manier om onderweg georganiseerd te blijven, zonder dat je iets hoeft te downloaden.

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Meld je aan voor Doodle Professional voor een nog betere planningservaring

Doodle Professional biedt gebruikers een heleboel extra functies die het plannen via de desktop of mobiele website nog makkelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan een advertentievrije ervaring, aanpasbare huisstijl en onbeperkte Boekingspagina's. Voor wie een team heeft, is het supermakkelijk om hun agenda’s te beheren via ons configuratiescherm of om namens hen afspraken te maken met de gastheren.