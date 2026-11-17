Tvůj den v kapse: Doodle je teď k dispozici pro iOS a Android
Aktualizováno: 27. 11. 2026
K dispozici pro
Podporované kalendáře
Součást plánů
iOS a Android
Google, Microsoft 365 a iCloud
Všechny plány Doodle
Vyjdeš ze schůzky a telefon zavibruje. Schůzka ve 14:00 se posunula na 14:30 a teď se kryje přesně s hovorem, který máš domluvený s klientem. Máš čtyři minuty a telefon.
Otevřeš tedy kalendář, přiblížíš, posuneš, klepneš na špatnou schůzku a vrátíš se zpět. Než najdeš obě, jdeš pozdě na další.
Celý den se na displej telefonu nevejde. Týden navržený pro notebook se smrskne na tenké proužky, podrobnosti jsou schované o dvě klepnutí hlouběji a změnit schůzku je jako zápas s pískem.
Jenže telefon je často to jediné, co máš po ruce. Ve výzkumu společnosti Adobe mezi 1 000 zaměstnanci na plný úvazek v USA uvedlo 30 %, že pracují z telefonu při dojíždění, a 29 % během soukromých pochůzek. A den se neustále mění: speciální zpráva Work Trend Index za rok 2025 zjistila, že každá desátá naplánovaná schůzka se domlouvá na poslední chvíli.
Všichni to známe a sami jsme do té pasti padali pořád dokola. Chtěli jsme jedno místo, kde uvidíme svůj osobní i pracovní den a které bude v telefonu rychlé a jednoduché. Tak jsme ho vytvořili. Seznam se s našimi novými mobilními aplikacemi pro iOS a Android.
Zdroje: Adobe Acrobat, výzkum Mobile tech troubles · Work Trend Index, speciální zpráva 2025
Proklikej se aplikací
Tady je krátká procházka jedním dnem s mobilní aplikací Doodle, v devíti obrazovkách.
Obrazovka 1 z 9: Začni své ráno Ranní přehled shrne den ještě dřív, než začne: 8 schůzek, 5 úkolů a 2 h 15 min na soustředění.
Obrazovka 2 z 9: Podívej se, co se děje právě teď Karta „Now“ ukazuje schůzku, na které právě jsi, a zbývající čas, s tlačítky „Running late“ a „Join“. Sekce „Upcoming“ ukazuje zbytek dne.
Obrazovka 3 z 9: Objeví se kolize Jedna schůzka se posunula a teď se v 10:00 dvě překrývají. Doodle to označí přímo na kartě „Now“: 3 překrývající se, 1 odmítnutá.
Obrazovka 4 z 9: Otevři schůzku Uvidíš, kdo přijde, odkaz na hovor i místnost. Pořád tě drží předchozí schůzka?
Obrazovka 5 z 9: Dej vědět správným lidem Vyber, komu dát vědět a o kolik se zpozdíš. Zpráva se napíše sama a jedním klepnutím ji odešleš.
Obrazovka 6 z 9: Najdi termín pro další schůzku Přidej lidi a Doodle označí nejbližší termín, který všem vyhovuje. Když místo toho vybereš několik termínů, odejde skupinová anketa.
Obrazovka 7 z 9: Podívej se na hlasy a zarezervuj Jakmile lidé odhlasují, nejlepší termín se označí. Zarezervuj ho přímo z telefonu.
Obrazovka 8 z 9: Sdílej rezervační stránku V sekci „Quick access“ najdeš své rezervační stránky a skupinové ankety, připravené ke sdílení, ať jsi kdekoli.
Obrazovka 9 z 9: Ochraň zbytek svého dne Jakmile dosáhneš denního limitu schůzek, Doodle za tebe nové pozvánky odmítne. Pro daný den to můžeš vypnout.
A máš den srovnaný, přímo z telefonu Devět obrazovek: tvoje ráno, kolize a její vyřešení, pak hledání termínu, rezervace a ochrana zbytku dne. Stáhni si aplikaci a vyzkoušej to se svými kalendáři.
Ukázková data. V aplikaci uvidíš své vlastní schůzky.
Doodle je k dispozici pro iOS a Android. Podívej se, co právě probíhá, odhal kolizi v kalendáři a připoj se k hovoru jediným klepnutím.
Co všechno zvládneš s mobilní aplikací Doodle?
Doodle v mobilu je aplikace Doodle pro iOS a Android a součást Doodle Time OS. Načte všechny kalendáře, které propojíš, a uspořádá ti den. Tohle v ní najdeš už dnes.
Podívej se, co se děje právě teď
Pohled „Today“ začíná kartou „Now“: schůzka, na které právě jsi, a zbývající čas, nebo volný čas do další schůzky. Pod ní sekce „Upcoming“ seřadí zbytek dne: schůzky, úkoly a celodenní události, a jako součást dne ukáže i časové rezervy a čas na soustředění.
Karta „Now“: 45 minut volna, pak workshop s klientem.
Podívej se dopředu, nebo zpátky
Přejeď prstem na zítřek, nebo vyber libovolné datum na liště s daty či ve výběru data. Příprava na čtvrteční den s klienty zabere pár klepnutí.
„Today“ a „Tomorrow“, na liště s daty jen jedno klepnutí od sebe.
Doodle je k dispozici pro iOS a Android. Podívej se, co právě probíhá, odhal kolizi v kalendáři a připoj se k hovoru jediným klepnutím.
Odhal kolizi dřív, než vejdeš do místnosti
Když se schůzky překrývají, Doodle je v přehledu dne označí a ukáže, kolik jich koliduje, včetně již odmítnutých. Otevři kolizi, porovnej schůzky v jednom zobrazení a rozhodni, co se posune: jednu odmítni, nebo změň její čas.
Překrývající se schůzky označené na kartě „Now“.
Změň schůzku několika klepnutími
Otevři libovolnou schůzku a uvidíš místnost, odkaz na hovor, kdo přijde a kdo už potvrdil účast. Uprav čas, místo, opakování nebo poznámky, přidej lidi, nebo schůzku odmítni. Nestíháš? Klepni přímo ve schůzce na „Running late“, nebo ji ze stejného místa přeplánuj, naplánuj navazující schůzku a pošli všem e-mail.
Kdo přijde, kdo potvrdil účast a seznam účastníků upravený z telefonu.
Připoj se k hovoru jedním klepnutím
Odkazy na Zoom, Google Meet a Microsoft Teams otevřeš přímo z pohledu „Today“ nebo ze schůzky, stejně jako Collaboration Rooms, pokud má tvůj tým tento doplněk. Odmítnuté schůzky se sbalí, takže den zůstane přehledný.
Začni den krátkým přehledem
Krátký přehled v horní části pohledu „Today“ shrne tvoje schůzky, úkoly a čas na soustředění a řekne ti, kdy ti den začíná.
8 schůzek, 5 úkolů a 2 h 15 min na soustředění, shrnuté ještě před začátkem dne.
Najdi termín, nebo pošli anketu
Přidej lidi a Doodle navrhne nejbližší termín, který vyhovuje, a u každého času ukáže, kolik lidí má volno. Vyber ho a odešli pozvánku, nebo vyber několik termínů a pošli skupinovou anketu.
Nejbližší termín je označený, další dva jsou vybrané pro skupinovou anketu.
Podívej se na hlasy a zarezervuj
Otevři skupinovou anketu, podívej se na hlasy u každého termínu s označeným nejlepším časem a zarezervuj ho z telefonu. Hlasovat můžeš i v anketách, do kterých tě někdo pozval.
Hlasy u každého termínu, nejlepší termín je označený.
Sdílej své rezervační stránky
V sekci „Quick access“ najdeš své rezervační stránky a skupinové ankety, připravené ke sdílení přes nabídku sdílení v telefonu. Rezervační stránky vytváříš na webu.
Rezervační stránky připravené ke sdílení ze sekce „Quick access“.
Doodle je k dispozici pro iOS a Android. Podívej se, co právě probíhá, odhal kolizi v kalendáři a připoj se k hovoru jediným klepnutím.
Ochraň svůj den
Nastav si denní limit schůzek, čas na soustředění a nepřítomnost v kanceláři. Jakmile dosáhneš limitu, nebo během přísného času na soustředění, Doodle za tebe podle tvých pravidel odmítne nové pozvánky. Pro daný den to můžeš vypnout.
Denní limit schůzek je dosažen, nové pozvánky se odmítají.
Měj úkoly hned vedle schůzek
Přidej úkol během pár sekund, nastav mu prioritu a termín a uvidíš ho ve svém dni vedle schůzek.
Úkoly seskupené podle priority.
Funguje s kalendáři, které už používáš?
Ano. Doodle v mobilu ukazuje všechny kalendáře, které máš propojené s účtem Doodle: Google Calendar, Microsoft 365 a Apple iCloud. Telefon i počítač používají stejný účet Doodle, takže změna na jednom se hned objeví i na druhém.
Jak aplikaci získáš?
Doodle v mobilu si stáhneš zdarma a je součástí každého plánu Doodle, včetně plánu Free.
Stáhni si ji. Vyhledej „Doodle: Scheduling & Polls“ v obchodě App Store pro iOS nebo na Google Play pro Android.
Přihlas se. Použij účet, který používáš pro Doodle na webu.
Otevři „Today“. Tvoje propojené kalendáře už tam jsou.
Časté otázky
Je Doodle v mobilu k dispozici pro iOS i Android? Ano. Stáhni si aplikaci z obchodu App Store pro iOS nebo z Google Play pro Android.
Potřebuji nový účet? Ne. Přihlas se účtem Doodle, který už používáš na webu, a tvoje propojené kalendáře a schůzky se v aplikaci objeví.
Které plány aplikaci zahrnují? Každý plán Doodle, včetně plánu Free.
Můžu se z aplikace připojit k hovorům v Microsoft Teams? Ano. Odkaz na Teams ve schůzce se otevře v aplikaci Microsoft Teams v tvém telefonu.
Tvůj den už v telefonu žije. Teď v něm má i pořádek.
Vezmi si den s sebou.
Stáhni si Doodle pro iOS nebo Android ještě dnes. Je součástí každého plánu Doodle.
Zdroje
Adobe Acrobat, výzkum Mobile tech troubles (1 000 zaměstnanců na plný úvazek v USA, vlastní výpovědi)
Work Trend Index, speciální zpráva Breaking down the infinite workday, 2025
Obrazovky ukazují ukázková data. Aplikace zobrazí tvoje vlastní schůzky a kalendáře.
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