Disponible en Funciona con Incluida en iOS y Android Google, Microsoft 365 e iCloud Todos los planes de Doodle

Sales de una reunión y te vibra el móvil. La reunión de las 14:00 ha pasado a las 14:30 y ahora coincide justo con la llamada que le prometiste a un cliente. Tienes cuatro minutos y un móvil.

Así que abres el calendario, haces zoom, te desplazas, tocas la reunión que no es y vuelves atrás. Para cuando encuentras las dos, ya llegas tarde a la siguiente.

Un día completo no cabe en la pantalla de un móvil. Una semana pensada para el portátil se queda en franjas diminutas, los detalles están a dos toques de distancia y cambiar una reunión puede ser como intentar sujetar arena con las manos.

Pero muchas veces el móvil es lo único que tienes a mano. En el estudio de Adobe con 1.000 empleados a tiempo completo de EE. UU., el 30 % dijo que usa el móvil para trabajar en sus desplazamientos y el 29 % durante sus citas personales. Y el día no se detiene: según el informe especial Work Trend Index de 2025, 1 de cada 10 reuniones programadas se convoca a última hora.

A todos nos ha pasado, y nosotros también caíamos una y otra vez en la misma trampa. Queríamos un solo sitio donde ver nuestro día personal y laboral, rápido y cómodo en el móvil. Así que lo creamos. Te presentamos nuestras nuevas apps para iOS y Android.

Fuentes: Adobe Acrobat, estudio sobre problemas tecnológicos en dispositivos móviles · Informe especial Work Trend Index, 2025

Recorre la app

Aquí tienes un breve recorrido por un día con Doodle en el móvil, en nueve pantallas.

Pantalla 1 de 9: empieza por la mañana Un resumen te cuenta el día antes de que empiece: 8 reuniones, 5 tareas y 2 h 15 min de concentración.

Pantalla 2 de 9: mira lo que está pasando ahora La tarjeta «Ahora» muestra la reunión en la que estás y el tiempo que queda, con «Llego tarde» y «Unirse». «Próximos» recoge el resto del día.

Pantalla 3 de 9: aparece un conflicto Una reunión ha cambiado de hora y ahora dos se solapan a las 10:00. Doodle lo marca en la propia tarjeta «Ahora»: 3 solapadas, 1 rechazada.

Pantalla 4 de 9: abre la reunión Mira quién va, el enlace de la llamada y la sala. ¿Todavía no has salido de la reunión anterior?

Pantalla 5 de 9: avisa a quien tenga que saberlo Elige a quién avisar y cuánto vas a tardar. El mensaje ya viene redactado y se envía con un toque.

Pantalla 6 de 9: busca hueco para la siguiente Añade a los participantes y Doodle marca la primera hora que encaja. Si prefieres proponer varias horas, se envía una encuesta grupal.

Pantalla 7 de 9: mira los votos y reserva Cuando ya han votado, se marca la mejor franja. Resérvala desde el móvil.

Pantalla 8 de 9: comparte una página de reservas «Acceso rápido» reúne tus páginas de reservas y encuestas grupales, listas para compartir estés donde estés.

Pantalla 9 de 9: protege el resto de tu día Cuando llegas a tu límite diario de reuniones, Doodle rechaza las nuevas invitaciones por ti. Puedes desactivarlo por hoy.

Así queda tu día, resuelto desde el móvil Nueve pantallas: tu mañana, un conflicto y su solución, y después buscar una hora, reservarla y proteger el resto del día. Descarga la app y compruébalo con tus propios calendarios.

Datos de demostración. En la app verás tus propias reuniones.

Doodle ya está en iOS y Android. Mira qué pasa ahora, detecta un conflicto y únete a la llamada con un toque. Descárgala en Google Play Descárgala en la App Store

¿Qué puedes hacer con Doodle en el móvil?

Doodle en el móvil es la app de Doodle para iOS y Android y forma parte de Doodle Time OS. Lee todos los calendarios que conectes y pone tu día en orden. Esto es lo que incluye hoy.

Mira lo que está pasando ahora

«Hoy» se abre con la tarjeta «Ahora»: la reunión en la que estás y el tiempo que queda, o el tiempo libre antes de la siguiente. Debajo, «Próximos» muestra el resto del día en orden, con reuniones, tareas y eventos de todo el día, y con los márgenes de tiempo y el tiempo de concentración como parte de la jornada.

La tarjeta «Ahora»: 45 minutos libres y, después, el taller con el cliente.

Mira hacia delante o hacia atrás

Desliza hasta mañana o elige cualquier fecha en la barra de fechas o en el selector de fechas. Preparar la jornada del jueves con clientes te lleva un par de toques.

«Hoy» y «Mañana», a un toque de distancia en la barra de fechas.

Doodle ya está en iOS y Android. Mira qué pasa ahora, detecta un conflicto y únete a la llamada con un toque. Descárgala en Google Play Descárgala en la App Store

Detecta el conflicto antes de entrar

Cuando las reuniones se solapan, Doodle las marca en el día y te muestra cuántas coinciden, incluidas las que ya has rechazado. Abre el conflicto, compara las reuniones en una sola vista y decide cuál se mueve: rechaza una o cambia su hora.

Reuniones solapadas marcadas en la tarjeta «Ahora».

Cambia una reunión con unos pocos toques

Abre cualquier reunión para ver la sala, el enlace de la llamada, quién viene y quién ha dicho que sí. Edita la hora, el lugar, la repetición o las notas, añade personas o recházala. ¿Vas con retraso? Toca «Llego tarde» en la propia reunión, o reprográmala, planifica un seguimiento y envía un correo a todos desde el mismo sitio.

Quién viene, quién ha dicho que sí y la lista de participantes actualizada desde el móvil.

Únete a la llamada con un solo toque

Los enlaces de Zoom, Google Meet y Microsoft Teams se abren directamente desde «Hoy» o desde la reunión, igual que las Salas de colaboración si tu equipo tiene el complemento. Las reuniones que has rechazado se pliegan, para que el día se lea de un vistazo.

Empieza el día con un resumen

Un breve resumen en la parte superior de «Hoy» recoge tus reuniones, tareas y tiempo de concentración, y te dice a qué hora empieza tu día.

8 reuniones, 5 tareas y 2 h 15 min de concentración, resumidos antes de que empiece el día.

Busca una hora o envía una encuesta

Añade personas y Doodle te propone la primera hora que encaja, con cuántas personas están libres en cada franja. Elígela para enviar la invitación o elige varias horas para enviar una encuesta grupal.

Primera hora disponible marcada; otras dos elegidas para enviar una encuesta grupal.

Mira los votos y reserva

Abre una encuesta grupal para ver los votos de cada hora, con la mejor marcada, y resérvala desde el móvil. También puedes votar en las encuestas a las que te inviten.

Votos para cada hora, con la mejor franja marcada.

Comparte tus páginas de reservas

«Acceso rápido» reúne tus páginas de reservas y encuestas grupales, listas para compartir desde el menú de compartir del móvil. Las páginas de reservas se crean en la web.

Páginas de reservas listas para compartir desde «Acceso rápido».

Doodle ya está en iOS y Android. Mira qué pasa ahora, detecta un conflicto y únete a la llamada con un toque. Descárgala en Google Play Descárgala en la App Store

Protege tu día

Configura un límite diario de reuniones, tiempo de concentración y ausencias. Cuando llegas a tu límite, o durante el tiempo de concentración estricto, Doodle rechaza las nuevas invitaciones por ti, según las reglas que tú fijes. Puedes desactivarlo por hoy.

Límite diario de reuniones alcanzado, con las nuevas invitaciones rechazadas.

Ten tus tareas junto a tus reuniones

Añade una tarea en segundos, fija su prioridad y su fecha límite, y mírala en tu día junto a tus reuniones.

Tareas agrupadas por prioridad.

¿Funciona con los calendarios que ya usas?

Sí. Doodle en el móvil muestra todos los calendarios que hayas conectado a Doodle: Google Calendar, Microsoft 365 y Apple iCloud. Tu móvil y tu ordenador usan la misma cuenta de Doodle, así que cualquier cambio en uno se refleja en el otro.

¿Cómo se consigue?

Doodle en el móvil se descarga gratis y viene con todos los planes de Doodle, incluido el plan gratuito.

Descarga la app. Busca Doodle: Scheduling & Polls en la App Store si tienes iOS o en Google Play si tienes Android. Inicia sesión. Usa la cuenta con la que entras en Doodle en la web. Abre «Hoy». Tus calendarios conectados ya están ahí.

Preguntas frecuentes

¿Doodle en el móvil está disponible para iOS y Android? Sí. Descarga la app en la App Store para iOS o en Google Play para Android.

¿Necesito una cuenta nueva? No. Inicia sesión con la cuenta de Doodle que ya usas en la web y tus calendarios conectados y tus reuniones aparecerán en la app.

¿Qué planes incluyen la app? Todos los planes de Doodle, incluido el plan gratuito.

¿Puedo unirme a las llamadas de Microsoft Teams desde la app? Sí. Un enlace de Teams en una reunión se abre en la app de Microsoft Teams de tu móvil.

Tu día ya vive en tu móvil. Ahora, además, está en orden.

Llévate el día contigo. Descárgate Doodle para iOS o Android hoy mismo. Viene con todos los planes de Doodle. Descárgala en Google Play Descárgala en la App Store

Fuentes

Las pantallas muestran datos de demostración. La app muestra tus propias reuniones y calendarios.