Disponibile su Funziona con Inclusa in iOS e Android Google, Microsoft 365 e iCloud Tutti i piani Doodle

Esci da una riunione e il telefono vibra. La riunione delle 14 è stata spostata alle 14:30 e ora si sovrappone proprio alla chiamata che avevi promesso a un cliente. Hai quattro minuti e un telefono.

Così apri il calendario, ingrandisci con le dita, scorri, tocchi la riunione sbagliata e torni indietro. Quando le hai trovate entrambe, sei già in ritardo per la successiva.

Una giornata piena non sta sullo schermo di un telefono. Una settimana pensata per il portatile si riduce a strisce sottilissime, i dettagli sono nascosti a due tocchi di distanza e modificare una riunione può trasformarsi in un'impresa.

Eppure spesso il telefono è tutto ciò che hai. Nella ricerca di Adobe su 1.000 dipendenti a tempo pieno negli Stati Uniti, il 30% ha dichiarato di lavorare dal telefono durante il tragitto casa-lavoro e il 29% durante gli appuntamenti personali. E la giornata non si ferma mai: secondo il report speciale Work Trend Index 2025, 1 riunione programmata su 10 viene fissata all'ultimo minuto.

Ci siamo passati tutti, e anche noi continuavamo a cadere nella stessa trappola. Volevamo un unico posto per vedere la nostra giornata, personale e di lavoro, che fosse rapido e comodo da usare sul telefono. Così l'abbiamo creato. Dai il benvenuto alle nostre nuove app per iOS e Android.

Fonti: Adobe Acrobat, ricerca sui problemi tecnologici nel settore mobile · report speciale Work Trend Index, 2025

Fai un giro nell'app

Ecco una breve panoramica di una giornata con Doodle sul cellulare, in nove schermate.

Schermata 1 di 9: inizia dalla tua mattina Un briefing riassume la giornata prima che inizi: 8 riunioni, 5 attività e 2 h 15 min di concentrazione.

Schermata 2 di 9: guarda cosa succede adesso La scheda “Adesso” mostra la riunione in corso e il tempo rimanente, con “In ritardo” e “Partecipa”. “In arrivo” elenca il resto della giornata.

Schermata 3 di 9: spunta un conflitto Una riunione è stata spostata e ora due si sovrappongono alle 10:00. Doodle lo segnala direttamente nella scheda “Adesso”: 3 sovrapposte, 1 rifiutata.

Schermata 4 di 9: apri la riunione Vedi chi partecipa, il link della chiamata e la sala. Sei ancora bloccato nella riunione precedente?

Schermata 5 di 9: avvisa le persone giuste Scegli chi avvisare e quanto ritardo avrai. Il messaggio è già scritto per te e basta un tocco per inviarlo.

Schermata 6 di 9: trova un orario per la prossima Aggiungi le persone e Doodle segnala il primo orario disponibile. Se invece scegli più orari, parte un sondaggio di gruppo.

Schermata 7 di 9: guarda i voti, poi prenota Quando tutti hanno votato, viene segnalato l'orario migliore. Prenotalo dal telefono.

Schermata 8 di 9: condividi una pagina di prenotazione “Accesso rapido” elenca le tue pagine di prenotazione e i sondaggi di gruppo, pronti da condividere ovunque tu sia.

Schermata 9 di 9: proteggi il resto della giornata Quando raggiungi il tuo limite giornaliero di riunioni, Doodle rifiuta i nuovi inviti al posto tuo. Puoi disattivarlo per la giornata.

Ecco la tua giornata, organizzata dal telefono Nove schermate: la tua mattina, un conflitto e la soluzione, poi trovare un orario, prenotarlo e proteggere il resto della giornata. Scarica l'app e provala con i tuoi calendari.

Dati dimostrativi. Nell'app vedrai le tue riunioni.

Doodle è disponibile su iOS e Android. Guarda cosa succede adesso, individua i conflitti e partecipa alla chiamata con un tocco. Scaricala su Google Play Scaricala dall'App Store

Cosa puoi fare con Doodle sul cellulare?

Doodle sul cellulare è l'app Doodle per iOS e Android e fa parte di Doodle Time OS. Legge tutti i calendari che colleghi e mette in ordine la tua giornata. Ecco cosa offre oggi.

Guarda cosa succede adesso

“Oggi” si apre con la scheda “Adesso”: la riunione in corso e il tempo rimanente, oppure il tempo libero prima della prossima. Sotto, “In arrivo” elenca in ordine il resto della giornata, con riunioni, attività ed eventi che durano tutto il giorno, e con margini e tempo di concentrazione inseriti nella giornata.

La scheda “Adesso”: 45 minuti liberi, poi il workshop con il cliente.

Guarda avanti o indietro

Scorri fino a domani o scegli una data qualsiasi dalla barra delle date o dal selettore di date. Per prepararti alla giornata con i clienti di giovedì bastano un paio di tocchi.

“Oggi” e “Domani”, a un tocco di distanza nella barra delle date.

Doodle è disponibile su iOS e Android. Guarda cosa succede adesso, individua i conflitti e partecipa alla chiamata con un tocco. Scaricala su Google Play Scaricala dall'App Store

Individua il conflitto prima di entrare

Quando le riunioni si sovrappongono, Doodle le segnala nella giornata e ti mostra quante sono in conflitto, comprese quelle che hai già rifiutato. Apri il conflitto, confronta le riunioni in un'unica vista e decidi cosa spostare: rifiutane una o cambiane l'orario.

Riunioni sovrapposte segnalate nella scheda “Adesso”.

Modifica una riunione con pochi tocchi

Apri qualsiasi riunione per vedere la sala, il link della chiamata, chi partecipa e chi ha accettato. Modifica orario, luogo, ricorrenza o note, aggiungi persone o rifiutala. Sei in ritardo? Tocca “In ritardo” direttamente nella riunione, oppure riprogrammala, pianifica un follow-up e scrivi un'email a tutti dallo stesso punto.

Chi partecipa, chi ha accettato e l'elenco dei partecipanti aggiornato dal telefono.

Partecipa alla chiamata con un solo tocco

I link di Zoom, Google Meet e Microsoft Teams si aprono direttamente da “Oggi” o dalla riunione, e lo stesso vale per le Stanze di collaborazione, se il tuo team ha il componente aggiuntivo. Le riunioni che hai rifiutato si comprimono, così la giornata resta facile da leggere.

Inizia la giornata con un briefing

Un breve briefing in cima a “Oggi” riassume riunioni, attività e tempo di concentrazione, e ti dice quando inizia la tua giornata.

8 riunioni, 5 attività e 2 h 15 min di concentrazione, riassunti prima che inizi la giornata.

Trova un orario o invia un sondaggio

Aggiungi le persone e Doodle ti suggerisce il primo orario disponibile, indicando quante persone sono libere in ciascun orario. Sceglilo per inviare l'invito, oppure scegli più orari per inviare un sondaggio di gruppo.

Il primo orario utile segnalato; altri due scelti per inviare un sondaggio di gruppo.

Guarda i voti, poi prenota

Apri un sondaggio di gruppo per vedere i voti per ogni orario, con l'orario migliore segnalato, e prenotalo dal telefono. Puoi anche votare nei sondaggi a cui ti invitano.

I voti per ogni orario, con quello migliore segnalato.

Condividi le tue pagine di prenotazione

“Accesso rapido” elenca le tue pagine di prenotazione e i sondaggi di gruppo, pronti da condividere con il menu di condivisione del telefono. Le pagine di prenotazione si creano dal web.

Pagine di prenotazione pronte da condividere da “Accesso rapido”.

Doodle è disponibile su iOS e Android. Guarda cosa succede adesso, individua i conflitti e partecipa alla chiamata con un tocco. Scaricala su Google Play Scaricala dall'App Store

Proteggi la tua giornata

Imposta un limite giornaliero di riunioni, il tempo di concentrazione e l'assenza dall'ufficio. Quando raggiungi il limite, o durante il tempo di concentrazione rigoroso, Doodle rifiuta i nuovi inviti al posto tuo, secondo le regole che hai impostato. Puoi disattivarlo per la giornata.

Il limite giornaliero di riunioni raggiunto, con i nuovi inviti rifiutati.

Tieni le attività accanto alle riunioni

Aggiungi un'attività in pochi secondi, imposta priorità e scadenza e vedila nella tua giornata accanto alle riunioni.

Attività raggruppate per priorità.

Funziona con i calendari che usi già?

Sì. Doodle sul cellulare mostra tutti i calendari che hai collegato a Doodle: Google Calendar, Microsoft 365 e Apple iCloud. Il telefono e il computer usano lo stesso account Doodle, quindi una modifica fatta su uno si vede anche sull'altro.

Come si scarica?

Doodle sul cellulare si scarica gratis ed è incluso in tutti i piani Doodle, compreso il piano gratuito.

Scarica l'app. Cerca “Doodle: Scheduling & Polls” sull'App Store se hai iOS o su Google Play se hai Android. Accedi. Usa lo stesso account con cui accedi a Doodle sul web. Apri “Oggi”. I calendari collegati sono già lì.

Domande frequenti

Doodle sul cellulare è disponibile su iOS e Android? Sì. Scaricalo dall'App Store per iOS o da Google Play per Android.

Mi serve un nuovo account? No. Accedi con l'account Doodle che usi già sul web e nell'app troverai i calendari collegati e le tue riunioni.

Quali piani includono l'app? Tutti i piani Doodle, compreso il piano gratuito.

Posso partecipare alle chiamate di Microsoft Teams dall'app? Sì. Un link di Teams in una riunione si apre nell'app Microsoft Teams sul tuo telefono.

La tua giornata è già sul telefono. Ora è anche in ordine.

Portati la giornata con te. Scarica subito Doodle per iOS o Android. L'app è inclusa in tutti i piani Doodle. Scaricala su Google Play Scaricala dall'App Store

Fonti

Le schermate mostrano dati dimostrativi. L'app mostra le tue riunioni e i tuoi calendari.