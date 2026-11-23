Il y a quelques semaines, j’ai assisté à un appel avec une assistante de direction aux États-Unis. Vers la fin, sans qu’on lui ait rien demandé, elle nous a prévenus : « Personne n’est vraiment disponible la semaine de Thanksgiving. » Plus tôt dans ce même appel, elle nous avait expliqué comment elle obtient des réponses de gens qui ne consultent pas leurs e-mails. Le vendredi, elle leur annonce qu’elle tranchera le mercredi. Voilà la semaine de Thanksgiving en deux phrases. Cinq jours de travail entassés dans deux jours et demi, comme une valise cabine qu’on n’arrive pas tout à fait à fermer. Et quelque part dans ces journées, il faut encore organiser la fête elle-même : qui reçoit, quel jour convient, qui apporte la tarte. Voici mon avis. Ces projets ne s’organisent pas pendant un après-midi libre, parce qu’il n’y en a pas. Ils s’organisent sur un téléphone, dans les 20 minutes entre une réunion et la suivante. Ici, au Royaume-Uni, il n’y a pas de Thanksgiving du tout. Je regarde tout ça de loin, un peu jaloux du long week-end.

Données Doodle À quoi ressemble la semaine de Thanksgiving Je voulais savoir si la semaine était vraiment aussi serrée, alors j’ai regardé nos propres chiffres : combien de personnes aux États-Unis ont eu une réunion réservée, ou une réponse à un sondage, chaque jour de la semaine de Thanksgiving 2025, par rapport à une semaine normale du même automne. Semaine de Thanksgiving 2025, États-Unis Données Doodle 82 75 45 10 13 57 87 lun. 24 mar. 25 mer. 26 jeu. 27 ven. 28 sam. 29 dim. 30 Jour normal = 100 C’est bien le cas. Lundi et mardi, l’activité se situe entre les trois quarts et les quatre cinquièmes d’une journée normale. Mercredi, elle tombe à 45 %. Le jour de Thanksgiving, elle est à 10 %, soit un dixième d’un jeudi normal, et le vendredi se redresse à peine. Au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne, ce même jeudi tourne à près de 90 % de la normale. Jour de Thanksgiving 2025, par pays Données Doodle États-Unis 10 Canada 93 Royaume-Uni 88 Allemagne 88 Jour normal = 100 Et ce n’est pas un cas isolé. La semaine de Thanksgiving 2024 était presque identique : mercredi à 49 %, jeudi à 10 %. Données Doodle. Chaque barre indique le nombre d’organisateurs actifs depuis ce pays dont une réunion a été réservée, ou dont un sondage, une sign-up sheet ou une séance a attiré un participant, ce jour-là, en pourcentage du même jour de la semaine sur quatre semaines normales entre le 20 octobre et le 21 novembre 2025. Chiffres relatifs uniquement.

Lundi Repère les creux L’appli Doodle s’ouvre sur un court briefing : combien de réunions tu as, tes tâches, ton temps de concentration et l’heure à laquelle ta journée commence. En dessous, « Aujourd’hui » affiche la réunion en cours, le temps restant et le temps libre avant la suivante. Le briefing : la journée résumée avant qu’elle commence. Disons que lundi, tu as 8 réunions et un conflit. Le conflit, tu le règles en premier : refuse-en une, ou déplace-la, directement depuis la réunion. Et là, tu le vois : un creux de 20 minutes à 11 h 40. Un conflit signalé sur la carte « Maintenant », prêt à être réglé depuis la réunion.

Mardi Envoie le sondage pendant un creux Ce creux suffit. Ajoute tes amis, choisis trois créneaux pour le Friendsgiving (le Thanksgiving entre amis), et un sondage de groupe est envoyé. Fais comme cette assistante de direction : envoie-le mardi, et annonce à tout le monde que tu trancheras mercredi. Choisis quelques créneaux, et un sondage de groupe est envoyé. Elle nous a dit que son moment préféré, c’est quand le sondage indique la date gagnante : plus besoin de passer en revue 25 dates différentes. Un Friendsgiving compte moins d’invités, mais la règle est la même.

Mercredi Réserve la date à l’embarquement Mercredi, les votes sont là, et Doodle signale le meilleur créneau. Ouvre le sondage et réserve-le depuis ton téléphone, entre le contrôle de sécurité et l’embarquement. Les votes sont là : dimanche l’emporte, prêt à être réservé. Si ton appel de 15 h commence alors que tu fais encore la queue au contrôle de sécurité, appuie sur « En retard ». Doodle prévient les bonnes personnes, avec le message déjà rédigé. « En retard » : qui prévenir, de combien, message rédigé.

Jeudi Laisse ton agenda dire non Programme ton absence du bureau avant de partir, avec un court message de réponse. Pendant que tu n’es pas là, Doodle refuse les nouvelles invitations à ta place, selon les règles que tu as fixées. Le sondage est bouclé, le Friendsgiving est réservé, et jeudi, il ne reste plus que la dinde. Une semaine courte te laisse un téléphone et une poignée de creux de 20 minutes. L’appli Doodle est incluse dans tous les forfaits Doodle : tu peux donc envoyer le sondage dès le premier. C’est dans les creux que les projets prennent forme. Télécharger l’appli Les écrans présentent des données de démonstration. L’appli affiche tes propres réunions et calendriers.