Vor ein paar Wochen war ich bei einem Call mit einer Executive Assistant aus den USA dabei. Gegen Ende gab sie uns eine Vorwarnung, nach der wir gar nicht gefragt hatten: „In der Woche von Thanksgiving hat eigentlich niemand Zeit.“ Zuvor hatte sie im selben Call erklärt, wie sie Antworten von Leuten bekommt, die ihre E-Mails nicht lesen. Sie sagt ihnen am Freitag, dass sie am Mittwoch entscheidet. Das ist die Thanksgiving-Woche in zwei Sätzen. Fünf Arbeitstage, gepackt in zweieinhalb, wie ein Handgepäckkoffer, der nicht ganz zugeht. Und irgendwo in diesen Tagen muss auch noch das Fest selbst geplant werden: wer einlädt, welcher Tag passt, wer den Kuchen mitbringt. Ich sehe es so: Diese Pläne entstehen nicht an einem freien Nachmittag, denn den gibt es nicht. Sie entstehen auf dem Handy, in den 20 Minuten zwischen einem Meeting und dem nächsten. Hier in Großbritannien gibt es gar kein Thanksgiving. Ich schaue von der Seitenlinie aus zu und bin ein bisschen neidisch auf das lange Wochenende.

Doodle-Daten So sieht die Thanksgiving-Woche aus Ich wollte wissen, ob es wirklich so eng wird, also habe ich mir unsere eigenen Zahlen angesehen: bei wie vielen Menschen in den USA an jedem Tag der Thanksgiving-Woche 2025 ein Meeting gebucht oder eine Umfrage beantwortet wurde, verglichen mit einer normalen Woche in diesem Herbst. Thanksgiving-Woche 2025, USA Doodle-Daten 82 75 45 10 13 57 87 Mo. 24 Di. 25 Mi. 26 Do. 27 Fr. 28 Sa. 29 So. 30 Normaler Tag = 100 Es wird tatsächlich eng. Montag und Dienstag liegen bei drei Vierteln bis vier Fünfteln eines normalen Tages. Am Mittwoch fällt der Wert auf 45%. An Thanksgiving selbst sind es 10%, ein Zehntel eines normalen Donnerstags, und der Freitag erholt sich kaum. In Kanada, Großbritannien und Deutschland liegt derselbe Donnerstag bei fast 90% des Normalwerts. Thanksgiving 2025 im Ländervergleich Doodle-Daten USA 10 Kanada 93 Großbritannien 88 Deutschland 88 Normaler Tag = 100 Und das ist kein Ausreißer. Die Thanksgiving-Woche 2024 sah fast genauso aus: Mittwoch bei 49%, Donnerstag bei 10%. Doodle-Daten. Jeder Balken zeigt die Zahl der Organisierenden, die aus dem jeweiligen Land heraus planen und bei denen an diesem Tag ein Meeting gebucht wurde oder deren Umfrage, Sign-up-Sheet oder Session mindestens eine Teilnahme verzeichnete, in Prozent desselben Wochentags in vier normalen Wochen zwischen dem 20. Oktober und dem 21. November 2025. Nur relative Werte.

Montag Finde die Lücken Die Doodle-App startet mit einem kurzen Briefing: wie viele Meetings du hast, deine Aufgaben, deine Fokuszeit und wann dein Tag beginnt. Darunter zeigt „Heute“ das Meeting, in dem du gerade bist, wie viel Zeit noch bleibt und die freie Zeit bis zum nächsten. Das Briefing: der Tag zusammengefasst, bevor er beginnt. Angenommen, am Montag stehen 8 Meetings und ein Konflikt an. Zuerst löst du den Konflikt: Sag eines der Meetings ab oder verschieb es, direkt aus dem Termin heraus. Dann siehst du es. Um 11:40 Uhr gibt es eine Lücke von 20 Minuten. Ein Konflikt, markiert auf der „Jetzt“-Karte und direkt aus dem Meeting lösbar.

Dienstag Schick die Umfrage in der Lücke los Diese Lücke reicht. Füge deine Freunde hinzu, wähle drei Zeiten für Friendsgiving (Thanksgiving mit Freunden) aus, und eine Gruppenumfrage geht raus. Mach es wie die EA aus dem Call: Verschick sie am Dienstag und sag allen, dass du am Mittwoch entscheidest. Wähle ein paar Zeiten aus, und eine Gruppenumfrage geht raus. Ihr Lieblingsmoment, hat sie uns erzählt, ist der, in dem die Umfrage zeigt, welcher Termin gewonnen hat. Dann muss sie sich nicht durch 25 verschiedene Termine arbeiten. Ein Friendsgiving hat weniger Gäste, aber es gilt dieselbe Regel.

Mittwoch Buche am Gate Bis Mittwoch sind die Stimmen da, und Doodle markiert die beste Zeit. Öffne die Umfrage und buche den Termin vom Handy aus, zwischen Sicherheitskontrolle und Boarding. Alle Stimmen da: Sonntag gewinnt, bereit zum Buchen. Wenn dein Call um 15 Uhr beginnt, während du noch in der Schlange zur Sicherheitskontrolle stehst, tippe auf „Verspätung“. Doodle sagt den richtigen Leuten Bescheid, die Nachricht ist schon geschrieben. „Verspätung“: wem du Bescheid gibst, wie spät du dran bist, Nachricht fertig.

Donnerstag Lass den Kalender Nein sagen Stell deine Abwesenheit ein, bevor du losfährst, mit einer kurzen Antwort. Während du weg bist, lehnt Doodle neue Einladungen für dich ab, nach den Regeln, die du festlegst. Die Umfrage ist erledigt, das Friendsgiving ist gebucht, und am Donnerstag bleibt nur noch der Truthahn. Von einer kurzen Woche bleiben dir ein Handy und eine Handvoll 20-Minuten-Lücken. Die Doodle-App ist in jedem Doodle-Plan enthalten, also kannst du die Umfrage schon in der ersten verschicken. In den Lücken entstehen die Pläne. App holen Die Screens zeigen Demodaten. In der App siehst du deine eigenen Meetings und Kalender.