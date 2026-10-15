Op dinsdag zit het kantoor vol, op vrijdag is het leeg.Brengt slimmere afstemming je kantoorweek in balans?
Midden in de week zijn er op kantoor te weinig bureaus, en de rest van de tijd staat het half leeg. Hier lees je wat de data laat zien, en hoe elk team met één korte stemming zijn kantoordagen afspreekt.
Weet je nog hoe kantoordagen vóór corona waren? Ik wel! Het lijkt alweer heel lang geleden. Ik was elke dag bijna 2 uur onderweg, enkele reis. Ik hoefde niet elke dag naar kantoor, maar ik wilde er toch heen, omdat de meeste collega’s er ook waren. Ik had een vaste werkplek met een prachtig uitzicht. Dat is nu allemaal een verre herinnering. In de coronajaren ging het er alleen maar over dat kantoren zouden verdwijnen en dat elke kenniswerker voortaan thuis zou werken.
Spoel door naar vandaag: er zijn weer meer mensen op kantoor (of hun werkgever verplicht ze ertoe). Misschien werken ze niet meer in hetzelfde grote kantoor als vroeger, en hoeven ze maar een paar dagen per week te komen in plaats van de hele week. Of je nu in het kamp ‘terug naar kantoor’ zit of niet, voor wie operations aanstuurt, blijft het een uitdaging om de dagelijkse aanwezigheid te regelen. Er moeten genoeg bureaus voor iedereen zijn, en de regels voor gezondheid en veiligheid moeten worden nageleefd.
De schommeling tussen drukke kantoordagen en dagen waarop er geen kip te zien is, valt lastig bij te houden. Ben je verantwoordelijk voor operations of facilitair management, dan zie je in elk overzicht van de toegangspasjes hetzelfde patroon: een volle middenweek, een rustige maandag en een lege vrijdag. Ik wil laten zien wat dit doet met het bedrijfsresultaat, maar vooral hoe je het beter kunt coördineren.
Hieronder lees je wat sensoren op kantoor laten zien over de week en wat de scheve week kost, vind je drie gewoonten van het CMI die hybride teams helpen om af te stemmen, en zie je waar Time OS past.
Het probleem
Waarom komt iedereen op dezelfde dagen naar kantoor?
Vooral uit gewoonte, en in de hoop collega’s te zien. XY Sense meet het kantoorgebruik met sensoren op zo’n 63.000 werkplekken in negen landen. In het eerste kwartaal van 2026 haalde dinsdag een bezetting van 52%, woensdag 51% en donderdag 47%. Vrijdag bleef steken op 30%.
In alle vier de kwartalen van Q2 2025 tot en met Q1 2026 was dinsdag de drukste dag en vrijdag de rustigste.
Wie het vastgoed beheert, ziet dezelfde krapte. In de 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey van CBRE, een enquête onder meer dan 180 verantwoordelijken voor bedrijfshuisvesting, zei 73% dat hun kantoor op de drukste dagen feitelijk vol zit. Tegelijk meldde 66% ruimte die gemiddeld voor minder dan 60% wordt gebruikt.
Wat me opvalt, is dat beide problemen zich in hetzelfde gebouw afspelen. Op dinsdag vinden teams geen bureau, en op vrijdag brandt het licht voor een handjevol mensen. Dezelfde ruimte, dezelfde mensen. Het enige wat verschuift, is de dag die iedereen kiest.
Bronnen: XY Sense, Workplace Utilization Index, Q4 2025 en Q1 2026 · CBRE, 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey
De kosten
Wat kost een scheve week?
Het doel van de kantoordag raakt uit beeld. In de 2026 Global Workplace and Occupancy Insights van CBRE was samenwerken met collega’s de belangrijkste reden om naar kantoor te komen, genoemd door 68% van de respondenten. Kiezen teams hun dagen zonder overleg, dan reizen mensen naar kantoor en merken ze daar dat de collega’s die ze wilden zien thuis zitten.
Verplichtingen alleen lossen het niet op. De Global Occupancy Planning Benchmark 2026 van JLL beslaat 84 organisaties en 716 miljoen vierkante voet. Daaruit blijkt dat 62% nu een vast aantal kantoordagen verplicht stelt, tegenover 49% in zowel 2024 als 2025. Een verplicht aantal dagen zegt hoe vaak mensen komen. Het zegt niet op welke dagen, of met wie.
Volgens mij is dit in de eerste plaats een afstemmingsprobleem. Je kunt bureaus bijzetten voor dinsdag of verdiepingen afstoten voor vrijdag, maar het is goedkoper om elk team te helpen afspreken wanneer het samen is.
Bronnen: CBRE, 2026 Global Workplace and Occupancy Insights · JLL, Global Occupancy Planning Benchmark Report 2026
Een eenvoudig model
Welke gewoonten helpen een hybride team om af te stemmen?
De workshop Human leadership van het Chartered Management Institute bevat negen tips voor teams die op afstand of hybride werken. Drie daarvan gaan over afstemming, en bij elk ervan hoort een instelling in Time OS. Kies een gewoonte en zie hoe.
Wat het CMI aanraadt
Houd je agenda zichtbaar en laat het team weten wanneer je niet op kantoor of bij een klant bent, zodat niemand op de gok plant.
Wat helpt in Time OS
- Afwezigheid met automatisch afwijzen. Zet de dagen dat je weg bent er één keer in. Uitnodigingen voor die dagen worden dan afgewezen met jouw bericht.
- Find Time. Zie wanneer collega’s vrij zijn en kies het eerste tijdstip dat voor iedereen uitkomt.Team en Enterprise
De teams waar hybride werken goed loopt, hebben één ding gemeen. Ze hebben hardop afgesproken wanneer ze samen zijn, en hun agenda’s laten dat ook eerlijk zien.
Zo helpt Time OS
Hoe spreken teams hun kantoordagen af?
Met één korte stemming en een paar instellingen die iedereen één keer regelt.
- Een groepspoll voor kantoordagen. Bied de dagen aan die haalbaar zijn en laat het team stemmen. Herhaal dat elk kwartaal. Niemand heeft een account nodig om te stemmen.
- Plan het werk op locatie op die dagen. Workshops, reviews en 1:1’s komen op de afgesproken dagen, via een boekingspagina of met Find Time (Team- en Enterprise-abonnementen).
- Houd agenda’s eerlijk. Afwezigheid met automatisch afwijzen voor de dagen dat iemand weg is, en vergaderuren zodat boekingen vallen wanneer mensen echt beschikbaar zijn.
Beheert Time OS bureaus of ruimtes?
Nee. Time OS werkt met de tijd van mensen: het helpt een team afspreken wanneer het samen is, en de juiste vergaderingen voor die dagen te boeken. Voor bureaus en ruimtes gebruik je gewoon je bestaande reserveringstools.
Voor mij is de poll hier de eenvoudigste stap. Tien seconden stemmen vervangt weken van gissen, en de beslissing ligt bij het team.
De menselijke kant
Waarom gaan we eigenlijk naar kantoor?
Het is ook belangrijk om te onthouden waarom we eigenlijk naar kantoor gaan: om op een menselijk niveau contact te hebben met collega’s. De borrel na het werk, het gelach tijdens de lunch, het spontane praatje bij het koffieapparaat dat zomaar kan uitgroeien tot een mooi project. Dat is allemaal lastig te vangen in KPI’s en ROI, maar het kan wel bepalend zijn voor de sfeer op kantoor en de tevredenheid van medewerkers.
Daarom sluit ik af met dit: vergeet niet om kantoordagen te organiseren waarop het hele bedrijf op dezelfde plek is. Ze zijn een belangrijk deel van het gevoel erbij te horen. En natuurlijk kun je Time OS gebruiken om ook zulke grote groepen te plannen.
FAQ
Vragen die facilitair managers stellen
Nee. Time OS houdt geen bureaus, ruimtes of toegangsgegevens bij. Het helpt teams om met een groepspoll hun kantoordagen af te spreken en vergaderingen daaromheen te plannen.
Zit je kantoor dus vol op dinsdag en is het stil op vrijdag? Dan zie je wat de meeste kantoren zien. Als elk team hardop en op één plek zijn dagen afspreekt, is dat een kleine verandering. Daarmee is elke kantoordag de reis waard.
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Bronnen
- 1.XY Sense, Workplace Utilization Index, Q4 2025 en Q1 2026. Sensordata van zo’n 63.000 werkplekken en meer dan 200 miljard datapunten in negen landen
- 2.CBRE, 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey. Enquête onder meer dan 180 verantwoordelijken voor bedrijfshuisvesting in de VS, Canada en Latijns-Amerika, Q2 2025
- 3.CBRE, 2026 Global Workplace and Occupancy Insights. Benchmarking en sentimentonderzoek bij klanten, samen goed voor zo’n 303 miljoen vierkante voet
- 4.JLL, Global Occupancy Planning Benchmark Report 2026. 84 organisaties, 716 miljoen vierkante voet
- 5.Chartered Management Institute, Human leadership: Facilitator notes (workshop)
XY Sense noemt de cijfers voor maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag in Q1 2026 in de tekst. Het cijfer voor donderdag is afgelezen uit de weekdaggrafiek. Alle bronnen zijn onderzoek naar werkplekken en vastgoed.
Maak elke kantoordag de moeite waard.
Zie hoe groepspolls, Find Time en afwezigheidsinstellingen teams helpen afspreken wanneer ze samen zijn. We laten het je zien in een echte agenda.