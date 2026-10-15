Weet je nog hoe kantoordagen vóór corona waren? Ik wel! Het lijkt alweer heel lang geleden. Ik was elke dag bijna 2 uur onderweg, enkele reis. Ik hoefde niet elke dag naar kantoor, maar ik wilde er toch heen, omdat de meeste collega’s er ook waren. Ik had een vaste werkplek met een prachtig uitzicht. Dat is nu allemaal een verre herinnering. In de coronajaren ging het er alleen maar over dat kantoren zouden verdwijnen en dat elke kenniswerker voortaan thuis zou werken.

Spoel door naar vandaag: er zijn weer meer mensen op kantoor (of hun werkgever verplicht ze ertoe). Misschien werken ze niet meer in hetzelfde grote kantoor als vroeger, en hoeven ze maar een paar dagen per week te komen in plaats van de hele week. Of je nu in het kamp ‘terug naar kantoor’ zit of niet, voor wie operations aanstuurt, blijft het een uitdaging om de dagelijkse aanwezigheid te regelen. Er moeten genoeg bureaus voor iedereen zijn, en de regels voor gezondheid en veiligheid moeten worden nageleefd.

De schommeling tussen drukke kantoordagen en dagen waarop er geen kip te zien is, valt lastig bij te houden. Ben je verantwoordelijk voor operations of facilitair management, dan zie je in elk overzicht van de toegangspasjes hetzelfde patroon: een volle middenweek, een rustige maandag en een lege vrijdag. Ik wil laten zien wat dit doet met het bedrijfsresultaat, maar vooral hoe je het beter kunt coördineren.

Hieronder lees je wat sensoren op kantoor laten zien over de week en wat de scheve week kost, vind je drie gewoonten van het CMI die hybride teams helpen om af te stemmen, en zie je waar Time OS past.