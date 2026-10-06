Já estive dos dois lados da mesa, como gestor de contratação e como candidato, e aprendi que agendar entrevistas consome um tempo enorme. Pouca gente percebe o esforço que é preciso para que tudo corra bem para os dois lados. O lado do candidato é o que mais importa. O agendamento costuma ser o primeiro contato real dele com a sua empresa, e um processo confuso pode afastá-lo antes mesmo de conhecer você. E vale para os dois lados, porque também é a sua primeira impressão dessa pessoa. Foi aí que a ficha caiu. Marcar uma entrevista são duas tarefas em uma: achar um horário que funcione para todo mundo e achar um que seja cedo o bastante para fazer diferença. Então comecei a me perguntar: qual das duas está realmente atrasando suas contratações?

Os dois atrasos Por que é tão demorado colocar uma entrevista na agenda? O agendamento de entrevistas atrasa a contratação em dois pontos: o tempo para confirmar um horário e quão longe esse horário fica. O relatório Talent Trends 2026 da Ashby diz isso com todas as letras: “O agendamento introduz dois componentes distintos de atraso: a rapidez com que as entrevistas são agendadas e com quanta antecedência elas são marcadas.” E, segundo os dados do relatório, “o tempo de espera do agendamento tende a ser o maior gargalo”. O primeiro atraso é o que todo mundo percebe. Os e-mails, o “quinta funciona para você?”, o entrevistador que responde um dia depois. A Ashby descobriu que métodos automatizados confirmam entrevistas em uma mediana de 3,7 horas, contra 5 horas no vaivém manual. O segundo atraso é mais silencioso. Imagine um horário marcado em minutos, mas que fica para daqui a doze dias, porque é a primeira brecha que três entrevistadores têm em comum. Ninguém fez nada de errado, e mesmo assim o candidato espera quase duas semanas. Enquanto isso, a carga só aumenta. O relatório de benchmark de março de 2026 da Greenhouse, baseado em mais de 6.000 organizações da América do Norte, mostrou que cada recrutador agendou 651 entrevistas em 2025, 128% a mais que em 2022. No mesmo período, o número de recrutadores por organização caiu 56%. Menos pessoas estão agendando muito mais entrevistas, então cada agendamento lento custa mais do que antes. Fontes: Ashby, Talent Trends: Recruiting Operations Benchmarks, 2026 · Greenhouse, The Hire Standard, março de 2026

Um modelo simples Agendar, comparecer, dar seguimento: para onde vai cada dia? O Chartered Management Institute tem um modelo simples para reuniões que se encaixa muito bem em um processo de entrevistas. Ele se chama “Do the 3 step”: agendar, comparecer e dar seguimento. Cada etapa tem seu próprio atraso. Escolha uma etapa para ver. Etapa 1 Agendar Reunir os entrevistadores Etapa 2 Comparecer A espera antes da entrevista Etapa 3 Dar seguimento Manter o ritmo depois De onde vem o atraso A maioria das equipes ainda negocia horários por e-mail. O State of Hiring Automation 2026 da Aptitude Research, feito com a Phenom em mais de 300 organizações, encontrou “94% das organizações sem agendar entrevistas dentro do próprio fluxo”. O que ajuda Páginas de agendamento. O candidato escolhe a partir da sua disponibilidade real, dentro dos seus horários de reunião, com intervalos antes e depois.

Enquetes de grupo. Os entrevistadores e o candidato votam em algumas opções. Ninguém precisa de conta para participar.

Find Time. Veja quando seus colegas estão livres e escolha o primeiro horário em comum. Team e Enterprise Agendar: como reunir os entrevistadores sem aquela corrente de “responder a todos”? Você reúne os entrevistadores mais rápido quando candidatos e entrevistadores escolhem entre horários que já funcionam. Sem vaivém de e-mails. A etapa “agendar” do CMI diz o mesmo com outras palavras: “cruzar agendas ou oferecer opções de data e hora”, e respeitar fusos horários e horários de trabalho. O candidato vê uma página limpa com a marca da sua empresa. Você vê um horário confirmado na sua agenda. Comparecer: o que acontece com os candidatos enquanto esperam? Enquanto o candidato espera uma data de entrevista, seu processo é a única coisa que ele conhece de você, e a espera é o que mais aparece. O 2026 Hiring Benchmarks Report da Employ Inc., baseado em 6.640 clientes da Jobvite, Lever e JazzHR, mostra o padrão: “O tempo entre a candidatura e a primeira entrevista de triagem melhorou de 8,3 dias em 2024 para 7,2 dias em 2025”, enquanto “o tempo de contratação subiu um pouco, de 45,7 dias em 2024 para 46,2 dias em 2025”. O começo do funil ficou mais rápido. Já o meio, onde ficam as rodadas de entrevistas, foi aumentando aos poucos. O mesmo relatório deu à experiência do candidato a nota “2,9 em uma escala de 1 a 5”, com software e tecnologia em último lugar. Dar seguimento: como manter o ritmo depois da entrevista? Você mantém o ritmo marcando a próxima etapa antes de o candidato sair da chamada e dando aos entrevistadores um tempo protegido para escrever o feedback. Cada dia entre as rodadas é mais um dia de tempo de espera. A parte administrativa por trás do seguimento também pesa. O Creating People Advantage 2026 da BCG e da WFPMA, uma pesquisa com mais de 7.000 líderes de RH e de negócios, mostrou que “65% dos líderes seniores veem o RH como um facilitador-chave do negócio, mas 51% apontam a carga administrativa como a principal barreira”. Fontes: Aptitude Research, 2026 · Employ Inc., 2026 · Greenhouse, relatório sobre candidatos, 2026 · BCG e WFPMA, 2026

Experimente O que um recrutador pode mudar esta semana? Comece pelo tempo de espera de uma única vaga: meça quantos dias passam entre o “vamos entrevistar” e a entrevista em si, e depois elimine a espera que depende de você. Coloque seus números abaixo para ver a diferença. Seu tempo de espera por entrevistas Números de exemplo, pode mudar Contratações por trimestre 12 Dias da pré-seleção à primeira entrevista 9 Rodadas de entrevistas 3 Dias entre rodadas 6 Se cada espera caísse para (dias) 3 Espera por contratação hoje 21 dias Espera por contratação na sua meta 9 dias Espera que continuaEspera que você elimina Dias de candidato recuperados por trimestre 144 dias Compartilhar meu resultado Espera por contratação = dias até a primeira entrevista + (rodadas menos 1) × dias entre rodadas. Conta os dias corridos que um candidato espera, usando só os números que você informar. 1. Escolha uma vaga e conte a espera. Dias da pré-seleção até a primeira entrevista, e da primeira à última rodada. 2. Passe essa vaga para páginas de agendamento e enquetes de grupo. Mantenha todo o resto igual para ver o que mudou. 3. Defina uma vez os horários e intervalos dos entrevistadores. Combine tudo com seus entrevistadores, para que os horários que os candidatos veem sejam horários que vão ser cumpridos. Nada disso exige um processo novo. É uma vaga, uma página de agendamento e um conjunto de horários combinado com seus entrevistadores.

Perguntas frequentes Perguntas que os recrutadores fazem O que é o tempo de espera da entrevista? + − É o intervalo entre marcar uma entrevista e a entrevista acontecer. Os dados do Talent Trends 2026 da Ashby mostram que “o tempo de espera do agendamento tende a ser o maior gargalo” no agendamento de entrevistas, à frente do tempo para confirmar um horário. Como agendar rápido uma entrevista com vários entrevistadores? + − Os candidatos precisam de uma conta Doodle para marcar uma entrevista? + − O Doodle funciona com agendas do Outlook? + −

Então, se a sua equipe ainda está presa em correntes de “responder a todos”, tudo bem. A maioria das equipes de contratação está em algum ponto no meio do caminho. A boa notícia é que o tempo de espera é uma das poucas partes da contratação que você consegue encurtar com a equipe e as ferramentas que já tem. Com qual das suas vagas abertas você começaria? Solicite uma demonstração