Ich kenne beide Seiten des Tisches, als Hiring Manager und als Bewerber. Dabei habe ich gelernt: Bewerbungsgespräche zu planen frisst enorm viel Zeit. Wie viel Aufwand nötig ist, damit es für beide Seiten reibungslos läuft, wird oft unterschätzt. Am wichtigsten ist die Seite der Kandidaten. Die Terminplanung ist oft ihr erster echter Kontakt mit deinem Unternehmen, und ein holpriger Ablauf kann sie abschrecken, bevor ihr euch überhaupt kennenlernt. Das gilt auch umgekehrt, denn es ist auch dein erster Eindruck von ihnen. Irgendwann hat es bei mir klick gemacht. Ein Bewerbungsgespräch zu buchen, das sind eigentlich zwei Aufgaben in einer: einen Termin finden, der für alle passt, und einen, der früh genug liegt, damit er etwas bringt. Also habe ich mich gefragt: Welche der beiden bremst deine Einstellungen wirklich aus?

Die zwei Verzögerungen Warum dauert es so lange, bis ein Bewerbungsgespräch im Kalender steht? Die Terminplanung bremst Einstellungen an zwei Stellen: bei der Zeit, bis ein Termin bestätigt ist, und dabei, wie weit dieser Termin in der Zukunft liegt. Der Talent Trends Report 2026 von Ashby sagt es ganz direkt: „Die Terminplanung bringt zwei unterschiedliche Verzögerungen mit sich: wie schnell Interviews geplant werden und wie weit im Voraus diese Interviews gebucht werden.“ Und laut den Daten „ist die Vorlaufzeit bis zum Termin meist der größere Engpass“. Die erste Verzögerung bemerken wir alle. Die E-Mails, das „Passt dir Donnerstag?“, das Panel-Mitglied, das erst einen Tag später antwortet. Laut Ashby bestätigen automatisierte Methoden Interviews im Median in 3,7 Stunden, gegenüber 5 Stunden beim manuellen Hin und Her. Die zweite Verzögerung ist leiser. Stell dir einen Termin vor, der in Minuten gebucht ist, aber erst in zwölf Tagen stattfindet, weil das die erste Lücke ist, die drei Interviewer gemeinsam haben. Niemand hat etwas falsch gemacht, und trotzdem wartet der Kandidat fast zwei Wochen. Gleichzeitig wächst die Last. Der Benchmark-Report von Greenhouse vom März 2026 basiert auf mehr als 6.000 Organisationen in Nordamerika. Er zeigt: Recruiter planten 2025 jeweils 651 Interviews, 128% mehr als 2022. Die Zahl der Recruiter pro Organisation sank im selben Zeitraum um 56%. Weniger Menschen buchen deutlich mehr Interviews. Jede langsame Buchung kostet also mehr als früher. Quellen: Ashby, Talent Trends: Recruiting Operations Benchmarks, 2026 · Greenhouse, The Hire Standard, März 2026

Ein einfaches Modell Planen, Teilnehmen, Nachfassen: Wo bleibt jeder Tag? Das Chartered Management Institute hat ein einfaches Modell für Meetings, das ziemlich gut zu Gesprächsrunden passt. Es heißt „Do the 3 step“: Planen, Teilnehmen, Nachfassen. Jeder Schritt hat seine eigene Verzögerung. Wähle eine Phase aus, um sie zu sehen. Schritt 1 Planen Das Panel buchen Schritt 2 Teilnehmen Die Wartezeit vor dem Gespräch Schritt 3 Nachfassen Danach am Ball bleiben Woher die Verzögerung kommt Die meisten Teams handeln Termine noch per E-Mail aus. Die Studie State of Hiring Automation 2026 von Aptitude Research, durchgeführt mit Phenom bei über 300 Organisationen, ergab: „94% der Organisationen planen Interviews nicht direkt im Prozess.“ Was hilft Buchungsseiten. Kandidaten wählen aus deiner echten Verfügbarkeit, innerhalb deiner Meeting-Zeiten, mit Pufferzeiten davor und danach.

Gruppenumfragen. Panel und Kandidaten stimmen über ein paar Optionen ab. Niemand braucht ein Konto, um mitzumachen.

Find Time. Sieh, wann Kolleginnen und Kollegen frei sind, und wähle den frühesten gemeinsamen Termin. Team und Enterprise Planen: Wie buchst du ein Panel ohne endlose „Allen antworten“-Ketten? Ein Panel buchst du schneller, wenn Kandidaten und Interviewer aus Zeiten wählen, die schon passen. Kein Hin und Her per E-Mail. Der Planungsschritt des CMI sagt dasselbe mit eigenen Worten: „Kalender abgleichen oder Datums- und Zeitoptionen anbieten“, und dabei Zeitzonen und Arbeitszeiten respektieren. Kandidaten sehen eine aufgeräumte Seite mit deinem Firmen-Branding. Du siehst einen bestätigten Termin in deinem Kalender. Teilnehmen: Was passiert mit Kandidaten, während sie warten? Während Kandidaten auf einen Gesprächstermin warten, ist dein Prozess das Einzige, was sie von dir mitbekommen, und gerade die Wartezeit fällt auf. Der Hiring Benchmarks Report 2026 von Employ Inc. basiert auf 6.640 Kunden von Jobvite, Lever und JazzHR. Er zeigt das Muster: „Die Zeit von der Bewerbung bis zum ersten Screening-Interview verbesserte sich von 8,3 Tagen im Jahr 2024 auf 7,2 Tage im Jahr 2025“, während die „Time-to-Hire leicht von 45,7 Tagen im Jahr 2024 auf 46,2 Tage im Jahr 2025 stieg“. Der Anfang des Funnels wurde schneller. Die Mitte, in der die Gesprächsrunden liegen, wurde dagegen langsamer. Derselbe Report bewertete die Candidate Experience mit „2,9 auf einer Skala von 1 bis 5“. Software und Technologie landeten auf dem letzten Platz. Nachfassen: Wie bleibst du nach dem Gespräch am Ball? Am Ball bleibst du, wenn du den nächsten Schritt buchst, bevor der Kandidat den Call verlassen hat, und wenn deine Interviewer feste Zeit für ihr Feedback bekommen. Jeder Tag zwischen den Runden ist ein weiterer Tag Vorlaufzeit. Auch der Verwaltungsaufwand hinter dem Nachfassen ist groß. Creating People Advantage 2026 von BCG und WFPMA ist eine Umfrage unter mehr als 7.000 Führungskräften aus HR und Business. Sie ergab: „65% der Führungskräfte sehen HR als wichtigen Wegbereiter für das Geschäft, doch 51% nennen den Verwaltungsaufwand als größtes Hindernis.“ Quellen: Aptitude Research, 2026 · Employ Inc., 2026 · Greenhouse Kandidatenreport, 2026 · BCG und WFPMA, 2026

Ausprobieren Was kann ein Recruiter diese Woche ändern? Fang mit der Vorlaufzeit für eine offene Stelle an: Miss, wie viele Tage zwischen „Lass uns ein Gespräch führen“ und dem Gespräch selbst liegen. Streich dann das Warten, das du selbst in der Hand hast. Gib unten deine eigenen Zahlen ein, um die Lücke zu sehen. Deine Wartezeit bis zum Gespräch Beispielzahlen, ändere sie Einstellungen pro Quartal 12 Tage von Shortlist bis Erstgespräch 9 Gesprächsrunden 3 Tage zwischen den Runden 6 Wenn jede Lücke schrumpft auf (Tage) 3 Wartezeit pro Einstellung heute 21 Tage Wartezeit pro Einstellung mit deinem Ziel 9 Tage Wartezeit, die bleibtWartezeit, die wegfällt Gewonnene Kandidatentage pro Quartal 144 Tage Mein Ergebnis teilen Wartezeit pro Einstellung = Tage bis zum ersten Gespräch + (Runden minus 1) × Tage zwischen den Runden. Gezählt werden die Kalendertage, die ein Kandidat wartet, nur auf Basis der Zahlen, die du eingibst. 1. Wähl eine Stelle und zähl die Lücke. Tage von der Shortlist bis zum ersten Gespräch und von der ersten bis zur letzten Runde. 2. Stell diese Stelle auf Buchungsseiten und Gruppenumfragen um. Lass alles andere gleich, damit du siehst, was sich verändert hat. 3. Leg Zeiten und Pufferzeiten für Interviewer einmal fest. Stimm sie mit deinem Panel ab, damit die Zeiten, die Kandidaten sehen, auch eingehalten werden. Dafür brauchst du keinen neuen Prozess. Es geht um eine Stelle, eine Buchungsseite und feste Zeiten, auf die du dich mit deinem Panel einigst.

FAQ Fragen, die Recruiter stellen Was ist die Vorlaufzeit bei Bewerbungsgesprächen? + − Die Vorlaufzeit ist die Spanne zwischen der Buchung eines Gesprächs und dem Gespräch selbst. Laut den Talent-Trends-Daten 2026 von Ashby „ist die Vorlaufzeit bis zum Termin meist der größere Engpass“ bei der Planung von Interviews, noch vor der Zeit, die es braucht, einen Termin zu bestätigen. Wie planst du schnell ein Panel-Interview? + − Brauchen Kandidaten ein Doodle-Konto, um ein Gespräch zu buchen? + − Funktioniert Doodle mit Outlook-Kalendern? + −

Wenn dein Team also noch in „Allen antworten“-Ketten feststeckt: Das ist okay. Den meisten Recruiting-Teams geht es gerade ähnlich. Die gute Nachricht: Die Vorlaufzeit ist einer der wenigen Teile des Recruitings, die du mit deinem Team und deinen Tools von heute verkürzen kannst. Mit welcher deiner offenen Stellen würdest du anfangen? Demo anfordern