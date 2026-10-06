Pour avoir été des deux côtés du bureau, comme manager qui recrute et comme candidat, j’ai appris une chose : planifier des entretiens prend un temps fou. On sous-estime l’effort qu’il faut pour que tout se passe bien des deux côtés de la table. C’est le côté du candidat qui compte le plus. La planification est souvent son premier vrai contact avec ton entreprise, et un processus laborieux peut le décourager avant même qu’il te rencontre. Ça marche dans les deux sens, d’ailleurs : c’est aussi ta première impression de lui. Voici ce qui a fait tilt pour moi. Caler un entretien, c’est deux tâches en une : trouver un moment où tout le monde est libre, et en trouver un assez tôt pour que ça compte. Alors je me suis demandé : laquelle des deux ralentit vraiment ton recrutement ?

Les deux délais Pourquoi faut-il autant de temps pour caler un entretien dans l’agenda ? La planification des entretiens ralentit le recrutement à deux endroits : le temps qu’il faut pour confirmer un créneau, et la date à laquelle tombe ce créneau. Le rapport Talent Trends 2026 d’Ashby le dit clairement : « La planification introduit deux composantes distinctes du délai : la rapidité avec laquelle les entretiens sont programmés, et l’échéance à laquelle ils sont fixés. » Et, d’après ses données, « le délai avant l’entretien programmé tend à être le principal goulot d’étranglement ». Le premier délai, on le remarque tous. Les e-mails, les « jeudi, ça te va ? », le membre du jury qui répond un jour plus tard. Ashby a constaté que les méthodes automatisées confirment un entretien en 3,7 heures en médiane, contre 5 heures pour les allers-retours manuels. Le second délai est plus discret. Imagine un créneau réservé en quelques minutes, mais qui tombe douze jours plus tard, parce que c’est le premier trou commun à trois membres du jury. Personne n’a rien fait de mal, et le candidat attend quand même près de deux semaines. Pendant ce temps, la charge ne cesse d’augmenter. Le rapport de référence de Greenhouse de mars 2026, basé sur plus de 6 000 organisations nord-américaines, montre que chaque recruteur a planifié 651 entretiens en 2025, soit 128 % de plus qu’en 2022. Sur la même période, le nombre de recruteurs par organisation a baissé de 56 %. Moins de monde planifie beaucoup plus d’entretiens : chaque réservation lente coûte donc plus cher qu’avant. Sources : Ashby, Talent Trends: Recruiting Operations Benchmarks, 2026 · Greenhouse, The Hire Standard, mars 2026

Un modèle simple Planifier, assister, assurer le suivi : où part chaque jour ? Le Chartered Management Institute propose un modèle simple pour les réunions, qui colle plutôt bien à un cycle d’entretiens. Il l’appelle « Do the 3 step » : planifier, assister, assurer le suivi. Chaque étape a son propre délai. Choisis une étape pour la voir. Étape 1 Planifier Réserver le jury Étape 2 Assister L’attente avant l’entretien Étape 3 Assurer le suivi Garder l’élan ensuite D’où vient le délai La plupart des équipes négocient encore les horaires par e-mail. L’étude State of Hiring Automation 2026 d’Aptitude Research, menée avec Phenom auprès de plus de 300 organisations, a relevé que « 94 % des organisations ne planifient pas les entretiens directement dans le parcours ». Ce qui aide Pages de réservation. Le candidat choisit parmi tes vraies disponibilités, dans tes heures de réunion, avec des temps de battement avant et après.

Sondages de groupe. Le jury et le candidat votent parmi quelques options. Personne n’a besoin de compte pour participer.

Find Time. Vois quand tes collègues sont libres et choisis le premier créneau commun. Team et Enterprise Planifier : comment réserver un jury sans la chaîne de « répondre à tous » ? Tu réserves un jury plus vite quand candidats et membres du jury choisissent parmi des horaires qui conviennent déjà. Pas d’allers-retours par e-mail. L’étape Planifier du CMI dit la même chose à sa façon : « croiser les agendas ou proposer des options de date et d’heure », et respecter les fuseaux horaires et les heures de travail. Le candidat voit une page épurée, aux couleurs de ton entreprise. Toi, tu vois un créneau confirmé dans ton agenda. Assister : que vivent les candidats pendant qu’ils attendent ? Pendant qu’un candidat attend une date d’entretien, ton processus est tout ce qu’il connaît de toi, et c’est l’attente qui se voit. Le Hiring Benchmarks Report 2026 d’Employ Inc., tiré de 6 640 clients de Jobvite, Lever et JazzHR, montre la tendance : « le délai entre la candidature et le premier entretien de présélection s’est amélioré, passant de 8,3 jours en 2024 à 7,2 jours en 2025 », tandis que « le temps de recrutement est en légère hausse, de 45,7 jours en 2024 à 46,2 jours en 2025 ». Le haut de l’entonnoir s’est accéléré. Le milieu, là où se jouent les cycles d’entretiens, a au contraire grimpé. Le même rapport donne à l’expérience candidat une note de « 2,9 sur une échelle de 1 à 5 », avec le secteur du logiciel et de la tech en dernière place. Assurer le suivi : comment garder l’élan après l’entretien ? Tu gardes l’élan en réservant l’étape suivante avant que le candidat ait quitté l’appel, et en donnant aux membres du jury du temps protégé pour rédiger leur feedback. Chaque jour entre deux tours, c’est un jour d’attente en plus. La charge administrative derrière le suivi est lourde, elle aussi. Creating People Advantage 2026, l’enquête de BCG et de la WFPMA auprès de plus de 7 000 dirigeants RH et métiers, a montré que « 65 % des cadres dirigeants voient les RH comme un levier clé pour l’entreprise, mais 51 % citent la charge administrative comme principal obstacle ». Sources : Aptitude Research, 2026 · Employ Inc., 2026 · Greenhouse, rapport candidats, 2026 · BCG et WFPMA, 2026

À toi de jouer Que peut changer un recruteur dès cette semaine ? Commence par le délai avant entretien sur un seul poste ouvert : mesure combien de jours séparent « faisons un entretien » de l’entretien lui-même, puis supprime l’attente qui dépend de toi. Entre tes propres chiffres ci-dessous pour voir l’écart. Ton temps d’attente avant entretien Chiffres d’exemple, modifie-les Embauches par trimestre 12 Jours de la présélection au 1er entretien 9 Tours d’entretien 3 Jours entre deux tours 6 Si chaque écart passait à (jours) 3 Attente par embauche aujourd’hui 21 jours Attente par embauche avec ton objectif 9 jours Attente qui resteAttente que tu supprimes Jours rendus aux candidats par trimestre 144 jours Partager mon résultat Attente par embauche = jours jusqu’au premier entretien + (tours moins 1) × jours entre deux tours. Le calcul compte les jours calendaires d’attente d’un candidat, uniquement à partir des chiffres que tu saisis. 1. Choisis un poste et compte l’écart. Les jours entre la présélection et le premier entretien, puis entre le premier et le dernier tour. 2. Passe ce poste sur des pages de réservation et des sondages de groupe. Ne change rien d’autre, pour voir ce qui a bougé. 3. Définis une fois les horaires et les temps de battement du jury. Mets-toi d’accord avec ton jury, pour que les horaires proposés aux candidats soient ceux que les gens tiendront. Rien de tout ça ne demande un nouveau processus. Un poste, une page de réservation et des horaires validés avec ton jury, c’est tout.

FAQ Les questions des recruteurs Qu’est-ce que le délai avant entretien ? + − Le délai avant entretien, c’est l’écart entre la réservation d’un entretien et le moment où il a lieu. Selon les données Talent Trends 2026 d’Ashby, « le délai avant l’entretien programmé tend à être le principal goulot d’étranglement » dans la planification des entretiens, devant le temps nécessaire pour confirmer un créneau. Comment organiser vite un entretien avec un jury ? + − Les candidats ont-ils besoin d’un compte Doodle pour réserver un entretien ? + − Doodle fonctionne-t-il avec les agendas Outlook ? + −

Alors si ton équipe est encore coincée dans des chaînes de « répondre à tous », ce n’est pas grave. La plupart des équipes de recrutement en sont quelque part à mi-chemin. La bonne nouvelle, c’est que le délai avant entretien est l’une des rares parties du recrutement que tu peux raccourcir avec l’équipe et les outils que tu as déjà. Par lequel de tes postes ouverts commencerais-tu ? Demander une démonstration