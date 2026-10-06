Siedziałem po obu stronach stołu: jako menedżer zatrudniający i jako kandydat. Dzięki temu wiem, że umawianie rozmów rekrutacyjnych pochłania mnóstwo czasu. Mało kto docenia, ile pracy wymaga to, żeby wszystko szło sprawnie dla obu stron. Najważniejsza jest perspektywa kandydata. Umawianie rozmowy to często jego pierwszy prawdziwy kontakt z twoją firmą, a niezgrabny proces może go zniechęcić, zanim w ogóle się poznacie. Działa to też w drugą stronę, bo to również twoje pierwsze wrażenie o nim. Wtedy coś mi zaświtało. Umówienie rozmowy to dwa zadania w jednym: znaleźć termin, który pasuje wszystkim, i znaleźć go na tyle wcześnie, żeby to miało znaczenie. Zacząłem się więc zastanawiać: które z nich naprawdę spowalnia twoją rekrutację?

Dwa opóźnienia Dlaczego wpisanie rozmowy do kalendarza trwa tak długo? Umawianie rozmów spowalnia rekrutację w dwóch miejscach: przez czas potrzebny na potwierdzenie terminu i przez to, jak daleko ten termin wypada. Raport Ashby Talent Trends 2026 mówi to wprost: „Umawianie rozmów wprowadza dwa odrębne źródła opóźnień: jak szybko rozmowy zostają umówione i jak daleko w przyszłości wypadają”. A według jego danych „czas oczekiwania na zaplanowany termin jest zwykle większym wąskim gardłem”. Pierwsze opóźnienie zauważamy wszyscy. Maile, pytania „czy czwartek ci pasuje?”, członek panelu, który odpowiada dzień później. Według Ashby metody automatyczne potwierdzają rozmowę w ciągu 3,7 godziny (mediana), a ręczne ustalanie terminu w mailach trwa 5 godzin. Drugie opóźnienie jest mniej widoczne. Wyobraź sobie termin zarezerwowany w kilka minut, który wypada dopiero za dwanaście dni, bo to pierwszy wolny termin wspólny dla trzech osób z panelu. Nikt nie zrobił nic złego, a kandydat i tak czeka prawie dwa tygodnie. Tymczasem obciążenie wciąż rośnie. Raport porównawczy Greenhouse z marca 2026 roku, oparty na danych ponad 6000 organizacji z Ameryki Północnej, pokazuje, że w 2025 roku każdy rekruter umówił 651 rozmów, o 128% więcej niż w 2022. W tym samym czasie liczba rekruterów na organizację spadła o 56%. Coraz mniej osób umawia coraz więcej rozmów, więc każde powolne umawianie kosztuje więcej niż kiedyś. Źródła: Ashby, Talent Trends: Recruiting Operations Benchmarks, 2026 · Greenhouse, The Hire Standard, marzec 2026

Prosty model Zaplanuj, weź udział, działaj dalej: gdzie uciekają dni? Chartered Management Institute ma prosty model spotkań, który całkiem dobrze pasuje do cyklu rozmów rekrutacyjnych. Nazywa go „Do the 3 step”: Zaplanuj, Weź udział, Działaj dalej. Każdy krok ma własne opóźnienie. Wybierz etap, żeby je zobaczyć. Krok 1 Zaplanuj Umawianie panelu Krok 2 Weź udział Oczekiwanie przed rozmową Krok 3 Działaj dalej Utrzymanie tempa po rozmowie Skąd bierze się opóźnienie Większość zespołów wciąż ustala terminy mailowo. Raport State of Hiring Automation 2026 firmy Aptitude Research, przygotowany z Phenom na podstawie ponad 300 organizacji, wykazał, że „94% organizacji nie umawia rozmów bezpośrednio w procesie rekrutacji”. Co pomaga Strony rezerwacji. Kandydat wybiera spośród terminów, w których naprawdę masz czas, w ramach twoich godzin spotkań i z czasem buforowym przed i po.

Ankiety grupowe. Panel i kandydat głosują na kilka propozycji. Nikt nie potrzebuje konta, żeby wziąć udział.

Find Time. Sprawdź, kiedy współpracownicy mają czas, i wybierz najwcześniejszy wspólny termin. Team i Enterprise Zaplanuj: jak umówić panel bez łańcucha maili „odpowiedz wszystkim”? Panel umówisz szybciej, gdy kandydaci i osoby prowadzące rozmowy wybierają spośród terminów, które już wszystkim pasują. Bez przerzucania się mailami. Krok „Zaplanuj” w modelu CMI mówi to samo własnymi słowami: „sprawdź kalendarze lub zaproponuj daty i godziny” oraz uwzględnij strefy czasowe i godziny pracy. Kandydat widzi przejrzystą stronę z brandingiem twojej firmy. Ty widzisz potwierdzony termin w swoim kalendarzu. Weź udział: co dzieje się z kandydatami, gdy czekają? Gdy kandydat czeka na termin rozmowy, twój proces to jedyne, czego od ciebie doświadcza, a najbardziej widać właśnie czekanie. Raport 2026 Hiring Benchmarks Report firmy Employ Inc., oparty na danych 6640 klientów Jobvite, Lever i JazzHR, pokazuje ten wzorzec: „Czas od złożenia aplikacji do pierwszej rozmowy wstępnej skrócił się z 8,3 dnia w 2024 roku do 7,2 dnia w 2025 roku”, podczas gdy „czas rekrutacji nieznacznie wzrósł z 45,7 dnia w 2024 roku do 46,2 dnia w 2025 roku”. Początek lejka przyspieszył. Środek, w którym toczą się cykle rozmów, za to się wydłużył. Ten sam raport ocenił doświadczenie kandydatów na „2,9 w skali od 1 do 5”, a branża oprogramowania i technologii wypadła najgorzej. Działaj dalej: jak utrzymać tempo po rozmowie? Tempo utrzymasz, jeśli umówisz kolejny etap, zanim kandydat się rozłączy, i dasz osobom prowadzącym rozmowy zarezerwowany czas na spisanie feedbacku. Każdy dzień między etapami to kolejny dzień oczekiwania. Za dalszymi krokami stoi też sporo pracy administracyjnej. Badanie Creating People Advantage 2026 przeprowadzone przez BCG i WFPMA wśród ponad 7000 liderów HR i biznesu wykazało, że „65% członków kadry kierowniczej wyższego szczebla postrzega HR jako kluczowy czynnik wspierający biznes, ale 51% wskazuje obciążenie administracyjne jako główną barierę”. Źródła: Aptitude Research, 2026 · Employ Inc., 2026 · Greenhouse, raport o kandydatach, 2026 · BCG i WFPMA, 2026

Wypróbuj Co rekruter może zmienić w tym tygodniu? Zacznij od czasu oczekiwania przy jednym otwartym stanowisku: policz, ile dni mija między „umówmy rozmowę” a samą rozmową, a potem usuń to czekanie, na które masz wpływ. Wpisz poniżej swoje liczby, żeby zobaczyć tę lukę. Twój czas oczekiwania na rozmowy Przykładowe liczby, zmień je Zatrudnienia na kwartał 12 Dni od krótkiej listy do pierwszej rozmowy 9 Etapy rozmów 3 Dni między etapami 6 Gdyby każda przerwa skróciła się do (dni) 3 Czekanie na zatrudnienie dziś 21 dni Czekanie na zatrudnienie przy twoim celu 9 dni Czekanie, które zostajeCzekanie, które usuwasz Dni kandydatów odzyskane w kwartale 144 dni Udostępnij mój wynik Czekanie na zatrudnienie = dni do pierwszej rozmowy + (liczba etapów minus 1) × dni między etapami. To dni kalendarzowe, przez które czeka kandydat, liczone wyłącznie z liczb, które wpisujesz. 1. Wybierz jedno stanowisko i policz przerwy. Dni od krótkiej listy do pierwszej rozmowy oraz od pierwszego do ostatniego etapu. 2. Przenieś to stanowisko na strony rezerwacji i ankiety grupowe. Resztę zostaw bez zmian, żeby zobaczyć, co się zmieniło. 3. Raz ustaw godziny i czas buforowy osób prowadzących rozmowy. Uzgodnij je z panelem, żeby terminy widoczne dla kandydatów były tymi, których wszyscy dotrzymają. Nic z tego nie wymaga nowego procesu. To jedno stanowisko, jedna strona rezerwacji i jeden zestaw godzin uzgodniony z panelem.

FAQ Pytania, które zadają rekruterzy Czym jest czas oczekiwania na rozmowę? + − Czas oczekiwania na rozmowę (lead time) to odstęp między umówieniem rozmowy a dniem, w którym się odbywa. Dane Ashby Talent Trends 2026 pokazują, że w umawianiu rozmów „czas oczekiwania na zaplanowany termin jest zwykle większym wąskim gardłem”, większym niż czas potrzebny na potwierdzenie terminu. Jak szybko umówić rozmowę panelową? + − Czy kandydaci potrzebują konta Doodle, żeby umówić rozmowę? + − Czy Doodle działa z kalendarzami Outlook? + −

Jeśli więc twój zespół wciąż tkwi w łańcuchach maili „odpowiedz wszystkim”, nic się nie stało. Większość zespołów rekrutacyjnych jest gdzieś w połowie tej drogi. Dobra wiadomość: czas oczekiwania to jedna z niewielu części rekrutacji, którą możesz skrócić z zespołem i narzędziami, które już masz. Od którego otwartego stanowiska zaczniesz? Poproś o prezentację