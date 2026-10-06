Jeg har siddet på begge sider af bordet, både som ansættende leder og som kandidat. Og jeg har lært, at planlægning af jobsamtaler sluger enormt meget tid. Man undervurderer, hvor meget arbejde der skal til for at gøre det nemt for begge parter. Kandidatens side betyder mest. Planlægningen er ofte deres første rigtige kontakt med din virksomhed, og en besværlig proces kan skræmme dem væk, før de overhovedet har mødt dig. Det gælder også den anden vej, for det er dit første indtryk af dem. Her er det, der gik op for mig. At få booket en jobsamtale er to opgaver i én: at finde et tidspunkt, hvor alle kan, og at finde et, der ligger tidligt nok til at gøre en forskel. Så jeg begyndte at undre mig: hvilken af de to er det egentlig, der bremser dine ansættelser?

De to forsinkelser Hvorfor tager det så lang tid at få en jobsamtale i kalenderen? Planlægning af jobsamtaler bremser ansættelser to steder: den tid, det tager at bekræfte et tidspunkt, og hvor langt ude tidspunktet ligger. Ashbys Talent Trends-rapport fra 2026 siger det ligeud: ”Planlægning skaber to forskellige former for forsinkelse: hvor hurtigt samtaler bliver planlagt, og hvor langt ude de bliver booket.” Og ifølge rapportens data ”er ventetiden frem til det bookede tidspunkt typisk den største flaskehals.” Den første forsinkelse lægger vi alle mærke til. Mailene, ”passer torsdag?”, panelmedlemmet, der svarer en dag senere. Ashby fandt, at automatiske metoder bekræfter en samtale på 3,7 timer i median, mod 5 timer, når man skriver frem og tilbage manuelt. Den anden forsinkelse er mere stille. Forestil dig et tidspunkt, der bliver booket på få minutter, men ligger tolv dage ude, fordi det er det første hul, tre interviewere har til fælles. Ingen har gjort noget forkert, og alligevel venter kandidaten næsten to uger. Imens vokser arbejdsbyrden. Greenhouses benchmarkrapport fra marts 2026, der bygger på mere end 6.000 nordamerikanske organisationer, viste, at hver rekrutterer planlagde 651 samtaler i 2025. Det er en stigning på 128 % siden 2022. I samme periode faldt antallet af rekrutterere pr. organisation med 56 %. Færre mennesker booker langt flere samtaler, så hver langsom booking koster mere end før. Kilder: Ashby, Talent Trends: Recruiting Operations Benchmarks, 2026 · Greenhouse, The Hire Standard, marts 2026

En enkel model Planlæg, deltag, følg op: hvor bliver dagene af? Chartered Management Institute har en enkel model for møder, som passer ret godt til et samtaleforløb. Den hedder ”Do the 3 step”: planlæg, deltag, følg op. Hvert trin har sin egen forsinkelse. Vælg et trin for at se den. Trin 1 Planlæg Book panelet Trin 2 Deltag Ventetiden før samtalen Trin 3 Følg op Hold farten bagefter Hvor forsinkelsen kommer fra De fleste teams forhandler stadig tider på mail. Aptitude Researchs State of Hiring Automation 2026, lavet sammen med Phenom blandt 300+ organisationer, fandt, at ”94 % af organisationerne ikke planlægger samtaler direkte i processen.” Det hjælper Bookingsider. Kandidaten vælger ud fra din faktiske tilgængelighed, inden for dine mødetider og med buffertid før og efter.

Gruppeafstemninger. Panelet og kandidaten stemmer om et par muligheder. Ingen behøver en konto for at være med.

Find Time. Se, hvornår dine kolleger er ledige, og vælg det tidligste fælles tidspunkt. Team og Enterprise Planlæg: hvordan booker du et panel uden lange mailtråde? Du booker et panel hurtigere, når kandidater og interviewere vælger mellem tider, der allerede passer. Ingen mails frem og tilbage. CMI’s planlægningstrin siger det samme med sine egne ord: ”tjek kalenderne mod hinanden, eller giv muligheder for dato og tid,” og respektér tidszoner og arbejdstider. Kandidaten ser en enkel side med din virksomheds branding. Du ser et bekræftet tidspunkt i din kalender. Deltag: hvad sker der med kandidaterne, mens de venter? Mens en kandidat venter på en dato for samtalen, er din proces det eneste, de oplever af dig, og det er ventetiden, der kan mærkes. Employ Inc.’s 2026 Hiring Benchmarks Report, der bygger på 6.640 kunder på tværs af Jobvite, Lever og JazzHR, viser mønstret: ”Tiden fra ansøgning til første screeningsamtale faldt fra 8,3 dage i 2024 til 7,2 dage i 2025,” mens ”rekrutteringstiden steg en smule fra 45,7 dage i 2024 til 46,2 dage i 2025.” Starten af tragten blev hurtigere. Midten, hvor samtaleforløbene ligger, krøb i stedet op. Den samme rapport gav kandidatoplevelsen ”2,9 på en skala fra 1 til 5,” med software og teknologi på sidstepladsen. Følg op: hvordan holder du farten efter samtalen? Du holder farten ved at booke næste trin, før kandidaten har forladt opkaldet, og ved at give interviewerne beskyttet tid til at skrive deres feedback. Hver dag mellem runderne er endnu en dags ventetid. Administrationen bag opfølgningen er også tung. BCG og WFPMA’s Creating People Advantage 2026, en undersøgelse blandt mere end 7.000 HR- og forretningsledere, fandt, at ”65 % af de øverste ledere ser HR som en vigtig drivkraft for forretningen, men 51 % peger på den administrative byrde som den største barriere.” Kilder: Aptitude Research, 2026 · Employ Inc., 2026 · Greenhouse, kandidatrapport, 2026 · BCG og WFPMA, 2026

Prøv det Hvad kan en rekrutterer ændre allerede i denne uge? Start med ventetiden på én åben stilling: mål, hvor mange dage der går mellem ”lad os tage en samtale” og selve samtalen. Fjern så den ventetid, du selv har styr på. Indtast dine egne tal nedenfor, og se forskellen. Din ventetid før samtaler Eksempeltal, ret dem Ansættelser pr. kvartal 12 Dage fra shortlist til første samtale 9 Samtalerunder 3 Dage mellem runderne 6 Hvis hvert hul faldt til (dage) 3 Ventetid pr. ansættelse i dag 21 dage Ventetid pr. ansættelse ved dit mål 9 dage Ventetid, der bliverVentetid, du fjerner Kandidatdage sparet pr. kvartal 144 dage Del mit resultat Ventetid pr. ansættelse = dage til første samtale + (runder minus 1) × dage mellem runderne. Den tæller de kalenderdage, en kandidat venter, og bruger kun de tal, du indtaster. 1. Vælg én stilling, og tæl hullet. Dage fra shortlist til første samtale og fra første til sidste runde. 2. Flyt den stilling over på bookingsider og gruppeafstemninger. Hold alt andet uændret, så du kan se, hvad der ændrede sig. 3. Angiv interviewernes tider og buffertid én gang. Aftal dem med dit panel, så de tider, kandidaterne ser, også er tider, folk overholder. Intet af det kræver en ny proces. Det er én stilling, én bookingside og ét sæt tider, som du har aftalt med dit panel.

FAQ Spørgsmål, som rekrutterere stiller Hvad er ventetid før en jobsamtale? + − Ventetid før en jobsamtale er tiden fra samtalen bliver booket, til den finder sted. Ashbys Talent Trends-data fra 2026 viste, at ”ventetiden frem til det bookede tidspunkt typisk er den største flaskehals” i planlægningen af samtaler, større end den tid, det tager at bekræfte et tidspunkt. Hvordan planlægger du hurtigt en panelsamtale? + − Skal kandidater have en Doodle-konto for at booke en samtale? + − Fungerer Doodle med Outlook-kalendere? + −

Så hvis dit team stadig sidder fast i lange mailtråde, er det helt i orden. De fleste rekrutteringsteams er et sted midt i det her. Den gode nyhed er, at ventetiden er en af de få dele af rekrutteringen, du kan gøre kortere med det team og de værktøjer, du allerede har. Hvilken af dine åbne stillinger vil du prøve først? Book en demo