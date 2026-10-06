मैं मेज़ के दोनों तरफ़ बैठ चुका हूँ, हायरिंग मैनेजर के रूप में भी और उम्मीदवार के रूप में भी। इससे मैंने सीखा कि इंटरव्यू शेड्यूल करने में बहुत समय जाता है। दोनों पक्षों के लिए इसे आसान बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं। सबसे ज़्यादा मायने उम्मीदवार का पक्ष रखता है। शेड्यूलिंग अक्सर आपकी कंपनी से उनका पहला असली संपर्क होती है। उलझी हुई प्रक्रिया आपसे मिलने से पहले ही उनका मन खट्टा कर सकती है। यह बात दोनों तरफ़ लागू होती है, क्योंकि आपको भी उनके बारे में पहली छाप यहीं से मिलती है। फिर मुझे एक बात समझ आई। इंटरव्यू बुक करना दो काम एक साथ है: ऐसा समय ढूँढना जो सबके लिए ठीक हो, और ऐसा समय ढूँढना जो इतना जल्दी हो कि उसका फ़ायदा हो। तो मैं सोचने लगा: इन दोनों में से कौन सा सच में आपकी हायरिंग धीमी कर रहा है?

दो तरह की देरी इंटरव्यू को कैलेंडर में आने में इतना समय क्यों लगता है? इंटरव्यू शेड्यूलिंग हायरिंग को दो जगह धीमा करती है: स्लॉट पक्का होने में लगने वाला समय, और वह स्लॉट कितने दिन बाद का मिलता है। Ashby की 2026 Talent Trends रिपोर्ट इसे साफ़ शब्दों में कहती है: “शेड्यूलिंग में देरी के दो अलग हिस्से होते हैं: इंटरव्यू कितनी जल्दी शेड्यूल होते हैं, और वे कितने दिन आगे के लिए बुक होते हैं।” और उसके डेटा के अनुसार, “शेड्यूल का लीड टाइम आमतौर पर बड़ी रुकावट होता है।” पहली देरी सबको दिखती है। ईमेल, “क्या गुरुवार ठीक रहेगा?”, और पैनल का वह सदस्य जो एक दिन बाद जवाब देता है। Ashby ने पाया कि ऑटोमेटेड तरीकों से इंटरव्यू मीडियन 3.7 घंटे में पक्का हो जाता है, जबकि हाथ से बार-बार ईमेल करने में 5 घंटे लगते हैं। दूसरी देरी चुपचाप होती है। सोचिए, एक स्लॉट कुछ ही मिनटों में बुक हो गया, पर वह बारह दिन बाद का है, क्योंकि तीनों इंटरव्यूअर पहली बार उसी दिन एक साथ खाली हैं। किसी ने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उम्मीदवार लगभग दो हफ़्ते इंतज़ार करता है। इस बीच काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। Greenhouse की मार्च 2026 की बेंचमार्क रिपोर्ट, जो उत्तरी अमेरिका के 6,000 से ज़्यादा संगठनों पर आधारित है, बताती है कि 2025 में हर रिक्रूटर ने 651 इंटरव्यू शेड्यूल किए। यह 2022 से 128% ज़्यादा है। इसी दौरान प्रति संगठन रिक्रूटरों की संख्या 56% घट गई। कम लोग कहीं ज़्यादा इंटरव्यू बुक कर रहे हैं, इसलिए हर धीमी बुकिंग की कीमत पहले से ज़्यादा है। स्रोत: Ashby, Talent Trends: Recruiting Operations Benchmarks, 2026 · Greenhouse, The Hire Standard, मार्च 2026

एक आसान मॉडल शेड्यूल करें, शामिल हों, फ़ॉलो-अप करें: हर दिन कहाँ जाता है? Chartered Management Institute का मीटिंग के लिए एक आसान मॉडल है, जो इंटरव्यू के दौर पर काफ़ी अच्छी तरह लागू होता है। वह इसे “Do the 3 step” कहता है: शेड्यूल करें, शामिल हों, फ़ॉलो-अप करें। हर चरण की अपनी देरी है। देखने के लिए कोई चरण चुनें। चरण 1 शेड्यूल करें पैनल बुक करना चरण 2 शामिल हों इंटरव्यू से पहले का इंतज़ार चरण 3 फ़ॉलो-अप करें बाद में रफ़्तार बनाए रखना देरी कहाँ से आती है ज़्यादातर टीमें अब भी ईमेल पर समय तय करती हैं। Aptitude Research की State of Hiring Automation 2026, जो Phenom के साथ 300+ संगठनों पर की गई, बताती है कि “94% संगठन इंटरव्यू को प्रक्रिया के भीतर ही शेड्यूल नहीं करते।” क्या मदद करता है बुकिंग पेज। उम्मीदवार आपकी असली उपलब्धता में से समय चुनता है, आपके मीटिंग के घंटों के भीतर, और दोनों तरफ़ बफ़र समय के साथ।

ग्रुप पोल। पैनल और उम्मीदवार कुछ विकल्पों पर वोट करते हैं। हिस्सा लेने के लिए किसी को अकाउंट की ज़रूरत नहीं।

Find Time. देखिए सहकर्मी कब खाली हैं, और सबसे पहला साझा स्लॉट चुनिए। Team और Enterprise शेड्यूल करें: “रिप्लाई-ऑल” वाली लंबी ईमेल चेन के बिना पैनल कैसे बुक करें? पैनल जल्दी बुक होता है जब उम्मीदवार और इंटरव्यूअर उन समयों में से चुनते हैं जो पहले से सबके लिए ठीक हैं। ईमेल पर बार-बार पूछताछ नहीं। CMI का शेड्यूल वाला चरण यही बात अपने शब्दों में कहता है: “कैलेंडर आपस में मिलाकर देखें या तारीख़ और समय के विकल्प दें,” और टाइम ज़ोन व काम के घंटों का ध्यान रखें। उम्मीदवार को आपकी कंपनी की ब्रांडिंग वाला एक साफ़-सुथरा पेज दिखता है। आपको अपने कैलेंडर में पक्का स्लॉट दिखता है। शामिल हों: इंतज़ार के दौरान उम्मीदवारों के साथ क्या होता है? जब उम्मीदवार इंटरव्यू की तारीख़ का इंतज़ार करता है, तो आपकी प्रक्रिया ही आपके बारे में उसका एकमात्र अनुभव होती है, और सबसे ज़्यादा इंतज़ार ही दिखता है। Employ Inc. की 2026 Hiring Benchmarks Report, जो Jobvite, Lever और JazzHR के 6,640 ग्राहकों के डेटा पर आधारित है, यही पैटर्न दिखाती है: “आवेदन से पहले स्क्रीनिंग इंटरव्यू तक का समय 2024 के 8.3 दिन से घटकर 2025 में 7.2 दिन रह गया,” जबकि “हायरिंग का समय 2024 के 45.7 दिन से थोड़ा बढ़कर 2025 में 46.2 दिन हो गया।” फ़नल का शुरुआती हिस्सा तेज़ हुआ। बीच का हिस्सा, जहाँ इंटरव्यू के दौर होते हैं, उल्टा धीरे-धीरे लंबा हो गया। इसी रिपोर्ट ने उम्मीदवारों के अनुभव को “1 से 5 के पैमाने पर 2.9” अंक दिए, और सॉफ़्टवेयर व टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे आख़िर में रहा। फ़ॉलो-अप करें: इंटरव्यू के बाद रफ़्तार कैसे बनाए रखें? रफ़्तार तब बनी रहती है जब आप उम्मीदवार के कॉल छोड़ने से पहले ही अगला चरण बुक कर लें, और इंटरव्यूअर को फ़ीडबैक लिखने के लिए अलग से तय समय दें। दौरों के बीच का हर दिन लीड टाइम का एक और दिन है। फ़ॉलो-अप के पीछे का प्रशासनिक काम भी भारी है। BCG और WFPMA की Creating People Advantage 2026, जो 7,000 से ज़्यादा HR और बिज़नेस लीडर्स का सर्वे है, बताती है कि “65% वरिष्ठ लीडर HR को बिज़नेस आगे बढ़ाने में अहम मानते हैं, फिर भी 51% प्रशासनिक बोझ को सबसे बड़ी रुकावट बताते हैं।” स्रोत: Aptitude Research, 2026 · Employ Inc., 2026 · Greenhouse उम्मीदवार रिपोर्ट, 2026 · BCG और WFPMA, 2026

आज़माएँ रिक्रूटर इसी हफ़्ते क्या बदल सकते हैं? किसी एक खुली पोज़ीशन के लीड टाइम से शुरू करें: “चलिए इंटरव्यू करते हैं” और असली इंटरव्यू के बीच कितने दिन बीतते हैं, यह मापें। फिर वह इंतज़ार हटाएँ जो आपके हाथ में है। अंतर देखने के लिए नीचे अपने आँकड़े डालें। आपके इंटरव्यू का इंतज़ार उदाहरण के आँकड़े, इन्हें बदलें हर तिमाही की हायरिंग 12 शॉर्टलिस्ट से पहले इंटरव्यू तक के दिन 9 इंटरव्यू के दौर 3 दौरों के बीच के दिन 6 अगर हर अंतर घटकर इतना हो (दिन) 3 आज प्रति हायर इंतज़ार 21 दिन आपके लक्ष्य पर प्रति हायर इंतज़ार 9 दिन जो इंतज़ार बचा रहता हैजो इंतज़ार आप हटाते हैं हर तिमाही उम्मीदवारों के बचे दिन 144 दिन मेरा नतीजा शेयर करें प्रति हायर इंतज़ार = पहले इंटरव्यू तक के दिन + (दौरों की संख्या में से 1 घटाकर) × दौरों के बीच के दिन। यह उन कैलेंडर दिनों को गिनता है जितना उम्मीदवार इंतज़ार करता है, और सिर्फ़ आपके डाले गए आँकड़ों का इस्तेमाल करता है। 1. एक पोज़ीशन चुनें और अंतर गिनें। शॉर्टलिस्ट से पहले इंटरव्यू तक के दिन, और पहले से आख़िरी दौर तक के दिन। 2. उस पोज़ीशन के इंटरव्यू बुकिंग पेज और ग्रुप पोल से तय करें। बाकी सब वैसा ही रखें, ताकि आप देख सकें कि क्या बदला। 3. इंटरव्यूअर के घंटे और बफ़र समय एक बार सेट करें। इन्हें अपने पैनल के साथ तय करें, ताकि उम्मीदवारों को दिखने वाले समय वही हों जिन पर लोग टिके रहें। इसके लिए किसी नई प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं। बस एक पोज़ीशन, एक बुकिंग पेज, और पैनल के साथ तय किए गए घंटे।

FAQ रिक्रूटर जो सवाल पूछते हैं इंटरव्यू लीड टाइम क्या है? + − इंटरव्यू लीड टाइम, इंटरव्यू बुक होने और इंटरव्यू होने के बीच का समय है। Ashby के 2026 Talent Trends डेटा ने पाया कि इंटरव्यू शेड्यूलिंग में “शेड्यूल का लीड टाइम आमतौर पर बड़ी रुकावट होता है,” स्लॉट पक्का करने में लगने वाले समय से भी बड़ी। पैनल इंटरव्यू जल्दी कैसे शेड्यूल करें? + − क्या इंटरव्यू बुक करने के लिए उम्मीदवारों को Doodle अकाउंट चाहिए? + − क्या Doodle, Outlook कैलेंडर के साथ काम करता है? + −

तो अगर आपकी टीम अब भी “रिप्लाई-ऑल” वाली ईमेल चेन में उलझी है, तो कोई बात नहीं। ज़्यादातर हायरिंग टीमें इसी रास्ते के बीच में कहीं हैं। अच्छी ख़बर यह है कि लीड टाइम हायरिंग के उन गिने-चुने हिस्सों में से है, जिसे आप अपनी मौजूदा टीम और टूल्स से ही कम कर सकते हैं। आप अपनी किस खुली पोज़ीशन से शुरुआत करेंगे? डेमो का अनुरोध करें