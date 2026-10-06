Sono stato da entrambe le parti della scrivania, come hiring manager e come candidato, e ho imparato che organizzare i colloqui ruba un sacco di tempo. Si sottovaluta quanto impegno serva per renderlo semplice per entrambe le parti. Il lato del candidato è quello che conta di più. L’organizzazione del colloquio è spesso il suo primo vero contatto con la tua azienda, e un processo macchinoso può scoraggiarlo prima ancora di conoscerti. E vale anche al contrario, perché è la tua prima impressione di lui. Ecco cosa mi ha fatto accendere la lampadina. Fissare un colloquio sono due lavori in uno: trovare un orario che vada bene a tutti, e trovarne uno abbastanza presto da fare la differenza. Così mi sono chiesto: quale dei due rallenta davvero le tue assunzioni?

I due ritardi Perché ci vuole così tanto per mettere un colloquio in calendario? L’organizzazione dei colloqui rallenta le assunzioni in due punti: il tempo per confermare uno slot e quanto in là cade quello slot. Il report Talent Trends 2026 di Ashby lo dice chiaramente: «La programmazione introduce due componenti distinte di ritardo: la rapidità con cui i colloqui vengono fissati e quanto in là vengono prenotati.» E, nei suoi dati, «il tempo di attesa tende a essere il collo di bottiglia più grande». Il primo ritardo è quello che notiamo tutti. Le e-mail, i «giovedì ti va bene?», il membro della commissione che risponde un giorno dopo. Ashby ha rilevato che i metodi automatici confermano i colloqui in una mediana di 3,7 ore, contro le 5 ore del botta e risposta manuale. Il secondo ritardo è più silenzioso. Immagina uno slot prenotato in pochi minuti ma fissato dodici giorni dopo, perché è il primo buco libero in comune tra tre selezionatori. Nessuno ha sbagliato niente, eppure il candidato aspetta quasi due settimane. Intanto il carico continua a crescere. Il report di benchmark di Greenhouse di marzo 2026, basato su oltre 6.000 organizzazioni nordamericane, ha rilevato che nel 2025 ogni recruiter ha organizzato 651 colloqui, il 128% in più rispetto al 2022. Nello stesso periodo, i recruiter per organizzazione sono calati del 56%. Meno persone fissano molti più colloqui, quindi ogni prenotazione lenta costa più di prima. Fonti: Ashby, Talent Trends: Recruiting Operations Benchmarks, 2026 · Greenhouse, The Hire Standard, marzo 2026

Un modello semplice Programmare, partecipare, dare seguito: dove va a finire ogni giorno? Il Chartered Management Institute ha un modello semplice per le riunioni che si adatta piuttosto bene a un ciclo di colloqui. Lo chiama «Do the 3 step»: programmare, partecipare, dare seguito. Ogni fase ha il suo ritardo. Scegli una fase per vederlo. Fase 1 Programmare Prenotare la commissione Fase 2 Partecipare L’attesa prima del colloquio Fase 3 Dare seguito Mantenere lo slancio dopo Da dove nasce il ritardo La maggior parte dei team negozia ancora gli orari via e-mail. Lo State of Hiring Automation 2026 di Aptitude Research, condotto con Phenom su oltre 300 organizzazioni, ha rilevato che «il 94% delle organizzazioni non programma i colloqui direttamente nel percorso di candidatura». Cosa aiuta Pagine di prenotazione. Il candidato sceglie in base alla tua disponibilità reale, dentro i tuoi orari delle riunioni, con un buffer prima e dopo.

Sondaggi di gruppo. La commissione e il candidato votano tra alcune opzioni. Nessuno ha bisogno di un account per partecipare.

Find Time. Vedi quando i colleghi sono liberi e scegli il primo slot in comune. Team ed Enterprise Programmare: come prenoti una commissione senza la catena di «rispondi a tutti»? Prenoti una commissione più in fretta quando candidati e selezionatori scelgono tra orari che vanno già bene. Niente botta e risposta via e-mail. La fase Programmare del CMI dice la stessa cosa a modo suo: «incrociare i calendari o fornire opzioni di data e ora», e rispettare fusi orari e orari di lavoro. Il candidato vede una pagina pulita con il branding della tua azienda. Tu vedi uno slot confermato nel tuo calendario. Partecipare: cosa succede ai candidati mentre aspettano? Mentre un candidato aspetta una data per il colloquio, il tuo processo è l’unica cosa che conosce di te, e l’attesa è la parte che si nota. L’Hiring Benchmarks Report 2026 di Employ Inc., basato su 6.640 clienti di Jobvite, Lever e JazzHR, mostra lo schema: «Il tempo dalla candidatura al primo colloquio di screening è migliorato, da 8,3 giorni nel 2024 a 7,2 giorni nel 2025», mentre «il tempo di assunzione è leggermente salito, da 45,7 giorni nel 2024 a 46,2 giorni nel 2025». La parte iniziale del funnel è diventata più rapida. Quella centrale, dove vivono i cicli di colloqui, invece è cresciuta. Lo stesso report ha dato all’esperienza dei candidati un voto di «2,9 su una scala da 1 a 5», con software e tecnologia all’ultimo posto. Dare seguito: come mantieni lo slancio dopo il colloquio? Mantieni lo slancio prenotando la fase successiva prima che il candidato lasci la chiamata, e dando ai selezionatori del tempo protetto per scrivere il loro feedback. Ogni giorno tra un round e l’altro è un altro giorno di attesa. Anche il lavoro amministrativo dietro il follow-up è pesante. Creating People Advantage 2026 di BCG e WFPMA, un’indagine su oltre 7.000 leader HR e di business, ha rilevato che «il 65% dei senior leader vede l’HR come un fattore abilitante chiave per il business, ma il 51% indica il carico amministrativo come l’ostacolo principale». Fonti: Aptitude Research, 2026 · Employ Inc., 2026 · Greenhouse, report sui candidati, 2026 · BCG e WFPMA, 2026

Prova tu Cosa può cambiare un recruiter già questa settimana? Parti dal tempo di attesa su una sola posizione aperta: misura quanti giorni passano tra «facciamo un colloquio» e il colloquio vero e proprio, poi elimina l’attesa che dipende da te. Inserisci qui sotto i tuoi numeri per vedere la differenza. Il tuo tempo di attesa per i colloqui Numeri di esempio, cambiali Assunzioni a trimestre 12 Giorni dalla shortlist al primo colloquio 9 Round di colloqui 3 Giorni tra un round e l’altro 6 Se ogni attesa scendesse a (giorni) 3 Attesa per assunzione oggi 21 giorni Attesa per assunzione con il tuo obiettivo 9 giorni Attesa che restaAttesa che elimini Giorni restituiti ai candidati a trimestre 144 giorni Condividi il mio risultato Attesa per assunzione = giorni fino al primo colloquio + (round meno 1) × giorni tra un round e l’altro. Conta i giorni di calendario che un candidato aspetta, usando solo i numeri che inserisci. 1. Scegli una posizione e conta l’attesa. I giorni dalla shortlist al primo colloquio, e dal primo all’ultimo round. 2. Sposta quella posizione su pagine di prenotazione e sondaggi di gruppo. Lascia tutto il resto com’è, così vedi cosa è cambiato. 3. Imposta una volta sola orari e buffer dei selezionatori. Concordali con la tua commissione, così gli orari che vedono i candidati sono quelli che le persone rispetteranno. Niente di tutto questo richiede un nuovo processo. Basta una posizione, una pagina di prenotazione e degli orari concordati con la tua commissione.

FAQ Le domande dei recruiter Cos’è il tempo di attesa per un colloquio? + − Il tempo di attesa è l’intervallo tra la prenotazione di un colloquio e il momento in cui si svolge. Secondo i dati Talent Trends 2026 di Ashby, «il tempo di attesa tende a essere il collo di bottiglia più grande» nell’organizzazione dei colloqui, più del tempo necessario per confermare uno slot. Come si organizza in fretta un colloquio con una commissione? + − I candidati hanno bisogno di un account Doodle per prenotare un colloquio? + − Doodle funziona con i calendari Outlook? + −

Quindi, se il tuo team è ancora bloccato nelle catene di «rispondi a tutti», va bene così. La maggior parte dei team di selezione è da qualche parte a metà strada. La buona notizia è che il tempo di attesa è una delle poche parti delle assunzioni che puoi accorciare con il team e gli strumenti che hai già. Con quale delle tue posizioni aperte inizieresti? Richiedi una demo