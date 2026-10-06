He estado a ambos lados de la mesa, como responsable de contratación y como candidato, y he aprendido que agendar entrevistas consume muchísimo tiempo. Se subestima cuánto esfuerzo hace falta para que todo salga bien para las dos partes. El lado del candidato es el que más importa. Agendar la entrevista suele ser su primer contacto real con tu empresa, y un proceso torpe puede quitarle las ganas antes de conocerte. Y funciona en ambos sentidos, porque también es tu primera impresión de esa persona. Esto es lo que entendí. Cerrar una entrevista son dos tareas en una: encontrar una hora que le sirva a todo el mundo y encontrarla lo bastante pronto como para que importe. Así que empecé a preguntarme: ¿cuál de las dos frena de verdad tus contrataciones?

Los dos retrasos ¿Por qué cuesta tanto poner una entrevista en el calendario? Agendar entrevistas frena la contratación en dos puntos: el tiempo que se tarda en confirmar un horario y lo lejos que queda ese horario. El informe Talent Trends 2026 de Ashby lo dice claramente: «La programación introduce dos componentes distintos de retraso: la rapidez con la que se agendan las entrevistas y la antelación con la que se reservan». Y, según sus datos, «el tiempo de espera de la agenda suele ser el mayor cuello de botella». El primer retraso es el que todos notamos. Los correos, el «¿te va bien el jueves?», el miembro del panel que contesta un día después. Ashby descubrió que los métodos automatizados confirman las entrevistas en una mediana de 3,7 horas, frente a las 5 horas del ir y venir manual. El segundo retraso hace menos ruido. Imagina un horario que se reserva en minutos, pero que queda a doce días vista, porque es el primer hueco que comparten tres entrevistadores. Nadie hizo nada mal, y aun así el candidato espera casi dos semanas. Mientras tanto, la carga no deja de crecer. El informe de referencia de Greenhouse de marzo de 2026, basado en más de 6.000 organizaciones de Norteamérica, concluyó que cada reclutador agendó 651 entrevistas en 2025, un 128% más que en 2022. En el mismo periodo, el número de reclutadores por organización cayó un 56%. Menos personas agendan muchas más entrevistas, así que cada reserva lenta cuesta más que antes. Fuentes: Ashby, Talent Trends: Recruiting Operations Benchmarks, 2026 · Greenhouse, The Hire Standard, marzo de 2026

Un modelo sencillo Agendar, asistir y hacer seguimiento: ¿en qué se va cada día? El Chartered Management Institute tiene un modelo sencillo para reuniones que encaja bastante bien con un proceso de entrevistas. Lo llama «Do the 3 step»: agendar, asistir y hacer seguimiento. Cada paso tiene su propio retraso. Elige una etapa para verlo. Paso 1 Agendar Convocar al panel Paso 2 Asistir La espera antes de la entrevista Paso 3 Hacer seguimiento Mantener el ritmo después De dónde viene el retraso La mayoría de los equipos todavía negocia los horarios por correo. El estudio State of Hiring Automation 2026 de Aptitude Research, hecho con Phenom en más de 300 organizaciones, encontró que «el 94% de las organizaciones no agenda las entrevistas dentro del propio flujo». Qué ayuda Páginas de reservas. El candidato elige según tu disponibilidad real, dentro de tus horas de reunión y con márgenes antes y después.

Encuestas de grupo. El panel y el candidato votan entre varias opciones. Nadie necesita una cuenta para participar.

Find Time. Mira cuándo están libres tus compañeros y elige el primer hueco que tengan en común. Team y Enterprise Agendar: ¿cómo organizas una entrevista de panel sin cadenas de «responder a todos»? Organizas antes una entrevista de panel cuando candidatos y entrevistadores eligen entre horarios que ya les sirven. Sin idas y venidas de correos. El paso «agendar» del CMI dice lo mismo con sus propias palabras: «cruzar calendarios u ofrecer opciones de fecha y hora», y respetar las zonas horarias y el horario laboral. El candidato ve una página limpia con la marca de tu empresa. Tú ves un horario confirmado en tu calendario. Asistir: ¿qué les pasa a los candidatos mientras esperan? Mientras un candidato espera una fecha para la entrevista, tu proceso es lo único que conoce de ti, y lo que más se nota es la espera. El 2026 Hiring Benchmarks Report de Employ Inc., basado en 6.640 clientes de Jobvite, Lever y JazzHR, muestra el patrón: «El tiempo desde la solicitud hasta la primera entrevista de filtro mejoró de 8,3 días en 2024 a 7,2 días en 2025», mientras que «el tiempo de contratación subió ligeramente de 45,7 días en 2024 a 46,2 días en 2025». La parte inicial del embudo se aceleró. La parte central, donde viven las rondas de entrevistas, fue subiendo poco a poco. El mismo informe puntuó la experiencia del candidato con «un 2,9 en una escala del 1 al 5», con el sector de software y tecnología en último lugar. Hacer seguimiento: ¿cómo mantienes el ritmo después de la entrevista? Mantienes el ritmo si reservas el siguiente paso antes de que el candidato salga de la llamada y si das a los entrevistadores un tiempo protegido para escribir su valoración. Cada día entre rondas es un día más de tiempo de espera. Además, la gestión que hay detrás del seguimiento pesa. El estudio Creating People Advantage 2026 de BCG y WFPMA, una encuesta a más de 7.000 líderes de RR. HH. y de negocio, concluyó que «el 65% de los altos directivos ve a RR. HH. como un impulsor clave del negocio, pero el 51% señala la carga administrativa como la principal barrera». Fuentes: Aptitude Research, 2026 · Employ Inc., 2026 · Greenhouse, informe sobre candidatos, 2026 · BCG y WFPMA, 2026

Pruébalo ¿Qué puede cambiar un reclutador esta semana? Empieza por el tiempo de espera de una sola vacante: mide cuántos días pasan entre el «hagamos la entrevista» y la entrevista en sí, y luego elimina la espera que depende de ti. Pon tus propios números abajo para ver la diferencia. Tu tiempo de espera para entrevistas Números de ejemplo, cámbialos Contrataciones por trimestre 12 Días de preselección a primera entrevista 9 Rondas de entrevistas 3 Días entre rondas 6 Si cada espera bajara a (días) 3 Espera por contratación hoy 21 días Espera por contratación con tu objetivo 9 días Espera que se mantieneEspera que eliminas Días de candidato recuperados por trimestre 144 días Compartir mi resultado Espera por contratación = días hasta la primera entrevista + (rondas menos 1) × días entre rondas. Cuenta los días de calendario que espera un candidato, usando solo los números que introduces. 1. Elige una vacante y cuenta la espera. Días desde la preselección hasta la primera entrevista, y de la primera a la última ronda. 2. Pasa esa vacante a páginas de reservas y encuestas de grupo. Deja todo lo demás igual para ver qué cambió. 3. Define una sola vez los horarios y márgenes de los entrevistadores. Acuérdalos con tu panel, para que los horarios que ven los candidatos sean horarios que se van a respetar. Nada de esto exige un proceso nuevo. Es una vacante, una página de reservas y unos horarios acordados con tu panel.

Preguntas frecuentes Lo que preguntan los reclutadores ¿Qué es el tiempo de espera de una entrevista? + − Es el intervalo entre el momento en que se reserva una entrevista y el momento en que se hace. Los datos de Talent Trends 2026 de Ashby muestran que «el tiempo de espera de la agenda suele ser el mayor cuello de botella» al agendar entrevistas, por delante del tiempo que se tarda en confirmar un horario. ¿Cómo se agenda rápido una entrevista de panel? + − ¿Los candidatos necesitan una cuenta de Doodle para reservar una entrevista? + − ¿Doodle funciona con los calendarios de Outlook? + −

Así que, si tu equipo sigue atrapado en cadenas de «responder a todos», no pasa nada. La mayoría de los equipos de contratación están en algún punto intermedio. La buena noticia es que el tiempo de espera es una de las pocas partes de la contratación que puedes acortar con el equipo y las herramientas que ya tienes. ¿Con cuál de tus vacantes abiertas empezarías? Solicita una demostración