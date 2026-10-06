Jag har suttit på båda sidor av bordet, både som rekryterande chef och som kandidat. Och jag har lärt mig att det tar enormt mycket tid att boka intervjuer. Man underskattar hur mycket jobb som krävs för att det ska gå smidigt för båda parter. Kandidatens sida är viktigast. Bokningen är ofta deras första riktiga kontakt med ditt företag, och en krånglig process kan skrämma bort dem innan de ens har träffat dig. Det gäller åt andra hållet också, för det är ditt första intryck av dem. Det här är vad som gick upp för mig. Att få en intervju bokad är två jobb i ett: att hitta en tid som alla kan, och att hitta en som ligger tillräckligt nära för att spela roll. Så jag började undra: vilken av de två är det egentligen som bromsar din rekrytering?

De två fördröjningarna Varför tar det så lång tid att få in en intervju i kalendern? Intervjubokning bromsar rekryteringen på två ställen: hur snabbt en tid bekräftas, och hur långt fram den tiden hamnar. Ashbys Talent Trends-rapport för 2026 säger det rakt ut: ”Schemaläggning ger upphov till två olika slags fördröjning: hur snabbt intervjuer schemaläggs och hur långt fram de bokas.” Och enligt rapportens data ”tenderar ledtiden i schemaläggningen att vara den större flaskhalsen.” Den första fördröjningen märker vi alla. Mejlen, ”funkar torsdag?”, panelmedlemmen som svarar en dag senare. Ashby såg att automatiska metoder bekräftar intervjuer på 3,7 timmar i median, mot 5 timmar när man mejlar fram och tillbaka manuellt. Den andra fördröjningen är tystare. Tänk dig en tid som bokas på några minuter men hamnar tolv dagar fram, eftersom det är den första lucka som tre intervjuare har gemensamt. Ingen har gjort något fel, och ändå väntar kandidaten i nästan två veckor. Samtidigt växer arbetsbördan. Greenhouses benchmarkrapport från mars 2026, som bygger på över 6 000 nordamerikanska organisationer, visade att varje rekryterare bokade 651 intervjuer under 2025. Det är en ökning med 128 % sedan 2022. Under samma period sjönk antalet rekryterare per organisation med 56 %. Färre personer bokar betydligt fler intervjuer, så varje långsam bokning kostar mer än förr. Källor: Ashby, Talent Trends: Recruiting Operations Benchmarks, 2026 · Greenhouse, The Hire Standard, mars 2026

En enkel modell Boka, delta, följ upp: vart tar dagarna vägen? Chartered Management Institute har en enkel modell för möten som passar en intervjuprocess ganska bra. Den kallas ”Do the 3 step”: boka, delta, följ upp. Varje steg har sin egen fördröjning. Välj ett steg för att se den. Steg 1 Boka Boka intervjupanelen Steg 2 Delta Väntan före intervjun Steg 3 Följ upp Behåll farten efteråt Var fördröjningen uppstår De flesta team förhandlar fortfarande om tider via mejl. Aptitude Researchs State of Hiring Automation 2026, gjord tillsammans med Phenom bland 300+ organisationer, visade att ”94 % av organisationerna inte bokar intervjuer direkt i processen.” Det här hjälper Bokningssidor. Kandidaten väljer utifrån din faktiska tillgänglighet, inom dina mötestider och med buffertid före och efter.

Gruppomröstningar. Panelen och kandidaten röstar på några alternativ. Ingen behöver ett konto för att vara med.

Find Time. Se när kollegorna är lediga och välj den tidigaste gemensamma tiden. Team och Enterprise Boka: hur bokar du en panel utan långa mejltrådar? Du bokar en panel snabbare när kandidater och intervjuare väljer bland tider som redan fungerar. Inget mejlande fram och tillbaka. CMI:s bokningssteg säger samma sak med egna ord: ”jämför kalendrarna eller ge förslag på datum och tider,” och respektera tidszoner och arbetstider. Kandidaten ser en ren sida med ditt företags varumärke. Du ser en bekräftad tid i din kalender. Delta: vad händer med kandidaterna medan de väntar? Medan en kandidat väntar på ett intervjudatum är din process det enda de upplever av dig, och det är väntan som syns. Employ Inc.:s 2026 Hiring Benchmarks Report, som bygger på 6 640 kunder i Jobvite, Lever och JazzHR, visar mönstret: ”Tiden från ansökan till första screeningintervju minskade från 8,3 dagar 2024 till 7,2 dagar 2025,” medan ”rekryteringstiden ökade något från 45,7 dagar 2024 till 46,2 dagar 2025.” Början av tratten blev snabbare. Mitten, där intervjuprocesserna finns, kröp i stället uppåt. Samma rapport gav kandidatupplevelsen ”2,9 på en skala från 1 till 5,” med mjukvara och teknik på sista plats. Följ upp: hur behåller du farten efter intervjun? Du behåller farten genom att boka nästa steg innan kandidaten har lämnat samtalet, och genom att ge intervjuarna skyddad tid att skriva sin feedback. Varje dag mellan omgångarna är ännu en dag av ledtid. Administrationen bakom uppföljningen är tung också. BCG och WFPMA:s Creating People Advantage 2026, en undersökning bland över 7 000 HR- och affärsledare, visade att ”65 % av de högsta cheferna ser HR som en viktig möjliggörare för verksamheten, men 51 % pekar på den administrativa bördan som det största hindret.” Källor: Aptitude Research, 2026 · Employ Inc., 2026 · Greenhouse, kandidatrapport, 2026 · BCG och WFPMA, 2026

Testa Vad kan en rekryterare ändra redan den här veckan? Börja med ledtiden för en öppen tjänst: mät hur många dagar som går mellan ”vi tar en intervju” och själva intervjun. Ta sedan bort den väntan som du själv styr över. Fyll i dina egna siffror nedan och se skillnaden. Din väntetid före intervjuer Exempelsiffror, ändra dem Anställningar per kvartal 12 Dagar från kortlista till första intervju 9 Intervjuomgångar 3 Dagar mellan omgångarna 6 Om varje lucka krympte till (dagar) 3 Väntetid per anställning i dag 21 dagar Väntetid per anställning vid ditt mål 9 dagar Väntan som blir kvarVäntan som du tar bort Kandidatdagar tillbaka per kvartal 144 dagar Dela mitt resultat Väntetid per anställning = dagar till första intervju + (omgångar minus 1) × dagar mellan omgångarna. Den räknar de kalenderdagar som en kandidat väntar och använder bara siffrorna du fyller i. 1. Välj en tjänst och räkna luckan. Dagar från kortlista till första intervju, och från första till sista omgången. 2. Flytta den tjänsten till bokningssidor och gruppomröstningar. Behåll allt annat som det är, så att du ser vad som förändrades. 3. Ställ in intervjuarnas tider och buffertid en gång. Kom överens om dem med din panel, så att tiderna kandidaterna ser är tider som folk håller. Inget av det här kräver en ny process. Det handlar om en tjänst, en bokningssida och en uppsättning tider som du har kommit överens om med din panel.

Vanliga frågor Frågor som rekryterare ställer Vad är ledtid för intervjuer? + − Ledtid för intervjuer är tiden mellan att en intervju bokas och att den äger rum. Ashbys Talent Trends-data för 2026 visade att ”ledtiden i schemaläggningen tenderar att vara den större flaskhalsen” vid intervjubokning, före tiden det tar att få en tid bekräftad. Hur bokar du en panelintervju snabbt? + − Behöver kandidater ett Doodle-konto för att boka en intervju? + − Fungerar Doodle med Outlook-kalendrar? + −

Så om ditt team fortfarande sitter fast i långa mejltrådar är det helt okej. De flesta rekryteringsteam är någonstans mitt i det här. Det goda är att ledtiden är en av få delar av rekryteringen som du kan korta med det team och de verktyg du redan har. Vilken av dina öppna tjänster vill du testa först? Begär en demonstration