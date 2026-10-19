Um assistente executivo é muito mais do que alguém que cuida da sua agenda. Ele garante que o seu tempo vá para as partes mais importantes do seu negócio, da sua equipe e, em muitos casos, da sua vida. E isso não é pouca coisa. Em algumas organizações, são eles que comandam tudo nos bastidores, fazendo as decisões acontecerem ao reunir as pessoas certas, no lugar certo, para tomar a decisão certa. Vou mostrar como podem ser as primeiras semanas de um assistente executivo com um novo executivo, para você ter uma ideia de como é o mundo deles. Se você é assistente executivo e está lendo isto, espero que encontre algumas boas ideias para levar. Um post recente no LinkedIn sobre uma vaga bem paga de assistente executivo em Londres terminava com uma piada: alguém deveria criar uma ferramenta que fizesse tudo isso sozinha. As respostas de assistentes executivos, chiefs of staff e especialistas em recrutamento de executivos não pararam de chegar. Agendas, caixas de entrada e viagens são só a parte visível da função. O que torna um assistente executivo excepcional é o julgamento: decidir o que merece o tempo de um líder, proteger a atenção dele e ser a pessoa de confiança para o que ninguém coloca no papel. Concordo com eles. A seguir: por que as primeiras semanas são tão exigentes, as perguntas que vale a pena fazer logo no início, um modelo do CMI para combinar o que você decide, onde o Time OS tira das suas mãos as tarefas administrativas de rotina e um acordo de trabalho para preencher com o seu executivo.

As primeiras semanas Por que as primeiras semanas com um novo executivo são tão exigentes? Porque você está conhecendo uma pessoa enquanto cuida da semana dela. Quais são as prioridades, quem importa, como ela gosta de ser atualizada e quando precisa ser protegida da própria agenda. Nada disso para enquanto você aprende. A agenda costuma ser o primeiro ponto em que você é avaliado. O Executive Productivity Report 2025 da Prialto perguntou a executivos do que os assistentes deles cuidam, e o agendamento de reuniões ficou em primeiro lugar, com 79%, à frente de viagens e da gestão da caixa de entrada. As pessoas percebem uma semana que corre bem muito antes de enxergar o julgamento por trás dela. Muitos assistentes executivos estão conhecendo mais de um líder ao mesmo tempo. O US Bureau of Labor Statistics observa que “muitos secretários executivos e assistentes administrativos executivos dão suporte a mais de um gestor em uma organização”. Dois executivos são dois conjuntos de prioridades, dois grupos de pessoas e dois conjuntos de hábitos. Fontes: Prialto, 2025 Executive Productivity Report · U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook

Sua primeira semana O que perguntar ao seu novo executivo na primeira semana? As perguntas que mostram o que proteger e quem vem primeiro. Estas cinco são um bom ponto de partida. 1. Como é uma semana ideal para você? Isso mostra o que proteger antes mesmo de você saber para quem dizer não. 2. Quem sempre tem espaço na sua agenda, e quem deveria passar por mim primeiro? Esse mapa de pessoas é a parte que nenhuma nota de transição consegue captar por completo. 3. Em que momento do dia você pensa melhor? Esse é o primeiro bloco de tempo a proteger. 4. Como você prefere ser atualizado? Antes de cada reunião, no começo do dia ou por escrito na noite anterior. 5. O que eu nunca devo mudar sem falar com você? É a sua primeira lista de decisões para conversar antes, e ela vai diminuindo à medida que a confiança cresce. Se conseguir conversar com a pessoa que dava suporte a esse executivo antes de você, pergunte o que ela gostaria de ter sabido no primeiro mês. Muitas vezes, é a meia hora mais útil de toda a transição.

Um modelo simples Como construir confiança com um novo executivo? O guia do Chartered Management Institute sobre como delegar bem começa combinando limites em um de três níveis: decidir só depois de conversar, decidir e informar depois, ou decidir por conta própria. A maioria dos assistentes executivos começa no primeiro nível com um novo executivo e vai conquistando o caminho até o último. Combinar os níveis abertamente torna esse avanço visível para os dois. Escolha uma etapa para ver como funciona. No início Conversar antes Você propõe, o executivo decide À medida que a confiança cresce Decidir e informar depois Você decide e depois mantém o executivo informado Depois de combinado Decidir por conta própria A decisão é sua, dentro das regras que vocês definiram Decisões típicas Novos tipos de reunião, pessoas que você ainda não conhece e tudo o que mexe com o tempo protegido dele. O que ajuda no Time OS Tempo de foco com recusa automática. Proteja o tempo de reflexão dele desde o primeiro dia, com uma mensagem de recusa que vocês escrevem juntos.

Fora do escritório com recusa automática. Os dias de ausência recusam convites automaticamente, então nada entra na agenda enquanto você ainda está aprendendo como as coisas funcionam. Cada passo para o próximo nível é confiança conquistada, e colocar isso no papel evita ter que renegociar tudo sempre que a agenda aperta. Fonte: CMI, Successful delegation

Como o Time OS ajuda Onde o Time OS tira tarefas administrativas das suas mãos? Na parte que se repete, para que mais da sua semana vá para as decisões que exigem julgamento. 1. Páginas de agendamento para reuniões de rotina. Reuniões 1:1, chamadas de apresentação e revisões são agendadas a partir da disponibilidade real do seu executivo, sem uma sequência de e-mails. 2. Regras definidas uma vez. Horários de reunião, intervalos e limites diários valem para todo agendamento, então você não precisa defender os mesmos espaços toda semana. 3. Enquetes de grupo para as reuniões grandes. Reuniões de conselho, encontros fora do escritório e reuniões da liderança encontram um horário que funciona, e ninguém precisa de conta para votar. 4. Tempo protegido que continua protegido. O tempo de foco e o modo fora do escritório com recusa automática recusam convites em conflito com uma mensagem que vocês combinaram. Posso agendar direto na agenda do meu executivo? Hoje o Time OS não agenda em nome de outra pessoa. O seu executivo conecta a própria agenda e é o dono das páginas de agendamento e das configurações, e vocês configuram tudo juntos. Essa sessão de configuração também serve como uma ótima conversa de primeira semana sobre como ele gosta de trabalhar. Na minha visão, as melhores ferramentas devolvem ao assistente executivo as horas que vão embora com logística e deixam o julgamento onde ele deve ficar: com você.

Experimente O que você vai combinar com o seu executivo? Preencha isto com o seu executivo na primeira conversa de verdade entre vocês. Cada parte corresponde a uma das oito coisas que vale a pena acertar no primeiro mês, e o medidor vai enchendo à medida que vocês combinam cada uma. O cartão mostra qual configuração do Time OS pode cuidar de cada regra de rotina, e você pode imprimir ou salvar como PDF. Nada do que você marcar ou digitar é salvo ou enviado. 0 / 8 Acordo de trabalho Respostas de exemplo, pode mudar 0 de 8 combinados Começando agora Isso é normal nas primeiras semanas. Marque uma conversa com o seu executivo e comece pelas cinco perguntas deste artigo. Executivo Sei como é uma semana ideal para o meu executivo. Quem cuida disso: Minhas anotações Como é uma semana ideal Ligações com clientes às terças e quartas, preparação do conselho pronta até quinta, sexta à tarde mais leve Sei quem sempre tem espaço na agenda do meu executivo e como cada pessoa prefere que as reuniões sejam marcadas. Quem cuida disso: Minhas anotações Pessoas-chave e como marcar com elas Presidente do conselho: 30 minutos de preparação antes de cada reunião Sei em que momento o meu executivo pensa melhor, e esse tempo está protegido. Quem cuida disso: Tempo de foco com recusa automática Tempo protegido De segunda a quinta, das 8h às 9h30, para trabalho focado Já combinamos quais decisões eu tomo por conta própria e quais conversamos antes. Quem cuida disso: Nosso acordo Decido por conta própria Reuniões 1:1, revisões internas, chamadas de apresentação Decido e informo depois Mudanças dentro da mesma semana, reuniões externas que seguem o padrão de sempre Conversamos antes Reuniões do conselho e com investidores, tudo o que cair no tempo protegido As reuniões de rotina são agendadas por páginas de agendamento. Quem cuida disso: Páginas de agendamento Reuniões que as pessoas agendam por uma página de agendamento Reuniões 1:1, chamadas de apresentação, revisões internas Os horários de reunião, os intervalos e um limite diário estão configurados de acordo com o jeito de trabalhar dele. Quem cuida disso: Horários de reunião

Horários de reunião Quem cuida disso: Intervalos

Intervalos Quem cuida disso: Limites de reuniões Reuniões a partir de 7h 7h30 8h 8h30 9h 9h30 10h Reuniões até 15h 16h 16h30 17h 17h30 18h 19h Intervalo entre reuniões Nenhum 5 minutos 10 minutos 15 minutos 30 minutos Máximo de reuniões por dia Sem limite 3 4 5 6 7 8 10 Os dias de ausência estão marcados e recusam convites automaticamente. Quem cuida disso: Fora do escritório com recusa automática Dias de ausência Férias e dias de viagem na agenda com duas semanas de antecedência, com uma mensagem de recusa que combinamos Temos um alinhamento fixo para olhar juntos a semana seguinte. Quem cuida disso: Nosso acordo Nosso alinhamento Acordo de trabalho Acordo de trabalho com Seu executivo Uma semana ideal Ligações com clientes às terças e quartas, preparação do conselho pronta até quinta, sexta à tarde mais leve Falta combinar · Quem cuida disso: Minhas anotações

Pessoas-chave Presidente do conselho: 30 minutos de preparação antes de cada reunião Falta combinar · Quem cuida disso: Minhas anotações

Tempo protegido De segunda a quinta, das 8h às 9h30, para trabalho focado Falta combinar · Quem cuida disso: Tempo de foco com recusa automática

Decido por conta própria Reuniões 1:1, revisões internas, chamadas de apresentação Falta combinar · Quem cuida disso: Nosso acordo

Decido e informo depois Mudanças dentro da mesma semana, reuniões externas que seguem o padrão de sempre Falta combinar · Quem cuida disso: Nosso acordo

Conversamos antes Reuniões do conselho e com investidores, tudo o que cair no tempo protegido Falta combinar · Quem cuida disso: Nosso acordo

Agendadas por páginas de agendamento Reuniões 1:1, chamadas de apresentação, revisões internas Falta combinar · Quem cuida disso: Páginas de agendamento

Horários de reunião Das 9h30 às 17h30 Falta combinar · Quem cuida disso: Horários de reunião

Intervalo entre reuniões 15 minutos Falta combinar · Quem cuida disso: Intervalos

Limite de reuniões 6 por dia Falta combinar · Quem cuida disso: Limites de reuniões

Dias de ausência Férias e dias de viagem na agenda com duas semanas de antecedência, com uma mensagem de recusa que combinamos Falta combinar · Quem cuida disso: Fora do escritório com recusa automática

Nosso alinhamento Às sextas, às 16h30, por 20 minutos, para olhar a próxima semana Falta combinar · Quem cuida disso: Nosso acordo Imprimir ou salvar como PDF Quer que as regras de rotina funcionem sozinhas? Solicite uma demonstração Baseado neste artigo. Nada do que você marcar ou digitar é salvo ou enviado. Por onde começar? 1. Marque uma conversa de verdade na primeira semana. Trinta minutos com as cinco perguntas acima. 2. Combinem os níveis. Quais decisões vocês conversam antes, sobre quais você informa depois e quais são suas. 3. Configure as regras de rotina na ferramenta. Horários, intervalos, limites e páginas de agendamento, para que a parte administrativa ande sozinha enquanto você conhece as pessoas.

Perguntas frequentes Perguntas que os novos assistentes executivos fazem No que um novo assistente executivo deve focar nos primeiros 30 dias? + − Em conhecer as prioridades do executivo e as pessoas ao redor dele, combinar quais decisões você pode tomar por conta própria e fazer a parte de rotina da agenda funcionar sem atrito. Assim sobra espaço para as decisões que exigem julgamento, que são as que constroem a confiança. Que perguntas devo fazer a um novo executivo? + − Um assistente pode gerenciar as páginas de agendamento de um executivo? + − As pessoas que agendam com o meu executivo precisam de uma conta Doodle? + − Com quais agendas o Time OS funciona? + − Se você está há algumas semanas com um novo executivo e tudo ainda parece demais, isso é completamente normal. A confiança que define essa função se constrói uma boa decisão de cada vez, e nenhuma dessas decisões é tomada por uma página de agendamento. Deixe as ferramentas cuidarem da rotina e invista o seu tempo onde ele faz diferença. O que você vai perguntar primeiro ao seu executivo? Solicite uma demonstração