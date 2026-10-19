Les assistants de direction sont bien plus que des gens qui gèrent ton agenda. Ils veillent à ce que ton temps aille à l’essentiel : les priorités de ton entreprise, tes équipes et, bien souvent, ta vie. Ce n’est pas une mince affaire. Dans certaines organisations, ce sont eux qui tirent les ficelles en coulisses. Ils font avancer les décisions en réunissant les bonnes personnes, au bon endroit, pour faire le bon choix. Je vais te montrer à quoi peuvent ressembler les premières semaines d’un assistant de direction avec un nouveau dirigeant, pour te donner un aperçu de son quotidien. Et si tu es toi-même assistant de direction, j’espère que tu y trouveras quelques pépites utiles. Récemment, une publication LinkedIn sur un poste d’assistant de direction bien payé à Londres se terminait par une blague : quelqu’un devrait créer un outil qui fasse tout ça tout seul. Les réponses d’assistants de direction, de chiefs of staff et de chasseurs de têtes ont afflué. Les agendas, les boîtes mail et les déplacements ne sont que la partie visible du métier. Ce qui rend un assistant de direction exceptionnel, c’est son jugement : décider ce qui mérite le temps d’un dirigeant, protéger son attention, et être digne de confiance pour tout ce que personne ne met par écrit. Je suis d’accord avec eux. Au programme : pourquoi les premières semaines sont si exigeantes, les questions à poser tôt, un modèle du CMI pour convenir de ce que tu décides, là où Time OS te décharge de l’administratif courant, et une charte de collaboration à remplir avec ton dirigeant.

Les premières semaines Pourquoi les premières semaines avec un nouveau dirigeant sont-elles si exigeantes ? Parce que tu apprends à connaître une personne tout en gérant sa semaine. Ses priorités, les gens qui comptent pour elle, la façon dont elle aime être briefée, et les moments où il faut la protéger de son propre agenda. Rien de tout ça ne s’arrête pendant que tu apprends. C’est souvent sur l’agenda qu’on te juge en premier. L’Executive Productivity Report 2025 de Prialto a demandé aux dirigeants quelles tâches gèrent leurs assistants, et la planification arrive en tête, à 79 %, devant les déplacements et la gestion de la boîte mail. On remarque une semaine fluide bien avant de voir le jugement qui se cache derrière. Beaucoup d’assistants de direction apprennent à connaître plusieurs dirigeants à la fois. Le US Bureau of Labor Statistics note que « de nombreux secrétaires de direction et assistants de direction épaulent plus d’un manager au sein d’une organisation ». Deux dirigeants, ce sont deux séries de priorités, deux cercles de contacts et deux séries d’habitudes. Sources : Prialto, 2025 Executive Productivity Report · U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook

Ta première semaine Que demander à ton nouveau dirigeant la première semaine ? Les questions qui te disent quoi protéger, et qui passe en premier. Ces cinq-là sont un bon point de départ. 1. À quoi ressemble une semaine idéale pour vous ? Sa réponse te dit quoi protéger avant même que tu saches à qui dire non. 2. Qui a toujours droit à un créneau, et qui doit d’abord passer par moi ? Cette carte des relations, aucune note de passation ne la restitue jamais complètement. 3. À quel moment de la journée réfléchissez-vous le mieux ? C’est le premier créneau à protéger. 4. Comment aimez-vous être briefé ? Avant chaque réunion, en début de journée, ou par écrit la veille au soir. 5. Qu’est-ce que je ne dois jamais déplacer sans vous demander ? C’est ta première liste de décisions à discuter, et tu la raccourciras à mesure que la confiance s’installe. Si tu peux voir la personne qui assistait ce dirigeant avant toi, demande-lui ce qu’elle aurait aimé savoir pendant son premier mois. C’est souvent la demi-heure la plus utile de la passation.

Un modèle simple Comment gagner la confiance d’un nouveau dirigeant ? Le guide du Chartered Management Institute sur la délégation réussie commence par fixer des limites, à l’un de trois niveaux : décider seulement après en avoir discuté, décider puis rendre compte, ou décider seul. Avec un nouveau dirigeant, la plupart des assistants de direction commencent au premier niveau et gagnent peu à peu le dernier. Convenir des niveaux à voix haute rend ce chemin visible pour vous deux. Choisis une étape pour voir à quoi elle correspond. Au début D’abord en discuter Tu proposes, ton dirigeant décide Avec la confiance Décider, puis rendre compte Tu décides, puis tu le tiens au courant Une fois convenu Décider seul C’est toi qui tranches, dans le cadre fixé Décisions typiques Les nouveaux types de réunions, les personnes que tu ne connais pas encore, et tout ce qui touche à son temps protégé. Ce qui aide dans Time OS Temps de concentration avec refus automatique. Protège son temps de réflexion dès le premier jour, avec un message de refus que vous rédigez ensemble.

Absence du bureau avec refus automatique. Les jours d’absence, les invitations sont refusées automatiquement : rien ne tombe pendant que tu découvres encore ses habitudes. Chaque niveau franchi, c’est de la confiance gagnée. Et une fois que c’est écrit, plus besoin de le renégocier dès que l’agenda se remplit. Source : CMI, Successful delegation

Comment Time OS t’aide De quelles tâches administratives Time OS te décharge-t-il ? De la partie répétitive, pour que ta semaine laisse plus de place aux arbitrages. 1. Des pages de réservation pour les réunions courantes. Tête-à-tête, appels de présentation et revues se réservent selon les vraies disponibilités de ton dirigeant, sans chaîne d’e-mails. 2. Des règles fixées une fois. Heures de réunion, temps de battement et limites quotidiennes s’appliquent à chaque réservation. Tu n’as plus à défendre les mêmes pauses chaque semaine. 3. Des sondages de groupe pour les grandes réunions. Conseils d’administration, séminaires et réunions de direction trouvent un horaire qui convient, et personne n’a besoin de compte pour voter. 4. Du temps protégé qui le reste. Le temps de concentration et l’absence du bureau avec refus automatique déclinent les invitations en conflit, avec un message convenu ensemble. Puis-je réserver directement dans l’agenda de mon dirigeant ? Aujourd’hui, Time OS ne réserve pas au nom de quelqu’un d’autre. Ton dirigeant connecte son propre agenda et possède les pages de réservation et les réglages, et vous les configurez ensemble. Cette séance de configuration est aussi une bonne conversation de première semaine sur sa façon de travailler. À mon avis, les meilleurs outils rendent à l’assistant de direction les heures englouties par la logistique, et laissent le jugement là où il doit être : entre tes mains.

À toi de jouer De quoi vas-tu convenir avec ton dirigeant ? Remplis cette charte avec ton dirigeant lors de votre première vraie séance de travail. Chaque partie correspond à l’un des huit points à régler pendant ton premier mois, et la jauge se remplit à mesure que vous vous mettez d’accord. La fiche indique quel réglage de Time OS peut prendre en charge chaque règle courante, et tu peux l’imprimer ou l’enregistrer en PDF. Rien de ce que tu coches ou saisis n’est enregistré ni envoyé. 0 / 8 Charte de collaboration Réponses d’exemple, modifie-les 0 sur 8 validés Les premiers pas C’est normal les premières semaines. Prévois une séance de travail avec ton dirigeant et commence par les cinq questions de cet article. Dirigeant Je sais à quoi ressemble une semaine idéale pour mon dirigeant. Pris en charge par : Mes notes À quoi ressemble une semaine idéale Appels clients le mardi et le mercredi, préparation du conseil d’administration bouclée le jeudi, un vendredi après-midi plus léger Je connais les personnes qui ont toujours droit à un créneau, et comment chacune aime que ses rendez-vous soient organisés. Pris en charge par : Mes notes Personnes clés et leurs préférences de rendez-vous Président du conseil d’administration : 30 minutes de préparation avant chaque réunion Je sais à quel moment mon dirigeant réfléchit le mieux, et ce temps est protégé. Pris en charge par : Temps de concentration avec refus automatique Temps protégé Du lundi au jeudi, de 8 h à 9 h 30, pour le travail en profondeur On s’est mis d’accord sur les décisions que je prends seul et sur celles dont on discute d’abord. Pris en charge par : Notre accord Je décide seul Tête-à-tête, revues internes, appels de présentation Je décide, puis je rends compte Réunions décalées dans la même semaine, rendez-vous externes qui suivent le schéma habituel On en discute d’abord Réunions du conseil d’administration et avec les investisseurs, tout ce qui touche au temps protégé Les réunions courantes se réservent via des pages de réservation. Pris en charge par : Pages de réservation Réunions que les gens réservent via une page de réservation Tête-à-tête, appels de présentation, revues internes Les heures de réunion, les temps de battement et une limite quotidienne sont réglés selon sa façon de travailler. Pris en charge par : Heures de réunion

Heures de réunion Pris en charge par : Temps de battement

Temps de battement Pris en charge par : Limites de réunions Réunions à partir de 7 h 7 h 30 8 h 8 h 30 9 h 9 h 30 10 h Réunions jusqu’à 15 h 16 h 16 h 30 17 h 17 h 30 18 h 19 h Pause entre les réunions Aucune 5 minutes 10 minutes 15 minutes 30 minutes Nombre maximal de réunions par jour Aucune limite 3 4 5 6 7 8 10 Les jours d’absence sont indiqués et refusent automatiquement les invitations. Pris en charge par : Absence du bureau avec refus automatique Jours d’absence Congés et jours de déplacement dans l’agenda deux semaines à l’avance, avec un message de refus convenu ensemble On a un point régulier pour regarder ensemble la semaine à venir. Pris en charge par : Notre accord Notre point régulier Charte de collaboration Charte de collaboration avec Ton dirigeant Une semaine idéale Appels clients le mardi et le mercredi, préparation du conseil d’administration bouclée le jeudi, un vendredi après-midi plus léger Reste à convenir · Pris en charge par : Mes notes

Personnes clés Président du conseil d’administration : 30 minutes de préparation avant chaque réunion Reste à convenir · Pris en charge par : Mes notes

Temps protégé Du lundi au jeudi, de 8 h à 9 h 30, pour le travail en profondeur Reste à convenir · Pris en charge par : Temps de concentration avec refus automatique

Je décide seul Tête-à-tête, revues internes, appels de présentation Reste à convenir · Pris en charge par : Notre accord

Je décide, puis je rends compte Réunions décalées dans la même semaine, rendez-vous externes qui suivent le schéma habituel Reste à convenir · Pris en charge par : Notre accord

On en discute d’abord Réunions du conseil d’administration et avec les investisseurs, tout ce qui touche au temps protégé Reste à convenir · Pris en charge par : Notre accord

Réservées via des pages de réservation Tête-à-tête, appels de présentation, revues internes Reste à convenir · Pris en charge par : Pages de réservation

Heures de réunion de 9 h 30 à 17 h 30 Reste à convenir · Pris en charge par : Heures de réunion

Pause entre les réunions 15 minutes Reste à convenir · Pris en charge par : Temps de battement

Limite de réunions 6 par jour Reste à convenir · Pris en charge par : Limites de réunions

Jours d’absence Congés et jours de déplacement dans l’agenda deux semaines à l’avance, avec un message de refus convenu ensemble Reste à convenir · Pris en charge par : Absence du bureau avec refus automatique

Notre point régulier Le vendredi à 16 h 30, 20 minutes, pour passer en revue la semaine suivante Reste à convenir · Pris en charge par : Notre accord Imprimer ou enregistrer en PDF Envie que les règles courantes se gèrent toutes seules ? Demander une démonstration D’après cet article. Rien de ce que tu coches ou saisis n’est enregistré ni envoyé. Par où commencer ? 1. Prévois une vraie séance de travail la première semaine. Trente minutes, avec les cinq questions ci-dessus. 2. Fixez ensemble les niveaux. Les décisions dont vous discutez, celles dont tu rends compte et celles qui te reviennent. 3. Configure les règles courantes dans l’outil. Horaires, pauses, limites et pages de réservation, pour que l’administratif tourne pendant que tu apprends à connaître les gens.

FAQ Les questions des nouveaux assistants de direction Sur quoi un nouvel assistant de direction doit-il se concentrer pendant ses 30 premiers jours ? + − Apprendre les priorités du dirigeant et connaître son entourage, convenir des décisions que tu peux prendre seul, et faire tourner sans accroc la partie courante de l’agenda. Tu gardes ainsi de la place pour les arbitrages qui bâtissent la confiance. Quelles questions poser à un nouveau dirigeant ? + − Un assistant peut-il gérer les pages de réservation d’un dirigeant ? + − Les personnes qui réservent avec mon dirigeant ont-elles besoin d’un compte Doodle ? + − Avec quels agendas Time OS fonctionne-t-il ? + − Si tu accompagnes un nouveau dirigeant depuis quelques semaines et que ça te semble encore beaucoup, c’est tout à fait normal. La confiance qui fait ce métier se construit une bonne décision à la fois, et aucune de ces décisions n’est prise par une page de réservation. Laisse les outils porter la routine, et consacre ton temps à ce qui compte vraiment. Que demanderas-tu en premier à ton dirigeant ? Demander une démonstration