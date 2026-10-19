Un asistente ejecutivo es mucho más que alguien que te gestiona la agenda. Se asegura de que tu tiempo vaya a lo más importante de tu negocio, de tu gente y, en muchos casos, de tu vida. Y eso no es poca cosa. En algunas organizaciones, son quienes mueven los hilos entre bastidores: hacen que las decisiones salgan adelante reuniendo a las personas adecuadas, en el lugar adecuado, para tomar la decisión correcta. Te voy a contar cómo pueden ser las primeras semanas de un asistente ejecutivo con un nuevo directivo, para que te asomes a su mundo. Si eres asistente ejecutivo y estás leyendo esto, espero que encuentres alguna idea útil que llevarte. Hace poco, una publicación en LinkedIn sobre un puesto de asistente ejecutivo bien pagado en Londres terminaba con una broma: alguien debería crear una herramienta que haga todo esto de forma autónoma. Las respuestas de asistentes ejecutivos, jefes de gabinete y especialistas en búsqueda de directivos llegaron una tras otra. La agenda, el correo y los viajes son solo la parte visible del puesto. Lo que hace excepcional a un asistente ejecutivo es su criterio: decidir qué merece el tiempo de un directivo, proteger su atención y ser la persona a la que se le confía lo que nadie pone por escrito. Estoy de acuerdo con ellos. A continuación verás por qué las primeras semanas son tan exigentes, qué preguntas conviene hacer pronto, un modelo del CMI para acordar qué decides tú, dónde te quita Time OS de encima las tareas administrativas rutinarias y un acuerdo de trabajo para rellenar con tu directivo.

Las primeras semanas ¿Por qué son tan exigentes las primeras semanas con un nuevo directivo? Porque estás conociendo a una persona mientras llevas su semana. Sus prioridades, la gente que le importa, cómo prefiere que le pongan al día y cuándo hay que protegerla de su propia agenda. Nada de eso se detiene mientras aprendes. La agenda suele ser lo primero por lo que te juzgan. El Executive Productivity Report 2025 de Prialto preguntó a directivos de qué se encargan sus asistentes, y la organización de reuniones quedó en primer lugar, con un 79%, por delante de los viajes y la gestión del correo. La gente nota una semana que funciona sin tropiezos mucho antes de ver el criterio que hay detrás. Muchos asistentes ejecutivos están conociendo a más de un directivo a la vez. El US Bureau of Labor Statistics señala que «muchos secretarios ejecutivos y asistentes administrativos ejecutivos dan soporte a más de un responsable dentro de una organización». Dos directivos son dos conjuntos de prioridades, dos círculos de personas y dos conjuntos de costumbres. Fuentes: Prialto, 2025 Executive Productivity Report · U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook

Tu primera semana ¿Qué deberías preguntarle a tu nuevo directivo la primera semana? Las preguntas que te dicen qué proteger y quién va primero. Estas cinco son un buen punto de partida. 1. ¿Cómo es para ti una semana redonda? Te dice qué proteger antes de saber a quién decirle que no. 2. ¿A quién le haces siempre hueco y quién debería pasar antes por mí? Este mapa de personas es lo que ninguna nota de traspaso llega a recoger del todo. 3. ¿En qué momento del día piensas mejor? Ese es el primer bloque de tiempo que hay que proteger. 4. ¿Cómo prefieres que te ponga al día? Antes de cada reunión, al empezar el día o por escrito la noche anterior. 5. ¿Qué no debería mover nunca sin preguntarte? Es tu primera lista de decisiones que se hablan antes, y la irás acortando a medida que crezca la confianza. Si puedes hablar con la persona que apoyaba a este directivo antes que tú, pregúntale qué le habría gustado saber en su primer mes. Suele ser la media hora más útil de todo el traspaso.

Un modelo sencillo ¿Cómo te ganas la confianza de un nuevo directivo? La guía del Chartered Management Institute para delegar con éxito empieza por acordar los límites en uno de tres niveles: decidir únicamente después de hablarlo, decidir e informar después, o decidir por tu cuenta. La mayoría de los asistentes ejecutivos empiezan en el primer nivel con un nuevo directivo y se van ganando el paso hasta el último. Acordar los niveles de forma explícita hace que ese avance sea visible para los dos. Elige una etapa para ver cómo encaja. Al principio Hablarlo antes Tú propones, tu directivo decide A medida que crece la confianza Decidir e informar después Tú decides y luego le mantienes al tanto Una vez acordado Decidir por tu cuenta Decides tú, dentro de las reglas acordadas Decisiones habituales Tipos de reunión nuevos, personas que aún no conoces y todo lo que afecte a su tiempo protegido. Lo que ayuda en Time OS Tiempo de concentración con rechazo automático. Protege su tiempo para pensar desde el primer día, con un mensaje de rechazo escrito entre los dos.

Fuera de la oficina con rechazo automático. Los días de ausencia rechazan las invitaciones automáticamente, así que no entra nada mientras todavía estás aprendiendo cómo funciona todo. Cada paso al siguiente nivel es confianza ganada, y ponerlo por escrito evita tener que renegociarlo cada vez que la agenda se complica. Fuente: CMI, Successful delegation

Cómo ayuda Time OS ¿En qué te quita Time OS trabajo administrativo de encima? En la parte repetitiva, para que una parte mayor de tu semana vaya a las decisiones que requieren criterio. 1. Páginas de reservas para las reuniones rutinarias. Las reuniones 1:1, las llamadas de presentación y las revisiones se reservan según la disponibilidad real de tu directivo, sin cadenas de correos. 2. Reglas que se definen una sola vez. Las horas de reunión, los márgenes y los límites diarios se aplican a cada reserva, así que no tienes que defender los mismos huecos cada semana. 3. Encuestas de grupo para las reuniones importantes. Los consejos, los encuentros de equipo y las reuniones de dirección encuentran una hora que va bien a todos, y nadie necesita una cuenta para votar. 4. Tiempo protegido que sigue protegido. El tiempo de concentración y la opción fuera de la oficina con rechazo automático rechazan las invitaciones que coinciden, con un mensaje acordado de antemano. ¿Puedo reservar directamente en el calendario de mi directivo? Hoy Time OS no reserva en nombre de otra persona. Tu directivo conecta su propio calendario y es el titular de las páginas de reservas y de los ajustes, y tú los configuras con él. Esa sesión de configuración sirve, además, como una buena conversación de primera semana sobre cómo le gusta trabajar. En mi opinión, las mejores herramientas devuelven a un asistente ejecutivo las horas que se le van en logística y dejan el criterio donde debe estar: en tus manos.

Pruébalo ¿Qué vas a acordar con tu directivo? Rellénalo con tu directivo en la primera conversación a fondo que tengas con él. Cada parte corresponde a una de las ocho cosas que conviene dejar claras en tu primer mes, y el medidor se va llenando con cada acuerdo. La tarjeta muestra qué ajuste de Time OS puede encargarse de cada regla rutinaria, y puedes imprimirla o guardarla como PDF. Nada de lo que marques o escribas se guarda ni se envía. 0 / 8 Acuerdo de trabajo Respuestas de ejemplo, cámbialas 0 de 8 acordados Acabas de empezar Es normal en las primeras semanas. Reserva un rato para sentarte con tu directivo y empieza por las cinco preguntas de este artículo. Directivo Sé cómo es una semana redonda para mi directivo. De esto se encarga: Mis notas Cómo es una semana redonda Llamadas con clientes los martes y miércoles, la preparación del consejo lista el jueves y el viernes por la tarde más tranquilo Conozco a las personas a las que siempre se les hace hueco, y cómo prefiere cada una que se organicen sus reuniones. De esto se encarga: Mis notas Personas clave y cómo organizar sus reuniones Presidente del consejo: 30 minutos de preparación antes de cada reunión Sé en qué momento piensa mejor mi directivo, y ese tiempo está protegido. De esto se encarga: Tiempo de concentración con rechazo automático Tiempo protegido De lunes a jueves, de 8:00 a 9:30, para trabajo profundo Hemos acordado qué decisiones tomo por mi cuenta y cuáles hablamos antes. De esto se encarga: Nuestro acuerdo Decido por mi cuenta Reuniones 1:1, revisiones internas, llamadas de presentación Decido e informo después Cambios dentro de la misma semana, reuniones externas que siguen el patrón habitual Lo hablamos antes Reuniones del consejo y con inversores, todo lo que caiga en tiempo protegido Las reuniones rutinarias se reservan desde páginas de reservas. De esto se encarga: Páginas de reservas Reuniones que se reservan desde una página de reservas Reuniones 1:1, llamadas de presentación, revisiones internas Las horas de reunión, los márgenes y un límite diario están configurados según su forma de trabajar. De esto se encarga: Horas de reunión

Horas de reunión De esto se encarga: Márgenes

Márgenes De esto se encarga: Límites de reuniones Reuniones desde 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 Reuniones hasta 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 Hueco entre reuniones Ninguno 5 minutos 10 minutos 15 minutos 30 minutos Máximo de reuniones al día Sin límite 3 4 5 6 7 8 10 Los días de ausencia están marcados y rechazan las invitaciones automáticamente. De esto se encarga: Fuera de la oficina con rechazo automático Días de ausencia Vacaciones y días de viaje en el calendario con dos semanas de antelación, con un mensaje de rechazo que hemos acordado Tenemos una reunión de seguimiento fija para repasar juntos la semana siguiente. De esto se encarga: Nuestro acuerdo Nuestra reunión de seguimiento Acuerdo de trabajo Acuerdo de trabajo con Tu directivo Una semana redonda Llamadas con clientes los martes y miércoles, la preparación del consejo lista el jueves y el viernes por la tarde más tranquilo Pendiente de acordar · De esto se encarga: Mis notas

Personas clave Presidente del consejo: 30 minutos de preparación antes de cada reunión Pendiente de acordar · De esto se encarga: Mis notas

Tiempo protegido De lunes a jueves, de 8:00 a 9:30, para trabajo profundo Pendiente de acordar · De esto se encarga: Tiempo de concentración con rechazo automático

Decido por mi cuenta Reuniones 1:1, revisiones internas, llamadas de presentación Pendiente de acordar · De esto se encarga: Nuestro acuerdo

Decido e informo después Cambios dentro de la misma semana, reuniones externas que siguen el patrón habitual Pendiente de acordar · De esto se encarga: Nuestro acuerdo

Lo hablamos antes Reuniones del consejo y con inversores, todo lo que caiga en tiempo protegido Pendiente de acordar · De esto se encarga: Nuestro acuerdo

Se reservan desde páginas de reservas Reuniones 1:1, llamadas de presentación, revisiones internas Pendiente de acordar · De esto se encarga: Páginas de reservas

Horas de reunión De 9:30 a 17:30 Pendiente de acordar · De esto se encarga: Horas de reunión

Hueco entre reuniones 15 minutos Pendiente de acordar · De esto se encarga: Márgenes

Límite de reuniones 6 al día Pendiente de acordar · De esto se encarga: Límites de reuniones

Días de ausencia Vacaciones y días de viaje en el calendario con dos semanas de antelación, con un mensaje de rechazo que hemos acordado Pendiente de acordar · De esto se encarga: Fuera de la oficina con rechazo automático

Nuestra reunión de seguimiento Los viernes a las 16:30, 20 minutos, para repasar la semana siguiente Pendiente de acordar · De esto se encarga: Nuestro acuerdo Imprimir o guardar como PDF ¿Quieres que las reglas rutinarias se apliquen solas? Solicita una demostración Basado en este artículo. Nada de lo que marques o escribas se guarda ni se envía. ¿Por dónde empiezas? 1. Reserva una conversación a fondo la primera semana. Treinta minutos con las cinco preguntas de arriba. 2. Acuerda los niveles. Qué decisiones se hablan antes, de cuáles informas después y cuáles son tuyas. 3. Configura las reglas rutinarias en la herramienta. Horas, huecos, límites y páginas de reservas, para que la parte administrativa funcione sola mientras conoces a la gente.

Preguntas frecuentes Lo que preguntan los asistentes ejecutivos que acaban de empezar ¿En qué debería centrarse un nuevo asistente ejecutivo durante los primeros 30 días? + − En conocer las prioridades del directivo y a las personas de su entorno, en acordar qué decisiones puedes tomar por tu cuenta y en conseguir que la parte rutinaria de la agenda funcione sin tropiezos. Así te queda espacio para las decisiones que requieren criterio, que son las que construyen la confianza. ¿Qué preguntas debería hacerle a un nuevo directivo? + − ¿Puede un asistente gestionar las páginas de reservas de un directivo? + − ¿Las personas que reservan con mi directivo necesitan una cuenta de Doodle? + − ¿Con qué calendarios funciona Time OS? + − Si llevas unas semanas con un nuevo directivo y todavía te parece mucho, es completamente normal. La confianza que define este puesto se construye decisión a decisión, y ninguna de esas decisiones la toma una página de reservas. Deja que las herramientas carguen con la rutina y dedica tu tiempo a lo que de verdad cuenta. ¿Qué le preguntarás primero a tu directivo? Solicita una demostración