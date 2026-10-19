Executive Assistants sind so viel mehr als jemand, der deinen Kalender verwaltet. Sie sorgen dafür, dass deine Zeit in das Wichtigste fließt: dein Geschäft, deine Leute und oft auch dein Leben. Das ist keine Kleinigkeit. In manchen Organisationen halten sie hinter den Kulissen die Fäden in der Hand. Sie bringen die richtigen Leute zur richtigen Zeit an einen Tisch, damit die richtigen Entscheidungen fallen. Ich zeige dir, wie die ersten Wochen als EA mit einer neuen Führungskraft aussehen können, damit du einen Einblick in diese Welt bekommst. Und wenn du selbst als EA arbeitest, nimmst du hoffentlich ein paar nützliche Ideen mit. Ein LinkedIn-Post über eine gut bezahlte EA-Stelle in London endete kürzlich mit einem Witz: Jemand sollte ein Tool bauen, das all das selbstständig erledigt. Die Antworten von EAs, Chiefs of Staff und Fachleuten aus der Executive Search ließen nicht lange auf sich warten. Ihr Tenor: Kalender, Posteingang und Reisen sind nur der sichtbare Teil der Rolle. Was herausragende EAs ausmacht, ist ihr Urteilsvermögen. Sie entscheiden, was die Zeit einer Führungskraft verdient, schützen ihre Aufmerksamkeit und bekommen Dinge anvertraut, die nirgends aufgeschrieben stehen. Ich sehe das genauso. In diesem Artikel liest du, warum die ersten Wochen so fordernd sind, welche Fragen du früh stellen solltest und wie ihr mit einem Modell des CMI festlegt, was du entscheidest. Außerdem siehst du, wo dir Time OS Routinearbeit abnimmt, und findest eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit, die du mit deiner Führungskraft ausfüllen kannst.

Die ersten Wochen Warum sind die ersten Wochen mit einer neuen Führungskraft so fordernd? Weil du deine Führungskraft kennenlernst, während du schon ihre Woche organisierst. Ihre Prioritäten, die Menschen, die ihr wichtig sind, wie sie gebrieft werden möchte und wann du sie vor ihrem eigenen Kalender schützen musst. Nichts davon wartet, bis du alles gelernt hast. Am Kalender wirst du oft zuerst gemessen. Der Executive Productivity Report 2025 von Prialto hat Führungskräfte gefragt, welche Aufgaben ihre Assistenz übernimmt. Ganz oben stand die Terminplanung, mit 79%, noch vor Reisen und der Verwaltung des Posteingangs. Eine reibungslose Woche fällt auf, lange bevor jemand das Urteilsvermögen dahinter sieht. Viele EAs lernen gleich mehrere Führungskräfte auf einmal kennen. Das US Bureau of Labor Statistics hält fest, dass „viele Chefsekretärinnen, Chefsekretäre und Executive Assistants in einer Organisation mehr als eine Führungskraft unterstützen“. Zwei Führungskräfte bedeuten zweimal Prioritäten, zweimal wichtige Menschen und zweimal eigene Gewohnheiten. Quellen: Prialto, 2025 Executive Productivity Report · U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook

Deine erste Woche Was solltest du deine neue Führungskraft in der ersten Woche fragen? Die Fragen, die dir zeigen, was du schützen musst und wer Vorrang hat. Diese fünf sind ein guter Anfang. 1. Wie sieht eine richtig gute Woche aus? So weißt du, was du schützen musst, noch bevor du weißt, wem du absagen solltest. 2. Wer bekommt immer einen Termin, und wer sollte zuerst über mich gehen? Diese Landkarte der Menschen steht in keiner Übergabenotiz ganz vollständig. 3. Wann ist der Kopf am freiesten? Das ist der erste Zeitblock, den du schützt. 4. Wie soll das Briefing aussehen? Vor jedem Meeting, morgens zum Start in den Tag oder schriftlich am Vorabend. 5. Was darf ich nie verschieben, ohne vorher zu fragen? Deine erste Liste mit Entscheidungen, die ihr vorher besprecht. Mit wachsendem Vertrauen wird sie kürzer. Wenn du Zeit mit der Person bekommst, die diese Führungskraft vor dir unterstützt hat, frag sie, was sie in ihrem ersten Monat gern gewusst hätte. Oft ist das die wertvollste halbe Stunde der ganzen Übergabe.

Ein einfaches Modell Wie baust du Vertrauen zu einer neuen Führungskraft auf? Der Leitfaden des Chartered Management Institute zum erfolgreichen Delegieren beginnt damit, Grenzen auf einer von drei Stufen zu vereinbaren: erst nach Rücksprache entscheiden, entscheiden und dann informieren, oder allein entscheiden. Die meisten EAs starten mit einer neuen Führungskraft auf der ersten Stufe und arbeiten sich bis zur letzten vor. Wenn ihr die Stufen offen vereinbart, seht ihr beide, wie weit ihr schon seid. Wähle eine Phase und sieh, was dazugehört. Am Anfang Erst besprechen Du schlägst vor, sie entscheidet Mit wachsendem Vertrauen Entscheiden, dann informieren Du entscheidest und hältst sie auf dem Laufenden Sobald es vereinbart ist Allein entscheiden Deine Entscheidung, innerhalb der Regeln, die ihr festlegt Typische Entscheidungen Neue Arten von Meetings, Menschen, die du noch nicht kennst, und alles, was ihre geschützte Zeit berührt. Was in Time OS hilft Fokuszeit mit automatischer Ablehnung. Schütze ihre Zeit zum Nachdenken vom ersten Tag an, mit einer Absagenachricht, die ihr gemeinsam schreibt.

Abwesenheit mit automatischer Ablehnung. An Tagen, an denen sie weg ist, werden Einladungen automatisch abgelehnt. So landet nichts im Kalender, während du die Muster noch lernst. Jede Stufe nach oben ist verdientes Vertrauen. Wenn ihr sie aufschreibt, müsst ihr sie nicht jedes Mal neu aushandeln, sobald der Kalender voll wird. Quelle: CMI, Successful delegation (Leitfaden)

So hilft Time OS Wo nimmt dir Time OS Verwaltungsarbeit ab? Beim wiederkehrenden Teil. So bleibt mehr von deiner Woche für die Entscheidungen, bei denen es auf dein Urteil ankommt. 1. Buchungsseiten für Routinetermine. 1:1-Termine, Kennenlern-Calls und Reviews werden anhand der echten Verfügbarkeit deiner Führungskraft gebucht, ohne lange E-Mail-Ketten. 2. Regeln, einmal festgelegt. Meeting-Zeiten, Pufferzeiten und Tageslimits gelten für jede Buchung. So musst du nicht jede Woche dieselben Lücken verteidigen. 3. Gruppenumfragen für die großen Termine. Vorstandssitzungen, Offsites und Führungsrunden bekommen einen Termin, der passt, und zum Abstimmen braucht niemand ein Konto. 4. Geschützte Zeit, die geschützt bleibt. Fokuszeit und Abwesenheit mit automatischer Ablehnung lehnen kollidierende Einladungen ab, mit einer Nachricht, die ihr vereinbart habt. Kann ich direkt in den Kalender meiner Führungskraft buchen? Time OS bucht derzeit nicht im Namen anderer. Deine Führungskraft verbindet ihren eigenen Kalender, ihr gehören die Buchungsseiten und Einstellungen, und ihr richtet sie gemeinsam ein. Dieser Termin ist zugleich ein gutes Gespräch für die erste Woche: darüber, wie sie am liebsten arbeitet. Meiner Meinung nach geben dir die besten Tools als EA die Stunden zurück, die für Logistik draufgehen, und lassen das Urteil dort, wo es hingehört: bei dir.

Ausprobieren Was vereinbarst du mit deiner Führungskraft? Füll das bei eurem ersten richtigen Gespräch gemeinsam mit deiner Führungskraft aus. Jeder Teil steht für einen von acht Punkten, die du in deinem ersten Monat klären solltest, und die Anzeige füllt sich, sobald ihr sie vereinbart. Die Karte zeigt, welche Einstellung in Time OS jede Routineregel übernehmen kann, und du kannst sie drucken oder als PDF speichern. Nichts, was du ankreuzt oder eingibst, wird gespeichert oder gesendet. 0 / 8 Vereinbarung zur Zusammenarbeit Beispielantworten, ändere sie 0 von 8 vereinbart Noch ganz am Anfang Das ist in den ersten Wochen normal. Plane ein Gespräch mit deiner Führungskraft ein und fang mit den fünf Fragen aus diesem Artikel an. Führungskraft Ich weiß, wie eine richtig gute Woche für meine Führungskraft aussieht. Geregelt durch: Meine Notizen So sieht eine richtig gute Woche aus Kundencalls dienstags und mittwochs, Vorstandsunterlagen bis Donnerstag fertig, ein ruhigerer Freitagnachmittag Ich kenne die Menschen, die immer einen Termin bekommen, und weiß, wie jede Person gebucht werden möchte. Geregelt durch: Meine Notizen Wichtige Menschen und wie sie gebucht werden möchten Vorstandsvorsitz: 30 Minuten Vorbereitungszeit vor jedem Termin Ich weiß, wann der Kopf meiner Führungskraft am freiesten ist, und diese Zeit ist geschützt. Geregelt durch: Fokuszeit mit automatischer Ablehnung Geschützte Zeit Montag bis Donnerstag, 8:00 bis 9:30 Uhr, für Deep Work Wir haben vereinbart, welche Entscheidungen ich allein treffe und welche wir vorher besprechen. Geregelt durch: Unsere Vereinbarung Ich entscheide allein 1:1-Termine, interne Reviews, Kennenlern-Calls Ich entscheide und informiere dann Verschiebungen innerhalb derselben Woche, externe Meetings nach dem üblichen Muster Wir besprechen es vorher Vorstands- und Investorentermine, alles in geschützter Zeit Routinetermine werden über Buchungsseiten gebucht. Geregelt durch: Buchungsseiten Meetings, die andere über eine Buchungsseite buchen 1:1-Termine, Kennenlern-Calls, interne Reviews Meeting-Zeiten, Pufferzeiten und ein Tageslimit passen dazu, wie meine Führungskraft arbeitet. Geregelt durch: Meeting-Zeiten

Meeting-Zeiten Geregelt durch: Pufferzeiten

Pufferzeiten Geregelt durch: Meeting-Limits Meetings ab 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 Meetings bis 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 Pause zwischen Meetings Keine 5 Minuten 10 Minuten 15 Minuten 30 Minuten Höchstzahl an Meetings pro Tag Kein Limit 3 4 5 6 7 8 10 Abwesenheiten sind eingetragen und lehnen Einladungen automatisch ab. Geregelt durch: Abwesenheit mit automatischer Ablehnung Abwesenheiten Urlaub und Reisetage zwei Wochen im Voraus im Kalender, mit einer Absagenachricht, die wir vereinbart haben Wir haben einen Jour fixe, bei dem wir gemeinsam auf die kommende Woche schauen. Geregelt durch: Unsere Vereinbarung Unser Jour fixe Vereinbarung zur Zusammenarbeit Meine Führungskraft und ich: So arbeiten wir zusammen Eine richtig gute Woche Kundencalls dienstags und mittwochs, Vorstandsunterlagen bis Donnerstag fertig, ein ruhigerer Freitagnachmittag Noch offen · Geregelt durch: Meine Notizen

Wichtige Menschen Vorstandsvorsitz: 30 Minuten Vorbereitungszeit vor jedem Termin Noch offen · Geregelt durch: Meine Notizen

Geschützte Zeit Montag bis Donnerstag, 8:00 bis 9:30 Uhr, für Deep Work Noch offen · Geregelt durch: Fokuszeit mit automatischer Ablehnung

Ich entscheide allein 1:1-Termine, interne Reviews, Kennenlern-Calls Noch offen · Geregelt durch: Unsere Vereinbarung

Ich entscheide und informiere dann Verschiebungen innerhalb derselben Woche, externe Meetings nach dem üblichen Muster Noch offen · Geregelt durch: Unsere Vereinbarung

Wir besprechen es vorher Vorstands- und Investorentermine, alles in geschützter Zeit Noch offen · Geregelt durch: Unsere Vereinbarung

Über Buchungsseiten gebucht 1:1-Termine, Kennenlern-Calls, interne Reviews Noch offen · Geregelt durch: Buchungsseiten

Meeting-Zeiten 9:30 bis 17:30 Uhr Noch offen · Geregelt durch: Meeting-Zeiten

Pause zwischen Meetings 15 Minuten Noch offen · Geregelt durch: Pufferzeiten

Meeting-Limit 6 pro Tag Noch offen · Geregelt durch: Meeting-Limits

Abwesenheiten Urlaub und Reisetage zwei Wochen im Voraus im Kalender, mit einer Absagenachricht, die wir vereinbart haben Noch offen · Geregelt durch: Abwesenheit mit automatischer Ablehnung

Unser Jour fixe Freitags um 16:30 Uhr, 20 Minuten, Blick auf die nächste Woche Noch offen · Geregelt durch: Unsere Vereinbarung Drucken oder als PDF speichern Sollen sich die Routineregeln von selbst erledigen? Demo anfordern Basierend auf diesem Artikel. Nichts, was du ankreuzt oder eingibst, wird gespeichert oder gesendet. Wo fängst du an? 1. Plane in der ersten Woche ein richtiges Gespräch ein. Dreißig Minuten mit den fünf Fragen von oben. 2. Vereinbart eure Stufen. Welche Entscheidungen ihr vorher besprecht, über welche du danach informierst und welche ganz bei dir liegen. 3. Hinterlege die Routineregeln im Tool. Zeiten, Pausen, Limits und Buchungsseiten. So läuft die Verwaltungsarbeit weiter, während du die Menschen kennenlernst.

FAQ Fragen, die neue EAs stellen Worauf sollten sich neue Executive Assistants in den ersten 30 Tagen konzentrieren? + − Lerne die Prioritäten der Führungskraft und die Menschen um sie herum kennen, vereinbare, welche Entscheidungen du allein treffen kannst, und bring die Routineteile des Kalenders reibungslos zum Laufen. So bleibt Raum für die Entscheidungen, bei denen es auf dein Urteil ankommt und mit denen du Vertrauen aufbaust. Welche Fragen sollte ich einer neuen Führungskraft stellen? + − Kann eine Assistenz die Buchungsseiten einer Führungskraft verwalten? + − Brauchen Personen, die bei meiner Führungskraft buchen, ein Doodle-Konto? + − Mit welchen Kalendern funktioniert Time OS? + − Wenn du seit ein paar Wochen mit einer neuen Führungskraft arbeitest und es sich immer noch nach viel anfühlt: Das ist völlig normal. Das Vertrauen, das diese Rolle ausmacht, wächst mit jeder guten Entscheidung, und keine davon trifft eine Buchungsseite. Überlass die Routine den Tools und steck deine Zeit dorthin, wo sie zählt. Was fragst du deine Führungskraft als Erstes? Demo anfordern