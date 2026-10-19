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Du unterstützt eine neue Führungskraft?So machst du das Beste aus den ersten 30 Tagen.
Kalender, Posteingang und Reisen sind der sichtbare Teil der Rolle. So baust du das Vertrauen dahinter schneller auf und gibst nebenbei die wiederkehrende Verwaltungsarbeit ab.
- Die Herausforderung
- Eine neue Führungskraft und ein voller Kalender
- Was hilft
- Regeln früh vereinbaren, Wiederkehrendes automatisieren
Executive Assistants sind so viel mehr als jemand, der deinen Kalender verwaltet. Sie sorgen dafür, dass deine Zeit in das Wichtigste fließt: dein Geschäft, deine Leute und oft auch dein Leben. Das ist keine Kleinigkeit.
In manchen Organisationen halten sie hinter den Kulissen die Fäden in der Hand. Sie bringen die richtigen Leute zur richtigen Zeit an einen Tisch, damit die richtigen Entscheidungen fallen. Ich zeige dir, wie die ersten Wochen als EA mit einer neuen Führungskraft aussehen können, damit du einen Einblick in diese Welt bekommst. Und wenn du selbst als EA arbeitest, nimmst du hoffentlich ein paar nützliche Ideen mit.
Ein LinkedIn-Post über eine gut bezahlte EA-Stelle in London endete kürzlich mit einem Witz: Jemand sollte ein Tool bauen, das all das selbstständig erledigt. Die Antworten von EAs, Chiefs of Staff und Fachleuten aus der Executive Search ließen nicht lange auf sich warten. Ihr Tenor: Kalender, Posteingang und Reisen sind nur der sichtbare Teil der Rolle. Was herausragende EAs ausmacht, ist ihr Urteilsvermögen. Sie entscheiden, was die Zeit einer Führungskraft verdient, schützen ihre Aufmerksamkeit und bekommen Dinge anvertraut, die nirgends aufgeschrieben stehen. Ich sehe das genauso.
In diesem Artikel liest du, warum die ersten Wochen so fordernd sind, welche Fragen du früh stellen solltest und wie ihr mit einem Modell des CMI festlegt, was du entscheidest. Außerdem siehst du, wo dir Time OS Routinearbeit abnimmt, und findest eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit, die du mit deiner Führungskraft ausfüllen kannst.
Die ersten Wochen
Warum sind die ersten Wochen mit einer neuen Führungskraft so fordernd?
Weil du deine Führungskraft kennenlernst, während du schon ihre Woche organisierst. Ihre Prioritäten, die Menschen, die ihr wichtig sind, wie sie gebrieft werden möchte und wann du sie vor ihrem eigenen Kalender schützen musst. Nichts davon wartet, bis du alles gelernt hast.
Am Kalender wirst du oft zuerst gemessen. Der Executive Productivity Report 2025 von Prialto hat Führungskräfte gefragt, welche Aufgaben ihre Assistenz übernimmt. Ganz oben stand die Terminplanung, mit 79%, noch vor Reisen und der Verwaltung des Posteingangs. Eine reibungslose Woche fällt auf, lange bevor jemand das Urteilsvermögen dahinter sieht.
Viele EAs lernen gleich mehrere Führungskräfte auf einmal kennen. Das US Bureau of Labor Statistics hält fest, dass „viele Chefsekretärinnen, Chefsekretäre und Executive Assistants in einer Organisation mehr als eine Führungskraft unterstützen“. Zwei Führungskräfte bedeuten zweimal Prioritäten, zweimal wichtige Menschen und zweimal eigene Gewohnheiten.
Quellen: Prialto, 2025 Executive Productivity Report · U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook
Deine erste Woche
Was solltest du deine neue Führungskraft in der ersten Woche fragen?
Die Fragen, die dir zeigen, was du schützen musst und wer Vorrang hat. Diese fünf sind ein guter Anfang.
- Wie sieht eine richtig gute Woche aus? So weißt du, was du schützen musst, noch bevor du weißt, wem du absagen solltest.
- Wer bekommt immer einen Termin, und wer sollte zuerst über mich gehen? Diese Landkarte der Menschen steht in keiner Übergabenotiz ganz vollständig.
- Wann ist der Kopf am freiesten? Das ist der erste Zeitblock, den du schützt.
- Wie soll das Briefing aussehen? Vor jedem Meeting, morgens zum Start in den Tag oder schriftlich am Vorabend.
- Was darf ich nie verschieben, ohne vorher zu fragen? Deine erste Liste mit Entscheidungen, die ihr vorher besprecht. Mit wachsendem Vertrauen wird sie kürzer.
Wenn du Zeit mit der Person bekommst, die diese Führungskraft vor dir unterstützt hat, frag sie, was sie in ihrem ersten Monat gern gewusst hätte. Oft ist das die wertvollste halbe Stunde der ganzen Übergabe.
Ein einfaches Modell
Wie baust du Vertrauen zu einer neuen Führungskraft auf?
Der Leitfaden des Chartered Management Institute zum erfolgreichen Delegieren beginnt damit, Grenzen auf einer von drei Stufen zu vereinbaren: erst nach Rücksprache entscheiden, entscheiden und dann informieren, oder allein entscheiden. Die meisten EAs starten mit einer neuen Führungskraft auf der ersten Stufe und arbeiten sich bis zur letzten vor. Wenn ihr die Stufen offen vereinbart, seht ihr beide, wie weit ihr schon seid. Wähle eine Phase und sieh, was dazugehört.
Typische Entscheidungen
Neue Arten von Meetings, Menschen, die du noch nicht kennst, und alles, was ihre geschützte Zeit berührt.
Was in Time OS hilft
- Fokuszeit mit automatischer Ablehnung. Schütze ihre Zeit zum Nachdenken vom ersten Tag an, mit einer Absagenachricht, die ihr gemeinsam schreibt.
- Abwesenheit mit automatischer Ablehnung. An Tagen, an denen sie weg ist, werden Einladungen automatisch abgelehnt. So landet nichts im Kalender, während du die Muster noch lernst.
Jede Stufe nach oben ist verdientes Vertrauen. Wenn ihr sie aufschreibt, müsst ihr sie nicht jedes Mal neu aushandeln, sobald der Kalender voll wird.
So hilft Time OS
Wo nimmt dir Time OS Verwaltungsarbeit ab?
Beim wiederkehrenden Teil. So bleibt mehr von deiner Woche für die Entscheidungen, bei denen es auf dein Urteil ankommt.
- Buchungsseiten für Routinetermine. 1:1-Termine, Kennenlern-Calls und Reviews werden anhand der echten Verfügbarkeit deiner Führungskraft gebucht, ohne lange E-Mail-Ketten.
- Regeln, einmal festgelegt. Meeting-Zeiten, Pufferzeiten und Tageslimits gelten für jede Buchung. So musst du nicht jede Woche dieselben Lücken verteidigen.
- Gruppenumfragen für die großen Termine. Vorstandssitzungen, Offsites und Führungsrunden bekommen einen Termin, der passt, und zum Abstimmen braucht niemand ein Konto.
- Geschützte Zeit, die geschützt bleibt. Fokuszeit und Abwesenheit mit automatischer Ablehnung lehnen kollidierende Einladungen ab, mit einer Nachricht, die ihr vereinbart habt.
Kann ich direkt in den Kalender meiner Führungskraft buchen?
Time OS bucht derzeit nicht im Namen anderer. Deine Führungskraft verbindet ihren eigenen Kalender, ihr gehören die Buchungsseiten und Einstellungen, und ihr richtet sie gemeinsam ein. Dieser Termin ist zugleich ein gutes Gespräch für die erste Woche: darüber, wie sie am liebsten arbeitet.
Meiner Meinung nach geben dir die besten Tools als EA die Stunden zurück, die für Logistik draufgehen, und lassen das Urteil dort, wo es hingehört: bei dir.
Ausprobieren
Was vereinbarst du mit deiner Führungskraft?
Füll das bei eurem ersten richtigen Gespräch gemeinsam mit deiner Führungskraft aus. Jeder Teil steht für einen von acht Punkten, die du in deinem ersten Monat klären solltest, und die Anzeige füllt sich, sobald ihr sie vereinbart. Die Karte zeigt, welche Einstellung in Time OS jede Routineregel übernehmen kann, und du kannst sie drucken oder als PDF speichern. Nichts, was du ankreuzt oder eingibst, wird gespeichert oder gesendet.
Vereinbarung zur ZusammenarbeitBeispielantworten, ändere sie
0 von 8 vereinbart
Noch ganz am Anfang
Das ist in den ersten Wochen normal. Plane ein Gespräch mit deiner Führungskraft ein und fang mit den fünf Fragen aus diesem Artikel an.
- Geregelt durch: Meine Notizen
- Geregelt durch: Meine Notizen
- Geregelt durch: Fokuszeit mit automatischer Ablehnung
- Geregelt durch: Unsere Vereinbarung
- Geregelt durch: Buchungsseiten
- Geregelt durch: Meeting-Zeiten
- Geregelt durch: Pufferzeiten
- Geregelt durch: Meeting-Limits
- Geregelt durch: Abwesenheit mit automatischer Ablehnung
- Geregelt durch: Unsere Vereinbarung
Vereinbarung zur Zusammenarbeit
Meine Führungskraft und ich: So arbeiten wir zusammen
- Eine richtig gute WocheKundencalls dienstags und mittwochs, Vorstandsunterlagen bis Donnerstag fertig, ein ruhigerer FreitagnachmittagNoch offen · Geregelt durch: Meine Notizen
- Wichtige MenschenVorstandsvorsitz: 30 Minuten Vorbereitungszeit vor jedem TerminNoch offen · Geregelt durch: Meine Notizen
- Geschützte ZeitMontag bis Donnerstag, 8:00 bis 9:30 Uhr, für Deep WorkNoch offen · Geregelt durch: Fokuszeit mit automatischer Ablehnung
- Ich entscheide allein1:1-Termine, interne Reviews, Kennenlern-CallsNoch offen · Geregelt durch: Unsere Vereinbarung
- Ich entscheide und informiere dannVerschiebungen innerhalb derselben Woche, externe Meetings nach dem üblichen MusterNoch offen · Geregelt durch: Unsere Vereinbarung
- Wir besprechen es vorherVorstands- und Investorentermine, alles in geschützter ZeitNoch offen · Geregelt durch: Unsere Vereinbarung
- Über Buchungsseiten gebucht1:1-Termine, Kennenlern-Calls, interne ReviewsNoch offen · Geregelt durch: Buchungsseiten
- Meeting-Zeiten9:30 bis 17:30 UhrNoch offen · Geregelt durch: Meeting-Zeiten
- Pause zwischen Meetings15 MinutenNoch offen · Geregelt durch: Pufferzeiten
- Meeting-Limit6 pro TagNoch offen · Geregelt durch: Meeting-Limits
- AbwesenheitenUrlaub und Reisetage zwei Wochen im Voraus im Kalender, mit einer Absagenachricht, die wir vereinbart habenNoch offen · Geregelt durch: Abwesenheit mit automatischer Ablehnung
- Unser Jour fixeFreitags um 16:30 Uhr, 20 Minuten, Blick auf die nächste WocheNoch offen · Geregelt durch: Unsere Vereinbarung
Sollen sich die Routineregeln von selbst erledigen? Demo anfordern
Basierend auf diesem Artikel. Nichts, was du ankreuzt oder eingibst, wird gespeichert oder gesendet.
Wo fängst du an?
- Plane in der ersten Woche ein richtiges Gespräch ein. Dreißig Minuten mit den fünf Fragen von oben.
- Vereinbart eure Stufen. Welche Entscheidungen ihr vorher besprecht, über welche du danach informierst und welche ganz bei dir liegen.
- Hinterlege die Routineregeln im Tool. Zeiten, Pausen, Limits und Buchungsseiten. So läuft die Verwaltungsarbeit weiter, während du die Menschen kennenlernst.
FAQ
Fragen, die neue EAs stellen
Lerne die Prioritäten der Führungskraft und die Menschen um sie herum kennen, vereinbare, welche Entscheidungen du allein treffen kannst, und bring die Routineteile des Kalenders reibungslos zum Laufen. So bleibt Raum für die Entscheidungen, bei denen es auf dein Urteil ankommt und mit denen du Vertrauen aufbaust.
Wenn du seit ein paar Wochen mit einer neuen Führungskraft arbeitest und es sich immer noch nach viel anfühlt: Das ist völlig normal. Das Vertrauen, das diese Rolle ausmacht, wächst mit jeder guten Entscheidung, und keine davon trifft eine Buchungsseite. Überlass die Routine den Tools und steck deine Zeit dorthin, wo sie zählt.
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Quellen
- 1.Prialto, 2025 Executive Productivity Report. Umfrage unter 508 Führungskräften in den USA und Teilen Europas, Frühjahr 2025
- 2.U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook: Secretaries and Administrative Assistants, aktualisiert am 27. August 2026
- 3.Chartered Management Institute, Successful delegation (Leitfaden)
Die Prialto-Umfrage beruht auf Selbstauskünften und stammt von einem Unternehmen, das Assistenzdienste verkauft. Das BLS beschreibt den US-Arbeitsmarkt.
Mehr Zeit für die Arbeit, die nur du machen kannst.
Sieh, wie Buchungsseiten, Meeting-Zeiten und die automatische Ablehnung die wiederkehrende Verwaltungsarbeit übernehmen, damit mehr von deiner Woche für Entscheidungen bleibt, die dein Urteil brauchen. Wir zeigen es dir an einem echten Kalender.