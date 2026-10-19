Asystenci zarządu to znacznie więcej niż osoby, które prowadzą twój kalendarz. Dbają o to, żeby twój czas szedł na najważniejsze sprawy firmy, na twoich ludzi, a często także na twoje życie prywatne. To nie lada sztuka. W niektórych firmach to oni po cichu trzymają wszystko w ręku. Dzięki nim decyzje w ogóle zapadają, bo to oni sprowadzają właściwych ludzi we właściwe miejsce, żeby mogli dobrze zdecydować. Pokażę, jak mogą wyglądać pierwsze tygodnie EA z nowym przełożonym, żeby choć trochę przybliżyć ich świat. A jeśli pracujesz jako EA, mam nadzieję, że znajdziesz tu kilka przydatnych wskazówek dla siebie. Niedawny post na LinkedInie o dobrze płatnej posadzie EA w Londynie kończył się żartem: ktoś powinien zbudować narzędzie, które zrobi to wszystko samo. Odpowiedzi od asystentów zarządu, szefów gabinetów i headhunterów posypały się lawinowo. Kalendarze, skrzynki mailowe i podróże to tylko widoczna część tej pracy. Wyjątkowego EA wyróżnia wyczucie: umie ocenić, co zasługuje na czas przełożonego, chroni jego uwagę i można mu powierzyć sprawy, których nikt nigdzie nie zapisuje. Zgadzam się z nimi. Poniżej: dlaczego pierwsze tygodnie są tak wymagające, jakie pytania warto zadać na początku, model CMI, który pomaga ustalić, o czym decydujesz, w czym Time OS zdejmuje z ciebie rutynowe sprawy administracyjne, i zasady współpracy do wypełnienia razem z przełożonym.

Pierwsze tygodnie Dlaczego pierwsze tygodnie z nowym przełożonym są tak wymagające? Bo poznajesz człowieka, a jednocześnie prowadzisz jego tydzień. Jego priorytety, ludzi, którzy są dla niego ważni, to, w jakiej formie chce dostawać informacje, i to, kiedy trzeba go chronić przed jego własnym kalendarzem. Nic z tego nie czeka, aż się wszystkiego nauczysz. Kalendarz to często pierwsza rzecz, po której cię oceniają. W raporcie Executive Productivity Report 2025 firma Prialto zapytała członków kadry kierowniczej, czym zajmują się ich asystenci. Na pierwszym miejscu znalazło się planowanie spotkań, z wynikiem 79%, przed podróżami i obsługą skrzynki mailowej. Ludzie zauważą, że tydzień przebiega gładko, dużo wcześniej, niż dostrzegą wyczucie, które za tym stoi. Wielu asystentów zarządu poznaje naraz więcej niż jednego przełożonego. US Bureau of Labor Statistics zauważa, że „wiele osób pracujących jako sekretarze i asystenci zarządu wspiera w organizacji więcej niż jednego menedżera”. Dwóch przełożonych to dwa zestawy priorytetów, dwa kręgi ważnych osób i dwa zestawy nawyków. Źródła: Prialto, 2025 Executive Productivity Report · U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook

Pierwszy tydzień O co zapytać nowego przełożonego w pierwszym tygodniu? Zadaj pytania, które pokażą ci, co chronić i kto ma pierwszeństwo. Na dobry początek wystarczy tych pięć. 1. Jak wygląda dla ciebie świetny tydzień? Dzięki temu wiesz, co chronić, zanim jeszcze wiesz, komu odmawiać. 2. Kto zawsze może liczyć na twój czas, a kto powinien najpierw zgłaszać się do mnie? Takiej mapy ludzi nie odda w pełni żadna notatka z przekazania obowiązków. 3. Kiedy najlepiej ci się myśli? To pierwszy blok czasu, który warto chronić. 4. Jak i kiedy mam przekazywać ci informacje? Przed każdym spotkaniem, na początku dnia czy na piśmie poprzedniego wieczoru. 5. Czego nigdy nie mogę przesunąć bez twojej zgody? To twoja pierwsza lista decyzji do omówienia. Gdy rośnie zaufanie, robi się coraz krótsza. Jeśli uda ci się porozmawiać z osobą, która wspierała tego przełożonego przed tobą, zapytaj, co chciałaby wiedzieć w swoim pierwszym miesiącu. Często to najbardziej przydatne pół godziny całego przekazania obowiązków.

Prosty model Jak zdobyć zaufanie nowego przełożonego? Poradnik Chartered Management Institute o skutecznym delegowaniu zaczyna od ustalenia granic na jednym z trzech poziomów: decydujesz dopiero po rozmowie, decydujesz i potem informujesz albo decydujesz samodzielnie. Z nowym przełożonym większość asystentów zarządu zaczyna od pierwszego poziomu i z czasem dochodzi do ostatniego. Gdy nazwiecie te poziomy na głos, postęp będzie widać po obu stronach. Wybierz etap, żeby zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Na początku Najpierw omów Ty proponujesz, przełożony decyduje Gdy rośnie zaufanie Zdecyduj, potem poinformuj Ty decydujesz, a potem informujesz przełożonego Gdy wszystko jest ustalone Decyduj samodzielnie Twoja decyzja, w ramach ustalonych zasad Typowe decyzje Nowe rodzaje spotkań, osoby, których jeszcze nie znasz, i wszystko, co dotyka chronionego czasu przełożonego. Co pomaga w Time OS Czas skupienia z automatycznym odrzucaniem zaproszeń. Od pierwszego dnia chroń czas, w którym przełożony myśli, z wiadomością o odmowie, którą piszecie razem.

Nieobecność w biurze z automatycznym odrzucaniem zaproszeń. Zaproszenia na dni nieobecności są odrzucane automatycznie, więc nic się nie wślizgnie, gdy dopiero poznajesz rytm pracy przełożonego. Każdy kolejny poziom to zdobyte zaufanie. A gdy ustalenia są zapisane, nie trzeba ich negocjować od nowa za każdym razem, gdy w kalendarzu robi się tłoczno. Źródło: CMI, Successful delegation (poradnik)

Jak pomaga Time OS Które sprawy administracyjne może przejąć Time OS? Te, które się powtarzają. Dzięki temu więcej czasu w tygodniu zostaje na decyzje, które wymagają twojego wyczucia. 1. Strony rezerwacji na rutynowe spotkania. Spotkania 1:1, rozmowy zapoznawcze i przeglądy są rezerwowane według faktycznej dostępności twojego przełożonego, bez długiej wymiany maili. 2. Zasady ustalone raz. Godziny spotkań, czas buforowy i dzienne limity obowiązują przy każdej rezerwacji, więc nie musisz co tydzień bronić tych samych przerw. 3. Ankiety grupowe na duże spotkania. Posiedzenia rady nadzorczej, spotkania wyjazdowe i spotkania kierownictwa dostają termin, który pasuje wszystkim, a do głosowania nikt nie potrzebuje konta. 4. Chroniony czas, który pozostaje nietknięty. Czas skupienia i nieobecność w biurze z automatycznym odrzucaniem zaproszeń odrzucają kolidujące zaproszenia z uzgodnioną wiadomością. Czy mogę rezerwować spotkania bezpośrednio w kalendarzu przełożonego? Time OS nie rezerwuje dziś spotkań w czyimś imieniu. Twój przełożony łączy własny kalendarz i jest właścicielem stron rezerwacji oraz ustawień, a wy konfigurujecie je razem. Takie wspólne ustawianie to przy okazji dobra rozmowa na pierwszy tydzień o tym, jak przełożony lubi pracować. Moim zdaniem najlepsze narzędzia oddają asystentowi zarządu godziny, które pochłania logistyka, a wyczucie i decyzje zostawiają tam, gdzie ich miejsce: w twoich rękach.

Wypróbuj Co ustalisz ze swoim przełożonym? Wypełnij to razem z przełożonym podczas pierwszej porządnej rozmowy. Każda część odpowiada jednej z ośmiu rzeczy, które warto ustalić w pierwszym miesiącu, a wskaźnik zapełnia się z każdym ustaleniem. Karta pokazuje, które ustawienie Time OS może przejąć każdą rutynową zasadę. Możesz ją wydrukować albo zapisać jako PDF. Nic, co zaznaczysz lub wpiszesz, nie jest zapisywane ani wysyłane. 0 / 8 Zasady współpracy Przykładowe odpowiedzi, zmień je 0 z 8 punktów uzgodnionych Dopiero zaczynasz W pierwszych tygodniach to normalne. Umów się z przełożonym na rozmowę i zacznij od pięciu pytań z tego artykułu. Przełożony Wiem, jak wygląda świetny tydzień dla mojego przełożonego. Zajmuje się tym: Moje notatki Jak wygląda świetny tydzień Rozmowy z klientami we wtorki i środy, materiały na radę nadzorczą gotowe do czwartku, luźniejsze piątkowe popołudnie Wiem, kto zawsze może liczyć na czas przełożonego i jak z każdą z tych osób umawiać spotkania. Zajmuje się tym: Moje notatki Kluczowe osoby i jak umawiać z nimi spotkania Przewodniczący rady nadzorczej: 30 minut na przygotowanie przed każdym spotkaniem Wiem, kiedy mojemu przełożonemu najlepiej się myśli, i ten czas jest chroniony. Zajmuje się tym: Czas skupienia z automatycznym odrzucaniem zaproszeń Chroniony czas Od poniedziałku do czwartku, od 8:00 do 9:30, na pracę głęboką Mamy ustalone, które decyzje podejmuję samodzielnie, a które najpierw omawiamy. Zajmuje się tym: Nasze ustalenia Decyduję samodzielnie Spotkania 1:1, przeglądy wewnętrzne, rozmowy zapoznawcze Decyduję, potem informuję Przesunięcia w tym samym tygodniu, spotkania zewnętrzne według zwykłego schematu Najpierw omawiamy Posiedzenia rady nadzorczej i spotkania z inwestorami, wszystko w chronionym czasie Rutynowe spotkania są rezerwowane przez strony rezerwacji. Zajmuje się tym: Strony rezerwacji Spotkania, które inni rezerwują przez stronę rezerwacji Spotkania 1:1, rozmowy zapoznawcze, przeglądy wewnętrzne Godziny spotkań, czas buforowy i dzienny limit są ustawione tak, jak pracuje mój przełożony. Zajmuje się tym: Godziny spotkań

Godziny spotkań Zajmuje się tym: Czas buforowy

Czas buforowy Zajmuje się tym: Limity spotkań Spotkania od 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 Spotkania do 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 Przerwa między spotkaniami Brak 5 minut 10 minut 15 minut 30 minut Najwięcej spotkań w ciągu dnia Bez limitu 3 4 5 6 7 8 10 Dni nieobecności są zaznaczone, a zaproszenia na nie są odrzucane automatycznie. Zajmuje się tym: Nieobecność w biurze z automatycznym odrzucaniem zaproszeń Dni nieobecności Urlopy i dni podróży w kalendarzu z dwutygodniowym wyprzedzeniem, z uzgodnioną wiadomością o odmowie Regularnie spotykamy się, żeby razem przejrzeć nadchodzący tydzień. Zajmuje się tym: Nasze ustalenia Nasze stałe spotkanie Zasady współpracy Zasady współpracy: Twój przełożony Świetny tydzień Rozmowy z klientami we wtorki i środy, materiały na radę nadzorczą gotowe do czwartku, luźniejsze piątkowe popołudnie Do ustalenia · Zajmuje się tym: Moje notatki

Kluczowe osoby Przewodniczący rady nadzorczej: 30 minut na przygotowanie przed każdym spotkaniem Do ustalenia · Zajmuje się tym: Moje notatki

Chroniony czas Od poniedziałku do czwartku, od 8:00 do 9:30, na pracę głęboką Do ustalenia · Zajmuje się tym: Czas skupienia z automatycznym odrzucaniem zaproszeń

Decyduję samodzielnie Spotkania 1:1, przeglądy wewnętrzne, rozmowy zapoznawcze Do ustalenia · Zajmuje się tym: Nasze ustalenia

Decyduję, potem informuję Przesunięcia w tym samym tygodniu, spotkania zewnętrzne według zwykłego schematu Do ustalenia · Zajmuje się tym: Nasze ustalenia

Najpierw omawiamy Posiedzenia rady nadzorczej i spotkania z inwestorami, wszystko w chronionym czasie Do ustalenia · Zajmuje się tym: Nasze ustalenia

Rezerwowane przez strony rezerwacji Spotkania 1:1, rozmowy zapoznawcze, przeglądy wewnętrzne Do ustalenia · Zajmuje się tym: Strony rezerwacji

Godziny spotkań od 9:30 do 17:30 Do ustalenia · Zajmuje się tym: Godziny spotkań

Przerwa między spotkaniami 15 minut Do ustalenia · Zajmuje się tym: Czas buforowy

Limit spotkań 6 dziennie Do ustalenia · Zajmuje się tym: Limity spotkań

Dni nieobecności Urlopy i dni podróży w kalendarzu z dwutygodniowym wyprzedzeniem, z uzgodnioną wiadomością o odmowie Do ustalenia · Zajmuje się tym: Nieobecność w biurze z automatycznym odrzucaniem zaproszeń

Nasze stałe spotkanie W piątki o 16:30, 20 minut, przegląd następnego tygodnia Do ustalenia · Zajmuje się tym: Nasze ustalenia Wydrukuj lub zapisz jako PDF Chcesz, żeby rutynowe zasady działały same? Umów prezentację Na podstawie tego artykułu. Nic, co zaznaczysz lub wpiszesz, nie jest zapisywane ani wysyłane. Od czego zacząć? 1. W pierwszym tygodniu umów się na porządną rozmowę. Trzydzieści minut na pięć pytań, o których piszę wyżej. 2. Ustalcie poziomy decyzji. Które decyzje omawiacie, o których informujesz po fakcie, a które należą do ciebie. 3. Ustaw rutynowe zasady w narzędziu. Godziny, przerwy, limity i strony rezerwacji. Wtedy sprawy administracyjne toczą się same, a ty poznajesz ludzi.

FAQ Pytania, które zadają nowi asystenci zarządu Na czym nowy asystent zarządu powinien się skupić w pierwszych 30 dniach? + − Na poznaniu priorytetów przełożonego i ludzi wokół niego, na ustaleniu, które decyzje możesz podejmować samodzielnie, i na tym, żeby rutynowa część kalendarza działała sprawnie. Wtedy zostaje ci miejsce na decyzje wymagające wyczucia, a to one budują zaufanie. Jakie pytania zadać nowemu przełożonemu? + − Czy asystent może zarządzać stronami rezerwacji przełożonego? + − Czy osoby, które umawiają się z moim przełożonym, potrzebują konta Doodle? + − Z jakimi kalendarzami działa Time OS? + − Jeśli od kilku tygodni pracujesz z nowym przełożonym i wciąż czujesz, że to dużo, to zupełnie normalne. Zaufanie, na którym opiera się ta praca, buduje się decyzja po decyzji, a żadnej z nich nie podejmie za ciebie strona rezerwacji. Niech rutyną zajmą się narzędzia, a ty poświęć czas na to, co naprawdę się liczy. O co najpierw zapytasz swojego przełożonego? Umów prezentację