Os assistentes executivos são a espinha dorsal de qualquer organização. Uma das suas principais responsabilidades é coordenar a liderança e conectá-la com o resto da empresa, enquanto equilibram, sob demanda, os próprios compromissos e os compromissos com clientes. É sempre uma tarefa difícil, com a quantidade enorme de reuniões e de pessoas envolvidas para administrar. Sempre me impressionou como eles conseguem gerenciar e coordenar tudo em grande escala, principalmente quem dá suporte a vários líderes ao mesmo tempo. Se você é assistente executivo, já sabe para onde vai a semana. Alguém precisa de 30 minutos com o seu executivo, outra pessoa quer mudar a reunião de quinta e o conselho precisa de uma data antes de sexta. Cada pedido leva algumas mensagens. Juntos, eles ocupam quase o dia inteiro. A seguir: o tamanho real dessa tarefa, uma matriz simples para organizá-la e como passar o vaivém para uma página de agendamento ou uma enquete. No fim, tem uma calculadora para você testar com os seus próprios números.

O problema Por que organizar reuniões ainda é a maior tarefa do assistente executivo? Porque ela cai no colo do assistente por padrão. O Executive Productivity Report 2025 da Prialto perguntou a executivos do que os assistentes deles cuidam, e o agendamento de reuniões ficou em primeiro lugar, com 79%. Viagens ficaram em segundo e a gestão da caixa de entrada, em terceiro. Os assistentes também sentem o trabalho crescer. O Global Skills Matrix 2026, uma pesquisa com mais de 3.000 profissionais administrativos em 69 países, mostrou: “59% dos profissionais administrativos relatam que suas responsabilidades aumentaram significativamente desde 2021.” O US Bureau of Labor Statistics acrescenta que “muitos secretários executivos e assistentes administrativos executivos dão suporte a mais de um gestor em uma organização”. Dois ou três executivos são dois ou três conjuntos de preferências, todos guardados na sua cabeça. Isso mostra como a vida do assistente executivo de hoje ficou muito mais complicada. Apesar de todas essas responsabilidades a mais, coordenar reuniões e equilibrar agendas continua sendo a tarefa no topo da lista. Fontes: Prialto, Executive Productivity Report, 2025 · Global Skills Matrix, 2026 · US Bureau of Labor Statistics, 2026

O custo Quanto isso está custando para você e para o seu executivo? Principalmente, o trabalho para o qual você foi contratado. O State of the Administrative Profession 2026 da American Society of Administrative Professionals mostrou: “Quase 40% dos profissionais administrativos não têm nenhuma responsabilidade estratégica nas etapas de parceria ou de liderança, apesar de terem qualificações que sustentam um trabalho de nível mais alto.” O seu executivo também sente isso. No mesmo relatório da Prialto, uma pesquisa com 508 executivos, “mais de 50% dos executivos passam 30% ou mais do dia em tarefas burocráticas”. Quando vocês dois estão presos na logística, ninguém cuida do planejamento, da preparação nem do acompanhamento. Não dá para recuperar esse tempo antes de enxergá-lo. Então comece organizando a semana. O que mais me chama a atenção é o desperdício dos dois lados da mesa. De um lado, um executivo afogado em tarefas burocráticas. Do outro, um assistente capaz de assumir boa parte delas. E os dois presos tentando achar uma hora livre na quinta-feira. Fontes: ASAP, State of the Administrative Profession, 2026 · Prialto, Executive Productivity Report, 2025

Um modelo simples Fazer, Agendar, Delegar, Limitar: para onde devem ir as horas de um assistente executivo? A matriz urgente-importante do Chartered Management Institute classifica cada tarefa com duas perguntas. É importante? É urgente? O modelo do CMI chama os quatro quadrantes de Fazer, Agendar, Delegar e Limitar, e diz que o que é importante mas não urgente “é onde você quer passar mais do seu tempo”. Escolha um quadrante para vê-lo da mesa de um assistente executivo. Quadrante 1 Fazer Importante e urgente Quadrante 2 Agendar Importante, não urgente Quadrante 3 Delegar Urgente, não importante Quadrante 4 Limitar Nenhum dos dois Para onde vai o tempo O material do conselho que precisa sair amanhã, um voo cancelado, a ligação com o CEO que passou para hoje. Este quadrante sempre vai existir. A recomendação do modelo é mantê-lo pequeno, para que ele não esgote você. O que ajuda Deixe espaço para imprevistos. Intervalos antes e depois das reuniões do seu executivo dão espaço para lidar com as mudanças do dia.

Marque as ausências com antecedência. O modo fora do escritório com recusa automática bloqueia os dias em que o seu executivo está viajando e recusa os convites que caem nesses dias. Em qual conta fica a página de agendamento? Na do seu executivo. É ele quem conecta a agenda e é o dono da página, e você a configura junto com ele: os tipos de reunião, os horários, os intervalos. Hoje o Time OS não agenda em nome de outra pessoa, então combinem as regras juntos uma vez. Já as enquetes de grupo você pode criar na sua própria conta. Quando olho para a semana de um assistente executivo com essa matriz, o quadrante Delegar é o que enche mais rápido. Na minha visão, é também onde algumas regras definidas uma vez devolvem mais tempo. Coloque esse quadrante sob controle, e o quadrante Agendar finalmente ganha a atenção que merece. Fonte: CMI, matriz urgente-importante (modelo)

Experimente Quantas horas você poderia recuperar? Coloque os dados da sua semana. Os números abaixo são exemplos, então troque pelos seus. Você vai ver quanto tempo gasta hoje para combinar reuniões e quanto sobra se parte delas passar para páginas de agendamento e enquetes. Seu tempo organizando reuniões Números de exemplo, pode mudar Reuniões que você organiza por semana 20 Mensagens para combinar cada uma 5 Minutos por mensagem 3 Parte que você passaria para páginas de agendamento e enquetes (%) 50 Minutos por reunião depois da mudança 2 Horas por semana hoje 5 horas Horas por semana depois da mudança 2,8 horas Tempo que continuaTempo que você recupera Horas recuperadas por trimestre 28 horas Compartilhar meu resultado Quer ver isso na semana do seu executivo? Solicite uma demonstração Horas hoje = reuniões × mensagens × minutos, dividido por 60. Depois da mudança, as reuniões que você passar levam só os minutos que você informar para elas. Um trimestre tem 13 semanas. O cálculo usa só os números que você informar. Por onde começar? 1. Liste os pedidos de reunião de uma semana. Marque os que você combinou por mensagem e, mais ou menos, quantas mensagens cada um levou. 2. Passe primeiro as recorrentes. Reuniões 1:1, alinhamentos e chamadas de apresentação são as mais fáceis de colocar em uma página de agendamento. 3. Combine as regras uma vez. Sente com o seu executivo e definam juntos os horários de reunião, os intervalos e os limites, para que a página agende do jeito que ele gostaria. Mesmo com números modestos, as horas se acumulam rápido ao longo de um trimestre. É um tempo que o assistente executivo pode devolver direto para o trabalho para o qual o executivo o contratou.

Perguntas frequentes Perguntas que os assistentes executivos fazem Posso gerenciar a página de agendamento do meu executivo pela minha própria conta? + − Hoje, não. A página de agendamento fica na conta do seu executivo, conectada à agenda dele. Configure tudo com ele uma vez, combinando os tipos de reunião, os horários de reunião, os intervalos e os limites, e as pessoas agendam dentro dessas regras. Já as enquetes de grupo para as reuniões dele você pode criar pela sua própria conta. Pessoas de fora da empresa precisam de uma conta Doodle para votar em uma enquete? + − Como evitar reuniões coladas umas nas outras na agenda do meu executivo? + − Com quais agendas o Time OS funciona? + − Qual é a diferença entre uma página de agendamento e uma enquete de grupo? + − Então, se a sua semana ainda vai embora procurando horários para outras pessoas, tudo bem. Para muitos assistentes executivos, essa é a tarefa que mais ocupa a semana, e as pesquisas confirmam isso. Passar nem que seja só as reuniões recorrentes para regras que você define uma vez é algo que dá para começar já na semana que vem. Qual reunião você passaria adiante primeiro? Solicite uma demonstração