Executive assistants zijn de ruggengraat van elke organisatie. Een van hun belangrijkste taken is de directie verbinden met de rest van de organisatie en alles daartussen coördineren. Ondertussen jongleren ze ook nog met hun eigen afspraken en klantafspraken, vaak op het laatste moment. Altijd een lastige klus, gezien het enorme aantal vergaderingen en betrokkenen waar ze tussen moeten laveren. Het verbaast me steeds weer hoe ze dat op zo’n schaal weten te organiseren en te coördineren, vooral degenen die meerdere directieleden tegelijk ondersteunen. Werk je als EA, dan weet je allang waar de week blijft. Iemand wil 30 minuten met je leidinggevende, iemand anders wil donderdag verzetten en het bestuur wil vóór vrijdag een datum. Elk verzoek kost een paar berichtjes. Samen vullen ze het grootste deel van de dag. Hieronder lees je hoe groot die klus echt is, vind je een eenvoudige matrix om hem te ordenen, en zie je hoe je het heen-en-weer overlaat aan een boekingspagina of een poll. Aan het eind staat een rekentool voor je eigen cijfers.

Het probleem Waarom is afspraken regelen nog steeds de grootste klus van een EA? Omdat het vanzelf bij de EA terechtkomt. Het Executive Productivity Report 2025 van Prialto vroeg leidinggevenden wat hun assistent voor hen regelt. Plannen stond bovenaan, met 79%. Reizen kwam op twee en het beheer van de inbox op drie. Ook assistenten zelf merken dat de klus groeit. De Global Skills Matrix 2026, een enquête onder meer dan 3.000 administratieve professionals in 69 landen, kwam tot deze conclusie: “59% van de administratieve professionals zegt dat hun verantwoordelijkheden sinds 2021 aanzienlijk zijn gegroeid.” Het US Bureau of Labor Statistics voegt daaraan toe dat “veel directiesecretaresses en executive assistants binnen een organisatie meer dan één manager ondersteunen.” Twee of drie leidinggevenden betekenen twee of drie sets voorkeuren, en die houd jij allemaal in je hoofd. Dat laat zien hoeveel ingewikkelder het leven van de moderne EA is geworden. Ondanks al die extra verantwoordelijkheden staan vergaderingen coördineren en agenda’s jongleren nog altijd bovenaan de lijst. Bronnen: Prialto, Executive Productivity Report, 2025 · Global Skills Matrix, 2026 · US Bureau of Labor Statistics, 2026

De kosten Wat kost het jou, en je leidinggevende? Vooral het werk waarvoor je bent aangenomen. Het rapport State of the Administrative Profession 2026 van de American Society of Administrative Professionals kwam tot deze conclusie: “Bijna 40% van de administratieve professionals geeft aan geen enkele strategische taak op het niveau Partnering of Leading te hebben, ondanks kwalificaties die werk op een hoger niveau mogelijk maken.” Je leidinggevende merkt het ook. In hetzelfde Prialto-rapport, een enquête onder 508 leidinggevenden, staat: “Meer dan 50% van de leidinggevenden besteedt 30% of meer van de dag aan routineklusjes.” Als jullie allebei vastzitten in logistiek, doet niemand de planning, de voorbereiding of de opvolging. Je kunt die tijd pas terugwinnen als je hem ziet. Begin dus met het ordenen van je week. Wat me het meest opvalt, is de verspilling aan beide kanten van het bureau. Je hebt een leidinggevende die bedolven is onder routineklusjes en een EA met de vaardigheden om daar een flink deel van over te nemen. En allebei zijn ze bezig een vrij uur op donderdag te vinden. Bronnen: ASAP, State of the Administrative Profession, 2026 · Prialto, Executive Productivity Report, 2025

Een eenvoudig model Doen, Inplannen, Delegeren, Beperken: waar horen de uren van een EA naartoe te gaan? De urgent-belangrijkmatrix van het Chartered Management Institute ordent elke taak met twee vragen. Is het belangrijk? Is het urgent? Het sjabloon noemt de vier kwadranten Doen, Inplannen, Delegeren en Beperken. Over belangrijk maar niet urgent zegt het: “daar wil je meer van je tijd aan besteden.” Kies een kwadrant en bekijk het vanaf het bureau van een EA. Kwadrant 1 Doen Belangrijk en urgent Kwadrant 2 Inplannen Belangrijk, niet urgent Kwadrant 3 Delegeren Urgent, niet belangrijk Kwadrant 4 Beperken Geen van beide Waar de tijd naartoe gaat De bestuursstukken die morgen klaar moeten zijn, een geannuleerde vlucht, het gesprek met de CEO dat naar vandaag is verschoven. Dit kwadrant zal er altijd zijn. Het sjabloon raadt aan het klein te houden, zodat je er niet aan opbrandt. Wat helpt Laat ruimte voor verrassingen. Buffertijd voor en na de vergaderingen van je leidinggevende geeft je ruimte om de wijzigingen van de dag op te vangen.

Zet afwezigheid er vroeg in. Afwezigheid met automatisch afwijzen blokkeert de dagen dat je leidinggevende op reis is en wijst uitnodigingen voor die dagen af. Op wiens account staat de boekingspagina? Op dat van je leidinggevende. Die koppelt de eigen agenda en is eigenaar van de pagina, en jullie richten hem samen in: de afspraaktypes, de uren, de buffertijd. Time OS boekt op dit moment niet namens iemand anders, dus spreek de regels één keer samen af. Groepspolls kun je vanuit je eigen account versturen. Als ik de week van een EA door deze matrix bekijk, loopt het kwadrant Delegeren het snelst vol. Volgens mij leveren een paar regels die je één keer instelt daar ook de meeste tijd op. Krijg je dat kwadrant onder controle, dan komt het kwadrant Inplannen eindelijk aan bod. Bron: CMI, Urgent-important grid (sjabloon)

Probeer het Hoeveel uur kun jij terugwinnen? Vul je eigen week in. De cijfers hieronder zijn voorbeelden, dus pas ze aan aan jouw situatie. Je ziet hoeveel tijd je nu kwijt bent aan het afstemmen van vergaderingen, en wat er overblijft als een deel daarvan naar boekingspagina’s en polls gaat. Jouw tijd aan het regelen van vergaderingen Voorbeeldcijfers, pas ze aan Vergaderingen die je per week regelt 20 Berichten om elke vergadering af te stemmen 5 Minuten per bericht 3 Deel dat je naar boekingspagina’s en polls verplaatst (%) 50 Minuten per vergadering na de overstap 2 Uren per week nu 5 uur Uren per week na de overstap 2,8 uur Tijd die blijftTijd die je terugkrijgt Uren terug per kwartaal 28 uur Mijn resultaat delen Wil je dit zien voor de week van je leidinggevende? Vraag een demo aan Uren nu = vergaderingen × berichten × minuten, gedeeld door 60. Na de overstap kosten de vergaderingen die je verplaatst alleen nog de minuten die je daarvoor invult. Een kwartaal telt 13 weken. Er wordt alleen gerekend met de cijfers die je invult. Waar begin je? 1. Zet de vergaderverzoeken van één week op een rij. Markeer welke je via berichten hebt afgestemd, en ongeveer hoeveel berichten elk verzoek kostte. 2. Verplaats eerst de terugkerende. 1:1’s, catch-ups en kennismakingsgesprekken zijn het makkelijkst op een boekingspagina te zetten. 3. Spreek de regels één keer af. Ga met je leidinggevende om tafel en stel samen vergaderuren, buffertijd en limieten in, zodat de pagina boekt zoals je leidinggevende dat wil. Zelfs met bescheiden cijfers lopen de uren over een kwartaal snel op. Dat is tijd die je als EA meteen kunt steken in het werk waarvoor je leidinggevende je heeft aangenomen.

FAQ Vragen die EA’s stellen Kan ik de boekingspagina van mijn leidinggevende vanuit mijn eigen account beheren? + − Op dit moment niet. De boekingspagina staat op het account van je leidinggevende, gekoppeld aan diens agenda. Richt hem één keer samen in en spreek de afspraaktypes, vergaderuren, buffertijd en limieten af. Daarna boeken mensen binnen die regels. Groepspolls voor de vergaderingen van je leidinggevende kun je vanuit je eigen account versturen. Hebben mensen buiten het bedrijf een Doodle-account nodig om in een poll te stemmen? + − Hoe voorkom ik dat mijn leidinggevende vergaderingen direct achter elkaar heeft? + − Met welke agenda’s werkt Time OS? + − Wat is het verschil tussen een boekingspagina en een groepspoll? + − Gaat je week dus nog steeds op aan tijden zoeken voor anderen? Dat is oké. Bij veel EA’s kost dat meer tijd dan wat dan ook, en het onderzoek bevestigt dat. Alleen al de terugkerende vergaderingen onderbrengen in regels die je één keer instelt, is iets waar je volgende week mee kunt beginnen. Welke vergadering zou jij als eerste uit handen geven? Vraag een demo aan