Gli assistenti di direzione sono la spina dorsale di qualsiasi organizzazione. Uno dei loro compiti principali è coordinare il vertice aziendale e metterlo in contatto con il resto dell’organizzazione, destreggiandosi nel frattempo tra impegni personali e impegni con i clienti, spesso all’ultimo momento. Un compito sempre delicato, visto il numero enorme di riunioni e di interlocutori da gestire. Mi ha sempre colpito come riescano a gestire e coordinare così tante cose, soprattutto chi supporta più dirigenti contemporaneamente. Se lavori come assistente di direzione, sai già dove va a finire la settimana. Qualcuno ha bisogno di 30 minuti con il tuo manager, qualcun altro vuole spostare l’incontro di giovedì e il consiglio di amministrazione vuole una data entro venerdì. Ogni richiesta costa qualche messaggio. Messe insieme, riempiono quasi tutta la giornata. Qui sotto trovi quanto è grande davvero questo lavoro, una griglia semplice per fare ordine e come affidare il botta e risposta a una pagina di prenotazione o a un sondaggio. Alla fine c’è un calcolatore per provare con i tuoi numeri.

Il problema Perché organizzare riunioni è ancora il lavoro più grande dell’assistente di direzione? Perché ricade sull’assistente in automatico. L’Executive Productivity Report 2025 di Prialto ha chiesto ai dirigenti di cosa si occupano i loro assistenti, e la gestione dell’agenda è arrivata in cima, al 79%. Al secondo posto i viaggi, al terzo la gestione della posta. Anche gli assistenti sentono il lavoro crescere. Il Global Skills Matrix 2026, un’indagine su oltre 3.000 professionisti amministrativi in 69 paesi, ha rilevato: «Il 59% dei professionisti amministrativi dichiara che le proprie responsabilità si sono ampliate in modo significativo dal 2021.» Lo US Bureau of Labor Statistics aggiunge che «molti segretari di direzione e assistenti di direzione supportano più di un manager all’interno di un’organizzazione». Due o tre manager vogliono dire due o tre insiemi di preferenze, tutti da tenere a mente. Questo dimostra quanto sia diventata più complicata la vita dell’assistente di direzione di oggi. Nonostante tutte queste responsabilità in più, coordinare le riunioni e destreggiarsi tra i calendari resta il compito in cima alla lista. Fonti: Prialto, Executive Productivity Report, 2025 · Global Skills Matrix, 2026 · US Bureau of Labor Statistics, 2026

Il costo Quanto costa a te, e al tuo manager? Soprattutto il lavoro per cui ti hanno assunto. Il 2026 State of the Administrative Profession dell’American Society of Administrative Professionals ha rilevato: «Quasi il 40% degli amministrativi non ha alcuna responsabilità strategica nelle fasi Partnering o Leading, nonostante qualifiche adatte a un lavoro di livello più alto.» Anche il tuo manager ne risente. Nello stesso report di Prialto, un’indagine su 508 dirigenti, «oltre il 50% dei dirigenti passa il 30% o più della giornata in attività di poco valore». Quando siete entrambi bloccati nella logistica, nessuno si occupa di pianificazione, preparazione o follow-up. Non puoi recuperare quel tempo finché non lo vedi. Quindi inizia a fare ordine nella tua settimana. Quello che mi colpisce di più è lo spreco su entrambi i lati della scrivania. Da una parte c’è un manager sommerso da attività di poco valore, dall’altra un assistente con le competenze per prendersene una bella fetta, ed entrambi sono bloccati a cercare un’ora libera giovedì. Fonti: ASAP, State of the Administrative Profession, 2026 · Prialto, Executive Productivity Report, 2025

Un modello semplice Fare, Pianificare, Delegare, Limitare: dove dovrebbero andare le ore dell’assistente di direzione? La griglia urgente-importante del Chartered Management Institute classifica ogni attività con due domande. È importante? È urgente? Il suo modello chiama i quattro quadranti Fare, Pianificare, Delegare e Limitare, e dice che ciò che è importante ma non urgente «è dove vuoi passare più del tuo tempo». Scegli un quadrante per vederlo dalla scrivania di un assistente di direzione. Quadrante 1 Fare Importante e urgente Quadrante 2 Pianificare Importante, non urgente Quadrante 3 Delegare Urgente, non importante Quadrante 4 Limitare Né l’uno né l’altro Dove va il tempo La documentazione per il consiglio da consegnare domani, un volo cancellato, la call con il CEO anticipata a oggi. Questo quadrante ci sarà sempre. Il modello suggerisce di tenerlo piccolo, così non ti sfinisce. Cosa aiuta Lascia spazio agli imprevisti. I buffer prima e dopo le riunioni del tuo manager ti danno margine per gestire i cambi di programma della giornata.

Segna presto le assenze. Il fuori sede con rifiuto automatico blocca i giorni in cui il tuo manager è in viaggio e rifiuta gli inviti che cadono in quei giorni. Su quale account sta la pagina di prenotazione? Su quello del tuo manager. È lui a collegare il calendario e a possedere la pagina, e tu la configuri insieme a lui: i tipi di riunione, gli orari, i buffer. Oggi Time OS non prenota per conto di qualcun altro, quindi concordate le regole insieme una volta sola. I sondaggi di gruppo, invece, puoi gestirli dal tuo account. Quando guardo la settimana di un assistente di direzione attraverso questa griglia, il quadrante Delegare è quello che si riempie più in fretta. Secondo me, è anche quello in cui poche regole fissate una volta restituiscono più tempo. Metti sotto controllo quel quadrante, e il quadrante Pianificare riceve finalmente l’attenzione che merita. Fonte: CMI, Urgent-important grid (template)

Prova tu Quante ore potresti recuperare? Inserisci la tua settimana. I numeri qui sotto sono esempi, quindi sostituiscili con i tuoi. Vedrai il tempo che oggi passi a concordare riunioni, e quanto ne resta se una parte passa a pagine di prenotazione e sondaggi. Il tuo tempo per organizzare riunioni Numeri di esempio, cambiali Riunioni che organizzi a settimana 20 Messaggi per concordarne una 5 Minuti per messaggio 3 Quota da spostare su pagine di prenotazione e sondaggi (%) 50 Minuti per riunione dopo lo spostamento 2 Ore a settimana oggi 5 ore Ore a settimana dopo lo spostamento 2,8 ore Tempo che restaTempo che recuperi Ore recuperate a trimestre 28 ore Condividi il mio risultato Vuoi vederlo applicato alla settimana del tuo manager? Richiedi una demo Ore oggi = riunioni × messaggi × minuti, diviso 60. Dopo lo spostamento, le riunioni spostate richiedono solo i minuti che inserisci per loro. Un trimestre è di 13 settimane. Il calcolo usa solo i numeri che inserisci. Da dove iniziare? 1. Elenca le richieste di riunione di una settimana. Segna quelle che hai concordato via messaggio, e più o meno quanti messaggi ha richiesto ciascuna. 2. Sposta prima quelle ricorrenti. Riunioni 1:1, aggiornamenti periodici e call conoscitive sono le più facili da mettere su una pagina di prenotazione. 3. Concorda le regole una volta sola. Siediti con il tuo manager e impostate insieme orari delle riunioni, buffer e limiti, così la pagina prenota come vorrebbe lui. Anche con numeri modesti, le ore si sommano in fretta nell’arco di un trimestre. È tempo che un assistente di direzione può reinvestire subito nel lavoro per cui il suo manager l’ha assunto.

FAQ Le domande degli assistenti di direzione Posso gestire la pagina di prenotazione del mio manager dal mio account? + − Oggi no. La pagina di prenotazione sta sull’account del tuo manager, collegata al suo calendario. Configurala una volta insieme a lui, concordando tipi di riunione, orari delle riunioni, buffer e limiti, e le persone prenotano dentro quelle regole. I sondaggi di gruppo per le sue riunioni, invece, puoi gestirli dal tuo account. Chi è esterno all’azienda ha bisogno di un account Doodle per votare in un sondaggio? + − Come evito al mio manager le riunioni una dopo l’altra? + − Con quali calendari funziona Time OS? + − Che differenza c’è tra una pagina di prenotazione e un sondaggio di gruppo? + − Quindi, se la tua settimana se ne va ancora a trovare orari per gli altri, va bene così. Per molti assistenti di direzione è ciò che occupa più tempo in assoluto, e le ricerche lo confermano. Spostare anche solo le riunioni ricorrenti su regole fissate una volta sola è qualcosa che puoi iniziare già la settimana prossima. Quale riunione affideresti per prima? Richiedi una demo