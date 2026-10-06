Quão intenso é o seuverão?
Analisamos como as pessoas em 23 países planejaram o tempo juntas no verão de 2025. Alguns países se desligam quase por completo. Outros mal percebem que é agosto.
- A maior queda
- Espanha, -55%
- Quase sem pausa
- Estados Unidos, -7%
- Semana mais tranquila
- 11 de agosto, em 9 países
“De volta em setembro.” Se você já mandou e-mail para um colega europeu em agosto, conhece essa resposta automática.
Sempre me perguntei quanto disso é fama e quanto é real. Então fiz uma pergunta simples: quando o verão chega, quanto as pessoas de cada país realmente deixam de planejar reuniões, eventos e encontros?
Toda semana, as pessoas usam o Doodle para organizar de tudo, de reuniões de equipe a encontros de família. Isso nos dá uma visão rara de como o verão realmente acontece, país por país, semana a semana. Veja o que descobrimos.
A queda do verão
Quais países mais se desligam no verão?
Espanha, Suécia, Noruega e França são os que mais se desligam: em julho e agosto de 2025, o número de pessoas organizando planos no Doodle caiu de 47% a 55% em relação à primavera. Nos Estados Unidos, a queda foi de só 7%, e na Austrália, em pleno inverno, não houve queda nenhuma.
-55 %
Espanha, a maior queda de verão entre os 23 países.
Fonte
- Publicado por
- Dados do Doodle, verão de 2025
- Amostra
- Organizadores semanais na Espanha
- Tipo
- Dados da plataforma, julho e agosto em comparação com a primavera
-50 %
Suécia, tranquila desde o início de junho.
Fonte
- Publicado por
- Dados do Doodle, verão de 2025
- Amostra
- Organizadores semanais na Suécia
- Tipo
- Dados da plataforma, julho e agosto em comparação com a primavera
-47 %
Noruega, no ponto mais tranquilo na semana de 14 de julho.
Fonte
- Publicado por
- Dados do Doodle, verão de 2025
- Amostra
- Organizadores semanais na Noruega
- Tipo
- Dados da plataforma, julho e agosto em comparação com a primavera
-47 %
França, no ponto mais tranquilo na semana de 11 de agosto.
Fonte
- Publicado por
- Dados do Doodle, verão de 2025
- Amostra
- Organizadores semanais na França
- Tipo
- Dados da plataforma, julho e agosto em comparação com a primavera
-7 %
Estados Unidos, com uma semana tranquila perto de 4 de julho.
Fonte
- Publicado por
- Dados do Doodle, verão de 2025
- Amostra
- Organizadores semanais nos Estados Unidos
- Tipo
- Dados da plataforma, julho e agosto em comparação com a primavera
+1 %
Austrália, em pleno inverno.
Fonte
- Publicado por
- Dados do Doodle, verão de 2025
- Amostra
- Organizadores semanais na Austrália
- Tipo
- Dados da plataforma, julho e agosto em comparação com a primavera
Queda de verão = média de organizadores semanais em julho e agosto de 2025 (semanas ISO 27 a 35) em comparação com uma base de primavera (de 21 de abril a 15 de junho de 2025). O ranking completo dos 23 países está no mapa de calor abaixo.
Semana a semana
Quando cada país fica mais tranquilo?
As semanas tranquilas acompanham as férias de cada país. Os nórdicos vêm primeiro: Finlândia e Noruega chegam ao ponto mais tranquilo na semana de 14 de julho. Bélgica, Dinamarca e Suécia vêm em seguida, na semana de 21 de julho. Depois, na semana de 11 de agosto, França, Espanha, Itália, Alemanha e mais cinco países chegam juntos ao ponto mais baixo, perto do feriado de 15 de agosto.
Nesse ponto mais baixo, Noruega, Finlândia, Espanha e Itália caem para entre 14% e 18% do nível da primavera. A maior parte da Europa volta ao normal na primeira semana de setembro. A Alemanha só volta em outubro, porque as férias escolares lá são escalonadas por estado.
|País
|26 de mai.
|2 de jun.
|9 de jun.
|16 de jun.
|23 de jun.
|30 de jun.
|7 de jul.
|14 de jul.
|21 de jul.
|28 de jul.
|4 de ago.
|11 de ago.
|18 de ago.
|25 de ago.
|1 de set.
|8 de set.
|15 de set.
|22 de set.
|29 de set.
|Queda
|Espanha
|105
|106
|97
|95
|79
|83
|72
|63
|49
|37
|22
|17
|21
|38
|82
|88
|93
|93
|96
|-55%
|Suécia
|85
|86
|85
|64
|58
|39
|24
|19
|19
|24
|40
|74
|100
|108
|108
|105
|105
|108
|103
|-50%
|Noruega
|90
|92
|74
|81
|67
|42
|20
|14
|16
|26
|63
|84
|103
|109
|104
|101
|102
|103
|97
|-47%
|França
|87
|113
|95
|102
|94
|89
|78
|56
|56
|44
|31
|24
|39
|65
|91
|96
|97
|96
|98
|-47%
|Hungria
|102
|106
|85
|92
|74
|67
|64
|53
|56
|52
|46
|49
|52
|79
|103
|95
|89
|87
|94
|-42%
|Finlândia
|83
|98
|83
|69
|53
|31
|21
|16
|17
|30
|74
|103
|114
|118
|123
|119
|114
|108
|109
|-42%
|Itália
|112
|99
|102
|100
|92
|97
|89
|79
|65
|52
|37
|18
|30
|62
|91
|98
|101
|100
|106
|-41%
|Tchéquia
|104
|98
|94
|87
|81
|62
|56
|56
|56
|56
|56
|54
|63
|75
|90
|87
|89
|92
|94
|-41%
|Bélgica
|88
|104
|87
|93
|91
|84
|72
|57
|41
|48
|46
|44
|66
|78
|89
|91
|90
|91
|94
|-40%
|Portugal
|102
|110
|77
|87
|93
|100
|88
|80
|66
|52
|33
|29
|38
|53
|89
|100
|106
|97
|108
|-40%
|Polônia
|102
|111
|95
|74
|84
|80
|68
|63
|52
|52
|54
|48
|61
|64
|77
|79
|82
|84
|100
|-40%
|Dinamarca
|82
|88
|82
|85
|83
|62
|41
|29
|29
|45
|70
|89
|97
|98
|103
|102
|101
|98
|98
|-38%
|Grécia
|108
|99
|98
|106
|104
|103
|95
|89
|69
|51
|29
|21
|43
|75
|104
|96
|99
|98
|102
|-36%
|Áustria
|84
|105
|88
|77
|91
|83
|78
|68
|64
|61
|57
|52
|65
|71
|78
|84
|84
|90
|91
|-33%
|Canadá
|101
|97
|92
|90
|77
|64
|75
|70
|64
|61
|60
|71
|79
|84
|90
|102
|101
|102
|98
|-30%
|Países Baixos
|90
|110
|91
|95
|92
|89
|83
|76
|59
|55
|57
|55
|75
|85
|98
|87
|93
|98
|97
|-30%
|Irlanda
|105
|87
|97
|90
|86
|78
|74
|70
|66
|63
|53
|64
|76
|93
|112
|111
|121
|121
|119
|-29%
|Alemanha
|89
|107
|84
|85
|99
|99
|93
|83
|76
|70
|65
|61
|66
|69
|73
|76
|81
|85
|78
|-24%
|Suíça
|84
|105
|88
|95
|92
|88
|82
|68
|56
|46
|65
|81
|100
|98
|95
|95
|96
|95
|92
|-24%
|Reino Unido
|84
|104
|102
|95
|95
|92
|88
|88
|81
|76
|74
|71
|73
|65
|88
|92
|94
|97
|102
|-21%
|Brasil
|103
|108
|98
|77
|97
|84
|74
|64
|62
|76
|90
|100
|107
|102
|100
|86
|91
|88
|85
|-16%
|Estados Unidos
|87
|97
|90
|81
|87
|71
|90
|88
|88
|90
|96
|99
|107
|106
|99
|108
|105
|104
|104
|-7%
|Austrália
|104
|101
|91
|93
|95
|96
|90
|96
|103
|106
|107
|105
|106
|103
|98
|99
|96
|93
|91
|+1%
Cada célula mostra os organizadores semanais como porcentagem do nível de primavera de 2025 daquele país. As semanas vão de 26 de maio a 29 de setembro de 2025 e são identificadas pela segunda-feira.
Trabalho e descanso
Os países que trabalham mais horas se desligam mais?
Não de um jeito simples. Alguns dos países com menos horas trabalhadas por ano, como Noruega, Suécia e Dinamarca, também são os que mais se desligam. Outros com jornadas anuais longas, como Tchéquia, Polônia e Portugal, ainda desaceleram cerca de 40% no verão. Os Estados Unidos combinam muitas horas com quase nenhuma queda no verão.
Horas: média de horas anuais efetivamente trabalhadas por trabalhador segundo a OCDE, 2025. A OCDE avisa que esses números são “inadequados para comparar o nível de horas médias anuais de trabalho em um determinado ano, devido a diferenças em suas fontes”, e eles incluem trabalhadores de meio período, então considere a posição horizontal apenas como uma referência aproximada. As linhas tracejadas marcam a mediana desses 20 países. Grécia, Hungria e Brasil não aparecem porque não foi usado um número anual comparável da OCDE.
Planejar com antecedência
Com quanta antecedência as pessoas planejam agosto?
Com mais antecedência do que julho. Na Dinamarca, a enquete de grupo mediana para uma data de agosto foi enviada 39 dias antes dessa data, contra 17 dias para julho. Bélgica e França seguem o mesmo padrão. Espanha e Itália planejam em cima da hora o verão todo: de 7 a 11 dias.
- Dinamarca: 39 dias de antecedência para datas de agosto, 17 para julho.
- Bélgica: 27 dias para agosto, 15 para julho.
- França: 25 dias para agosto, 13 para julho.
- Alemanha, Suíça e Suécia: 22 dias para agosto, contra 14 a 16 para julho.
- Reino Unido e Países Baixos: 17 dias para agosto, 15 e 12 para julho.
- Estados Unidos: 11 dias para agosto, 12 para julho.
- Itália e Espanha: 11 e 9 dias para agosto, 7 e 8 para julho.
Mediana de dias entre a criação de uma enquete de grupo e a primeira data proposta nela, verão de 2025, a partir de uma amostra de 10% das enquetes de grupo. O país é o fuso horário definido na enquete.
Seu verão
Como planejar um verão melhor, onde quer que você esteja?
Planeje agosto cedo, proteja o tempo em que você estiver fora e facilite para as pessoas encontrarem você na volta. Três pequenos hábitos resolvem quase tudo.
- Envie a enquete em junho. Para uma viagem em agosto ou um encontro de verão, envie uma enquete de grupo cedo. Amigos, família e colegas votam nas datas, e ninguém precisa de conta para participar.
- Deixe sua agenda dizer não. Adicione suas férias como fora do escritório com recusa automática, para que os convites dessas semanas recebam uma resposta educada enquanto você está na praia.
- Organize setembro antes de sair. Compartilhe uma página de agendamento para a sua volta, para que as conversas de atualização caiam nos horários que você escolher, distribuídas pelas primeiras semanas.
Então, se o seu verão pareceu mais tranquilo que o dos outros, ou mais agitado, provavelmente não é impressão sua. O lugar onde você mora define quando o mundo desacelera ao seu redor.
Quão intenso foi o seu verão?Solicite uma demonstração
Como fizemos
Os dados do Doodle contam os organizadores ativos semanais: pessoas que criaram uma enquete de grupo com pelo menos uma resposta, ou que receberam um agendamento, em determinada semana do verão de 2025. O país é onde o organizador estava quando organizou, com base no dispositivo, então quem está de férias no exterior conta no país onde está.
A base é a média de oito semanas de primavera, de 21 de abril a 15 de junho de 2025. Alguns feriados de primavera caem dentro desse período, então as quedas são um pouco conservadoras. Incluímos 23 países com pelo menos 500 organizadores semanais na primavera e mostramos porcentagens, não números absolutos.
Fontes
- 1.Dados do Doodle, verão de 2025
- 2.OECD Data Explorer, média de horas anuais efetivamente trabalhadas por trabalhador, 2025
- 3.US Department of Labor, férias
- 4.GOV.UK, direito a férias
Planeje o próximo verão com antecedência.
Envie sua primeira enquete de grupo em menos de um minuto.