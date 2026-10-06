“De volta em setembro.” Se você já mandou e-mail para um colega europeu em agosto, conhece essa resposta automática. Sempre me perguntei quanto disso é fama e quanto é real. Então fiz uma pergunta simples: quando o verão chega, quanto as pessoas de cada país realmente deixam de planejar reuniões, eventos e encontros? Toda semana, as pessoas usam o Doodle para organizar de tudo, de reuniões de equipe a encontros de família. Isso nos dá uma visão rara de como o verão realmente acontece, país por país, semana a semana. Veja o que descobrimos.

A queda do verão Quais países mais se desligam no verão? Espanha, Suécia, Noruega e França são os que mais se desligam: em julho e agosto de 2025, o número de pessoas organizando planos no Doodle caiu de 47% a 55% em relação à primavera. Nos Estados Unidos, a queda foi de só 7%, e na Austrália, em pleno inverno, não houve queda nenhuma. -55 % Espanha, a maior queda de verão entre os 23 países. + − Fonte Publicado por Dados do Doodle, verão de 2025 Amostra Organizadores semanais na Espanha Tipo Dados da plataforma, julho e agosto em comparação com a primavera Link Como fizemos -50 % Suécia, tranquila desde o início de junho. + − Fonte Publicado por Dados do Doodle, verão de 2025 Amostra Organizadores semanais na Suécia Tipo Dados da plataforma, julho e agosto em comparação com a primavera Link Como fizemos -47 % Noruega, no ponto mais tranquilo na semana de 14 de julho. + − Fonte Publicado por Dados do Doodle, verão de 2025 Amostra Organizadores semanais na Noruega Tipo Dados da plataforma, julho e agosto em comparação com a primavera Link Como fizemos -47 % França, no ponto mais tranquilo na semana de 11 de agosto. + − Fonte Publicado por Dados do Doodle, verão de 2025 Amostra Organizadores semanais na França Tipo Dados da plataforma, julho e agosto em comparação com a primavera Link Como fizemos -7 % Estados Unidos, com uma semana tranquila perto de 4 de julho. + − Fonte Publicado por Dados do Doodle, verão de 2025 Amostra Organizadores semanais nos Estados Unidos Tipo Dados da plataforma, julho e agosto em comparação com a primavera Link Como fizemos +1 % Austrália, em pleno inverno. + − Fonte Publicado por Dados do Doodle, verão de 2025 Amostra Organizadores semanais na Austrália Tipo Dados da plataforma, julho e agosto em comparação com a primavera Link Como fizemos Queda de verão = média de organizadores semanais em julho e agosto de 2025 (semanas ISO 27 a 35) em comparação com uma base de primavera (de 21 de abril a 15 de junho de 2025). O ranking completo dos 23 países está no mapa de calor abaixo.

Semana a semana Quando cada país fica mais tranquilo? As semanas tranquilas acompanham as férias de cada país. Os nórdicos vêm primeiro: Finlândia e Noruega chegam ao ponto mais tranquilo na semana de 14 de julho. Bélgica, Dinamarca e Suécia vêm em seguida, na semana de 21 de julho. Depois, na semana de 11 de agosto, França, Espanha, Itália, Alemanha e mais cinco países chegam juntos ao ponto mais baixo, perto do feriado de 15 de agosto. Nesse ponto mais baixo, Noruega, Finlândia, Espanha e Itália caem para entre 14% e 18% do nível da primavera. A maior parte da Europa volta ao normal na primeira semana de setembro. A Alemanha só volta em outubro, porque as férias escolares lá são escalonadas por estado. Ordenar por queda Ordenar pela semana mais tranquila Nível da primavera Tranquilo mai. jun. jul. ago. set. País 26 26 de mai. 2 2 de jun. 9 9 de jun. 16 16 de jun. 23 23 de jun. 30 30 de jun. 7 7 de jul. 14 14 de jul. 21 21 de jul. 28 28 de jul. 4 4 de ago. 11 11 de ago. 18 18 de ago. 25 25 de ago. 1 1 de set. 8 8 de set. 15 15 de set. 22 22 de set. 29 29 de set. Queda Espanha 105 106 97 95 79 83 72 63 49 37 22 17 21 38 82 88 93 93 96 -55 % Suécia 85 86 85 64 58 39 24 19 19 24 40 74 100 108 108 105 105 108 103 -50 % Noruega 90 92 74 81 67 42 20 14 16 26 63 84 103 109 104 101 102 103 97 -47 % França 87 113 95 102 94 89 78 56 56 44 31 24 39 65 91 96 97 96 98 -47 % Hungria 102 106 85 92 74 67 64 53 56 52 46 49 52 79 103 95 89 87 94 -42 % Finlândia 83 98 83 69 53 31 21 16 17 30 74 103 114 118 123 119 114 108 109 -42 % Itália 112 99 102 100 92 97 89 79 65 52 37 18 30 62 91 98 101 100 106 -41 % Tchéquia 104 98 94 87 81 62 56 56 56 56 56 54 63 75 90 87 89 92 94 -41 % Bélgica 88 104 87 93 91 84 72 57 41 48 46 44 66 78 89 91 90 91 94 -40 % Portugal 102 110 77 87 93 100 88 80 66 52 33 29 38 53 89 100 106 97 108 -40 % Polônia 102 111 95 74 84 80 68 63 52 52 54 48 61 64 77 79 82 84 100 -40 % Dinamarca 82 88 82 85 83 62 41 29 29 45 70 89 97 98 103 102 101 98 98 -38 % Grécia 108 99 98 106 104 103 95 89 69 51 29 21 43 75 104 96 99 98 102 -36 % Áustria 84 105 88 77 91 83 78 68 64 61 57 52 65 71 78 84 84 90 91 -33 % Canadá 101 97 92 90 77 64 75 70 64 61 60 71 79 84 90 102 101 102 98 -30 % Países Baixos 90 110 91 95 92 89 83 76 59 55 57 55 75 85 98 87 93 98 97 -30 % Irlanda 105 87 97 90 86 78 74 70 66 63 53 64 76 93 112 111 121 121 119 -29 % Alemanha 89 107 84 85 99 99 93 83 76 70 65 61 66 69 73 76 81 85 78 -24 % Suíça 84 105 88 95 92 88 82 68 56 46 65 81 100 98 95 95 96 95 92 -24 % Reino Unido 84 104 102 95 95 92 88 88 81 76 74 71 73 65 88 92 94 97 102 -21 % Brasil 103 108 98 77 97 84 74 64 62 76 90 100 107 102 100 86 91 88 85 -16 % Estados Unidos 87 97 90 81 87 71 90 88 88 90 96 99 107 106 99 108 105 104 104 -7 % Austrália 104 101 91 93 95 96 90 96 103 106 107 105 106 103 98 99 96 93 91 + 1 % Cada célula mostra os organizadores semanais como porcentagem do nível de primavera de 2025 daquele país. As semanas vão de 26 de maio a 29 de setembro de 2025 e são identificadas pela segunda-feira.

Trabalho e descanso Os países que trabalham mais horas se desligam mais? Não de um jeito simples. Alguns dos países com menos horas trabalhadas por ano, como Noruega, Suécia e Dinamarca, também são os que mais se desligam. Outros com jornadas anuais longas, como Tchéquia, Polônia e Portugal, ainda desaceleram cerca de 40% no verão. Os Estados Unidos combinam muitas horas com quase nenhuma queda no verão. 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % Média de horas trabalhadas por ano por trabalhador, 2025 (OCDE) Queda de verão, 2025 (dados do Doodle) Menos horas, verão estável Mais horas, verão estável Menos horas, queda forte Mais horas, queda forte Espanha: 1.633 horas, -55% no verão Espanha Suécia: 1.421 horas, -50% no verão Suécia Noruega: 1.386 horas, -47% no verão Noruega França: 1.498 horas, -47% no verão França Finlândia: 1.492 horas, -42% no verão Finlândia Itália: 1.716 horas, -41% no verão Itália Tchéquia: 1.824 horas, -41% no verão Tchéquia Bélgica: 1.586 horas, -40% no verão Bélgica Portugal: 1.764 horas, -40% no verão Portugal Polônia: 1.776 horas, -40% no verão Polônia Dinamarca: 1.369 horas, -38% no verão Dinamarca Áustria: 1.442 horas, -33% no verão Áustria Canadá: 1.687 horas, -30% no verão Canadá Países Baixos: 1.436 horas, -30% no verão Países Baixos Irlanda: 1.639 horas, -29% no verão Irlanda Alemanha: 1.332 horas, -24% no verão Alemanha Suíça: 1.512 horas, -24% no verão Suíça Reino Unido: 1.533 horas, -21% no verão Reino Unido Estados Unidos: 1.800 horas, -7% no verão Estados Unidos Austrália: 1.633 horas, 1% no verão Austrália Horas: média de horas anuais efetivamente trabalhadas por trabalhador segundo a OCDE, 2025. A OCDE avisa que esses números são “inadequados para comparar o nível de horas médias anuais de trabalho em um determinado ano, devido a diferenças em suas fontes”, e eles incluem trabalhadores de meio período, então considere a posição horizontal apenas como uma referência aproximada. As linhas tracejadas marcam a mediana desses 20 países. Grécia, Hungria e Brasil não aparecem porque não foi usado um número anual comparável da OCDE.

Planejar com antecedência Com quanta antecedência as pessoas planejam agosto? Com mais antecedência do que julho. Na Dinamarca, a enquete de grupo mediana para uma data de agosto foi enviada 39 dias antes dessa data, contra 17 dias para julho. Bélgica e França seguem o mesmo padrão. Espanha e Itália planejam em cima da hora o verão todo: de 7 a 11 dias. 1. Dinamarca: 39 dias de antecedência para datas de agosto, 17 para julho. 2. Bélgica: 27 dias para agosto, 15 para julho. 3. França: 25 dias para agosto, 13 para julho. 4. Alemanha, Suíça e Suécia: 22 dias para agosto, contra 14 a 16 para julho. 5. Reino Unido e Países Baixos: 17 dias para agosto, 15 e 12 para julho. 6. Estados Unidos: 11 dias para agosto, 12 para julho. 7. Itália e Espanha: 11 e 9 dias para agosto, 7 e 8 para julho. Mediana de dias entre a criação de uma enquete de grupo e a primeira data proposta nela, verão de 2025, a partir de uma amostra de 10% das enquetes de grupo. O país é o fuso horário definido na enquete.

Seu verão Como planejar um verão melhor, onde quer que você esteja? Planeje agosto cedo, proteja o tempo em que você estiver fora e facilite para as pessoas encontrarem você na volta. Três pequenos hábitos resolvem quase tudo. 1. Envie a enquete em junho. Para uma viagem em agosto ou um encontro de verão, envie uma enquete de grupo cedo. Amigos, família e colegas votam nas datas, e ninguém precisa de conta para participar. 2. Deixe sua agenda dizer não. Adicione suas férias como fora do escritório com recusa automática, para que os convites dessas semanas recebam uma resposta educada enquanto você está na praia. 3. Organize setembro antes de sair. Compartilhe uma página de agendamento para a sua volta, para que as conversas de atualização caiam nos horários que você escolher, distribuídas pelas primeiras semanas. Então, se o seu verão pareceu mais tranquilo que o dos outros, ou mais agitado, provavelmente não é impressão sua. O lugar onde você mora define quando o mundo desacelera ao seu redor. Quão intenso foi o seu verão? Solicite uma demonstração

Como fizemos Os dados do Doodle contam os organizadores ativos semanais: pessoas que criaram uma enquete de grupo com pelo menos uma resposta, ou que receberam um agendamento, em determinada semana do verão de 2025. O país é onde o organizador estava quando organizou, com base no dispositivo, então quem está de férias no exterior conta no país onde está. A base é a média de oito semanas de primavera, de 21 de abril a 15 de junho de 2025. Alguns feriados de primavera caem dentro desse período, então as quedas são um pouco conservadoras. Incluímos 23 países com pelo menos 500 organizadores semanais na primavera e mostramos porcentagens, não números absolutos.