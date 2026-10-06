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गर्मियों में आपकितना थमते हैं?

हमने देखा कि 2025 की गर्मियों में 23 देशों के लोगों ने साथ मिलने-जुलने का समय कैसे प्लान किया। कुछ देश लगभग पूरी तरह थम जाते हैं। कुछ को पता भी नहीं चलता कि अगस्त आ गया है।

Chirag Harendraप्रोडक्ट मार्केटिंग प्रमुख
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सबसे बड़ी गिरावट
स्पेन, -55%
लगभग कोई ठहराव नहीं
अमेरिका, -7%
सबसे शांत हफ़्ता
11 अगस्त, 9 देशों में
भूरे-लाल रंग की जैकेट पहने एक मुस्कुराती महिला रोशनी से भरे ऑफिस में लैपटॉप के सामने बैठी है

“सितंबर में वापसी।” अगर आपने कभी अगस्त में किसी यूरोपीय सहकर्मी को ईमेल किया है, तो आप यह ऑटो-रिप्लाई पहचानते होंगे।

मैं हमेशा सोचता था कि इसमें कितनी सिर्फ़ छवि है और कितना सच। तो मैंने एक सीधा सवाल पूछा: गर्मियाँ आने पर हर देश के लोग मीटिंग, इवेंट और मिलने-जुलने की प्लानिंग से सच में कितना पीछे हटते हैं?

हर हफ़्ते लोग टीम मीटिंग से लेकर परिवार के मेल-मिलाप तक, सब कुछ Doodle से आयोजित करते हैं। इससे हमें यह देखने का दुर्लभ मौका मिलता है कि गर्मियाँ असल में कैसी गुज़रती हैं, देश-दर-देश, हफ़्ता-दर-हफ़्ता। यहाँ देखिए हमें क्या मिला।

गर्मियों की गिरावट

गर्मियों में कौन से देश सबसे ज़्यादा थम जाते हैं?

स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे और फ़्रांस सबसे ज़्यादा थमते हैं: जुलाई और अगस्त 2025 में Doodle पर प्लान बनाने वाले लोगों की संख्या वसंत की तुलना में 47% से 55% तक घट गई। अमेरिका में सिर्फ़ 7% की गिरावट आई, और ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ उस समय सर्दियों का बीच था, कोई गिरावट नहीं आई।

-55 %

स्पेन, 23 देशों में गर्मियों की सबसे बड़ी गिरावट।

स्रोत
प्रकाशक
Doodle डेटा, गर्मियाँ 2025
सैंपल
स्पेन में साप्ताहिक आयोजक
प्रकार
प्लेटफ़ॉर्म डेटा, जुलाई और अगस्त बनाम वसंत
लिंक
हमने यह कैसे किया

-50 %

स्वीडन, जून की शुरुआत से ही शांत।

स्रोत
प्रकाशक
Doodle डेटा, गर्मियाँ 2025
सैंपल
स्वीडन में साप्ताहिक आयोजक
प्रकार
प्लेटफ़ॉर्म डेटा, जुलाई और अगस्त बनाम वसंत
लिंक
हमने यह कैसे किया

-47 %

नॉर्वे, 14 जुलाई वाले हफ़्ते में सबसे शांत।

स्रोत
प्रकाशक
Doodle डेटा, गर्मियाँ 2025
सैंपल
नॉर्वे में साप्ताहिक आयोजक
प्रकार
प्लेटफ़ॉर्म डेटा, जुलाई और अगस्त बनाम वसंत
लिंक
हमने यह कैसे किया

-47 %

फ़्रांस, 11 अगस्त वाले हफ़्ते में सबसे शांत।

स्रोत
प्रकाशक
Doodle डेटा, गर्मियाँ 2025
सैंपल
फ़्रांस में साप्ताहिक आयोजक
प्रकार
प्लेटफ़ॉर्म डेटा, जुलाई और अगस्त बनाम वसंत
लिंक
हमने यह कैसे किया

-7 %

अमेरिका, 4 जुलाई के आसपास बस एक शांत हफ़्ता।

स्रोत
प्रकाशक
Doodle डेटा, गर्मियाँ 2025
सैंपल
अमेरिका में साप्ताहिक आयोजक
प्रकार
प्लेटफ़ॉर्म डेटा, जुलाई और अगस्त बनाम वसंत
लिंक
हमने यह कैसे किया

+1 %

ऑस्ट्रेलिया, जहाँ उस समय सर्दियों का बीच था।

स्रोत
प्रकाशक
Doodle डेटा, गर्मियाँ 2025
सैंपल
ऑस्ट्रेलिया में साप्ताहिक आयोजक
प्रकार
प्लेटफ़ॉर्म डेटा, जुलाई और अगस्त बनाम वसंत
लिंक
हमने यह कैसे किया

गर्मियों की गिरावट = जुलाई और अगस्त 2025 (ISO हफ़्ते 27 से 35) में औसत साप्ताहिक आयोजक, वसंत के आधार स्तर (21 अप्रैल से 15 जून 2025) की तुलना में। सभी 23 देशों की पूरी रैंकिंग नीचे दिए हीटमैप में है।

हफ़्ता-दर-हफ़्ता

हर देश कब शांत होता है?

शांत हफ़्ते हर देश की छुट्टियों के हिसाब से आते हैं। सबसे पहले नॉर्डिक देश: फ़िनलैंड और नॉर्वे 14 जुलाई वाले हफ़्ते में सबसे शांत होते हैं। बेल्जियम, डेनमार्क और स्वीडन 21 जुलाई वाले हफ़्ते में। फिर 11 अगस्त वाले हफ़्ते में फ़्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी और पाँच दूसरे देश एक साथ सबसे निचले स्तर पर पहुँचते हैं, यूरोप में 15 अगस्त की छुट्टी के आसपास।

उस सबसे निचले बिंदु पर नॉर्वे, फ़िनलैंड, स्पेन और इटली अपने वसंत के स्तर के 14% से 18% तक गिर जाते हैं। ज़्यादातर यूरोप सितंबर के पहले हफ़्ते तक सामान्य हो जाता है। जर्मनी को अक्टूबर तक लगता है, क्योंकि वहाँ स्कूल की छुट्टियाँ हर राज्य में अलग-अलग समय पर होती हैं।

वसंत का स्तरशांत
देश26 मई2 जून9 जून16 जून23 जून30 जून7 जुल॰14 जुल॰21 जुल॰28 जुल॰4 अग॰11 अग॰18 अग॰25 अग॰1 सित॰8 सित॰15 सित॰22 सित॰29 सित॰गिरावट
स्पेन1051069795798372634937221721388288939396-55%
स्वीडन858685645839241919244074100108108105105108103-50%
नॉर्वे90927481674220141626638410310910410110210397-47%
फ़्रांस8711395102948978565644312439659196979698-47%
हंगरी10210685927467645356524649527910395898794-42%
फ़िनलैंड8398836953312116173074103114118123119114108109-42%
इटली11299102100929789796552371830629198101100106-41%
चेकिया104989487816256565656565463759087899294-41%
बेल्जियम881048793918472574148464466788991909194-40%
पुर्तगाल10211077879310088806652332938538910010697108-40%
पोलैंड10211195748480686352525448616477798284100-40%
डेनमार्क82888285836241292945708997981031021019898-38%
यूनान10899981061041039589695129214375104969998102-36%
ऑस्ट्रिया841058877918378686461575265717884849091-33%
कनाडा101979290776475706461607179849010210110298-30%
नीदरलैंड901109195928983765955575575859887939897-30%
आयरलैंड10587979086787470666353647693112111121121119-29%
जर्मनी891078485999993837670656166697376818578-24%
स्विट्ज़रलैंड8410588959288826856466581100989595969592-24%
यूनाइटेड किंगडम84104102959592888881767471736588929497102-21%
ब्राज़ील10310898779784746462769010010710210086918885-16%
संयुक्त राज्य87979081877190888890969910710699108105104104-7%
ऑस्ट्रेलिया1041019193959690961031061071051061039899969391+1%

हर सेल उस देश के वसंत 2025 के स्तर के प्रतिशत के रूप में साप्ताहिक आयोजक दिखाता है। हफ़्ते 26 मई से 29 सितंबर 2025 तक हैं, और हर हफ़्ते का नाम उसके सोमवार की तारीख़ से है।

काम और आराम

क्या ज़्यादा घंटे काम करने वाले देश ज़्यादा थमते हैं?

सीधे तौर पर नहीं। साल में सबसे कम घंटे काम करने वाले कुछ देश, जैसे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, सबसे ज़्यादा थमते भी हैं। लंबे कामकाजी साल वाले दूसरे देश, जैसे चेकिया, पोलैंड और पुर्तगाल, फिर भी गर्मियों में लगभग 40% धीमे हो जाते हैं। अमेरिका में काम के घंटे लंबे हैं, फिर भी गर्मियों में लगभग कोई गिरावट नहीं।

1,3001,4001,5001,6001,7001,8000%-10%-20%-30%-40%-50%-60%प्रति कर्मचारी औसत सालाना काम के घंटे, 2025 (OECD)गर्मियों की गिरावट, 2025 (Doodle डेटा)कम घंटे, स्थिर गर्मियाँज़्यादा घंटे, स्थिर गर्मियाँकम घंटे, बड़ी गिरावटज़्यादा घंटे, बड़ी गिरावटस्पेन: 1,633 घंटे, गर्मियों में -55% गिरावटस्पेनस्वीडन: 1,421 घंटे, गर्मियों में -50% गिरावटस्वीडननॉर्वे: 1,386 घंटे, गर्मियों में -47% गिरावटनॉर्वेफ़्रांस: 1,498 घंटे, गर्मियों में -47% गिरावटफ़्रांसफ़िनलैंड: 1,492 घंटे, गर्मियों में -42% गिरावटफ़िनलैंडइटली: 1,716 घंटे, गर्मियों में -41% गिरावटइटलीचेकिया: 1,824 घंटे, गर्मियों में -41% गिरावटचेकियाबेल्जियम: 1,586 घंटे, गर्मियों में -40% गिरावटबेल्जियमपुर्तगाल: 1,764 घंटे, गर्मियों में -40% गिरावटपुर्तगालपोलैंड: 1,776 घंटे, गर्मियों में -40% गिरावटपोलैंडडेनमार्क: 1,369 घंटे, गर्मियों में -38% गिरावटडेनमार्कऑस्ट्रिया: 1,442 घंटे, गर्मियों में -33% गिरावटऑस्ट्रियाकनाडा: 1,687 घंटे, गर्मियों में -30% गिरावटकनाडानीदरलैंड: 1,436 घंटे, गर्मियों में -30% गिरावटनीदरलैंडआयरलैंड: 1,639 घंटे, गर्मियों में -29% गिरावटआयरलैंडजर्मनी: 1,332 घंटे, गर्मियों में -24% गिरावटजर्मनीस्विट्ज़रलैंड: 1,512 घंटे, गर्मियों में -24% गिरावटस्विट्ज़रलैंडयूनाइटेड किंगडम: 1,533 घंटे, गर्मियों में -21% गिरावटयूनाइटेड किंगडमसंयुक्त राज्य: 1,800 घंटे, गर्मियों में -7% गिरावटसंयुक्त राज्यऑस्ट्रेलिया: 1,633 घंटे, गर्मियों में 1% गिरावटऑस्ट्रेलिया

घंटे: OECD के अनुसार 2025 में प्रति कर्मचारी असल में काम किए गए औसत सालाना घंटे। OECD कहता है कि ये आँकड़े “स्रोतों में अंतर की वजह से किसी साल के औसत सालाना काम के घंटों के स्तर की तुलना के लिए उपयुक्त नहीं हैं”। इनमें पार्ट-टाइम कर्मचारी भी शामिल हैं, इसलिए चार्ट में बाएँ-दाएँ की स्थिति को मोटा अंदाज़ा ही मानें। डैश वाली रेखाएँ इन 20 देशों का मीडियन दिखाती हैं। ग्रीस, हंगरी और ब्राज़ील नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि उनके लिए OECD का कोई तुलनीय सालाना आँकड़ा इस्तेमाल नहीं किया गया।

पहले से प्लानिंग

लोग अगस्त के लिए कितने पहले से प्लान करते हैं?

जुलाई से ज़्यादा पहले। डेनमार्क में अगस्त की किसी तारीख़ के लिए ग्रुप पोल (मीडियन) उस तारीख़ से 39 दिन पहले भेजा गया, जबकि जुलाई के लिए 17 दिन पहले। बेल्जियम और फ़्रांस में भी यही पैटर्न है। स्पेन और इटली पूरी गर्मियों में कम समय पहले ही प्लान करते हैं, 7 से 11 दिन पहले।

  1. डेनमार्क: अगस्त की तारीख़ों के लिए 39 दिन पहले, जुलाई के लिए 17।
  2. बेल्जियम: अगस्त के लिए 27 दिन, जुलाई के लिए 15।
  3. फ़्रांस: अगस्त के लिए 25 दिन, जुलाई के लिए 13।
  4. जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन: अगस्त के लिए 22 दिन, जबकि जुलाई के लिए 14 से 16।
  5. ब्रिटेन और नीदरलैंड्स: अगस्त के लिए 17 दिन, जुलाई के लिए 15 और 12।
  6. अमेरिका: अगस्त के लिए 11 दिन, जुलाई के लिए 12।
  7. इटली और स्पेन: अगस्त के लिए 11 और 9 दिन, जुलाई के लिए 7 और 8।

ग्रुप पोल बनने और उसमें सुझाई गई सबसे पहली तारीख़ के बीच के दिनों का मीडियन, गर्मियाँ 2025, ग्रुप पोल के 10% सैंपल से। देश वह टाइम ज़ोन है जो पोल पर सेट किया गया था।

आपकी गर्मियाँ

आप जहाँ भी हों, बेहतर गर्मियाँ कैसे प्लान करें?

अगस्त को जल्दी प्लान करें, बाहर रहने के समय को सुरक्षित रखें, और लौटने पर लोगों के लिए आप तक पहुँचना आसान बनाएँ। तीन छोटी आदतें ज़्यादातर काम कर देती हैं।

  1. पोल जून में भेजें। अगस्त की किसी ट्रिप या गर्मियों में मिलने-जुलने के लिए ग्रुप पोल जल्दी भेजें। दोस्त, परिवार और सहकर्मी तारीख़ों पर वोट करते हैं, और हिस्सा लेने के लिए किसी को अकाउंट की ज़रूरत नहीं।
  2. अपने कैलेंडर को मना करने दें। अपनी छुट्टी को ऑफिस से बाहर के रूप में जोड़ें और अपने-आप मना करने की सेटिंग चालू रखें, ताकि जब आप समुद्र तट पर हों, उन हफ़्तों के निमंत्रणों को विनम्र जवाब मिल जाए।
  3. जाने से पहले सितंबर बुक करें। लौटने के समय के लिए एक बुकिंग पेज शेयर करें, ताकि बातचीत वाली मीटिंग आपके चुने समय पर हों और लौटने के शुरुआती हफ़्तों में बँटी रहें।

तो अगर आपकी गर्मियाँ बाकी सबसे ज़्यादा शांत लगीं, या ज़्यादा व्यस्त, तो शायद यह आपका वहम नहीं है। आप कहाँ रहते हैं, इससे तय होता है कि आपके आसपास दुनिया कब धीमी होती है।

इस बार गर्मियों में आप कितना थमे?

डेमो का अनुरोध करें

हमने यह कैसे किया

Doodle डेटा साप्ताहिक सक्रिय आयोजकों को गिनता है: वे लोग जिन्होंने 2025 की गर्मियों के किसी हफ़्ते में ऐसा ग्रुप पोल चलाया जिस पर कम से कम एक जवाब आया, या जिन्हें कोई बुकिंग मिली। देश वह है जहाँ आयोजक आयोजन के समय था, जो उसके डिवाइस से तय होता है। इसलिए विदेश में छुट्टी मना रहा व्यक्ति वहीं गिना जाता है जहाँ वह है।

आधार स्तर वसंत के आठ हफ़्तों का औसत है, 21 अप्रैल से 15 जून 2025। इस दौरान वसंत की कुछ सार्वजनिक छुट्टियाँ भी पड़ती हैं, इसलिए गिरावट के आँकड़े थोड़े कम करके आँके गए हैं। हमने वे 23 देश शामिल किए हैं जिनमें वसंत में हर हफ़्ते कम से कम 500 आयोजक थे, और हम संख्या नहीं, प्रतिशत दिखाते हैं।

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स्रोत

  1. 1.Doodle डेटा, गर्मियाँ 2025
  2. 2.OECD Data Explorer, प्रति कर्मचारी असल में काम किए गए औसत सालाना घंटे, 2025
  3. 3.US Department of Labor, वेकेशन लीव
  4. 4.GOV.UK, छुट्टी का अधिकार

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