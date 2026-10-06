“सितंबर में वापसी।” अगर आपने कभी अगस्त में किसी यूरोपीय सहकर्मी को ईमेल किया है, तो आप यह ऑटो-रिप्लाई पहचानते होंगे। मैं हमेशा सोचता था कि इसमें कितनी सिर्फ़ छवि है और कितना सच। तो मैंने एक सीधा सवाल पूछा: गर्मियाँ आने पर हर देश के लोग मीटिंग, इवेंट और मिलने-जुलने की प्लानिंग से सच में कितना पीछे हटते हैं? हर हफ़्ते लोग टीम मीटिंग से लेकर परिवार के मेल-मिलाप तक, सब कुछ Doodle से आयोजित करते हैं। इससे हमें यह देखने का दुर्लभ मौका मिलता है कि गर्मियाँ असल में कैसी गुज़रती हैं, देश-दर-देश, हफ़्ता-दर-हफ़्ता। यहाँ देखिए हमें क्या मिला।

हफ़्ता-दर-हफ़्ता हर देश कब शांत होता है? शांत हफ़्ते हर देश की छुट्टियों के हिसाब से आते हैं। सबसे पहले नॉर्डिक देश: फ़िनलैंड और नॉर्वे 14 जुलाई वाले हफ़्ते में सबसे शांत होते हैं। बेल्जियम, डेनमार्क और स्वीडन 21 जुलाई वाले हफ़्ते में। फिर 11 अगस्त वाले हफ़्ते में फ़्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी और पाँच दूसरे देश एक साथ सबसे निचले स्तर पर पहुँचते हैं, यूरोप में 15 अगस्त की छुट्टी के आसपास। उस सबसे निचले बिंदु पर नॉर्वे, फ़िनलैंड, स्पेन और इटली अपने वसंत के स्तर के 14% से 18% तक गिर जाते हैं। ज़्यादातर यूरोप सितंबर के पहले हफ़्ते तक सामान्य हो जाता है। जर्मनी को अक्टूबर तक लगता है, क्योंकि वहाँ स्कूल की छुट्टियाँ हर राज्य में अलग-अलग समय पर होती हैं। गिरावट से क्रम सबसे शांत हफ़्ते से क्रम वसंत का स्तर शांत मई जून जुल॰ अग॰ सित॰ देश 26 26 मई 2 2 जून 9 9 जून 16 16 जून 23 23 जून 30 30 जून 7 7 जुल॰ 14 14 जुल॰ 21 21 जुल॰ 28 28 जुल॰ 4 4 अग॰ 11 11 अग॰ 18 18 अग॰ 25 25 अग॰ 1 1 सित॰ 8 8 सित॰ 15 15 सित॰ 22 22 सित॰ 29 29 सित॰ गिरावट स्पेन 105 106 97 95 79 83 72 63 49 37 22 17 21 38 82 88 93 93 96 -55 % स्वीडन 85 86 85 64 58 39 24 19 19 24 40 74 100 108 108 105 105 108 103 -50 % नॉर्वे 90 92 74 81 67 42 20 14 16 26 63 84 103 109 104 101 102 103 97 -47 % फ़्रांस 87 113 95 102 94 89 78 56 56 44 31 24 39 65 91 96 97 96 98 -47 % हंगरी 102 106 85 92 74 67 64 53 56 52 46 49 52 79 103 95 89 87 94 -42 % फ़िनलैंड 83 98 83 69 53 31 21 16 17 30 74 103 114 118 123 119 114 108 109 -42 % इटली 112 99 102 100 92 97 89 79 65 52 37 18 30 62 91 98 101 100 106 -41 % चेकिया 104 98 94 87 81 62 56 56 56 56 56 54 63 75 90 87 89 92 94 -41 % बेल्जियम 88 104 87 93 91 84 72 57 41 48 46 44 66 78 89 91 90 91 94 -40 % पुर्तगाल 102 110 77 87 93 100 88 80 66 52 33 29 38 53 89 100 106 97 108 -40 % पोलैंड 102 111 95 74 84 80 68 63 52 52 54 48 61 64 77 79 82 84 100 -40 % डेनमार्क 82 88 82 85 83 62 41 29 29 45 70 89 97 98 103 102 101 98 98 -38 % यूनान 108 99 98 106 104 103 95 89 69 51 29 21 43 75 104 96 99 98 102 -36 % ऑस्ट्रिया 84 105 88 77 91 83 78 68 64 61 57 52 65 71 78 84 84 90 91 -33 % कनाडा 101 97 92 90 77 64 75 70 64 61 60 71 79 84 90 102 101 102 98 -30 % नीदरलैंड 90 110 91 95 92 89 83 76 59 55 57 55 75 85 98 87 93 98 97 -30 % आयरलैंड 105 87 97 90 86 78 74 70 66 63 53 64 76 93 112 111 121 121 119 -29 % जर्मनी 89 107 84 85 99 99 93 83 76 70 65 61 66 69 73 76 81 85 78 -24 % स्विट्ज़रलैंड 84 105 88 95 92 88 82 68 56 46 65 81 100 98 95 95 96 95 92 -24 % यूनाइटेड किंगडम 84 104 102 95 95 92 88 88 81 76 74 71 73 65 88 92 94 97 102 -21 % ब्राज़ील 103 108 98 77 97 84 74 64 62 76 90 100 107 102 100 86 91 88 85 -16 % संयुक्त राज्य 87 97 90 81 87 71 90 88 88 90 96 99 107 106 99 108 105 104 104 -7 % ऑस्ट्रेलिया 104 101 91 93 95 96 90 96 103 106 107 105 106 103 98 99 96 93 91 + 1 % हर सेल उस देश के वसंत 2025 के स्तर के प्रतिशत के रूप में साप्ताहिक आयोजक दिखाता है। हफ़्ते 26 मई से 29 सितंबर 2025 तक हैं, और हर हफ़्ते का नाम उसके सोमवार की तारीख़ से है।

काम और आराम क्या ज़्यादा घंटे काम करने वाले देश ज़्यादा थमते हैं? सीधे तौर पर नहीं। साल में सबसे कम घंटे काम करने वाले कुछ देश, जैसे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, सबसे ज़्यादा थमते भी हैं। लंबे कामकाजी साल वाले दूसरे देश, जैसे चेकिया, पोलैंड और पुर्तगाल, फिर भी गर्मियों में लगभग 40% धीमे हो जाते हैं। अमेरिका में काम के घंटे लंबे हैं, फिर भी गर्मियों में लगभग कोई गिरावट नहीं। 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % प्रति कर्मचारी औसत सालाना काम के घंटे, 2025 (OECD) गर्मियों की गिरावट, 2025 (Doodle डेटा) कम घंटे, स्थिर गर्मियाँ ज़्यादा घंटे, स्थिर गर्मियाँ कम घंटे, बड़ी गिरावट ज़्यादा घंटे, बड़ी गिरावट स्पेन: 1,633 घंटे, गर्मियों में -55% गिरावट स्पेन स्वीडन: 1,421 घंटे, गर्मियों में -50% गिरावट स्वीडन नॉर्वे: 1,386 घंटे, गर्मियों में -47% गिरावट नॉर्वे फ़्रांस: 1,498 घंटे, गर्मियों में -47% गिरावट फ़्रांस फ़िनलैंड: 1,492 घंटे, गर्मियों में -42% गिरावट फ़िनलैंड इटली: 1,716 घंटे, गर्मियों में -41% गिरावट इटली चेकिया: 1,824 घंटे, गर्मियों में -41% गिरावट चेकिया बेल्जियम: 1,586 घंटे, गर्मियों में -40% गिरावट बेल्जियम पुर्तगाल: 1,764 घंटे, गर्मियों में -40% गिरावट पुर्तगाल पोलैंड: 1,776 घंटे, गर्मियों में -40% गिरावट पोलैंड डेनमार्क: 1,369 घंटे, गर्मियों में -38% गिरावट डेनमार्क ऑस्ट्रिया: 1,442 घंटे, गर्मियों में -33% गिरावट ऑस्ट्रिया कनाडा: 1,687 घंटे, गर्मियों में -30% गिरावट कनाडा नीदरलैंड: 1,436 घंटे, गर्मियों में -30% गिरावट नीदरलैंड आयरलैंड: 1,639 घंटे, गर्मियों में -29% गिरावट आयरलैंड जर्मनी: 1,332 घंटे, गर्मियों में -24% गिरावट जर्मनी स्विट्ज़रलैंड: 1,512 घंटे, गर्मियों में -24% गिरावट स्विट्ज़रलैंड यूनाइटेड किंगडम: 1,533 घंटे, गर्मियों में -21% गिरावट यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य: 1,800 घंटे, गर्मियों में -7% गिरावट संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया: 1,633 घंटे, गर्मियों में 1% गिरावट ऑस्ट्रेलिया घंटे: OECD के अनुसार 2025 में प्रति कर्मचारी असल में काम किए गए औसत सालाना घंटे। OECD कहता है कि ये आँकड़े “स्रोतों में अंतर की वजह से किसी साल के औसत सालाना काम के घंटों के स्तर की तुलना के लिए उपयुक्त नहीं हैं”। इनमें पार्ट-टाइम कर्मचारी भी शामिल हैं, इसलिए चार्ट में बाएँ-दाएँ की स्थिति को मोटा अंदाज़ा ही मानें। डैश वाली रेखाएँ इन 20 देशों का मीडियन दिखाती हैं। ग्रीस, हंगरी और ब्राज़ील नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि उनके लिए OECD का कोई तुलनीय सालाना आँकड़ा इस्तेमाल नहीं किया गया।

पहले से प्लानिंग लोग अगस्त के लिए कितने पहले से प्लान करते हैं? जुलाई से ज़्यादा पहले। डेनमार्क में अगस्त की किसी तारीख़ के लिए ग्रुप पोल (मीडियन) उस तारीख़ से 39 दिन पहले भेजा गया, जबकि जुलाई के लिए 17 दिन पहले। बेल्जियम और फ़्रांस में भी यही पैटर्न है। स्पेन और इटली पूरी गर्मियों में कम समय पहले ही प्लान करते हैं, 7 से 11 दिन पहले। 1. डेनमार्क: अगस्त की तारीख़ों के लिए 39 दिन पहले, जुलाई के लिए 17। 2. बेल्जियम: अगस्त के लिए 27 दिन, जुलाई के लिए 15। 3. फ़्रांस: अगस्त के लिए 25 दिन, जुलाई के लिए 13। 4. जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन: अगस्त के लिए 22 दिन, जबकि जुलाई के लिए 14 से 16। 5. ब्रिटेन और नीदरलैंड्स: अगस्त के लिए 17 दिन, जुलाई के लिए 15 और 12। 6. अमेरिका: अगस्त के लिए 11 दिन, जुलाई के लिए 12। 7. इटली और स्पेन: अगस्त के लिए 11 और 9 दिन, जुलाई के लिए 7 और 8। ग्रुप पोल बनने और उसमें सुझाई गई सबसे पहली तारीख़ के बीच के दिनों का मीडियन, गर्मियाँ 2025, ग्रुप पोल के 10% सैंपल से। देश वह टाइम ज़ोन है जो पोल पर सेट किया गया था।

आपकी गर्मियाँ आप जहाँ भी हों, बेहतर गर्मियाँ कैसे प्लान करें? अगस्त को जल्दी प्लान करें, बाहर रहने के समय को सुरक्षित रखें, और लौटने पर लोगों के लिए आप तक पहुँचना आसान बनाएँ। तीन छोटी आदतें ज़्यादातर काम कर देती हैं। 1. पोल जून में भेजें। अगस्त की किसी ट्रिप या गर्मियों में मिलने-जुलने के लिए ग्रुप पोल जल्दी भेजें। दोस्त, परिवार और सहकर्मी तारीख़ों पर वोट करते हैं, और हिस्सा लेने के लिए किसी को अकाउंट की ज़रूरत नहीं। 2. अपने कैलेंडर को मना करने दें। अपनी छुट्टी को ऑफिस से बाहर के रूप में जोड़ें और अपने-आप मना करने की सेटिंग चालू रखें, ताकि जब आप समुद्र तट पर हों, उन हफ़्तों के निमंत्रणों को विनम्र जवाब मिल जाए। 3. जाने से पहले सितंबर बुक करें। लौटने के समय के लिए एक बुकिंग पेज शेयर करें, ताकि बातचीत वाली मीटिंग आपके चुने समय पर हों और लौटने के शुरुआती हफ़्तों में बँटी रहें। तो अगर आपकी गर्मियाँ बाकी सबसे ज़्यादा शांत लगीं, या ज़्यादा व्यस्त, तो शायद यह आपका वहम नहीं है। आप कहाँ रहते हैं, इससे तय होता है कि आपके आसपास दुनिया कब धीमी होती है। इस बार गर्मियों में आप कितना थमे? डेमो का अनुरोध करें

हमने यह कैसे किया Doodle डेटा साप्ताहिक सक्रिय आयोजकों को गिनता है: वे लोग जिन्होंने 2025 की गर्मियों के किसी हफ़्ते में ऐसा ग्रुप पोल चलाया जिस पर कम से कम एक जवाब आया, या जिन्हें कोई बुकिंग मिली। देश वह है जहाँ आयोजक आयोजन के समय था, जो उसके डिवाइस से तय होता है। इसलिए विदेश में छुट्टी मना रहा व्यक्ति वहीं गिना जाता है जहाँ वह है। आधार स्तर वसंत के आठ हफ़्तों का औसत है, 21 अप्रैल से 15 जून 2025। इस दौरान वसंत की कुछ सार्वजनिक छुट्टियाँ भी पड़ती हैं, इसलिए गिरावट के आँकड़े थोड़े कम करके आँके गए हैं। हमने वे 23 देश शामिल किए हैं जिनमें वसंत में हर हफ़्ते कम से कम 500 आयोजक थे, और हम संख्या नहीं, प्रतिशत दिखाते हैं।