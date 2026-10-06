गर्मियों में आपकितना थमते हैं?
हमने देखा कि 2025 की गर्मियों में 23 देशों के लोगों ने साथ मिलने-जुलने का समय कैसे प्लान किया। कुछ देश लगभग पूरी तरह थम जाते हैं। कुछ को पता भी नहीं चलता कि अगस्त आ गया है।
- सबसे बड़ी गिरावट
- स्पेन, -55%
- लगभग कोई ठहराव नहीं
- अमेरिका, -7%
- सबसे शांत हफ़्ता
- 11 अगस्त, 9 देशों में
“सितंबर में वापसी।” अगर आपने कभी अगस्त में किसी यूरोपीय सहकर्मी को ईमेल किया है, तो आप यह ऑटो-रिप्लाई पहचानते होंगे।
मैं हमेशा सोचता था कि इसमें कितनी सिर्फ़ छवि है और कितना सच। तो मैंने एक सीधा सवाल पूछा: गर्मियाँ आने पर हर देश के लोग मीटिंग, इवेंट और मिलने-जुलने की प्लानिंग से सच में कितना पीछे हटते हैं?
हर हफ़्ते लोग टीम मीटिंग से लेकर परिवार के मेल-मिलाप तक, सब कुछ Doodle से आयोजित करते हैं। इससे हमें यह देखने का दुर्लभ मौका मिलता है कि गर्मियाँ असल में कैसी गुज़रती हैं, देश-दर-देश, हफ़्ता-दर-हफ़्ता। यहाँ देखिए हमें क्या मिला।
गर्मियों की गिरावट
गर्मियों में कौन से देश सबसे ज़्यादा थम जाते हैं?
स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे और फ़्रांस सबसे ज़्यादा थमते हैं: जुलाई और अगस्त 2025 में Doodle पर प्लान बनाने वाले लोगों की संख्या वसंत की तुलना में 47% से 55% तक घट गई। अमेरिका में सिर्फ़ 7% की गिरावट आई, और ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ उस समय सर्दियों का बीच था, कोई गिरावट नहीं आई।
-55 %
स्पेन, 23 देशों में गर्मियों की सबसे बड़ी गिरावट।
स्रोत
- प्रकाशक
- Doodle डेटा, गर्मियाँ 2025
- सैंपल
- स्पेन में साप्ताहिक आयोजक
- प्रकार
- प्लेटफ़ॉर्म डेटा, जुलाई और अगस्त बनाम वसंत
-50 %
स्वीडन, जून की शुरुआत से ही शांत।
स्रोत
- प्रकाशक
- Doodle डेटा, गर्मियाँ 2025
- सैंपल
- स्वीडन में साप्ताहिक आयोजक
- प्रकार
- प्लेटफ़ॉर्म डेटा, जुलाई और अगस्त बनाम वसंत
-47 %
नॉर्वे, 14 जुलाई वाले हफ़्ते में सबसे शांत।
स्रोत
- प्रकाशक
- Doodle डेटा, गर्मियाँ 2025
- सैंपल
- नॉर्वे में साप्ताहिक आयोजक
- प्रकार
- प्लेटफ़ॉर्म डेटा, जुलाई और अगस्त बनाम वसंत
-47 %
फ़्रांस, 11 अगस्त वाले हफ़्ते में सबसे शांत।
स्रोत
- प्रकाशक
- Doodle डेटा, गर्मियाँ 2025
- सैंपल
- फ़्रांस में साप्ताहिक आयोजक
- प्रकार
- प्लेटफ़ॉर्म डेटा, जुलाई और अगस्त बनाम वसंत
-7 %
अमेरिका, 4 जुलाई के आसपास बस एक शांत हफ़्ता।
स्रोत
- प्रकाशक
- Doodle डेटा, गर्मियाँ 2025
- सैंपल
- अमेरिका में साप्ताहिक आयोजक
- प्रकार
- प्लेटफ़ॉर्म डेटा, जुलाई और अगस्त बनाम वसंत
+1 %
ऑस्ट्रेलिया, जहाँ उस समय सर्दियों का बीच था।
स्रोत
- प्रकाशक
- Doodle डेटा, गर्मियाँ 2025
- सैंपल
- ऑस्ट्रेलिया में साप्ताहिक आयोजक
- प्रकार
- प्लेटफ़ॉर्म डेटा, जुलाई और अगस्त बनाम वसंत
गर्मियों की गिरावट = जुलाई और अगस्त 2025 (ISO हफ़्ते 27 से 35) में औसत साप्ताहिक आयोजक, वसंत के आधार स्तर (21 अप्रैल से 15 जून 2025) की तुलना में। सभी 23 देशों की पूरी रैंकिंग नीचे दिए हीटमैप में है।
हफ़्ता-दर-हफ़्ता
हर देश कब शांत होता है?
शांत हफ़्ते हर देश की छुट्टियों के हिसाब से आते हैं। सबसे पहले नॉर्डिक देश: फ़िनलैंड और नॉर्वे 14 जुलाई वाले हफ़्ते में सबसे शांत होते हैं। बेल्जियम, डेनमार्क और स्वीडन 21 जुलाई वाले हफ़्ते में। फिर 11 अगस्त वाले हफ़्ते में फ़्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी और पाँच दूसरे देश एक साथ सबसे निचले स्तर पर पहुँचते हैं, यूरोप में 15 अगस्त की छुट्टी के आसपास।
उस सबसे निचले बिंदु पर नॉर्वे, फ़िनलैंड, स्पेन और इटली अपने वसंत के स्तर के 14% से 18% तक गिर जाते हैं। ज़्यादातर यूरोप सितंबर के पहले हफ़्ते तक सामान्य हो जाता है। जर्मनी को अक्टूबर तक लगता है, क्योंकि वहाँ स्कूल की छुट्टियाँ हर राज्य में अलग-अलग समय पर होती हैं।
|देश
|26 मई
|2 जून
|9 जून
|16 जून
|23 जून
|30 जून
|7 जुल॰
|14 जुल॰
|21 जुल॰
|28 जुल॰
|4 अग॰
|11 अग॰
|18 अग॰
|25 अग॰
|1 सित॰
|8 सित॰
|15 सित॰
|22 सित॰
|29 सित॰
|गिरावट
|स्पेन
|105
|106
|97
|95
|79
|83
|72
|63
|49
|37
|22
|17
|21
|38
|82
|88
|93
|93
|96
|-55%
|स्वीडन
|85
|86
|85
|64
|58
|39
|24
|19
|19
|24
|40
|74
|100
|108
|108
|105
|105
|108
|103
|-50%
|नॉर्वे
|90
|92
|74
|81
|67
|42
|20
|14
|16
|26
|63
|84
|103
|109
|104
|101
|102
|103
|97
|-47%
|फ़्रांस
|87
|113
|95
|102
|94
|89
|78
|56
|56
|44
|31
|24
|39
|65
|91
|96
|97
|96
|98
|-47%
|हंगरी
|102
|106
|85
|92
|74
|67
|64
|53
|56
|52
|46
|49
|52
|79
|103
|95
|89
|87
|94
|-42%
|फ़िनलैंड
|83
|98
|83
|69
|53
|31
|21
|16
|17
|30
|74
|103
|114
|118
|123
|119
|114
|108
|109
|-42%
|इटली
|112
|99
|102
|100
|92
|97
|89
|79
|65
|52
|37
|18
|30
|62
|91
|98
|101
|100
|106
|-41%
|चेकिया
|104
|98
|94
|87
|81
|62
|56
|56
|56
|56
|56
|54
|63
|75
|90
|87
|89
|92
|94
|-41%
|बेल्जियम
|88
|104
|87
|93
|91
|84
|72
|57
|41
|48
|46
|44
|66
|78
|89
|91
|90
|91
|94
|-40%
|पुर्तगाल
|102
|110
|77
|87
|93
|100
|88
|80
|66
|52
|33
|29
|38
|53
|89
|100
|106
|97
|108
|-40%
|पोलैंड
|102
|111
|95
|74
|84
|80
|68
|63
|52
|52
|54
|48
|61
|64
|77
|79
|82
|84
|100
|-40%
|डेनमार्क
|82
|88
|82
|85
|83
|62
|41
|29
|29
|45
|70
|89
|97
|98
|103
|102
|101
|98
|98
|-38%
|यूनान
|108
|99
|98
|106
|104
|103
|95
|89
|69
|51
|29
|21
|43
|75
|104
|96
|99
|98
|102
|-36%
|ऑस्ट्रिया
|84
|105
|88
|77
|91
|83
|78
|68
|64
|61
|57
|52
|65
|71
|78
|84
|84
|90
|91
|-33%
|कनाडा
|101
|97
|92
|90
|77
|64
|75
|70
|64
|61
|60
|71
|79
|84
|90
|102
|101
|102
|98
|-30%
|नीदरलैंड
|90
|110
|91
|95
|92
|89
|83
|76
|59
|55
|57
|55
|75
|85
|98
|87
|93
|98
|97
|-30%
|आयरलैंड
|105
|87
|97
|90
|86
|78
|74
|70
|66
|63
|53
|64
|76
|93
|112
|111
|121
|121
|119
|-29%
|जर्मनी
|89
|107
|84
|85
|99
|99
|93
|83
|76
|70
|65
|61
|66
|69
|73
|76
|81
|85
|78
|-24%
|स्विट्ज़रलैंड
|84
|105
|88
|95
|92
|88
|82
|68
|56
|46
|65
|81
|100
|98
|95
|95
|96
|95
|92
|-24%
|यूनाइटेड किंगडम
|84
|104
|102
|95
|95
|92
|88
|88
|81
|76
|74
|71
|73
|65
|88
|92
|94
|97
|102
|-21%
|ब्राज़ील
|103
|108
|98
|77
|97
|84
|74
|64
|62
|76
|90
|100
|107
|102
|100
|86
|91
|88
|85
|-16%
|संयुक्त राज्य
|87
|97
|90
|81
|87
|71
|90
|88
|88
|90
|96
|99
|107
|106
|99
|108
|105
|104
|104
|-7%
|ऑस्ट्रेलिया
|104
|101
|91
|93
|95
|96
|90
|96
|103
|106
|107
|105
|106
|103
|98
|99
|96
|93
|91
|+1%
हर सेल उस देश के वसंत 2025 के स्तर के प्रतिशत के रूप में साप्ताहिक आयोजक दिखाता है। हफ़्ते 26 मई से 29 सितंबर 2025 तक हैं, और हर हफ़्ते का नाम उसके सोमवार की तारीख़ से है।
काम और आराम
क्या ज़्यादा घंटे काम करने वाले देश ज़्यादा थमते हैं?
सीधे तौर पर नहीं। साल में सबसे कम घंटे काम करने वाले कुछ देश, जैसे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, सबसे ज़्यादा थमते भी हैं। लंबे कामकाजी साल वाले दूसरे देश, जैसे चेकिया, पोलैंड और पुर्तगाल, फिर भी गर्मियों में लगभग 40% धीमे हो जाते हैं। अमेरिका में काम के घंटे लंबे हैं, फिर भी गर्मियों में लगभग कोई गिरावट नहीं।
घंटे: OECD के अनुसार 2025 में प्रति कर्मचारी असल में काम किए गए औसत सालाना घंटे। OECD कहता है कि ये आँकड़े “स्रोतों में अंतर की वजह से किसी साल के औसत सालाना काम के घंटों के स्तर की तुलना के लिए उपयुक्त नहीं हैं”। इनमें पार्ट-टाइम कर्मचारी भी शामिल हैं, इसलिए चार्ट में बाएँ-दाएँ की स्थिति को मोटा अंदाज़ा ही मानें। डैश वाली रेखाएँ इन 20 देशों का मीडियन दिखाती हैं। ग्रीस, हंगरी और ब्राज़ील नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि उनके लिए OECD का कोई तुलनीय सालाना आँकड़ा इस्तेमाल नहीं किया गया।
पहले से प्लानिंग
लोग अगस्त के लिए कितने पहले से प्लान करते हैं?
जुलाई से ज़्यादा पहले। डेनमार्क में अगस्त की किसी तारीख़ के लिए ग्रुप पोल (मीडियन) उस तारीख़ से 39 दिन पहले भेजा गया, जबकि जुलाई के लिए 17 दिन पहले। बेल्जियम और फ़्रांस में भी यही पैटर्न है। स्पेन और इटली पूरी गर्मियों में कम समय पहले ही प्लान करते हैं, 7 से 11 दिन पहले।
- डेनमार्क: अगस्त की तारीख़ों के लिए 39 दिन पहले, जुलाई के लिए 17।
- बेल्जियम: अगस्त के लिए 27 दिन, जुलाई के लिए 15।
- फ़्रांस: अगस्त के लिए 25 दिन, जुलाई के लिए 13।
- जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन: अगस्त के लिए 22 दिन, जबकि जुलाई के लिए 14 से 16।
- ब्रिटेन और नीदरलैंड्स: अगस्त के लिए 17 दिन, जुलाई के लिए 15 और 12।
- अमेरिका: अगस्त के लिए 11 दिन, जुलाई के लिए 12।
- इटली और स्पेन: अगस्त के लिए 11 और 9 दिन, जुलाई के लिए 7 और 8।
ग्रुप पोल बनने और उसमें सुझाई गई सबसे पहली तारीख़ के बीच के दिनों का मीडियन, गर्मियाँ 2025, ग्रुप पोल के 10% सैंपल से। देश वह टाइम ज़ोन है जो पोल पर सेट किया गया था।
आपकी गर्मियाँ
आप जहाँ भी हों, बेहतर गर्मियाँ कैसे प्लान करें?
अगस्त को जल्दी प्लान करें, बाहर रहने के समय को सुरक्षित रखें, और लौटने पर लोगों के लिए आप तक पहुँचना आसान बनाएँ। तीन छोटी आदतें ज़्यादातर काम कर देती हैं।
- पोल जून में भेजें। अगस्त की किसी ट्रिप या गर्मियों में मिलने-जुलने के लिए ग्रुप पोल जल्दी भेजें। दोस्त, परिवार और सहकर्मी तारीख़ों पर वोट करते हैं, और हिस्सा लेने के लिए किसी को अकाउंट की ज़रूरत नहीं।
- अपने कैलेंडर को मना करने दें। अपनी छुट्टी को ऑफिस से बाहर के रूप में जोड़ें और अपने-आप मना करने की सेटिंग चालू रखें, ताकि जब आप समुद्र तट पर हों, उन हफ़्तों के निमंत्रणों को विनम्र जवाब मिल जाए।
- जाने से पहले सितंबर बुक करें। लौटने के समय के लिए एक बुकिंग पेज शेयर करें, ताकि बातचीत वाली मीटिंग आपके चुने समय पर हों और लौटने के शुरुआती हफ़्तों में बँटी रहें।
तो अगर आपकी गर्मियाँ बाकी सबसे ज़्यादा शांत लगीं, या ज़्यादा व्यस्त, तो शायद यह आपका वहम नहीं है। आप कहाँ रहते हैं, इससे तय होता है कि आपके आसपास दुनिया कब धीमी होती है।
इस बार गर्मियों में आप कितना थमे?डेमो का अनुरोध करें
हमने यह कैसे किया
Doodle डेटा साप्ताहिक सक्रिय आयोजकों को गिनता है: वे लोग जिन्होंने 2025 की गर्मियों के किसी हफ़्ते में ऐसा ग्रुप पोल चलाया जिस पर कम से कम एक जवाब आया, या जिन्हें कोई बुकिंग मिली। देश वह है जहाँ आयोजक आयोजन के समय था, जो उसके डिवाइस से तय होता है। इसलिए विदेश में छुट्टी मना रहा व्यक्ति वहीं गिना जाता है जहाँ वह है।
आधार स्तर वसंत के आठ हफ़्तों का औसत है, 21 अप्रैल से 15 जून 2025। इस दौरान वसंत की कुछ सार्वजनिक छुट्टियाँ भी पड़ती हैं, इसलिए गिरावट के आँकड़े थोड़े कम करके आँके गए हैं। हमने वे 23 देश शामिल किए हैं जिनमें वसंत में हर हफ़्ते कम से कम 500 आयोजक थे, और हम संख्या नहीं, प्रतिशत दिखाते हैं।
स्रोत
- 1.Doodle डेटा, गर्मियाँ 2025
- 2.OECD Data Explorer, प्रति कर्मचारी असल में काम किए गए औसत सालाना घंटे, 2025
- 3.US Department of Labor, वेकेशन लीव
- 4.GOV.UK, छुट्टी का अधिकार
अगली गर्मियाँ जल्दी प्लान करें।
अपना पहला ग्रुप पोल एक मिनट से कम में भेजें।