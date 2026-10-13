J’ai travaillé avec de nombreuses équipes tech tout au long de ma carrière. D’ailleurs, j’ai commencé comme développeur (pas un très bon, et heureusement je m’en suis vite rendu compte, mais c’est une autre histoire). S’il y a une chose que j’ai retrouvée chez tous mes collègues et amis développeurs, c’est qu’ils n’aiment pas être dérangés pendant leur temps de concentration ! Alors avant d’aller les voir, assure-toi que ce n’est pas pendant leurs heures réservées à la concentration. Mais les vraies questions sont ailleurs : combien d’entre eux fixent ces heures de concentration, et combien s’y tiennent ? Ou bien la semaine est-elle truffée de petites interruptions cachées que tu as du mal à maîtriser ? Si tu diriges une équipe produit ou tech, tu connais le scénario. Le stand-up déborde, un point de synchro tombe à 10 h, quelqu’un cale une revue rapide à 11 h 30, et la matinée prévue pour coder se réduit à quelques courts créneaux. Au programme : quand les réunions tombent vraiment, ce que coûte une matinée morcelée, une check-list simple du CMI pour trier les interruptions, et comment protéger la matinée avec des règles fixées une fois pour toutes. Un calculateur t’attend à la fin pour faire le calcul avec ta propre équipe.

Le problème À quel moment de la journée d’un développeur tombent les réunions ? Toujours dans les mêmes créneaux, chaque jour. Le Work Trend Index de Microsoft a analysé les données Microsoft 365 de ses clients et constaté que la moitié des réunions ont lieu entre 9 h et 11 h et entre 13 h et 15 h. Ce sont justement les heures que la plupart des développeurs choisiraient pour coder. Où tombent les réunions dans une journée de travail La moitié des réunions L’autre moitié 9h–11h 13h–15h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 4 heuresd’une journée de travail de 8 h à 18 h 50 %des réunions se tiennent dans ces créneaux Source : Microsoft, rapport spécial Work Trend Index, juin 2025. Données Microsoft 365, hors clients du secteur de l’éducation et de l’UE. Résultat : même ceux dont le métier repose sur la concentration n’en ont pas beaucoup. Le Global Work Index 2026 de Hubstaff, fondé sur les données de plus de 140 000 travailleurs, a constaté que les profils qui exigent une forte concentration, comme les développeurs, les designers et les data analysts, passent environ 40 à 44 % de leur temps en concentration profonde. C’est plus que la plupart des autres, mais toujours moins de la moitié de la journée. Ce que j’en retiens, c’est que les réunions ne sont pas réparties uniformément sur la journée. Elles s’entassent dans les quatre mêmes heures, et pour un développeur, ce sont les meilleures heures pour coder. Un stand-up et un point de synchro mal placés, et c’est toute la matinée qui y passe. Sources : Microsoft, rapport spécial Work Trend Index, 2025 · Hubstaff, 2026 Global Work Index

Le coût Que coûte une matinée morcelée ? Les moments de concentration raccourcissent. Le State of the Workplace 2026 d’ActivTrak, établi à partir de 443 millions d’heures de données d’activité, a constaté que la durée moyenne d’une session de concentration a baissé de 9 % entre 2023 et 2025, passant de 14 min 23 s à 13 min 7 s. Sur la même période, le temps passé à collaborer a augmenté de 34 %. Et se replonger dans le travail prend du temps. Dans une étude de terrain menée auprès de 24 travailleurs de l’information, Gloria Mark et ses collègues de l’UC Irvine ont constaté que, quand une tâche interrompue était reprise le jour même, il fallait en moyenne 25 min 26 s pour y revenir, avec 2,3 autres tâches traitées entre-temps. C’est une petite étude, alors vois-la comme un signal, pas comme une règle. Pendant ce temps, le travail que les développeurs préfèrent occupe la plus petite part de la semaine. L’Engineering Reality Report 2026 de Chainguard, une enquête auprès de 600 développeurs et 600 responsables technologiques, a constaté : « 93 % des développeurs disent trouver gratifiant d’écrire du code et de créer de nouvelles fonctionnalités, mais ils ne consacrent que 16 % de leur semaine à ce type de travail. » Chainguard attribue l’essentiel de cet écart à la maintenance et aux allers-retours entre les outils. Les réunions viennent grignoter un peu plus ce qui reste. C’est le chiffre de 16 % que j’ai le plus de mal à digérer. Les développeurs disent que créer est la partie la plus gratifiante de leur métier, et c’est elle qui reçoit la plus petite part de leur semaine. Des sessions de concentration plus courtes rendent cette part encore plus difficile à exploiter. Sources : ActivTrak, 2026 State of the Workplace · Mark, Gonzalez et Harris, CHI 2005 · Chainguard, 2026 Engineering Reality Report

Un modèle simple Ennemi extérieur, ennemi intérieur : d’où viennent les interruptions ? La check-list du Chartered Management Institute sur la gestion efficace du temps commence par un relevé de deux semaines pour voir où passe ton temps, puis classe les problèmes en deux catégories. L’ennemi extérieur, c’est tout ce qui échappe à ton contrôle. L’ennemi intérieur, ce sont les habitudes que tu peux changer. Elle recommande aussi de prévoir des moments de réflexion de qualité, à l’abri des interruptions, et de garder de la marge dans la journée. Choisis un côté pour le voir depuis le bureau d’un développeur. Côté 1 Ennemi extérieur Les interruptions qui viennent des autres Côté 2 Ennemi intérieur Les habitudes que l’équipe peut changer Où passe le temps L’invitation qui tombe sur un créneau qui semblait libre, la revue que quelqu’un cale à 11 h 30, la réunion déplacée sur ta matinée à la dernière minute. Rien de tout ça n’est malveillant. Mais tout tombe dans les mêmes heures. Ce qui aide Temps de concentration avec refus automatique. Bloque la matinée dans ton agenda. En mode strict, les invitations qui tombent dessus sont refusées avec un message que tu rédiges.

Heures de réunion. Limite les créneaux que les autres peuvent réserver à la partie de la journée que tu choisis, par exemple après le déjeuner.

Limites de réunions. Plafonne le nombre de réunions qui peuvent être réservées dans une journée, pour que l’après-midi ne se remplisse pas non plus. Quand je regarde l’agenda d’un développeur sous cet angle, l’essentiel des dégâts vient de l’ennemi extérieur : des invitations qui tombent sur du temps qui semblait libre. C’est aussi la partie qu’une règle d’agenda peut gérer, ce qui laisse l’équipe libre de s’attaquer à l’ennemi intérieur. Source : CMI, Managing your time effectively (Management Checklist 016)

Comment Time OS t’aide Comment protéger la matinée sans faire la police des agendas ? Fixe la règle une fois, et laisse l’agenda la faire respecter. Trois réglages font l’essentiel du travail. 1. Temps de concentration avec refus automatique. Chaque développeur bloque ses matinées en temps de concentration. En mode strict, Time OS refuse les invitations qui tombent sur ce créneau et envoie le message qu’il a rédigé : plus besoin de dire non soi-même. 2. Heures de réunion. Les pages de réservation ne proposent que des créneaux dans les horaires choisis par chacun, si bien que les tête-à-tête, les entretiens et les revues tombent l’après-midi. 3. Limites de réunions. Plafonne le nombre de réunions qui peuvent être réservées dans une journée, pour que sortir les réunions de la matinée ne surcharge pas l’après-midi. Ça en vaut la peine. Dans « DevEx in Action », une étude publiée en 2023 dans ACM Queue par Nicole Forsgren et ses collègues, les développeurs qui disposaient d’un temps conséquent réservé au travail en profondeur se disaient 50 % plus productifs que ceux qui n’en avaient pas. Qui le met en place ? Chaque développeur règle son temps de concentration et ses heures de réunion dans son propre agenda. En tant que responsable, ton rôle est de fixer les matinées avec l’équipe, pour que tout le monde protège les mêmes créneaux et que les réunions basculent sur les mêmes après-midi. À mon avis, le plus gros avantage, c’est que c’est la règle qui dit non. Personne n’a à refuser soi-même l’invitation d’un manager, puisque l’agenda l’a déjà déclinée poliment, raison à l’appui. Source : Forsgren et al., DevEx in Action, ACM Queue, 2023

À toi de jouer Combien de matinées ton équipe pourrait-elle récupérer ? Entre les données de ton équipe. Les chiffres ci-dessous sont des exemples, alors remplace-les par les tiens. Tu verras combien de matinées sans interruption un développeur a aujourd’hui, combien il en aurait avec le temps de concentration, et les heures de matinée ainsi protégées pour toute l’équipe. Les matinées de ton équipe Chiffres d’exemple, modifie-les Développeurs dans l’équipe 8 Matinées par semaine avec une réunion 4 Réunions sur chacune de ces matinées 2 Minutes par réunion, changement de contexte compris 45 Matinées que tu protégerais en temps de concentration 3 Matinées sans interruption par semaine aujourd’hui 1 sur 5 Avec le temps de concentration 4 sur 5 Matinées avec réunionsMatinées protégées Heures de matinée protégées par trimestre, toute l’équipe 468 heures Partager mon résultat Envie de voir ce que ça donne dans l’agenda de ton équipe ? Demander une démonstration Une matinée compte comme protégée quand ses réunions basculent sur l’après-midi. Heures protégées = développeurs × matinées protégées × réunions par matinée × minutes par réunion, divisé par 60, sur un trimestre de 13 semaines. Le calcul utilise uniquement les chiffres que tu saisis. Par où commencer ? 1. Regarde les agendas de la semaine dernière. Compte, pour chaque développeur, les matinées sans aucune réunion. La check-list du CMI conseille deux semaines si possible. 2. Fixe les matinées de concentration. Choisis les mêmes matinées pour toute l’équipe, et commence par en sortir les réunions récurrentes. 3. Active les règles. Temps de concentration avec refus automatique, heures de réunion l’après-midi et limite quotidienne de réunions. Même une équipe modeste récupère des centaines d’heures de matinée sur un trimestre. C’est le temps que les développeurs disent apprécier le plus, consacré au travail pour lequel tu les as recrutés.

FAQ Les questions des responsables tech Le temps de concentration empêche-t-il les autres de réserver par-dessus ? + − Oui, avec le refus automatique en mode strict. Quand une invitation tombe sur un créneau de temps de concentration, Time OS la refuse et envoie le message que tu as rédigé : la personne qui l’a envoyée sait pourquoi et peut choisir un autre horaire. Puis-je définir le temps de concentration pour toute l’équipe d’un coup ? + − Ça ne va pas simplement repousser toutes les réunions l’après-midi ? + − Avec quels agendas Time OS fonctionne-t-il ? + − Quelle est la différence entre le temps de concentration et les heures de réunion ? + − Alors si les matinées de tes développeurs partent encore en stand-up, points de synchro et revues express, tu n’es pas seul. Les études montrent que, dans la plupart des entreprises, les réunions s’entassent dans les mêmes heures. Protéger ne serait-ce que trois matinées par semaine, ton équipe peut en décider dès lundi. Quelle matinée protégerais-tu en premier ? Demander une démonstration