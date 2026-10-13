Jag har jobbat med många utvecklingsteam under min karriär. Jag började faktiskt själv som utvecklare (visserligen ingen särskilt bra sådan, och det insåg jag tack och lov snabbt, men det är en annan historia). En sak har jag märkt hos alla mina kollegor och vänner inom utveckling: de gillar inte att bli störda under sin fokustid! Så innan du går fram till dem, se till att det inte är mitt i deras avsatta fokustimmar. Men de verkliga frågorna är: hur många sätter faktiskt av de fokustimmarna, och håller de dem? Eller är veckan full av dolda störningar som du har svårt att hålla koll på? Om du leder ett produkt- eller utvecklingsteam känner du igen mönstret. Standupmötet drar över tiden, en avstämning hamnar kl. 10, någon bokar en snabb genomgång kl. 11.30, och förmiddagen som var tänkt för att bygga blir till några korta luckor. Här nedan ser du när mötena faktiskt hamnar, vad en uppstyckad förmiddag kostar, en enkel checklista från CMI för att sortera avbrotten och hur du skyddar förmiddagen med regler som du sätter en gång. Längst ner finns en kalkylator för ditt eget team.

Problemet När hamnar mötena under en utvecklares dag? Under samma få timmar, varje dag. Microsofts Work Trend Index tittade på Microsoft 365-data från företagets kunder och fann att hälften av alla möten hålls mellan kl. 9 och 11 och mellan kl. 13 och 15. Det är just de timmar som de flesta utvecklare skulle välja för att bygga. Var mötena hamnar under en arbetsdag Hälften av alla möten Den andra hälften kl. 9–11 kl. 13–15 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 timmarav en arbetsdag mellan kl. 8 och 18 50 %av alla möten hålls under dem Källa: Microsoft, specialrapport från Work Trend Index, juni 2025. Microsoft 365-data, exklusive kunder inom utbildning och i EU. Så även de vars jobb hänger på fokus får inte särskilt mycket av det. Hubstaffs Global Work Index 2026, som bygger på data från fler än 140 000 anställda, visade att fokusintensiva roller som utvecklare, designer och dataanalytiker lägger runt 40 till 44 % av sin tid i djupt fokus. Det är mer än de flesta, men ändå mindre än halva dagen. Det säger mig att mötena inte är jämnt utspridda över dagen. De samlas under samma fyra timmar, och för en utvecklare är det de bästa timmarna för att bygga. En standup och en avstämning vid fel tidpunkt, så är hela förmiddagen borta. Källor: Microsoft, specialrapport från Work Trend Index, 2025 · Hubstaff, 2026 Global Work Index

Kostnaden Vad kostar en uppstyckad förmiddag? Fokuspassen blir kortare. ActivTraks State of the Workplace 2026, som bygger på 443 miljoner timmar aktivitetsdata, visade att det genomsnittliga fokuspasset krympte med 9 % mellan 2023 och 2025, från 14 min 23 s till 13 min 7 s. Under samma period ökade tiden som läggs på samarbete med 34 %. Och det tar en stund att komma in i arbetet igen. I en fältstudie av 24 kunskapsarbetare fann Gloria Mark och hennes kollegor vid UC Irvine att när folk återvände till en avbruten uppgift samma dag tog det i genomsnitt 25 min 26 s, och under tiden arbetade de med 2,3 andra uppgifter. Det är en liten studie, så se den som en signal och inte som en regel. Samtidigt får det arbete som utvecklare gillar mest den minsta delen av veckan. Chainguards Engineering Reality Report 2026, en undersökning bland 600 utvecklare och 600 tekniska ledare, visade: ”93 % av utvecklarna uppgav att de tycker att det är givande att skriva kod och bygga nya funktioner, men de lägger bara 16 % av sin vecka på den typen av arbete.” Chainguard förklarar det mesta av det med underhållsarbete och byten mellan verktyg. Möten är ännu en sak som konkurrerar om det som blir kvar. För mig är siffran på 16 % den svåraste att smälta. Utvecklarna säger att byggandet är den mest givande delen av jobbet, och ändå får det minst plats i veckan. Kortare fokuspass gör bara den lilla delen svårare att utnyttja. Källor: ActivTrak, 2026 State of the Workplace · Mark, Gonzalez och Harris, CHI 2005 · Chainguard, 2026 Engineering Reality Report

En enkel modell Fienden utifrån, fienden inifrån: var kommer avbrotten ifrån? Chartered Management Institute har en checklista för att hantera sin tid effektivt. Den börjar med en logg över två veckor som visar vart tiden tar vägen och delar sedan upp problemen i två. Fienden utifrån är allt som ligger utanför din kontroll. Fienden inifrån är de vanor du kan ändra. Checklistan rekommenderar också att man bokar in ostörd tid för eftertanke och bygger in marginaler i dagen. Välj en front för att se den från en utvecklares skrivbord. Front 1 Fienden utifrån Avbrott som kommer från andra Front 2 Fienden inifrån Vanor som teamet kan ändra Vart tiden går Inbjudan som hamnar i ett block som såg ledigt ut, genomgången som någon bokar kl. 11.30, mötet som med kort varsel flyttas in i din förmiddag. Inget av det är illa menat. Allt hamnar bara under samma timmar. Det här hjälper Fokustid med automatiskt avböjande. Blockera förmiddagen i din kalender. I strikt läge avböjs inbjudningar som krockar med den, med ett meddelande som du själv skriver.

Mötestider. Håll de tider som andra kan boka inom den del av dagen du väljer, till exempel efter lunch.

Mötesgränser. Begränsa hur många möten som kan bokas på en dag, så att eftermiddagen inte heller blir fullbokad. När jag ser på en utvecklares kalender med de glasögonen kommer det mesta av skadan från fienden utifrån: inbjudningar som hamnar på tider som såg lediga ut. Det är också den delen som en kalenderregel kan sköta, och då kan teamet ägna sig åt fienden inifrån. Källa: CMI, Managing your time effectively (checklista nr 016)

Så hjälper Time OS Hur skyddar du förmiddagen utan att spela kalenderpolis? Sätt regeln en gång och låt kalendern upprätthålla den. Tre inställningar gör det mesta av jobbet. 1. Fokustid med automatiskt avböjande. Varje utvecklare blockerar sina förmiddagar som fokustid. I strikt läge avböjer Time OS inbjudningar som krockar med blocket och skickar meddelandet som utvecklaren själv har skrivit, så att ingen behöver tacka nej manuellt. 2. Mötestider. Bokningssidor erbjuder bara tider inom de timmar som var och en väljer, så att 1:1-möten, intervjuer och genomgångar hamnar på eftermiddagen. 3. Mötesgränser. Begränsa antalet möten som kan bokas på en dag, så att eftermiddagen inte blir överbelastad när mötena flyttas bort från förmiddagen. Det är värt besväret. I ”DevEx in Action”, en studie från 2023 i ACM Queue av Nicole Forsgren och kollegor, sa utvecklare som hade en betydande mängd tid avsatt för ostört, fokuserat arbete att de kände sig 50 % mer produktiva än de som saknade det. Vem ställer in det? Varje utvecklare ställer in fokustid och mötestider i sin egen kalender. Som ledare är din uppgift att komma överens med teamet om förmiddagarna, så att alla skyddar samma block och mötena flyttas till samma eftermiddagar. Enligt mig är den största vinsten att det är regeln som säger nej. Ingen behöver själv tacka nej till en chefs inbjudan, eftersom kalendern redan har avböjt den artigt och med en motivering. Källa: Forsgren m.fl., DevEx in Action, ACM Queue, 2023

Testa Hur många förmiddagar kan ditt team få tillbaka? Fyll i ditt eget team. Siffrorna nedan är exempel, så ändra dem så att de stämmer med ert. Du ser hur många ostörda förmiddagar en utvecklare får i dag, hur många med fokustid, och hur många förmiddagstimmar det skyddar för hela teamet. Ditt teams förmiddagar Exempelsiffror, ändra dem Utvecklare i teamet 8 Förmiddagar i veckan med ett möte 4 Möten under var och en av de förmiddagarna 2 Minuter per möte, inklusive omställningstid före och efter 45 Förmiddagar du skulle skydda med fokustid 3 Ostörda förmiddagar i veckan i dag 1 av 5 Med fokustid 4 av 5 Förmiddagar med mötenSkyddade förmiddagar Skyddade förmiddagstimmar per kvartal, hela teamet 468 timmar Dela mitt resultat Vill du se det här i ditt teams kalender? Begär en demonstration En förmiddag räknas som skyddad när dess möten flyttas till eftermiddagen. Skyddade timmar = utvecklare × skyddade förmiddagar × möten per förmiddag × minuter per möte, delat med 60, under ett kvartal på 13 veckor. Beräkningen använder bara siffrorna du fyller i. Var börjar du? 1. Titta på förra veckans kalendrar. Räkna de förmiddagar som varje utvecklare hade helt utan möten. CMI:s checklista föreslår två veckor om du kan. 2. Kom överens om fokusförmiddagarna. Välj samma förmiddagar för hela teamet och flytta först ut de stående mötena från dem. 3. Slå på reglerna. Fokustid med automatiskt avböjande, mötestider på eftermiddagen och en daglig mötesgräns. Även ett litet team får tillbaka hundratals förmiddagstimmar under ett kvartal. Det är tid för det arbete som utvecklarna själva säger att de gillar mest, och som du anställde dem för.

Vanliga frågor Frågor som utvecklingschefer ställer Hindrar fokustid andra från att boka möten över den? + − Ja, med automatiskt avböjande i strikt läge. När en inbjudan krockar med ett block med fokustid avböjer Time OS den och skickar meddelandet du har skrivit, så att avsändaren vet varför och kan välja en annan tid. Kan jag ställa in fokustid för hela teamet på en gång? + − Skjuter inte det här bara alla möten till eftermiddagen? + − Vilka kalendrar fungerar Time OS med? + − Vad är skillnaden mellan fokustid och mötestider? + − Så om dina utvecklares förmiddagar fortfarande går åt till standupmöten, avstämningar och snabba genomgångar är du inte ensam. Forskningen visar att mötena samlas under samma timmar på de flesta företag. Att skydda bara tre förmiddagar i veckan är något som ditt team kan komma överens om redan på måndag. Vilken förmiddag skulle du skydda först? Begär en demonstration