Jeg har arbejdet med mange udviklingsteams i løbet af min karriere. Faktisk begyndte jeg selv som udvikler (godt nok ikke en særlig god én, og det fandt jeg heldigvis hurtigt ud af, men det er en helt anden historie). Én ting har jeg oplevet hos alle mine kolleger og venner i udviklingsverdenen: de bryder sig ikke om at blive forstyrret i deres fokustid! Så inden du henvender dig til dem, skal du sikre dig, at det ikke er midt i deres faste fokustimer. Men de egentlige spørgsmål er: hvor mange sætter faktisk de fokustimer af, og holder de dem? Eller er ugen fyldt med skjulte forstyrrelser, som du har svært ved at holde styr på? Hvis du leder et produkt- eller udviklingsteam, kender du mønsteret. Standupmødet trækker ud, et sync-møde lander kl. 10, nogen booker en hurtig gennemgang kl. 11.30, og den formiddag, der skulle bruges på at bygge, bliver til et par korte huller. Nedenfor kan du se, hvornår møderne reelt lander, hvad en opsplittet formiddag koster, en enkel tjekliste fra CMI til at sortere afbrydelserne, og hvordan du beskytter formiddagen med regler, du sætter én gang. Til sidst er der en beregner til dit eget team.

Problemet Hvornår lander møderne i en udviklers dag? I de samme få timer, hver dag. Microsofts Work Trend Index så på Microsoft 365-data fra virksomhedens kunder og fandt, at halvdelen af alle møder finder sted mellem kl. 9 og 11 og mellem kl. 13 og 15. Det er netop de timer, de fleste udviklere ville vælge til at bygge. Hvor møderne lander i løbet af en arbejdsdag Halvdelen af alle møder Den anden halvdel kl. 9–11 kl. 13–15 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 timeraf en arbejdsdag fra kl. 8 til 18 50 %af alle møder finder sted i dem Kilde: Microsoft, særrapport fra Work Trend Index, juni 2025. Microsoft 365-data, uden kunder inden for uddannelse og i EU. Så selv dem, hvis job afhænger af fokus, får ikke ret meget af det. Hubstaffs Global Work Index fra 2026, der bygger på data fra mere end 140.000 medarbejdere, viste, at fokuskrævende roller som udviklere, designere og dataanalytikere bruger omkring 40 til 44 % af deres tid i dybt fokus. Det er mere end de fleste, men stadig under halvdelen af dagen. Det fortæller mig, at møderne ikke er jævnt fordelt over dagen. De hober sig op i de samme fire timer, og for en udvikler er det lige præcis de bedste timer til at bygge. Ét standupmøde og ét sync-møde på det forkerte tidspunkt, og hele formiddagen er væk. Kilder: Microsoft, særrapport fra Work Trend Index, 2025 · Hubstaff, 2026 Global Work Index

Prisen Hvad koster en opsplittet formiddag? Fokusperioderne bliver kortere. ActivTraks State of the Workplace fra 2026, der bygger på 443 millioner timers aktivitetsdata, viste, at den gennemsnitlige fokusperiode faldt med 9 % fra 2023 til 2025, fra 14 min. 23 sek. til 13 min. 7 sek. I samme periode steg den tid, der går med samarbejde, med 34 %. Og det tager tid at komme ind i arbejdet igen. I et feltstudie af 24 vidensarbejdere fandt Gloria Mark og hendes kolleger ved UC Irvine, at når folk vendte tilbage til en afbrudt opgave samme dag, tog det i gennemsnit 25 min. 26 sek., og i mellemtiden arbejdede de på 2,3 andre opgaver. Det er et lille studie, så se det som et signal og ikke som en regel. Samtidig får det arbejde, udviklerne holder mest af, den mindste del af ugen. Chainguards Engineering Reality Report fra 2026, en undersøgelse blandt 600 udviklere og 600 teknologiledere, viste: ”93 % af udviklerne oplyser, at de finder det givende at skrive kode og bygge nye funktioner, men de bruger kun 16 % af deres uge på den type arbejde.” Chainguard forklarer det meste af det med vedligeholdelsesarbejde og skift mellem værktøjer. Møder er endnu en ting, der konkurrerer om det, der er tilbage. For mig er tallet på 16 % det sværeste at sluge. Udviklerne siger, at det at bygge er den mest givende del af jobbet, og alligevel får det den mindste bid af deres uge. Kortere fokusperioder gør kun den bid sværere at udnytte. Kilder: ActivTrak, 2026 State of the Workplace · Mark, Gonzalez og Harris, CHI 2005 · Chainguard, 2026 Engineering Reality Report

En enkel model Fjenden udefra, fjenden indefra: hvor kommer afbrydelserne fra? Chartered Management Institute har en tjekliste om at styre sin tid effektivt. Den begynder med en logbog over to uger, der viser, hvor tiden går hen, og deler derefter problemerne i to. Fjenden udefra er alt det, du ikke selv kan styre. Fjenden indefra er de vaner, du kan ændre. Tjeklisten anbefaler også at sætte uforstyrret tænketid af og at bygge luft ind i dagen. Vælg en front for at se den fra en udviklers skrivebord. Front 1 Fjenden udefra Afbrydelser, der kommer fra andre Front 2 Fjenden indefra Vaner, som teamet kan ændre Hvor tiden går hen Invitationen, der lander i en blok, der så ledig ud, gennemgangen, som nogen booker kl. 11.30, mødet, der med kort varsel rykker ind i din formiddag. Intet af det er ondt ment. Det lander bare alt sammen i de samme timer. Det hjælper Fokustid med automatisk afvisning. Bloker formiddagen i din kalender. I streng tilstand bliver invitationer, der overlapper med den, afvist med en besked, du selv skriver.

Mødetider. Hold de tidspunkter, andre kan booke, inden for den del af dagen, du vælger, for eksempel efter frokost.

Mødegrænser. Sæt et loft over, hvor mange møder der kan bookes på en dag, så eftermiddagen heller ikke bliver fyldt op. Når jeg ser på en udviklers kalender med de briller på, kommer det meste af skaden fra fjenden udefra: invitationer, der lander på tidspunkter, der så ledige ud. Det er også den del, en kalenderregel kan klare, og så har teamet frie hænder til at tage fat på fjenden indefra. Kilde: CMI, Managing your time effectively (tjekliste nr. 016)

Sådan hjælper Time OS Hvordan beskytter du formiddagen uden at spille kalenderpoliti? Sæt reglen én gang, og lad kalenderen håndhæve den. Tre indstillinger klarer det meste af arbejdet. 1. Fokustid med automatisk afvisning. Hver udvikler blokerer sine formiddage som fokustid. I streng tilstand afviser Time OS invitationer, der overlapper med blokken, og sender den besked, udvikleren selv har skrevet, så ingen behøver at sige nej manuelt. 2. Mødetider. Bookingsider tilbyder kun tidspunkter inden for de timer, hver enkelt vælger, så 1:1-møder, jobsamtaler og gennemgange lander om eftermiddagen. 3. Mødegrænser. Sæt et loft over antallet af møder, der kan bookes på en dag, så eftermiddagen ikke bliver overbelastet, når møderne flyttes ud af formiddagen. Det er indsatsen værd. I ”DevEx in Action”, et studie fra 2023 i ACM Queue af Nicole Forsgren og kolleger, sagde udviklere med en betydelig mængde tid sat af til fordybelse, at de følte sig 50 % mere produktive end dem uden. Hvem sætter det op? Hver udvikler sætter fokustid og mødetider op i sin egen kalender. Som leder er din opgave at aftale formiddagene med teamet, så alle beskytter de samme blokke, og møderne flyttes til de samme eftermiddage. Efter min mening er den største gevinst, at det er reglen, der siger nej. Ingen behøver selv at afvise en invitation fra en chef, for kalenderen har allerede afvist den høfligt og med en begrundelse. Kilde: Forsgren m.fl., DevEx in Action, ACM Queue, 2023

Prøv det Hvor mange formiddage kan dit team få tilbage? Indtast dit eget team. Tallene nedenfor er eksempler, så ret dem, så de passer til jeres. Du ser, hvor mange uforstyrrede formiddage en udvikler får i dag, hvor mange med fokustid, og hvor mange formiddagstimer det beskytter på tværs af teamet. Dit teams formiddage Eksempeltal, ret dem Udviklere i teamet 8 Formiddage om ugen med et møde 4 Møder på hver af de formiddage 2 Minutter pr. møde, inkl. omstilling før og efter 45 Formiddage, du vil beskytte med fokustid 3 Uforstyrrede formiddage om ugen i dag 1 af 5 Med fokustid 4 af 5 Formiddage med møderBeskyttede formiddage Beskyttede formiddagstimer pr. kvartal, hele teamet 468 timer Del mit resultat Vil du se det her i dit teams kalender? Book en demo En formiddag tæller som beskyttet, når dens møder flyttes til eftermiddagen. Beskyttede timer = udviklere × beskyttede formiddage × møder pr. formiddag × minutter pr. møde divideret med 60, over et kvartal på 13 uger. Beregningen bruger kun de tal, du indtaster. Hvor starter du? 1. Se på sidste uges kalendere. Tæl de formiddage, hver udvikler havde helt uden møder. CMI-tjeklisten foreslår to uger, hvis du kan. 2. Aftal fokusformiddagene. Vælg de samme formiddage for hele teamet, og flyt først de faste møder ud af dem. 3. Slå reglerne til. Fokustid med automatisk afvisning, mødetider om eftermiddagen og en daglig mødegrænse. Selv et lille team får hundredvis af formiddagstimer tilbage over et kvartal. Det er tid til det arbejde, udviklerne selv siger, de holder mest af, og som du ansatte dem til.

FAQ Spørgsmål, som udviklingschefer stiller Forhindrer fokustid andre i at booke møder hen over den? + − Ja, med automatisk afvisning i streng tilstand. Når en invitation overlapper med en blok med fokustid, afviser Time OS den og sender den besked, du har skrevet, så afsenderen ved hvorfor og kan vælge et andet tidspunkt. Kan jeg sætte fokustid op for hele teamet på én gang? + − Skubber det ikke bare alle møder over i eftermiddagen? + − Hvilke kalendere fungerer Time OS med? + − Hvad er forskellen på fokustid og mødetider? + − Så hvis dine udvikleres formiddage stadig går med standupmøder, sync-møder og hurtige gennemgange, er du ikke alene. Forskningen viser, at møderne hober sig op i de samme timer i de fleste virksomheder. At beskytte bare tre formiddage om ugen er noget, dit team kan blive enige om allerede på mandag. Hvilken formiddag vil du beskytte først? Book en demo