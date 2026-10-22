Der Tool-Wildwuchs ist für Operations-Verantwortliche zu einem echten Ärgernis geworden. In den letzten zwanzig Jahren habe ich (wie sicher viele von euch) aus nächster Nähe erlebt, wie die Zahl der Apps und Tools immer weiter wächst, die alle um unsere Aufmerksamkeit und unsere Zeit konkurrieren. Mit unseren Lieblings-LLMs ist jetzt noch eine weitere Ebene dazugekommen, die bei der Arbeit Aufmerksamkeit bindet. Ich habe mich früher selbst manchmal darin verloren, für eine bestimmte Aufgabe oder ein Projekt das perfekte Tool zu finden, obwohl in Wahrheit jedes davon seinen Zweck erfüllt hätte. Trotzdem gibt es Tools, die eindeutig herausstechen: Lösungen, die eher Schmerzmittel als Vitamin sind. Für Operations-Verantwortliche bleibt die Herausforderung aber bestehen: Verschiedene Teams nutzen je nach ihren eigenen Arbeitsabläufen verschiedene Tools. Das kann die Organisation Sicherheitsrisiken aussetzen, ganz zu schweigen von einem Tool-Wildwuchs, der das Operations-Team überfordert, wenn es seinen Tool-Stack im Griff behalten will. Am deutlichsten zeigt sich das wohl daran, wie Leute Meetings buchen oder ihre Woche planen. Wenn du Operations verantwortest, hast du das wahrscheinlich schon miterlebt. Der Vertrieb registriert sich bei einem Buchungstool, das Recruiting wählt ein anderes, Customer Success zahlt ein drittes mit der Firmenkreditkarte des Teams, und die Finanzabteilung bucht immer noch alles per E-Mail. Jede dieser Entscheidungen war für das jeweilige Team an dem Tag, an dem sie fiel, sinnvoll. Weiter unten liest du, warum am Ende jedes Team seinen eigenen Buchungsweg hat und was es kostet, Terminplanungstools nicht zu konsolidieren. Außerdem findest du ein einfaches CMI-Modell für eine gemeinsame Arbeitsweise und einen Selbstcheck, der zeigt, wo deine Organisation steht.

Das Problem Warum hat am Ende jedes Team seinen eigenen Buchungsweg? Weil jedes Team zuerst sein eigenes Problem löst, und Meetings sind ein Problem, das jedes Team hat. In der Umfrage von Talker Research für HP aus dem Jahr 2025 sollten Wissensarbeitende ihre größten Zeitfresser nennen. 16% nannten die Verwaltung von Kalendern und Meetings. Also findet eine Teamleitung ein Tool, das ihren Teil des Problems löst, kauft ein paar Lizenzen und macht weiter. Niemand macht etwas falsch. Wiederholt sich das in fünf oder sechs Teams, hat die Organisation fünf oder sechs Wege, dieselbe Aufgabe zu erledigen. Mit der Größe wächst die Belastung. In der Umfrage von LeanData aus dem Jahr 2026 unter 201 Führungskräften aus Marketing und Revenue Operations bei B2B-Unternehmen mit mehr als 2.500 Beschäftigten berichteten 47% von manuellen Prozessen, die mit dem Wachstum nicht mithalten können. Quellen: Talker Research für HP, Workforce Experience Survey, 2025 · LeanData, 2026 B2B State of Martech and Revenue Operations

Die Kosten Was kostet es, Terminplanungstools nicht zu konsolidieren? Die Lizenzen sind der Teil, den die Finanzabteilung sieht. Der Rest zeigt sich als Reibung zwischen den Teams, und zwar an drei Stellen. Wähle eine Stelle und sieh, was die Forschung sagt, wie es im Alltag aussieht und was hilft. 1 Übergaben 2 Kunden 3 Verwaltung 4 Stunden pro Woche um nach einem App-Wechsel wieder in die Arbeit zu finden Die Teilnehmenden einer Studie der Harvard Business Review wechselten rund 1.200 Mal am Tag zwischen Apps und Websites. Die Neuorientierung kostete sie knapp vier Stunden pro Woche, etwa 9% ihrer Arbeitszeit. Wie es aussieht Wenn ein Lead vom Vertrieb an Customer Success geht oder ein Kandidat vom Recruiting an den Hiring Manager, wandert das nächste Meeting in ein anderes Tool mit anderen Regeln, und jemand fragt wieder ganz von vorn nach der Verfügbarkeit. Was in Time OS hilft Buchungsseiten und Find Time an einem Ort. So wird das nächste Meeting nach denselben Regeln gebucht, egal welches Team übernimmt. Find Time gibt es in den Plänen Team und Enterprise. Quelle: Harvard Business Review, 2022. 137 Nutzerinnen und Nutzer in drei Fortune-500-Unternehmen. Meiner Meinung nach taucht der größte Kostenfaktor nie auf einer Rechnung auf. Es ist die Zeit, die Leute damit verbringen, um die Tools der anderen herumzuarbeiten. Quellen: Harvard Business Review, How much time and energy do we waste toggling between applications? · Salesforce, State of the Connected Customer · Okta, Businesses at Work 2026

Ein einfaches Modell Wie sieht ein gemeinsamer Buchungsweg aus? Der Leitfaden des Chartered Management Institute zur Meeting-Etikette, „Do the 3 step“, teilt jedes Meeting in drei Schritte: Planen, Teilnehmen und Nachfassen. Wenn jedes Team diese Schritte auf dieselbe Weise geht, hat die Organisation eine gemeinsame Arbeitsweise. Wähle einen Schritt und sieh, wie das aussieht. Schritt 1 Planen Einen Termin finden, der passt Schritt 2 Teilnehmen Gut vorbereitet erscheinen Schritt 3 Nachfassen Den nächsten Termin buchen Was das CMI empfiehlt Lade nur die Menschen ein, die wirklich dabei sein müssen, gleiche Kalender ab oder biete Datums- und Zeitoptionen an, und denk an Zeitzonen und Arbeitszeiten. Was in Time OS hilft Find Time. Sieh, wann Kolleginnen und Kollegen frei sind, bevor du eine Einladung schickst. In den Plänen Team und Enterprise.

Gruppenumfragen. Biete ein paar Optionen an und lass alle abstimmen, ganz ohne Konto. Das Ziel ist Einheitlichkeit. Kunden, Kandidaten und Kolleginnen oder Kollegen sollten dieselbe Erfahrung machen, egal mit welchem Team sie es zu tun haben. Quelle: CMI, Do the 3 step: meeting etiquette

So hilft Time OS Wie gibt Time OS einer Organisation einen gemeinsamen Buchungsweg? Es bündelt jede Art von Buchung an einem Ort, nach Regeln, die jede Person einmal festlegt. 1. Ein einziges „+ Erstellen“-Menü. Meetings, Buchungsseiten, Gruppenumfragen, Eventplaner, Fokuszeit, Abwesenheiten und Find Time starten alle an derselben Stelle. So lernt jedes Team einen einzigen Buchungsweg. 2. Funktioniert mit den Kalendern, die ihr schon nutzt. Alle verbinden Google Kalender, Outlook oder Apple iCloud. Eine gemischte Kalenderlandschaft braucht also keine gemischten Tools. 3. Regeln, die jede Person mitnimmt. Meeting-Zeiten, Pufferzeiten und Meeting-Limits gelten, egal welches Team bucht. 4. Pläne für die ganze Organisation. Der Plan Team deckt 2 bis 100 Personen ab, mit Admin-Funktionen. Enterprise gibt allen Beschäftigten Zugang, mit Flex Seats. Und was ist mit Teams, die ihr aktuelles Tool lieben? Hol sie früh ins Boot. Das Four-T-Modell des CMI zur Teamentwicklung betrachtet Task, Team, Type und Tools. Es warnt: Wenn ein Team Schwierigkeiten hat, bekommen oft harte Faktoren wie Tools die Schuld, obwohl das eigentliche Problem bei den Menschen liegt und bei der Art, wie sie ihre Zusammenarbeit vereinbart haben. Vereinbare die Arbeitsweise also zuerst mit deinen Teamleitungen und stell erst dann die Tools um. Bei einem Wechsel, den die Teams mitgestaltet haben, bleiben sie auch dabei. Quelle: CMI, Four T Model of Team Development

Ausprobieren Wie gut ist deine Organisation aufeinander abgestimmt? Kreuze jede Aussage an, die heute auf deine Organisation zutrifft. Du bekommst bis zu 8 Punkte und einen ersten Schritt. Das ist ein schneller Selbstcheck auf Basis der Punkte oben, kein Benchmark. Jedes Team bucht interne Meetings auf dieselbe Weise.

Kunden, Kandidaten und Partner bekommen Buchungsseiten in einem einheitlichen Stil, mit eurem Branding.

Du kennst jedes Buchungstool, das im Einsatz ist, und weißt, wer dafür verantwortlich ist und wann es sich verlängert.

Für Arbeitszeiten, Pufferzeiten und Meeting-Limits gelten in jedem Team dieselben Regeln.

Alle können teamübergreifend sehen, wann Kolleginnen und Kollegen frei sind, bevor sie eine Einladung schicken.

Niemand außerhalb des Unternehmens muss sich irgendwo registrieren, um einen Termin zu wählen.

Euer Buchungstool funktioniert mit jedem Kalender, der im Einsatz ist: Google, Outlook und iCloud.

Neue Mitarbeitende lernen in ihrer ersten Woche einen einzigen Buchungsweg. Dein Ergebnis 0 von 8 Fünf Teams, fünf Wege Jedes Team löst dasselbe Problem für sich allein. Fang damit an, jedes Buchungstool im Einsatz aufzulisten und festzuhalten, wer dafür zahlt. Willst du sehen, wie eine gemeinsame Arbeitsweise für alle deine Teams aussieht? Demo anfordern Ein Selbstcheck auf Basis dieses Artikels, kein Benchmark. Nichts, was du ankreuzt, wird gespeichert oder gesendet. Wo fängst du an? 1. Liste jedes Buchungstool im Einsatz auf. Wer verantwortlich ist, welches Team es nutzt und wann es sich verlängert. 2. Frag jede Teamleitung, was ihr Tool für sie leistet. Diese Antworten werden zu den Anforderungen an einen gemeinsamen Buchungsweg. 3. Vereinbart die Regeln einmal. Meeting-Zeiten, Pufferzeiten und Limits für alle und ein einheitlicher Stil für Buchungsseiten für alle außerhalb des Unternehmens.

FAQ Fragen, die Operations-Verantwortliche stellen Können verschiedene Teams trotzdem eigene Buchungsseiten haben? + − Ja. Jede Person kann eine Buchungsseite haben, und der Plan Team ergänzt Team-Buchungsseiten. So können Vertrieb, Recruiting und Customer Success jeweils Seiten für ihre eigenen Meetings anbieten und arbeiten trotzdem mit einem Tool und einheitlichen Regeln. Brauchen Kunden oder Kandidaten ein Doodle-Konto? + − Können wir die Verfügbarkeit von Kolleginnen und Kollegen teamübergreifend sehen? + − Was ist der Unterschied zwischen den Plänen Team und Enterprise? + − Mit welchen Kalendern funktioniert Time OS? + − Wenn deine Organisation Meetings also auf fünf verschiedene Arten bucht: Damit bist du in guter Gesellschaft. Die meisten sind dort Schritt für Schritt gelandet, mit lauter vernünftigen Einzelentscheidungen. Eine gemeinsame Arbeitsweise zu vereinbaren und die Teams gemeinsam darauf umzustellen, ist ein Projekt, das du noch in diesem Quartal starten kannst. Welches Team würdest du als Erstes umstellen? Demo anfordern