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Cinque team, cinque modi per fissare una riunione.Quanto ti sta costando?
Quando ogni team sceglie il proprio strumento di prenotazione, l’organizzazione lo paga in licenze, passaggi di consegne e un’esperienza cliente che cambia da un reparto all’altro. Ecco come capire a che punto sei.
- Il problema
- Ogni team prenota a modo suo
- La soluzione
- Un unico modo di prenotare, concordato una volta
La proliferazione degli strumenti è diventata un bel grattacapo per chi guida le operations. Negli ultimi vent’anni ho visto con i miei occhi (come, ne sono sicuro, molti di voi) crescere il numero di app e strumenti a nostra disposizione, tutti in gara per la nostra attenzione e il nostro tempo. Ora che nel mix sono entrati anche i nostri LLM preferiti, si è aggiunta un’altra fonte di distrazione mentre cerchiamo di portare a termine il lavoro.
In passato mi è capitato di perdermi nella ricerca dello strumento perfetto per un’attività o un progetto, quando in realtà uno qualsiasi avrebbe fatto il suo dovere. Detto questo, alcuni strumenti si distinguono davvero dagli altri. Sono la soluzione «antidolorifico», non la «vitamina».
Per chi guida le operations, però, la sfida resta: team diversi usano strumenti diversi, in base ai propri flussi di lavoro. Spesso questo espone l’organizzazione a rischi per la sicurezza, per non parlare di una giungla di strumenti che il team operations fatica a tenere sotto controllo. L’esempio forse più evidente di tutti è il modo in cui le persone fissano le riunioni o gestiscono la propria settimana.
Se ti occupi di operations, probabilmente l’hai visto succedere. Il team vendite si abbona a uno strumento di prenotazione, il recruiting ne sceglie un altro, il customer success ne paga un terzo con la carta aziendale del team, e l’amministrazione fissa ancora tutto via email. Ogni scelta aveva senso per quel team, il giorno in cui è stata fatta.
Qui sotto trovi perché ogni team finisce per prenotare a modo suo, quanto costa non consolidare gli strumenti di pianificazione, un semplice modello del CMI per un modo di lavorare condiviso e un’autovalutazione per capire a che punto è la tua organizzazione.
Il problema
Perché ogni team finisce per prenotare a modo suo?
Perché ogni team risolve prima il proprio problema, e le riunioni sono un problema che hanno tutti. Nell’indagine 2025 di Talker Research per HP è stato chiesto ai lavoratori della conoscenza quali attività sottraggano loro più tempo, e il 16% ha indicato la gestione di calendari e riunioni.
Così il responsabile di un team trova uno strumento che risolve la sua parte del problema, compra qualche licenza e passa oltre. Nessuno sta sbagliando. Ma ripeti la stessa scena in cinque o sei team, e l’organizzazione si ritrova con cinque o sei modi di fare la stessa cosa.
E la tensione cresce con le dimensioni. Nell’indagine 2026 di LeanData su 201 responsabili di marketing operations e revenue operations in aziende B2B con più di 2.500 dipendenti, il 47% ha segnalato processi manuali che non riescono a stare al passo con la crescita.
Fonti: Talker Research per HP, Workforce Experience Survey, 2025 · LeanData, 2026 B2B State of Martech and Revenue Operations
Il costo
Quanto costa non consolidare gli strumenti di pianificazione?
Le licenze sono la parte che il finance vede. Il resto si manifesta come attrito tra i team, e si concentra in tre punti.
Scegli un punto per vedere cosa dicono le ricerche, come si presenta nel lavoro di tutti i giorni e cosa aiuta.
4 orea settimana
per ritrovare il filo dopo essere passati da un’app all’altra
Nello studio pubblicato dalla Harvard Business Review, le persone passavano da un’app o da un sito all’altro circa 1.200 volte al giorno. Per riorientarsi servivano poco meno di quattro ore a settimana, circa il 9% del loro tempo di lavoro.
Come si presenta
Quando un lead passa dalle vendite al customer success, o un candidato dal recruiting al manager che deve assumere, la riunione successiva si sposta su un altro strumento con altre regole, e qualcuno torna a chiedere le disponibilità da capo.
Cosa aiuta in Time OS
Pagine di prenotazione e Find Time in un unico posto, così la riunione successiva si prenota con le stesse regole, qualunque team la prenda in carico. Find Time è disponibile nei piani Team ed Enterprise.
Fonte: Harvard Business Review, 2022. 137 utenti in tre aziende Fortune 500.
Secondo me, il costo più grande non compare mai in fattura. È il tempo che le persone passano ad aggirare gli strumenti degli altri.
Fonti: Harvard Business Review, How much time and energy do we waste toggling between applications? · Salesforce, State of the Connected Customer · Okta, Businesses at Work 2026
Un modello semplice
Com’è un modo condiviso di prenotare?
La guida del Chartered Management Institute sul galateo delle riunioni, Do the 3 step, divide ogni riunione in tre passi: pianificare, partecipare e dare seguito. Quando ogni team segue questi passi allo stesso modo, l’organizzazione ha un unico modo di lavorare. Scegli un passo per vedere come funziona.
Cosa suggerisce il CMI
Invita solo le persone indispensabili, controlla i calendari o proponi più date e orari, e tieni conto di fusi orari e orari di lavoro.
Cosa aiuta in Time OS
- Find Time. Vedi il tempo libero dei colleghi prima di mandare un invito. Nei piani Team ed Enterprise.
- Sondaggi di gruppo. Proponi alcune opzioni e lascia votare le persone, senza bisogno di un account.
L’obiettivo è la coerenza. Un cliente, un candidato o un collega dovrebbe vivere la stessa esperienza, con qualunque team abbia a che fare.
Come ti aiuta Time OS
Come fa Time OS a dare a un’organizzazione un unico modo di prenotare?
Riunisce ogni tipo di prenotazione in un unico posto, con regole che ognuno imposta una volta sola.
- Un unico menu «+ Crea». Riunioni, pagine di prenotazione, sondaggi di gruppo, fogli di iscrizione, tempo di concentrazione, fuori sede e Find Time partono tutti dallo stesso punto, così ogni team impara un solo modo di prenotare.
- Funziona con i calendari che usi già. Le persone collegano Google Calendar, Outlook o Apple iCloud, così un parco calendari misto non richiede strumenti diversi.
- Regole che seguono ogni persona. Orari delle riunioni, buffer e limiti alle riunioni valgono qualunque sia il team che prenota.
- Piani pensati per tutta l’organizzazione. Il piano Team copre da 2 a 100 utenti, con i controlli di amministrazione. Enterprise dà accesso a tutti i dipendenti, con i Flex Seats.
E i team affezionati al loro strumento attuale?
Coinvolgili presto. Il modello Four T del CMI sullo sviluppo dei team guarda a quattro aspetti, Task, Team, Type e Tools, e avverte che quando un team è in difficoltà la colpa ricade spesso su fattori concreti come gli strumenti, mentre il vero problema riguarda le persone e il modo in cui hanno concordato di lavorare.
Quindi concorda prima il modo di lavorare con i responsabili dei team, poi cambia gli strumenti. Un cambiamento che i team hanno contribuito a progettare è un cambiamento che manterranno.
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Quanto è allineata la tua organizzazione?
Spunta ogni affermazione che oggi è vera per la tua organizzazione. Otterrai un punteggio su 8 e un primo passo da fare. È una rapida autovalutazione basata sui punti visti sopra, non un benchmark.
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Cinque team, cinque modi
Ogni team sta risolvendo lo stesso problema per conto suo. Inizia elencando tutti gli strumenti di prenotazione in uso e chi li paga.
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Un’autovalutazione basata su questo articolo, non un benchmark. Niente di ciò che spunti viene salvato o inviato.
Da dove iniziare?
- Elenca tutti gli strumenti di prenotazione in uso. Chi ne è responsabile, quale team li usa e quando si rinnovano.
- Chiedi a ogni responsabile di team cosa fa per lui il suo strumento. Quelle risposte diventano i requisiti per un modo di prenotare condiviso.
- Concordate le regole una volta sola. Orari delle riunioni, buffer e limiti uguali per tutti, e un unico stile di pagina di prenotazione per chiunque sia fuori dall’azienda.
FAQ
Le domande di chi guida le operations
Sì. Ogni persona può avere una pagina di prenotazione, e il piano Team aggiunge le pagine di prenotazione di team, così vendite, recruiting e customer success possono offrire ciascuno pagine per le proprie riunioni, lavorando con un unico strumento e un unico insieme di regole.
Se la tua organizzazione fissa le riunioni in cinque modi diversi, sei in buona compagnia. Quasi tutte ci sono arrivate una decisione sensata alla volta. Concordare un unico modo di lavorare, e portarci i team tutti insieme, è un progetto che puoi avviare già in questo trimestre.
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Fonti
- 1.Talker Research per HP, Workforce Experience Survey, 2025. Indagine online su 2.000 lavoratori della conoscenza e 1.000 responsabili delle decisioni IT in aziende con più di 100 dipendenti, da agosto a settembre 2025
- 2.LXA per LeanData, 2026 B2B State of Martech and Revenue Operations. Indagine su 201 responsabili di organizzazioni B2B con oltre 2.500 dipendenti in sette paesi, aprile 2026
- 3.Chartered Management Institute, Do the 3 step: meeting etiquette (infografica)
- 4.Chartered Management Institute, Four T Model of Team Development (modello)
- 5.Rohan Narayana Murty, Sandeep Dadlani e Rajath B. Das, How much time and energy do we waste toggling between applications? Harvard Business Review, agosto 2022. 137 utenti in 20 team di tre aziende Fortune 500, osservati per un massimo di cinque settimane
- 6.Salesforce, State of the Connected Customer, sesta edizione. Indagine su 14.300 consumatori e acquirenti aziendali in tutto il mondo
- 7.Okta, Businesses at Work 2026. Dati anonimizzati di migliaia di clienti Okta, da novembre 2024 a ottobre 2025 (comunicato stampa)
Le indagini di Talker Research, LeanData e Salesforce si basano su risposte dichiarate dagli intervistati, e tutte e tre provengono da aziende tecnologiche o sono state commissionate da loro. Il primo autore dello studio sul passaggio da un’app all’altra ha fondato Soroco, un’azienda di analisi del lavoro. Okta conta solo le app che i suoi clienti collegano tramite Okta.
Dai a ogni team un unico modo di prenotare.
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