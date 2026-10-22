La proliferazione degli strumenti è diventata un bel grattacapo per chi guida le operations. Negli ultimi vent’anni ho visto con i miei occhi (come, ne sono sicuro, molti di voi) crescere il numero di app e strumenti a nostra disposizione, tutti in gara per la nostra attenzione e il nostro tempo. Ora che nel mix sono entrati anche i nostri LLM preferiti, si è aggiunta un’altra fonte di distrazione mentre cerchiamo di portare a termine il lavoro.

In passato mi è capitato di perdermi nella ricerca dello strumento perfetto per un’attività o un progetto, quando in realtà uno qualsiasi avrebbe fatto il suo dovere. Detto questo, alcuni strumenti si distinguono davvero dagli altri. Sono la soluzione «antidolorifico», non la «vitamina».

Per chi guida le operations, però, la sfida resta: team diversi usano strumenti diversi, in base ai propri flussi di lavoro. Spesso questo espone l’organizzazione a rischi per la sicurezza, per non parlare di una giungla di strumenti che il team operations fatica a tenere sotto controllo. L’esempio forse più evidente di tutti è il modo in cui le persone fissano le riunioni o gestiscono la propria settimana.

Se ti occupi di operations, probabilmente l’hai visto succedere. Il team vendite si abbona a uno strumento di prenotazione, il recruiting ne sceglie un altro, il customer success ne paga un terzo con la carta aziendale del team, e l’amministrazione fissa ancora tutto via email. Ogni scelta aveva senso per quel team, il giorno in cui è stata fatta.

Qui sotto trovi perché ogni team finisce per prenotare a modo suo, quanto costa non consolidare gli strumenti di pianificazione, un semplice modello del CMI per un modo di lavorare condiviso e un’autovalutazione per capire a che punto è la tua organizzazione.