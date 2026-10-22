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Fem teams, fem måder at booke et møde på.Hvad koster det dig?
Når hvert team vælger sit eget bookingværktøj, betaler organisationen i licenser, overdragelser og en kundeoplevelse, der skifter fra afdeling til afdeling. Her kan du se, hvordan du finder ud af, hvor I står.
- Problemet
- Hvert team booker på sin egen måde
- Løsningen
- Én måde at booke på, aftalt én gang
Den voksende mængde værktøjer er blevet en stor hovedpine for driftsledere. Gennem de sidste tyve år har jeg selv oplevet (ligesom mange af jer, er jeg sikker på), hvordan antallet af apps og værktøjer bare vokser, og hvordan de alle kæmper om vores opmærksomhed og tid. Og nu, hvor vores foretrukne AI-sprogmodeller også er kommet til, er der kommet endnu et lag, der trækker i opmærksomheden, når arbejdet skal gøres.
Jeg har tidligere selv været fanget i jagten på det perfekte værktøj til en bestemt opgave eller et bestemt projekt, selvom sandheden var, at hvilket som helst af dem kunne have klaret jobbet. Men der er dog værktøjer, der klart skiller sig ud fra resten. Det er de ”smertestillende” løsninger frem for ”vitaminerne”.
Udfordringen for en driftsleder er stadig, at forskellige teams bruger forskellige værktøjer ud fra deres egne arbejdsgange. Det kan ofte udsætte organisationen for sikkerhedsrisici, for ikke at tale om den uoverskuelige mængde værktøjer, som driftsteamet skal holde styr på. Det tydeligste eksempel er måske den måde, folk booker møder på eller styrer deres ugeplan.
Hvis du står for driften, har du sikkert set det ske. Salg tegner abonnement på ét bookingværktøj, rekruttering vælger et andet, customer success betaler for et tredje med teamets kort, og økonomi booker stadig alt via mail. Hvert valg gav mening for det team den dag, det blev truffet.
Nedenfor kan du se, hvorfor teams ender med hver deres måde at booke på, hvad det koster ikke at samle planlægningsværktøjerne, en enkel model fra CMI til én fælles måde at arbejde på, og et selvtjek, der viser, hvor din organisation står.
Problemet
Hvorfor ender hvert team med sin egen måde at booke på?
Fordi hvert team løser sit eget problem først, og møder er et problem, alle teams har. I Talker Researchs undersøgelse for HP fra 2025 blev vidensarbejdere bedt om at nævne det, der sluger mest af deres tid, og 16 % nævnte styring af kalendere og møder.
Så en teamleder finder et værktøj, der løser teamets del af det, køber et par licenser og går videre. Ingen gør noget forkert. Gentag det i fem eller seks teams, og organisationen har fem eller seks måder at løse den samme opgave på.
Belastningen vokser med størrelsen. I LeanDatas undersøgelse fra 2026 blandt 201 ledere inden for marketing og revenue operations i B2B-virksomheder med mere end 2.500 ansatte svarede 47 %, at de har manuelle processer, der ikke kan skaleres i takt med væksten.
Kilder: Talker Research for HP, Workforce Experience Survey, 2025 · LeanData, 2026 B2B State of Martech and Revenue Operations
Prisen
Hvad koster det ikke at samle planlægningsværktøjerne?
Licenserne er den del, økonomiafdelingen kan se. Resten viser sig som gnidninger mellem teams, og det rammer tre steder.
Vælg et sted for at se, hvad forskningen siger, hvordan det ser ud i hverdagen, og hvad der hjælper.
4 timerom ugen
går med at komme på sporet igen efter skift mellem apps
Deltagerne i et studie fra Harvard Business Review skiftede mellem apps og websites omkring 1.200 gange om dagen. Det tog dem knap fire timer om ugen at finde fodfæstet igen, omtrent 9 % af deres arbejdstid.
Sådan ser det ud
Når et lead går videre fra salg til customer success, eller en kandidat fra rekruttering til en ansættende leder, flytter det næste møde over i et andet værktøj med andre regler, og nogen spørger efter tilgængelighed helt forfra.
Det hjælper i Time OS
Bookingsider og Find Time samlet ét sted, så det næste møde bliver booket efter de samme regler, uanset hvilket team der tager over. Find Time findes på Team- og Enterprise-planerne.
Kilde: Harvard Business Review, 2022. 137 brugere i tre Fortune 500-virksomheder.
Efter min mening dukker den største omkostning aldrig op på en faktura. Det er den tid, folk bruger på at arbejde uden om hinandens værktøjer.
Kilder: Harvard Business Review, How much time and energy do we waste toggling between applications? · Salesforce, State of the Connected Customer · Okta, Businesses at Work 2026
En enkel model
Hvordan ser én fælles måde at booke på ud?
Chartered Management Institute har en guide til mødeetikette, ”Do the 3 step”, der deler hvert møde op i tre trin: planlæg, deltag og følg op. Når alle teams følger de trin på samme måde, har organisationen én måde at arbejde på. Vælg et trin for at se, hvordan det ser ud.
Det foreslår CMI
Inviter kun dem, der er nødvendige, tjek kalenderne mod hinanden, eller giv muligheder for dato og tid, og tænk på tidszoner og arbejdstider.
Det hjælper i Time OS
- Find Time. Se kollegernes ledige tid, før du sender en invitation. På Team- og Enterprise-planerne.
- Gruppeafstemninger. Giv et par muligheder, og lad folk stemme, uden at nogen behøver en konto.
Målet er ensartethed. En kunde, en kandidat eller en kollega skal have den samme oplevelse, uanset hvilket team de har med at gøre.
Sådan hjælper Time OS
Hvordan giver Time OS en organisation én måde at booke på?
Det samler alle typer bookinger ét sted, efter regler, som hver person sætter én gang.
- Én ”+ Opret”-menu. Møder, bookingsider, gruppeafstemninger, tilmeldingsark, fokustid, fravær og Find Time starter alle det samme sted, så hvert team lærer én måde at booke på.
- Fungerer med de kalendere, I allerede bruger. Folk forbinder Google Kalender, Outlook eller Apple iCloud, så forskellige kalendere ikke kræver forskellige værktøjer.
- Regler, der følger den enkelte. Mødetider, buffertid og mødegrænser gælder, uanset hvilket team der booker.
- Planer bygget til en hel organisation. Team-planen dækker 2 til 100 brugere med administratorkontrol. Enterprise giver adgang for alle medarbejdere, med Flex Seats.
Hvad med de teams, der elsker deres nuværende værktøj?
Inddrag dem tidligt. CMI’s Four T-model for teamudvikling ser på Task, Team, Type og Tools og advarer om, at når et team har det svært, får hårde faktorer som værktøjerne ofte skylden, selvom det egentlige problem ligger hos menneskerne og den måde, de har aftalt at arbejde på.
Så aftal arbejdsformen med dine teamledere først, og flyt derefter værktøjerne. Et skifte, som teamene selv har været med til at forme, holder de fast i.
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Hvor sammenhængende er din organisation?
Sæt kryds ved hvert udsagn, der passer på din organisation i dag. Du får en score ud af 8 og et første skridt. Det er et hurtigt selvtjek baseret på pointerne ovenfor, ikke en benchmark.
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Fem teams, fem måder
Hvert team løser det samme problem på egen hånd. Start med at lave en liste over alle de bookingværktøjer, der er i brug, og hvem der betaler for dem.
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Et selvtjek baseret på denne artikel, ikke en benchmark. Intet af det, du krydser af, bliver gemt eller sendt.
Hvor starter du?
- Lav en liste over alle bookingværktøjer i brug. Hvem der ejer dem, hvilket team der bruger dem, og hvornår de skal fornyes.
- Spørg hver teamleder, hvad deres værktøj gør for dem. Svarene bliver kravene til én fælles måde at booke på.
- Aftal reglerne én gang. Mødetider, buffertid og grænser for alle, og én stil for bookingsider til alle uden for virksomheden.
FAQ
Spørgsmål, som driftschefer stiller
Ja. Hver person kan have en bookingside, og Team-planen giver også bookingsider for teams, så salg, rekruttering og customer success hver især kan tilbyde sider til deres egne møder, mens de arbejder i ét værktøj og efter ét sæt regler.
Hvis din organisation booker møder på fem forskellige måder, er du i godt selskab. De fleste er endt der én fornuftig beslutning ad gangen. At aftale én måde at arbejde på og flytte teamene over på den sammen er et projekt, du kan gå i gang med allerede i dette kvartal.
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Kilder
- 1.Talker Research for HP, Workforce Experience Survey, 2025. Onlineundersøgelse blandt 2.000 vidensarbejdere og 1.000 it-beslutningstagere i virksomheder med mere end 100 ansatte, august til september 2025
- 2.LXA for LeanData, 2026 B2B State of Martech and Revenue Operations. Undersøgelse blandt 201 ledere i B2B-organisationer med 2.500+ ansatte i syv lande, april 2026
- 3.Chartered Management Institute, Do the 3 step: meeting etiquette (infografik)
- 4.Chartered Management Institute, Four T Model of Team Development (model)
- 5.Rohan Narayana Murty, Sandeep Dadlani og Rajath B. Das, How much time and energy do we waste toggling between applications? Harvard Business Review, august 2022. 137 brugere i 20 teams i tre Fortune 500-virksomheder, observeret i op til fem uger
- 6.Salesforce, State of the Connected Customer, sjette udgave. Undersøgelse blandt 14.300 forbrugere og erhvervskunder globalt
- 7.Okta, Businesses at Work 2026. Anonymiserede data fra tusindvis af Okta-kunder, november 2024 til oktober 2025 (pressemeddelelse)
Undersøgelserne fra Talker Research, LeanData og Salesforce bygger på deltagernes egne svar, og alle tre kommer fra eller er bestilt af teknologivirksomheder. Hovedforfatteren bag studiet om skift mellem apps har grundlagt Soroco, en virksomhed inden for arbejdsanalyse. Okta tæller kun de apps, som kunderne forbinder via Okta.
Giv alle teams én måde at booke på.
Se, hvordan én ”+ Opret”-menu, fælles regler og administratorkontrol fungerer på tværs af en organisation. Vi viser det i en rigtig kalender.