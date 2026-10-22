Den voksende mængde værktøjer er blevet en stor hovedpine for driftsledere. Gennem de sidste tyve år har jeg selv oplevet (ligesom mange af jer, er jeg sikker på), hvordan antallet af apps og værktøjer bare vokser, og hvordan de alle kæmper om vores opmærksomhed og tid. Og nu, hvor vores foretrukne AI-sprogmodeller også er kommet til, er der kommet endnu et lag, der trækker i opmærksomheden, når arbejdet skal gøres.

Jeg har tidligere selv været fanget i jagten på det perfekte værktøj til en bestemt opgave eller et bestemt projekt, selvom sandheden var, at hvilket som helst af dem kunne have klaret jobbet. Men der er dog værktøjer, der klart skiller sig ud fra resten. Det er de ”smertestillende” løsninger frem for ”vitaminerne”.

Udfordringen for en driftsleder er stadig, at forskellige teams bruger forskellige værktøjer ud fra deres egne arbejdsgange. Det kan ofte udsætte organisationen for sikkerhedsrisici, for ikke at tale om den uoverskuelige mængde værktøjer, som driftsteamet skal holde styr på. Det tydeligste eksempel er måske den måde, folk booker møder på eller styrer deres ugeplan.

Hvis du står for driften, har du sikkert set det ske. Salg tegner abonnement på ét bookingværktøj, rekruttering vælger et andet, customer success betaler for et tredje med teamets kort, og økonomi booker stadig alt via mail. Hvert valg gav mening for det team den dag, det blev truffet.

Nedenfor kan du se, hvorfor teams ender med hver deres måde at booke på, hvad det koster ikke at samle planlægningsværktøjerne, en enkel model fra CMI til én fælles måde at arbejde på, og et selvtjek, der viser, hvor din organisation står.