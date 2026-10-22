Verktygsfloran har blivit en rejäl huvudvärk för operativa chefer. Under de senaste två decennierna har jag på nära håll sett (precis som många av er, gissar jag) hur antalet appar och verktyg har vuxit, och hur de alla tävlar om vår uppmärksamhet och vår tid. Nu när våra favoritverktyg för AI också har kommit in i bilden finns det ännu ett lager som slåss om uppmärksamheten när jobbet ska bli gjort. Ibland har jag fastnat i jakten på det perfekta verktyget för en viss uppgift eller ett visst projekt, när sanningen är att vilket som helst hade fått jobbet gjort. Men det finns verktyg som verkligen sticker ut. Den sortens lösning som är en ”smärtstillare” snarare än ett ”vitamintillskott”. Utmaningen finns ändå kvar för en operativ chef: olika team använder olika verktyg utifrån sina egna arbetssätt. Det kan ofta utsätta organisationen för säkerhetsrisker, för att inte tala om den överväldigande verktygsfloran för driftsteamet som försöker hålla koll på alltihop. Det kanske tydligaste exemplet av alla är hur folk bokar möten eller planerar sin vecka. Om du ansvarar för verksamheten har du förmodligen sett det hända. Säljteamet skaffar ett bokningsverktyg, rekryteringen väljer ett annat, Customer Success betalar för ett tredje med teamets kort och ekonomiavdelningen bokar fortfarande allt via mejl. Varje val var rimligt för just det teamet den dag det gjordes. Här nedan ser du varför team hamnar i egna sätt att boka, vad det kostar att inte samla bokningsverktygen, en enkel modell från CMI för ett gemensamt arbetssätt och en självskattning som visar var din verksamhet står.

Problemet Varför hamnar varje team i sitt eget sätt att boka? För att varje team löser sitt eget problem först, och möten är ett problem som alla team har. I Talker Researchs undersökning för HP från 2025 fick kunskapsarbetare nämna det som stjäl mest tid, och 16 % nämnde hanteringen av kalendrar och möten. Så en teamledare hittar ett verktyg som löser teamets del av problemet, köper några licenser och går vidare. Ingen gör något fel. Upprepa det i fem eller sex team, så har verksamheten fem eller sex sätt att göra samma jobb. Påfrestningen växer med storleken. I LeanDatas undersökning från 2026 bland 201 chefer inom marketing och revenue operations på B2B-företag med fler än 2 500 anställda uppgav 47 % att de har manuella processer som inte kan växa i takt med företaget. Källor: Talker Research för HP, Workforce Experience Survey, 2025 · LeanData, 2026 B2B State of Martech and Revenue Operations

Kostnaden Vad kostar det att inte samla bokningsverktygen? Licenserna är den del som ekonomiavdelningen ser. Resten visar sig som friktion mellan teamen, och den hamnar på tre ställen. Välj ett ställe för att se vad forskningen säger, hur det ser ut i vardagen och vad som hjälper. 1 Överlämningar 2 Kunder 3 Administration 4 timmar i veckan går åt till att hitta tillbaka efter byten mellan appar Deltagarna i en studie i Harvard Business Review växlade mellan appar och webbplatser omkring 1 200 gånger om dagen. Att hitta tillbaka tog knappt fyra timmar i veckan, ungefär 9 % av arbetstiden. Så ser det ut När en lead går från sälj till Customer Success, eller en kandidat från rekryteringen till en rekryterande chef, flyttar nästa möte till ett annat verktyg med andra regler, och någon får fråga efter tillgänglighet en gång till. Det här hjälper i Time OS Bokningssidor och Find Time på ett ställe, så att nästa möte bokas enligt samma regler oavsett vilket team som tar över. Find Time ingår i Team- och Enterprise-planerna. Källa: Harvard Business Review, 2022. 137 användare på tre Fortune 500-företag. Enligt mig syns den största kostnaden aldrig på en faktura. Det är tiden som folk lägger på att jobba runt varandras verktyg. Källor: Harvard Business Review, How much time and energy do we waste toggling between applications? · Salesforce, State of the Connected Customer · Okta, Businesses at Work 2026

En enkel modell Hur ser ett gemensamt sätt att boka ut? Chartered Management Institute har en guide om mötesetikett, ”Do the 3 step”, som delar upp varje möte i tre steg: boka, delta och följ upp. När alla team tar de stegen på samma sätt har verksamheten ett gemensamt arbetssätt. Välj ett steg för att se hur det ser ut. Steg 1 Boka Hitta en tid som fungerar Steg 2 Delta Kom förberedd Steg 3 Följ upp Boka det som kommer härnäst Det här föreslår CMI Bjud bara in dem som verkligen behövs, jämför kalendrarna eller ge förslag på datum och tider, och tänk på tidszoner och arbetstider. Det här hjälper i Time OS Find Time. Se kollegornas lediga tid innan du skickar en inbjudan. I Team- och Enterprise-planerna.

Gruppomröstningar. Erbjud några alternativ och låt folk rösta, utan att någon behöver ett konto. Målet är enhetlighet. En kund, en kandidat eller en kollega ska få samma upplevelse oavsett vilket team de har att göra med. Källa: CMI, Do the 3 step: meeting etiquette

Så hjälper Time OS Hur ger Time OS en verksamhet ett gemensamt sätt att boka? Det samlar alla typer av bokningar på ett ställe, med regler som var och en ställer in en gång. 1. En enda ”+ Create”-meny. Möten, bokningssidor, gruppomröstningar, anmälningslistor, fokustid, frånvaro och Find Time utgår alla från samma ställe, så att varje team lär sig ett och samma sätt att boka. 2. Fungerar med de kalendrar ni redan använder. Folk ansluter Google Kalender, Outlook eller Apple iCloud, så en blandad IT-miljö kräver inte blandade verktyg. 3. Regler som följer med varje person. Mötestider, buffertid och mötesgränser gäller oavsett vilket team som bokar. 4. Planer byggda för en hel verksamhet. Team-planen omfattar 2 till 100 användare och har administratörsfunktioner. Enterprise ger alla anställda tillgång, med Flex Seats. Hur gör du med team som älskar sitt nuvarande verktyg? Ta in dem tidigt. CMI:s Four T-modell för teamutveckling tittar på uppgift, team, typ och verktyg (Task, Team, Type och Tools). Den varnar för att skulden ofta hamnar på hårda faktorer som verktyg när ett team har det svårt, trots att det verkliga problemet ligger hos människorna och hur de har kommit överens om att arbeta. Kom därför först överens om arbetssättet med dina teamledare, och byt sedan verktyg. Ett byte som teamen själva har varit med och utformat är ett byte de håller fast vid. Källa: CMI, Four T Model of Team Development

Testa Hur samspelt är din verksamhet? Kryssa i varje påstående som stämmer för din verksamhet i dag. Du får ett resultat av 8 och ett första steg. Det är en snabb självskattning utifrån punkterna ovan, inte en jämförelse med andra. Alla team bokar interna möten på samma sätt.

Kunder, kandidater och partner möts av en och samma stil på bokningssidan, med ert varumärke.

Ni vet vilka bokningsverktyg som används, vem som äger dem och när de förnyas.

Arbetstider, buffertid och mötesgränser följer samma regler i alla team.

Folk kan se kollegornas lediga tid i andra team innan de skickar en inbjudan.

Ingen utanför företaget behöver registrera sig för något för att välja en tid.

Ert bokningsverktyg fungerar med alla kalendrar som används: Google, Outlook och iCloud.

En nyanställd lär sig ett sätt att boka under sin första vecka. Ditt resultat 0 av 8 Fem team, fem sätt Varje team löser samma problem på egen hand. Börja med att lista alla bokningsverktyg som används och vem som betalar för dem. Vill du se ett gemensamt arbetssätt i alla dina team? Begär en demonstration En självskattning utifrån den här artikeln, inte en jämförelse med andra. Inget av det du kryssar i sparas eller skickas. Var börjar du? 1. Lista alla bokningsverktyg som används. Vem som äger dem, vilket team som använder dem och när de förnyas. 2. Fråga varje teamledare vad verktyget gör för dem. Svaren blir kraven på ett gemensamt sätt att boka. 3. Kom överens om reglerna en gång. Mötestider, buffertid och gränser för alla, och en enhetlig stil på bokningssidan för alla utanför företaget.

Vanliga frågor Frågor som operativa chefer ställer Kan olika team fortfarande ha egna bokningssidor? + − Ja. Varje person kan ha en bokningssida, och Team-planen lägger till bokningssidor för team. Då kan sälj, rekrytering och Customer Success erbjuda egna sidor för sina möten, samtidigt som alla arbetar i ett och samma verktyg med samma regler. Behöver kunder eller kandidater ett Doodle-konto? + − Kan vi se kollegornas tillgänglighet i andra team? + − Vad är skillnaden mellan Team- och Enterprise-planerna? + − Vilka kalendrar fungerar Time OS med? + − Om din verksamhet bokar möten på fem olika sätt är du i gott sällskap. De flesta har hamnat där genom ett vettigt beslut i taget. Att komma överens om ett gemensamt arbetssätt och flytta över teamen tillsammans är ett projekt som du kan börja med redan det här kvartalet. Vilket team skulle du flytta över först? Begär en demonstration