La multiplication des outils est devenue un vrai casse-tête pour les responsables des opérations. Ces vingt dernières années, j’ai vu de mes propres yeux (comme beaucoup d’entre vous, j’en suis sûr) se multiplier les applications et les outils à notre disposition, qui se disputent notre temps et notre attention. Et maintenant que nos LLM préférés s’y ajoutent, c’est une couche de plus qui accapare notre attention quand on veut simplement avancer. Il m’est arrivé de m’acharner à trouver l’outil parfait pour une tâche ou un projet précis, alors qu’en réalité, n’importe lequel aurait fait l’affaire. Cela dit, certains outils sortent vraiment du lot : la solution « antidouleur », par opposition à la solution « vitamine ». Mais pour un responsable des opérations, le défi reste entier. Chaque équipe utilise ses propres outils selon ses propres méthodes de travail, ce qui expose souvent l’organisation à des risques de sécurité, sans parler de la prolifération d’outils qui submerge l’équipe des opérations chargée de garder la main sur l’ensemble. Le cas le plus flagrant est sans doute la façon dont les gens réservent leurs réunions ou gèrent leur semaine. Si tu diriges les opérations, tu as sans doute déjà vu le scénario. Les ventes s’abonnent à un outil de réservation, le recrutement en choisit un autre, le customer success en paie un troisième avec la carte de l’équipe, et la finance réserve encore tout par e-mail. Chaque choix avait du sens pour l’équipe concernée, le jour où il a été fait. Au programme : pourquoi chaque équipe finit par avoir sa propre façon de réserver, ce que coûtent des outils de planification éparpillés, un modèle simple du CMI pour une façon de travailler commune, et un autodiagnostic pour voir où en est ton organisation.

Le problème Pourquoi chaque équipe finit-elle par avoir sa propre façon de réserver ? Parce que chaque équipe règle d’abord son propre problème, et que les réunions sont un problème commun à toutes les équipes. L’enquête 2025 de Talker Research pour HP a demandé à des travailleurs du savoir ce qui leur fait perdre le plus de temps, et 16 % ont cité la gestion des agendas et des réunions. Alors un responsable d’équipe trouve un outil qui règle sa part du problème, achète quelques licences et passe à autre chose. Personne ne fait rien de mal. Répète ça dans cinq ou six équipes, et l’organisation se retrouve avec cinq ou six façons de faire le même travail. Et la tension augmente avec la taille. Dans l’enquête 2026 de LeanData auprès de 201 responsables du marketing et des revenue operations d’entreprises B2B de plus de 2 500 salariés, 47 % signalent des processus manuels incapables de suivre la croissance. Sources : Talker Research pour HP, Workforce Experience Survey, 2025 · LeanData, 2026 B2B State of Martech and Revenue Operations

Le coût Que coûtent des outils de planification éparpillés ? Les licences, c’est la partie que la finance voit. Le reste se traduit par des frictions entre les équipes, et ça se joue à trois endroits. Choisis un endroit pour voir ce que disent les études, à quoi ça ressemble au quotidien, et ce qui aide. 1 Passations 2 Clients 3 Administration 4 heures par semaine passées à se remettre sur les rails après avoir changé d’application Dans une étude de la Harvard Business Review, les participants passaient d’une application ou d’un site web à l’autre environ 1 200 fois par jour. Se réorienter leur prenait un peu moins de quatre heures par semaine, soit environ 9 % de leur temps de travail. À quoi ça ressemble Quand un prospect passe des ventes au customer success, ou un candidat du recrutement au manager qui recrute, la réunion suivante se fait dans un autre outil, avec d’autres règles, et quelqu’un redemande les disponibilités depuis le début. Ce qui aide dans Time OS Les pages de réservation et Find Time au même endroit : la réunion suivante se réserve avec les mêmes règles, quelle que soit l’équipe qui prend le relais. Find Time est disponible dans les formules Team et Enterprise. Source : Harvard Business Review, 2022. 137 utilisateurs dans trois entreprises du Fortune 500. À mon avis, le coût le plus lourd n’apparaît jamais sur une facture. C’est le temps que les gens passent à contourner les outils des autres. Sources : Harvard Business Review, How much time and energy do we waste toggling between applications? · Salesforce, State of the Connected Customer · Okta, Businesses at Work 2026

Un modèle simple À quoi ressemble une façon commune de réserver ? Le guide du Chartered Management Institute sur l’étiquette des réunions, Do the 3 step, découpe chaque réunion en trois étapes : planifier, participer et assurer le suivi. Quand toutes les équipes suivent ces étapes de la même façon, l’organisation n’a plus qu’une seule façon de travailler. Choisis une étape pour voir à quoi ça ressemble. Étape 1 Planifier Trouver un horaire qui convient Étape 2 Participer Arriver prêt Étape 3 Assurer le suivi Réserver la suite Ce que conseille le CMI N’invite que les personnes indispensables, croise les agendas ou propose plusieurs dates et horaires, et pense aux fuseaux horaires et aux horaires de travail. Ce qui aide dans Time OS Find Time. Vois quand tes collègues sont libres avant d’envoyer une invitation. Dans les formules Team et Enterprise.

Sondages de groupe. Propose quelques options et laisse les gens voter, sans compte nécessaire. L’objectif, c’est la cohérence. Un client, un candidat ou un collègue devrait vivre la même expérience, quelle que soit l’équipe à laquelle il a affaire. Source : CMI, Do the 3 step: meeting etiquette

Comment Time OS t’aide Comment Time OS donne-t-il à une organisation une seule façon de réserver ? Il rassemble tous les types de réservation au même endroit, avec des règles que chacun fixe une fois. 1. Un seul menu « + Créer ». Réunions, pages de réservation, sondages de groupe, feuilles d’inscription, temps de concentration, absence du bureau et Find Time partent tous du même endroit : chaque équipe apprend une seule façon de réserver. 2. Compatible avec les agendas déjà en place. Chacun connecte Google Agenda, Outlook ou Apple iCloud : un parc mixte n’oblige pas à multiplier les outils. 3. Des règles qui suivent chaque personne. Les heures de réunion, les temps de battement et les limites de réunions s’appliquent quelle que soit l’équipe qui réserve. 4. Des formules pensées pour toute une organisation. La formule Team couvre de 2 à 100 utilisateurs, avec des contrôles d’administration. Enterprise donne accès à tous les salariés, avec les Flex Seats. Et les équipes qui adorent leur outil actuel ? Implique-les tôt. Le modèle des quatre T du CMI sur le développement d’équipe s’intéresse à la tâche (Task), à l’équipe (Team), au type (Type) et aux outils (Tools). Il prévient que, quand une équipe a du mal, on accuse souvent des facteurs concrets comme les outils, alors que le vrai problème tient aux personnes et à la façon dont elles ont convenu de travailler ensemble. Commence donc par convenir de la façon de travailler avec tes responsables d’équipe, puis change les outils. Un changement que les équipes ont contribué à concevoir, elles l’adoptent pour de bon. Source : CMI, Four T Model of Team Development

À toi de jouer Ton organisation est-elle vraiment alignée ? Coche chaque affirmation qui est vraie aujourd’hui pour ton organisation. Tu obtiendras un score sur 8 et une première étape. C’est un autodiagnostic rapide fondé sur les points ci-dessus, pas un benchmark. Toutes les équipes réservent les réunions internes de la même façon.

Clients, candidats et partenaires reçoivent un seul style de page de réservation, aux couleurs de l’entreprise.

Tu connais chaque outil de réservation utilisé, son responsable et sa date de renouvellement.

Horaires de travail, temps de battement et limites de réunions suivent les mêmes règles dans toutes les équipes.

Chacun peut voir les disponibilités de ses collègues des autres équipes avant d’envoyer une invitation.

Aucune personne extérieure à l’entreprise n’a besoin de s’inscrire où que ce soit pour choisir un horaire.

Ton outil de réservation fonctionne avec tous les agendas utilisés : Google, Outlook et iCloud.

Un nouvel arrivant apprend une seule façon de réserver dès sa première semaine. Ton score 0 sur 8 Cinq équipes, cinq façons Chaque équipe résout le même problème dans son coin. Commence par lister tous les outils de réservation utilisés et qui les paie. Envie de voir une seule façon de travailler dans toutes tes équipes ? Demander une démonstration Un autodiagnostic fondé sur cet article, pas un benchmark. Rien de ce que tu coches n’est enregistré ni envoyé. Par où commencer ? 1. Liste tous les outils de réservation utilisés. Pour chacun : son responsable, l’équipe qui s’en sert et sa date de renouvellement. 2. Demande à chaque responsable d’équipe ce que son outil lui apporte. Ces réponses deviennent le cahier des charges d’une façon commune de réserver. 3. Fixe les règles une fois. Heures de réunion, temps de battement et limites pour tout le monde, et un seul style de page de réservation pour toute personne extérieure à l’entreprise.

FAQ Les questions des responsables des opérations Chaque équipe peut-elle garder ses propres pages de réservation ? + − Oui. Chaque personne peut avoir une page de réservation, et la formule Team ajoute des pages de réservation d’équipe : les ventes, le recrutement et le customer success peuvent chacun proposer des pages pour leurs propres réunions, tout en travaillant avec un seul outil et un seul ensemble de règles. Les clients ou les candidats ont-ils besoin d’un compte Doodle ? + − Peut-on voir les disponibilités des collègues d’autres équipes ? + − Quelle est la différence entre les formules Team et Enterprise ? + − Avec quels agendas Time OS fonctionne-t-il ? + − Si ton organisation réserve ses réunions de cinq façons différentes, tu es en bonne compagnie. La plupart en sont arrivées là une décision raisonnable après l’autre. Convenir d’une seule façon de travailler, et y faire passer les équipes ensemble, c’est un projet que tu peux lancer dès ce trimestre. Quelle équipe ferais-tu passer en premier ? Demander une démonstration