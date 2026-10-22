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Vijf teams, vijf manieren om een vergadering te boeken.Wat kost dat je eigenlijk?
Kiest elk team zijn eigen boekingstool, dan betaalt de organisatie daarvoor in licenties, overdrachten en een klantervaring die per afdeling verschilt. Hier lees je hoe je nagaat waar je staat.
- Het probleem
- Elk team boekt op zijn eigen manier
- De oplossing
- Eén manier van boeken, één keer afgesproken
Voor wie operations aanstuurt, is de wildgroei aan tools een flinke hoofdpijn geworden. De afgelopen twintig jaar heb ik van dichtbij gezien (en ik ben vast niet de enige) hoe het aantal apps en tools bleef groeien, allemaal strijdend om onze aandacht en tijd. Nu ook onze favoriete LLM’s erbij zijn gekomen, ligt er nog een extra laag over ons werk die om aandacht vraagt.
Ik ben er in het verleden weleens in blijven hangen: op zoek naar de perfecte tool voor een bepaalde taak of een bepaald project, terwijl eigenlijk elke tool het werk had kunnen doen. Toch zijn er tools die er echt bovenuit steken. De ‘pijnstiller’ in plaats van de ‘vitamine’.
Maar voor wie operations leidt, blijft de uitdaging bestaan. Verschillende teams gebruiken verschillende tools, elk afgestemd op hun eigen werkwijze. Dat stelt de organisatie vaak bloot aan beveiligingsrisico’s, en het Ops-team dat zijn toolstack wil blijven overzien, raakt bedolven onder de wildgroei. Het duidelijkste voorbeeld is misschien wel hoe mensen vergaderingen boeken of hun week plannen.
Stuur je operations aan, dan heb je het waarschijnlijk zien gebeuren. Sales neemt de ene boekingstool, recruitment kiest een andere, customer success betaalt een derde met een creditcard van het team, en finance plant alles nog via e-mail. Voor dat team was elke keuze logisch op het moment dat die werd gemaakt.
Hieronder lees je waarom teams elk hun eigen manier van boeken krijgen en wat het kost als je je planningstools niet samenvoegt. Je vindt een eenvoudig CMI-model voor één gedeelde werkwijze, en met een zelfscan zie je waar je organisatie staat.
Het probleem
Waarom krijgt elk team zijn eigen manier van boeken?
Omdat elk team eerst zijn eigen probleem oplost, en vergaderingen zijn een probleem dat elk team heeft. In een enquête uit 2025 die Talker Research voor HP uitvoerde, noemden kenniswerkers hun grootste tijdvreters. 16% noemde het beheren van agenda’s en vergaderingen.
Dus vindt een teamleider een tool die zijn deel van het probleem oplost, koopt een paar licenties en gaat verder. Niemand doet iets verkeerd. Gebeurt dat bij vijf of zes teams, dan heeft de organisatie vijf of zes manieren om hetzelfde werk te doen.
Hoe groter de organisatie, hoe groter de druk. In een enquête uit 2026 van LeanData onder 201 leidinggevenden in marketing- en revenue operations bij B2B-bedrijven met meer dan 2.500 medewerkers meldde 47% handmatige processen die niet kunnen meegroeien met het bedrijf.
Bronnen: Talker Research voor HP, Workforce Experience Survey, 2025 · LeanData, 2026 B2B State of Martech and Revenue Operations
De kosten
Wat kost het als je je planningstools niet samenvoegt?
De licenties zijn het deel dat finance ziet. De rest uit zich in wrijving tussen teams, en die komt op drie plekken terecht.
Kies een plek en zie wat het onderzoek zegt, hoe het er in de praktijk uitziet en wat helpt.
4 uurper week
kwijt aan weer op gang komen na het wisselen tussen apps
Deelnemers aan een studie in Harvard Business Review wisselden zo’n 1.200 keer per dag tussen apps en websites. Weer op koers komen kostte ze net geen vier uur per week, ongeveer 9% van hun werktijd.
Hoe het eruitziet
Gaat een lead van sales over naar customer success, of een kandidaat van recruitment naar de hiring manager, dan verhuist de volgende afspraak naar een andere tool met andere regels, en vraagt iemand opnieuw naar beschikbaarheid.
Wat helpt in Time OS
Boekingspagina’s en Find Time op één plek, zodat de volgende afspraak volgens dezelfde regels wordt geboekt, welk team hem ook oppakt. Find Time zit in de Team- en Enterprise-abonnementen.
Bron: Harvard Business Review, 2022. 137 gebruikers bij drie Fortune 500-bedrijven.
Volgens mij staat de grootste kostenpost nooit op een factuur. Het is de tijd die mensen kwijt zijn aan het omzeilen van elkaars tools.
Bronnen: Harvard Business Review, How much time and energy do we waste toggling between applications? · Salesforce, State of the Connected Customer · Okta, Businesses at Work 2026
Een eenvoudig model
Hoe ziet één gedeelde manier van boeken eruit?
De gids over vergaderetiquette van het Chartered Management Institute, Do the 3 step, verdeelt elke vergadering in drie stappen: plannen, bijwonen en opvolgen. Doorloopt elk team die stappen op dezelfde manier, dan heeft de organisatie één werkwijze. Kies een stap en zie hoe dat eruitziet.
Wat het CMI aanraadt
Nodig alleen de mensen uit die echt nodig zijn, vergelijk agenda’s of bied een paar opties voor datum en tijd aan, en houd rekening met tijdzones en werktijden.
Wat helpt in Time OS
- Find Time. Zie wanneer collega’s vrij zijn voordat je een uitnodiging stuurt. In de Team- en Enterprise-abonnementen.
- Groepspolls. Bied een paar opties aan en laat mensen stemmen, zonder dat ze een account nodig hebben.
Het doel is consistentie. Een klant, kandidaat of collega hoort dezelfde ervaring te krijgen, met welk team die ook te maken heeft.
Zo helpt Time OS
Hoe geeft Time OS een organisatie één manier van boeken?
Het brengt elke soort boeking samen op één plek, met regels die iedereen één keer instelt.
- Eén “+ Create”-menu. Vergaderingen, boekingspagina’s, groepspolls, inschrijflijsten, focustijd, afwezigheid en Find Time beginnen allemaal op dezelfde plek, zodat elk team één manier van boeken leert.
- Werkt met de agenda’s die je al gebruikt. Mensen koppelen Google Agenda, Outlook of Apple iCloud, dus een gemengd IT-landschap vraagt niet om gemengde tools.
- Regels die met iedereen meereizen. Vergaderuren, buffertijd en vergaderlimieten gelden, welk team er ook boekt.
- Abonnementen voor een hele organisatie. Het Team-abonnement is voor 2 tot 100 gebruikers, met beheerfuncties. Enterprise geeft elke medewerker toegang, met Flex Seats.
En de teams die dol zijn op hun huidige tool?
Betrek ze vroeg. Het Four T-model voor teamontwikkeling van het CMI kijkt naar Task, Team, Type en Tools. Het waarschuwt dat een team dat het moeilijk heeft de schuld vaak legt bij harde factoren zoals tools, terwijl het echte probleem bij de mensen ligt en bij de afspraken over hoe ze samenwerken.
Spreek dus eerst met je teamleiders de werkwijze af, en stap daarna pas over op andere tools. Een overstap die teams zelf mee hebben vormgegeven, houden ze ook vol.
Probeer het
Hoe goed is je organisatie op elkaar afgestemd?
Vink elke uitspraak aan die vandaag voor je organisatie klopt. Je krijgt een score van maximaal 8 en een eerste stap. Het is een snelle zelfscan op basis van de punten hierboven, geen benchmark.
Je score
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Vijf teams, vijf manieren
Elk team lost hetzelfde probleem in zijn eentje op. Begin met een lijst van alle boekingstools die in gebruik zijn, en wie ervoor betaalt.
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Een zelfscan op basis van dit artikel, geen benchmark. Niets wat je aanvinkt, wordt opgeslagen of verstuurd.
Waar begin je?
- Maak een lijst van alle boekingstools die in gebruik zijn. Wie de eigenaar is, welk team de tool gebruikt en wanneer het abonnement wordt verlengd.
- Vraag elke teamleider wat de tool voor het team doet. Die antwoorden worden de eisen voor één gedeelde manier van boeken.
- Spreek de regels één keer af. Vergaderuren, buffertijd en limieten voor iedereen, en één stijl van boekingspagina voor iedereen buiten het bedrijf.
FAQ
Vragen die operationeel managers stellen
Ja. Iedereen kan een boekingspagina hebben, en het Team-abonnement voegt daar teamboekingspagina’s aan toe. Zo kunnen sales, recruitment en customer success elk pagina’s voor hun eigen afspraken aanbieden, terwijl ze met één tool en één set regels werken.
Boekt je organisatie vergaderingen op vijf verschillende manieren? Dan ben je in goed gezelschap. De meeste organisaties kwamen daar terecht via een reeks verstandige beslissingen, één voor één. Eén werkwijze afspreken en de teams er samen naartoe brengen, is een project waar je dit kwartaal mee kunt beginnen.
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Bronnen
- 1.Talker Research voor HP, Workforce Experience Survey, 2025. Online-enquête onder 2.000 kenniswerkers en 1.000 IT-beslissers bij bedrijven met meer dan 100 medewerkers, augustus tot september 2025
- 2.LXA voor LeanData, 2026 B2B State of Martech and Revenue Operations. Enquête onder 201 leidinggevenden bij B2B-organisaties met 2.500+ medewerkers in zeven landen, april 2026
- 3.Chartered Management Institute, Do the 3 step: meeting etiquette (infographic)
- 4.Chartered Management Institute, Four T Model of Team Development (model)
- 5.Rohan Narayana Murty, Sandeep Dadlani en Rajath B. Das, How much time and energy do we waste toggling between applications? Harvard Business Review, augustus 2022. 137 gebruikers in 20 teams bij drie Fortune 500-bedrijven, tot vijf weken lang geobserveerd
- 6.Salesforce, State of the Connected Customer, zesde editie. Enquête onder 14.300 consumenten en zakelijke kopers wereldwijd
- 7.Okta, Businesses at Work 2026. Geanonimiseerde data van duizenden Okta-klanten, november 2024 tot oktober 2025 (persbericht)
De enquêtes van Talker Research, LeanData en Salesforce zijn gebaseerd op zelfrapportage, en alle drie komen ze van technologiebedrijven of zijn ze in hun opdracht uitgevoerd. De hoofdauteur van de studie naar het wisselen tussen apps heeft Soroco opgericht, een bedrijf voor werkanalyse. Okta telt alleen de apps die klanten via Okta koppelen.
Geef elk team één manier van boeken.
Zie hoe één “+ Create”-menu, gedeelde regels en beheerfuncties in een hele organisatie samenwerken. We laten het je zien in een echte agenda.