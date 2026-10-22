Voor wie operations aanstuurt, is de wildgroei aan tools een flinke hoofdpijn geworden. De afgelopen twintig jaar heb ik van dichtbij gezien (en ik ben vast niet de enige) hoe het aantal apps en tools bleef groeien, allemaal strijdend om onze aandacht en tijd. Nu ook onze favoriete LLM’s erbij zijn gekomen, ligt er nog een extra laag over ons werk die om aandacht vraagt.

Ik ben er in het verleden weleens in blijven hangen: op zoek naar de perfecte tool voor een bepaalde taak of een bepaald project, terwijl eigenlijk elke tool het werk had kunnen doen. Toch zijn er tools die er echt bovenuit steken. De ‘pijnstiller’ in plaats van de ‘vitamine’.

Maar voor wie operations leidt, blijft de uitdaging bestaan. Verschillende teams gebruiken verschillende tools, elk afgestemd op hun eigen werkwijze. Dat stelt de organisatie vaak bloot aan beveiligingsrisico’s, en het Ops-team dat zijn toolstack wil blijven overzien, raakt bedolven onder de wildgroei. Het duidelijkste voorbeeld is misschien wel hoe mensen vergaderingen boeken of hun week plannen.

Stuur je operations aan, dan heb je het waarschijnlijk zien gebeuren. Sales neemt de ene boekingstool, recruitment kiest een andere, customer success betaalt een derde met een creditcard van het team, en finance plant alles nog via e-mail. Voor dat team was elke keuze logisch op het moment dat die werd gemaakt.

Hieronder lees je waarom teams elk hun eigen manier van boeken krijgen en wat het kost als je je planningstools niet samenvoegt. Je vindt een eenvoudig CMI-model voor één gedeelde werkwijze, en met een zelfscan zie je waar je organisatie staat.