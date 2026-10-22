Znam te rozmowy z obu stron stołu, z perspektywy menedżera i z perspektywy podwładnego, więc mam na ten temat dość pełny obraz. Kierując działem z wieloma osobami podległymi bezpośrednio i pośrednio, mogę powiedzieć, że czas i przygotowanie, których wymaga każda rozmowa, są mocno niedoceniane, a w wielu przypadkach w ogóle się ich nie planuje. Owszem, samo umawianie tych spotkań to żmudna praca: trzeba znaleźć odpowiedni termin z każdą osobą. Do tego dochodzi jednak czas potrzebny, żeby dobrze przygotować się do każdej rozmowy. Gdy zarządzasz dużym zespołem, a przy tym masz na głowie wszystkie inne zobowiązania i zadania, może to być przytłaczające. Czy da się więc lepiej planować, przygotowywać i prowadzić te rozmowy na dużą skalę? Poniżej: dlaczego umawianie rozmów w sezonie ocen trwa tak długo, ile kosztuje runda ocen w pośpiechu, model CMI do prowadzenia ocen okresowych, niezbędnik menedżera z arkuszem przygotowania, jak skonfigurować jeden link do wszystkich spotkań 1:1 i skip-level oraz planer, który pokazuje, ile czasu zajmie twoja runda ocen razem z przygotowaniem.

Problem Dlaczego umawianie rozmów w sezonie ocen trwa tak długo? Bo każda rozmowa to osobna rezerwacja, a wszystkie przypadają na te same kilka tygodni. Menedżer z ośmioma podwładnymi i rundą spotkań skip-level może mieć do umówienia nawet 20 rozmów albo więcej. W skali firmy ten czas szybko się sumuje. W Deloitte policzono kiedyś, ile czasu pochłania proces oceny pracowników. Jak pisali Marcus Buckingham i Ashley Goodall w Harvard Business Review w 2015 roku, „wypełnianie formularzy, odbywanie spotkań i wystawianie ocen pochłaniało blisko 2 mln godzin rocznie”. Rozmów jest też więcej niż kiedyś. Chartered Management Institute zauważa, że coroczne oceny w dużej mierze ustąpiły miejsca spotkaniom co pół roku, które często przeplatają się z rozmowami rozwojowymi i są uzupełniane regularnymi spotkaniami 1:1. Źródła: Harvard Business Review, Reinventing Performance Management · CMI, Conducting a performance appraisal

Koszt Ile kosztuje runda ocen w pośpiechu? Samą rozmowę. Gdy oceny są upychane jedna za drugą, osoba po drugiej stronie to zauważa, a feedback staje się kolejnym punktem do odhaczenia. Gallup ustalił, że 80% pracowników, którzy w ostatnim tygodniu otrzymali, jak mówią, „wartościowy feedback”, jest w pełni zaangażowanych. W osobnym badaniu blisko 15 000 pracowników tylko 16% stwierdziło, że ostatnia rozmowa z przełożonym była „niezwykle wartościowa”. Moim zdaniem umawianie terminów to jedyna część sezonu ocen, która nie powinna wymagać żadnego zastanowienia. Wtedy czas i uwaga mogą pójść na same rozmowy. Źródło: Gallup, A great manager’s most important habit

Prosty model Co sprawia, że rozmowa oceniająca się udaje? Lista kontrolna CMI do prowadzenia oceny okresowej obejmuje wszystko od przygotowania po działania po rozmowie. Trzy jej kroki zależą od tego, czy czas jest dobrze zaplanowany. Wybierz krok, żeby zobaczyć, jak przekłada się na kalendarz. Krok 1 Ustal szczegóły Termin, miejsce i cel Krok 2 Przeprowadź rozmowę Bez przerw i bez pośpiechu Krok 3 Podsumuj i działaj dalej Cele i termin Co radzi CMI Wyjaśnij cel, powiedz, jak się przygotować, i odpowiednio wcześnie uzgodnij termin oraz miejsce. Co pomaga w Time OS Strony rezerwacji. Każda osoba wybiera dogodny dla siebie termin, a cel rozmowy i wskazówki do przygotowania są na stronie.

Godziny spotkań. Rezerwacje trafiają tylko w godziny, które przeznaczasz na oceny. Źródło: CMI, Conducting a performance appraisal

Niezbędnik menedżera Jak przygotować się do rozmowy feedbackowej? Badania nad feedbackiem wciąż wracają do przygotowania. Przegląd badań CIPD z 2022 roku na temat informacji zwrotnej o wynikach pracy zachęca organizacje, żeby skłaniały menedżerów do tego, by „inwestowali czas w lepsze przygotowanie i przekazywanie feedbacku”. Oto, co podpowiadają badania na czas przed każdą rozmową, w jej trakcie i po niej. Przed: co przygotować 1. Zacznij od tego, co poszło dobrze. W badaniu terenowym CIPD z 2017 roku w trzech brytyjskich instytucjach publicznych rozmowy oparte na mocnych stronach wypadły o 9,7 punktu lepiej w ocenie pracowników pod względem przydatności dla nauki i rozwoju. 2. Zbierz konkretne przykłady. Przegląd CIPD ujmuje to prosto: „Przekazuj konkretny feedback”. Dwie, trzy prawdziwe sytuacje dają tej osobie punkt wyjścia do działania. 3. Zapytaj, co by tej osobie pomogło. Ten sam przegląd zaleca pytać pracowników, jaki feedback najbardziej by im pomógł, a CMI radzi powiedzieć im, jak mają się przygotować. W trakcie: jak prowadzić rozmowę 1. Niech to będzie dialog. Więcej słuchaj, niż mów, jak ujmuje to lista kontrolna CMI, i zapytaj, czy feedback wydaje się sprawiedliwy i czy da się na jego podstawie działać. 2. Patrz w przyszłość. CIPD nazywa to feed-forward: ustal, co pomagało w przeszłości, a potem zaplanuj, jak ponownie stworzyć takie same warunki. 3. Omów to, co ludzie cenią najbardziej. Lista Gallupa, która pokazuje, dzięki czemu feedback trafia do odbiorcy, zaczyna się od uznania, a dalej są współpraca, bieżące cele i mocne strony. Rozmowa o słabościach jest niżej, więc poruszaj problemy w tym szerszym kontekście. Po: co uzgodnić 1. Zakończ celami i terminem. CMI radzi, żeby przed końcem rozmowy uzgodnić cele i ustalić termin kolejnego spotkania. 2. Przekaż śledzenie postępów. Przegląd CIPD zachęca pracowników, żeby sami śledzili swoje postępy w realizacji celów. 3. Rozmawiajcie także między ocenami. Gallup ustalił, że wystarczy od 15 do 30 minut, pod warunkiem że rozmowy odbywają się często. Przed każdą rozmową wypełnij poniższy arkusz przygotowania. Wydrukuj go lub zapisz jako PDF i weź ze sobą na spotkanie. Arkusz przygotowania do rozmowy 0 z 6 gotowych Z kim rozmowa? Data 1 Co poszło dobrze od ostatniego spotkania i dlaczego? Zacznij od tego. Rozmowy oparte na mocnych stronach są oceniane jako bardziej przydatne. 2 Dwa lub trzy konkretne przykłady Sytuacje, które udało ci się zaobserwować: co się wydarzyło i kiedy. 3 Co pomoże, żeby kolejne miesiące poszły dobrze? Co pomagało wcześniej i jak ponownie stworzyć takie same warunki. 4 Obecne cele i priorytety tej osoby Sprawdź, czy nadal odpowiadają potrzebom zespołu. 5 Pytania do tej osoby Na przykład: jaki feedback najbardziej by ci pomógł? 6 Termin kolejnej rozmowy Zanim skończycie, uzgodnijcie cele i termin. Wydrukuj lub zapisz jako PDF Wyczyść Chcesz, żeby wszystkie oceny umawiały się przez jeden link? Umów prezentację Nic, co wpiszesz, nie jest zapisywane ani wysyłane. Zostaje na tej stronie, dopóki jej nie zamkniesz. Jeden nawyk z tego wszystkiego warto zachować na pewno: zapisywanie. Krótka chwila z arkuszem przygotowania zamienia okienko w kalendarzu w rozmowę, która ma konkretny kształt. Źródła: CIPD, Performance feedback: an evidence review · CIPD, Strengths-based performance conversations · Gallup, A great manager’s most important habit · CMI, Conducting a performance appraisal

Jak pomaga Time OS Jak skonfigurować jeden link do wszystkich spotkań 1:1 i skip-level? Każdy menedżer konfiguruje go raz, w kilka minut, i udostępnia zespołowi jeden link. 1. Utwórz stronę rezerwacji na feedbackowe spotkania 1:1. Ustaw długość spotkania i dodaj link do Zoom, Google Meet, Microsoft Teams lub Webex. 2. Ustaw godziny na oceny i dzienny limit. Godziny spotkań sprawiają, że rezerwacje trafiają tylko w wybrane przez ciebie przedziały czasu, a limity spotkań ograniczają, ile ich wypada jednego dnia. 3. Dodaj czas buforowy po każdej ocenie. Czas na notatki, zanim przyjdzie kolejna osoba. 4. Udostępnij link zespołowi. Każda osoba rezerwuje dogodny dla siebie termin, a runda ocen wypełnia się sama. 5. To samo zrób ze spotkaniami skip-level. Menedżerowie prowadzący spotkania skip-level udostępniają szerszej grupie własną stronę rezerwacji. Przy grupowych spotkaniach skip-level lista zapisów pozwala dołączyć do sesji z kilkoma miejscami. Find Time pokazuje, kiedy mała, stała grupa ma czas (plany Team i Enterprise). A jeśli wolisz zaproponować stałe terminy ocen? Tu dobrze sprawdzi się lista zapisów. Tworzysz sesje ocen samodzielnie, każdej dajesz jedno miejsce i ograniczasz zapisy do jednej sesji na osobę, więc każdy zajmuje jeden termin. Możesz ukryć imiona i nazwiska, żeby zespół nie widział, kto wybrał który termin. Już przy tworzeniu sesji zostaw między nimi przerwy i sprawdź listę przed zamknięciem zapisów, bo Doodle nie powiadamia cię o kolejnych zapisach. Czy dział HR może umawiać oceny za wszystkich menedżerów? HR może ustalić harmonogram i przekazać instrukcje, ale każdy menedżer łączy własny kalendarz i jest właścicielem swojej strony rezerwacji, więc nikt nie rezerwuje spotkań w cudzym kalendarzu w czyimś imieniu. Dzięki temu każdy menedżer zachowuje kontrolę nad własnym tygodniem. Dla mnie najprostsza wersja jest najlepsza: jeden link na menedżera, wysłany w dniu, w którym rusza okno ocen.

Wypróbuj Ile potrwa twoja runda ocen? Wpisz wielkość swojego zespołu i to, jak lubisz prowadzić oceny. Planer pokaże, ile masz rozmów, ile czasu one zajmą, ile czasu potrzebujesz na przygotowanie i ile dni pracy wymaga runda przy twoim dziennym limicie. Nic, co wpiszesz, nie jest zapisywane ani wysyłane. Planer rundy ocen Przykładowe liczby, zmień je Bezpośredni podwładni Rozmowy skip-level Minuty na rozmowę Minuty przygotowania na rozmowę Najwięcej ocen w ciągu dnia 20 liczba rozmów w twojej rundzie 15 godz. na same rozmowy 10 godz. na przygotowanie do nich 5 dni pracy przy limicie 4 dziennie Udostępnij jedną stronę rezerwacji z limitem 4 dziennie, a rozmowy (łącznie 20) rozłożą się na 5 dni w godzinach, które ustawisz, z czasem na notatki po każdej z nich. Na przygotowanie zarezerwuj w trakcie rundy około 10 godz. czasu skupienia. Chcesz zobaczyć całą rundę umówioną przez jeden link? Umów prezentację Proste oszacowanie na podstawie wpisanych liczb. Nic, co wpiszesz, nie jest zapisywane ani wysyłane. Od czego zacząć? 1. Wybierz okna na oceny. Dni i godziny, które zostawisz wolne na rozmowy feedbackowe. 2. Ustaw dzienny limit, który da się utrzymać. Mniej ocen dziennie to więcej miejsca na słuchanie i notatki. 3. Wyślij jeden link w dniu otwarcia okna. Każdy rezerwuje termin, kiedy mu pasuje, a ty widzisz, jak runda się zapełnia.

FAQ Pytania, które zadają menedżerowie i działy HR Jak umówić oceny okresowe dla całego zespołu? + − Utwórz jedną stronę rezerwacji na rozmowy feedbackowe, ustaw godziny i dzienny limit, a potem udostępnij link zespołowi. Każda osoba wybiera termin, a rezerwacje mieszczą się w wyznaczonych przez ciebie przedziałach czasu. Czym jest spotkanie skip-level? + − Czy mogę zaproponować stałe terminy ocen do wyboru? + − Czy do rezerwacji terminu potrzebne jest konto Doodle? + − Jak menedżer powinien przygotować się do rozmowy feedbackowej? + − Czy mogę sprawić, żeby jednego dnia nie wypadało zbyt wiele ocen? + − Z jakimi kalendarzami działa Time OS? + − Sezon ocen zawsze będzie pracowity. Z jednym linkiem na menedżera i kilkoma zasadami ustawionymi raz umawianie terminów dzieje się samo, a czas trafia tam, gdzie jest najważniejszy: na rozmowy. Kiedy rusza twoje kolejne okno ocen? Umów prezentację