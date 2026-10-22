मैं मेज़ के दोनों तरफ़ बैठ चुका हूँ, मैनेजर के रूप में भी और डायरेक्ट रिपोर्ट के रूप में भी, इसलिए इस विषय पर मेरा नज़रिया काफ़ी संतुलित है। कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिपोर्ट्स वाले एक डिपार्टमेंट लीडर के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हर बातचीत के लिए ज़रूरी समय और तैयारी को बहुत कम आँका जाता है, और कई बार तो इसकी कोई प्लानिंग ही नहीं होती। हाँ, ये मीटिंग्स बुक करना अपने-आप में एक झंझट है: हर व्यक्ति के साथ सही समय ढूँढना। पर उस समय को भी हिसाब में लेना चाहिए जो हर बातचीत में अच्छी तैयारी के साथ जाने में लगता है। जब आप अपनी बाकी सभी ज़िम्मेदारियों और डिलीवरेबल्स के साथ एक बड़ी टीम संभालते हैं, तो यह काफ़ी भारी काम लग सकता है। तो क्या इतनी सारी बातचीत को प्लान करने, उनकी तैयारी करने और उन्हें संभालने का कोई बेहतर तरीक़ा है? आगे पढ़िए: फ़ीडबैक सीज़न को शेड्यूल करने में इतना समय क्यों लगता है, जल्दबाज़ी वाले राउंड की कीमत क्या है, अप्रेज़ल के लिए CMI का एक मॉडल, तैयारी शीट वाली एक मैनेजर टूलकिट, हर 1:1 और स्किप-लेवल मीटिंग के लिए एक लिंक कैसे सेट करें, और एक प्लानर जो दिखाता है कि तैयारी समेत आपके राउंड में कितना समय लगता है।

समस्या फ़ीडबैक सीज़न को शेड्यूल करने में इतना समय क्यों लगता है? क्योंकि हर बातचीत एक अलग बुकिंग है, और ये सब उन्हीं कुछ हफ़्तों में आ पड़ती हैं। आठ रिपोर्ट्स और स्किप-लेवल मीटिंग्स के एक राउंड वाले किसी मैनेजर को आसानी से 20 या उससे ज़्यादा मीटिंग्स तय करनी पड़ सकती हैं। पूरी कंपनी में यह समय जुड़ता जाता है। Deloitte ने एक बार हिसाब लगाया कि उसकी परफ़ॉर्मेंस प्रक्रिया में कितना समय जाता है। जैसा Marcus Buckingham और Ashley Goodall ने 2015 में Harvard Business Review में लिखा, “फ़ॉर्म भरने, मीटिंग्स करने और रेटिंग तय करने में साल के लगभग 20 लाख घंटे लग जाते थे।” और अब बातचीत पहले से ज़्यादा होती है। Chartered Management Institute बताता है कि सालाना अप्रेज़ल की जगह ज़्यादातर छमाही मीटिंग्स ने ले ली है, जो अक्सर डेवलपमेंट रिव्यू के साथ बारी-बारी से होती हैं, और जिनके साथ नियमित 1:1 मीटिंग्स भी चलती हैं। स्रोत: Harvard Business Review, Reinventing Performance Management · CMI, Conducting a performance appraisal

कीमत जल्दबाज़ी में किए गए फ़ीडबैक राउंड की कीमत क्या है? ख़ुद बातचीत। जब रिव्यू एक के बाद एक ठूँस दिए जाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होता है, और फ़ीडबैक बस एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। Gallup ने पाया कि जिन कर्मचारियों ने कहा कि पिछले हफ़्ते उन्हें “सार्थक फ़ीडबैक” मिला, उनमें से 80% पूरी तरह एंगेज्ड हैं। लगभग 15,000 कर्मचारियों पर हुई एक अलग स्टडी में सिर्फ़ 16% ने कहा कि अपने मैनेजर के साथ उनकी पिछली बातचीत “बेहद सार्थक” थी। मेरी राय में, फ़ीडबैक सीज़न में शेड्यूलिंग ही वह हिस्सा है जिस पर बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ना चाहिए, ताकि समय और ध्यान बातचीत पर लगे। स्रोत: Gallup, A great manager’s most important habit

एक आसान मॉडल अप्रेज़ल की बातचीत किन बातों से कामयाब होती है? परफ़ॉर्मेंस अप्रेज़ल पर CMI की चेकलिस्ट तैयारी से लेकर फ़ॉलो-अप तक जाती है। इसके तीन चरण इस पर टिके हैं कि समय ठीक से बुक हुआ हो। यह कैसे जुड़ता है, देखने के लिए कोई एक चरण चुनें। चरण 1 इंतज़ाम करें समय, जगह और मक़सद चरण 2 बातचीत करें बिना रुकावट, बिना जल्दबाज़ी चरण 3 समापन और फ़ॉलो-अप लक्ष्य और एक तारीख़ CMI क्या सुझाता है मक़सद समझाएँ, व्यक्ति को बताएँ कि तैयारी कैसे करनी है, और समय और जगह काफ़ी पहले तय कर लें। Time OS में क्या मदद करता है बुकिंग पेज। हर व्यक्ति अपनी सुविधा का स्लॉट चुनता है, और मक़सद और तैयारी के नोट्स पेज पर ही होते हैं।

मीटिंग के घंटे। बुकिंग सिर्फ़ उन्हीं घंटों में होती है जो आपने रिव्यू के लिए अलग रखे हैं। स्रोत: CMI, Conducting a performance appraisal

Time OS कैसे मदद करता है हर 1:1 और स्किप-लेवल मीटिंग के लिए एक लिंक कैसे सेट करें? हर मैनेजर इसे बस एक बार, कुछ ही मिनटों में सेट करता है, और टीम के साथ एक लिंक शेयर करता है। 1. फ़ीडबैक वाली 1:1 मीटिंग्स के लिए एक बुकिंग पेज बनाएँ। मीटिंग की अवधि तय करें और Zoom, Google Meet, Microsoft Teams या Webex का लिंक जोड़ें। 2. रिव्यू के घंटे और रोज़ की लिमिट सेट करें। मीटिंग के घंटे बुकिंग को आपके चुने हुए समय के भीतर रखते हैं, और मीटिंग लिमिट तय करती है कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मीटिंग्स आएँ। 3. हर रिव्यू के बाद एक बफ़र जोड़ें। अगले व्यक्ति के आने से पहले नोट्स लिखने का समय। 4. अपनी टीम के साथ लिंक शेयर करें। हर व्यक्ति अपनी सुविधा का स्लॉट बुक करता है, और राउंड अपने-आप भरता जाता है। 5. स्किप-लेवल मीटिंग्स के लिए भी यही करें। स्किप-लेवल मैनेजर बड़े ग्रुप के साथ अपना बुकिंग पेज शेयर करते हैं। ग्रुप में होने वाली स्किप-लेवल मीटिंग्स के लिए, साइन-अप शीट से लोग कुछ-कुछ सीटों वाले किसी सेशन में जुड़ सकते हैं। Find Time दिखाता है कि कोई छोटा, तय ग्रुप कब खाली है (Team और Enterprise प्लान)। अगर आप रिव्यू के लिए तय स्लॉट देना चाहें, तो? यहाँ साइन-अप शीट अच्छी तरह काम करती है। आप रिव्यू सेशन ख़ुद बनाते हैं, हर सेशन में एक ही सीट रखते हैं और हर व्यक्ति के लिए एक सेशन की सीमा तय करते हैं, ताकि हर कोई एक ही स्लॉट ले। आप नाम छिपा सकते हैं, ताकि टीम को यह न दिखे कि किसने कौन सा समय चुना। सेशन बनाते समय उनके बीच अंतर छोड़ें, और समय-सीमा ख़त्म होने से पहले शीट देख लें, क्योंकि लोगों के साइन अप करने पर Doodle आपको सूचना नहीं भेजता। क्या HR हर मैनेजर के लिए रिव्यू बुक कर सकता है? HR टाइमटेबल तय कर सकता है और तरीक़ा बता सकता है, पर हर मैनेजर अपना कैलेंडर ख़ुद कनेक्ट करता है और बुकिंग पेज भी उन्हीं का होता है, इसलिए कोई किसी और की ओर से उसके कैलेंडर में बुकिंग नहीं करता। इससे हर मैनेजर का अपने हफ़्ते पर पूरा नियंत्रण बना रहता है। मेरे लिए, सबसे आसान तरीक़ा ही सबसे अच्छा है: हर मैनेजर का एक लिंक, जो उसी दिन भेजा जाए जिस दिन रिव्यू का समय शुरू हो।

आज़माएँ आपके फ़ीडबैक राउंड में कितना समय लगेगा? अपनी टीम का साइज़ और रिव्यू करने का अपना तरीक़ा डालें। प्लानर दिखाता है कि आपको कितनी बातचीत करनी हैं, उनमें कितना समय लगेगा, उनकी तैयारी में कितना समय चाहिए, और आपकी रोज़ की लिमिट पर राउंड पूरा होने में कितने कामकाजी दिन लगेंगे। आप जो भी लिखते हैं, वह न सेव होता है, न कहीं भेजा जाता है। फ़ीडबैक राउंड प्लानर उदाहरण के आँकड़े, इन्हें बदलें डायरेक्ट रिपोर्ट्स स्किप-लेवल बातचीत हर बातचीत के मिनट हर बातचीत की तैयारी के मिनट एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू 20 आपके राउंड में बातचीत 15 घंटे ख़ुद बातचीत में 10 घंटे उनकी तैयारी में 5 कामकाजी दिन, रोज़ 4 के हिसाब से रोज़ 4 की लिमिट वाला एक बुकिंग पेज शेयर करें, और 20 बातचीत आपके तय किए घंटों के भीतर 5 दिन में बँट जाएँगी, हर एक के बाद नोट्स लिखने की गुंजाइश के साथ। तैयारी के लिए पूरे राउंड में लगभग 10 घंटे का फ़ोकस टाइम ब्लॉक करें। देखना चाहते हैं कि पूरा राउंड एक ही लिंक से कैसे बुक होता है? डेमो बुक करें आपके डाले गए आँकड़ों से एक आसान अनुमान। आप जो भी लिखते हैं, वह न सेव होता है, न कहीं भेजा जाता है। शुरुआत कहाँ से करें? 1. रिव्यू का समय चुनें। वे दिन और घंटे, जिन्हें आप फ़ीडबैक वाली बातचीत के लिए खाली रखेंगे। 2. रोज़ की ऐसी लिमिट तय करें जिसे आप निभा सकें। दिन में कम रिव्यू होने से सुनने और नोट्स लिखने की गुंजाइश रहती है। 3. जिस दिन रिव्यू का समय शुरू हो, उसी दिन एक लिंक भेजें। हर कोई अपनी सुविधा से बुक करता है, और आप राउंड को भरते हुए देख सकते हैं।

FAQ मैनेजर और People Ops टीमें जो सवाल पूछती हैं पूरी टीम के परफ़ॉर्मेंस रिव्यू कैसे शेड्यूल करें? + − फ़ीडबैक वाली बातचीत के लिए एक बुकिंग पेज बनाएँ, घंटे और रोज़ की लिमिट सेट करें, और टीम के साथ लिंक शेयर करें। हर व्यक्ति एक स्लॉट चुनता है, और बुकिंग आपके तय किए समय के भीतर ही रहती है। स्किप-लेवल मीटिंग क्या है? + − क्या लोगों को चुनने के लिए रिव्यू के तय स्लॉट दिए जा सकते हैं? + − क्या स्लॉट बुक करने के लिए लोगों को Doodle अकाउंट चाहिए? + − मैनेजर को फ़ीडबैक वाली बातचीत की तैयारी कैसे करनी चाहिए? + − क्या एक ही दिन में बहुत ज़्यादा रिव्यू आने से रोका जा सकता है? + − Time OS किन कैलेंडर के साथ काम करता है? + − फ़ीडबैक सीज़न हमेशा व्यस्त रहेगा। हर मैनेजर का एक लिंक हो और कुछ नियम एक बार तय हों, तो शेड्यूलिंग अपने-आप संभल जाती है, और समय वहाँ लगता है जहाँ उसकी असली ज़रूरत है: बातचीत पर। आपके अगले रिव्यू का समय कब शुरू हो रहा है? डेमो बुक करें