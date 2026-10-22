Mi sono seduto da entrambi i lati del tavolo, come manager e come collaboratore, e su questo tema ho una visione a tutto tondo. Da responsabile di un dipartimento con diversi collaboratori diretti e indiretti, posso dire che il tempo e la preparazione che ogni colloquio richiede sono molto sottovalutati e, in molti casi, non vengono pianificati affatto.

Certo, fissare questi incontri è già di per sé una fatica: bisogna trovare l’orario giusto con ogni persona. Ma io metterei in conto anche il tempo necessario per arrivare a ogni colloquio ben preparati. Quando gestisci un team numeroso insieme a tutti gli altri impegni e obiettivi, può essere un compito scoraggiante.

Esiste allora un modo migliore per pianificare, preparare e gestire questi colloqui su larga scala? In questo articolo: perché pianificare la stagione dei feedback richiede così tanto tempo, quanto costa un ciclo fatto di corsa, un modello del CMI per condurre le valutazioni, un kit per i manager con una scheda di preparazione, come impostare un solo link per ogni 1:1 e skip-level, e un pianificatore che mostra quanto tempo richiede il tuo ciclo, preparazione inclusa.