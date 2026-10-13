Spotkania są jednocześnie zagadką i błogosławieństwem. Wszystko zależy od kontekstu, od tego, jak na nie patrzysz, i od tego, kiedy się odbywają. Z czysto ludzkiego punktu widzenia cenię sobie okazję, żeby spotkać się ze współpracownikami i omówić ważne decyzje albo kreatywne pomysły, a czasem po prostu porozmawiać kilka minut o życiu, zanim przejdziemy do spraw służbowych. Czasem jednak wychodzę ze spotkania i zastanawiam się: czy to był naprawdę dobrze wykorzystany czas? Czy faktycznie uzgodniliśmy kolejne kroki, czy znowu odłożyliśmy temat na święty nigdy? Brzmi znajomo? Nie da się zawsze mieć spotkań, które posuwają sprawy naprzód i są produktywne. Jeśli to twój cel i znajdziesz sposób, żeby go osiągnąć, odezwij się, bo bardzo chętnie się dowiem, jak to zrobić! Prawdziwa sztuka polega na takim odchudzeniu kalendarza, by nieproduktywne spotkania zdarzały się jak najrzadziej. Nie osiągniesz tego z dnia na dzień, ale jak mówi przysłowie, ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. Pokażę ci kilka technik, które w tym pomogą, a przy okazji przyjrzymy się, jak spotkania na różne sposoby wpływają na różne obszary firmy. Jeśli kierujesz finansami, śledzisz każdą licencję na oprogramowanie i każde rozliczenie podróży służbowej. Największy koszt większości spotkań, czyli czas ich uczestników, jest pokrywany z wynagrodzeń i nigdy nie pojawia się jako osobna pozycja. Poniżej: ile czasu zajmują spotkania, ile z tego czasu ludzie, jak sami mówią, mogliby sobie darować, prosta metoda CMI do zestawiania kosztów z korzyściami i to, gdzie Time OS ogranicza liczbę godzin. Na końcu znajdziesz kalkulator, w którym policzysz to dla własnego zespołu.

Problem Ile czasu naprawdę zajmują spotkania? Więcej, niż zakłada większość budżetów. W 2022 roku psycholog organizacji Steven Rogelberg przeprowadził dla Otter.ai ankietę wśród 632 pracowników z ponad 20 branż. Przeciętna osoba miała 17,7 spotkania tygodniowo, co dawało łącznie 18 godzin, czyli prawie połowę standardowego tygodnia pracy. Menedżerowie z co najmniej czterema bezpośrednimi podwładnymi mieli 21,3 spotkania, które zajmowały 22,2 godziny. 18 godzin tygodniowo na spotkaniach, średnio podczas 17,7 spotkania + − Źródło Badanie Rogelberg dla Otter.ai, The Cost of Unnecessary Meeting Attendance Próba 632 pracowników, ponad 20 branż, lato 2022 5,7 godziny z tego można było pominąć, jak twierdzą pracownicy + − Źródło Badanie Rogelberg dla Otter.ai, The Cost of Unnecessary Meeting Attendance Próba 632 pracowników, ponad 20 branż, lato 2022 83% zaproszeń na spotkania jest przyjmowanych, choć ludzie chętnie odrzuciliby 31% + − Źródło Badanie Rogelberg dla Otter.ai, The Cost of Unnecessary Meeting Attendance Próba 632 pracowników, ponad 20 branż, lato 2022 Większość tych zaproszeń jest przyjmowana odruchowo. Ankietowani mówili, że chętnie odrzuciliby prawie jedną trzecią otrzymywanych zaproszeń, a w praktyce odrzucają 14%. Najbardziej uderza mnie, jak mało jest tu świadomego wyboru. Większość zaproszeń ludzie przyjmują z przyzwyczajenia, więc spotkań przybywa, choć nikt o tym nie zdecydował. Dla działu finansów to koszt, który stale rośnie, a nikt go nie zatwierdził. Źródło: Rogelberg dla Otter.ai, The Cost of Unnecessary Meeting Attendance, 2022

Koszt Ile wart jest ten czas? Raport Rogelberga przeliczył te godziny na pieniądze. Z wynagrodzenia, które podał każdy respondent, wyliczono stawkę godzinową i zastosowano ją do jego godzin na spotkaniach. Według tych wyliczeń czas, który przeciętny pracownik spędzał na spotkaniach, był wart około 80 300 USD rocznie, a czas na spotkaniach, które mógł pominąć, około 25 400 USD. W organizacji liczącej 100 osób raport szacuje koszt czasu na spotkaniach, które można pominąć, na około 2,5 mln USD rocznie. Traktuj te liczby jako szacunki. Wyliczono je na podstawie tego, co ludzie sami podali o swoich wynagrodzeniach i tygodniu pracy, w próbie przeważają usługi profesjonalne, a większość respondentów pochodziła z USA. Najcenniejsza jest jednak sama metoda, bo możesz ją zastosować do własnych danych. Dla mnie to moment, w którym czas spotkań staje się widoczny. Gdy pomnożysz godziny przez wynagrodzenie, zaczyna wyglądać jak każda inna pozycja budżetu, którą regularnie przeglądasz, i można mu zadać te same pytania. Źródło: Rogelberg dla Otter.ai, The Cost of Unnecessary Meeting Attendance, 2022

Prosty model Jak zestawić koszt spotkania z jego wartością? Szablon Chartered Management Institute do podejmowania decyzji z wykorzystaniem analizy kosztów i korzyści ma cztery kroki. Określ koszty i oszacuj korzyści, zsumuj je, oblicz wynik netto, a potem spójrz na niego w zestawieniu z tym, czego nie da się wyrazić w pieniądzach. Wybierz krok, żeby zobaczyć, jak wygląda w przypadku spotkania cyklicznego. Krok 1 Określ Koszty i korzyści Krok 2 Zsumuj Policz łącznie Krok 3 Netto Korzyści minus koszty Krok 4 Oceń Nie tylko pieniądze W szablonie CMI Wypisz wszystkie koszty i przypisz każdemu wartość pieniężną, a potem w ten sam sposób oszacuj każdą korzyść. Na przykładzie spotkania Koszty. Godzinowy koszt każdego uczestnika pomnożony przez długość spotkania, za każdym razem, gdy się odbywa.

Korzyści. Decyzje, które na nim zapadają, oraz wiadomości i dalsze ustalenia, których dzięki niemu można uniknąć. Kiedy przepuszczam spotkanie cykliczne przez te cztery kroki, uczciwa odpowiedź często brzmi: zostawić je, tylko skrócić i zawęzić grono uczestników. Krok 4 działy finansów zwykle pomijają, a to właśnie on sprawia, że rozsądne cięcie nie zamienia się w problem z morale zespołu. Źródło: CMI, Making decisions using cost-benefit analysis (szablon)

Jak pomaga Time OS Jak Time OS ogranicza liczbę godzin? Działa bezpośrednio na godziny. Trzy ustawienia usuwają mało wartościowy czas spotkań, a nikt nie musi pilnować cudzych kalendarzy. 1. Limity spotkań. Określ, ile spotkań można zarezerwować w ciągu dnia, żeby kalendarze nie zapełniały się same. 2. Ankiety grupowe. Gdy spotkanie służy tylko ustaleniu terminu, wyślij kilka propozycji i pozwól ludziom głosować. Nikt nie potrzebuje konta. 3. Czas skupienia i czas buforowy. Czas skupienia z automatycznym odrzucaniem zaproszeń chroni bloki na właściwą pracę, a czas buforowy sprawia, że spotkania jedno po drugim nie nachodzą na siebie. Czy Time OS wycenia spotkania? Nie. Poniższy kalkulator korzysta wyłącznie z liczb, które wpisujesz. Time OS działa na same godziny: ogranicza je, przesuwa i część z nich zastępuje ankietą. Moim zdaniem właśnie tu spotykają się finanse i operacje. Ustalasz zasadę raz, kalendarz jej pilnuje, a oszczędność widać w godzinach, które ludzie odzyskują na pracę, za którą im płacisz.

Wypróbuj Ile kosztują spotkania twojego zespołu? Wpisz dane swojego zespołu. Poniższe liczby to przykłady, a godziny spotkań pochodzą z ankiety Rogelberga, więc zmień je na własne. Wyniki są w tej samej walucie, w której wpiszesz wynagrodzenie. Czas spotkań twojego zespołu Przykładowe liczby, zmień je Osoby w zespole 50 Średnie roczne wynagrodzenie, w tysiącach 70 Godziny spotkań na osobę tygodniowo 18 Część czasu spotkań, którą można pominąć (%) 30 Część z tego, którą ograniczysz (%) 50 Czas spotkań w skali roku, cały zespół 1,6 mln rocznie Z czego można pominąć 473 tys. rocznie Czas spotkań, który zostajeCzas, który można pominąć Odzyskane rocznie po ograniczeniu 236 tys. rocznie Udostępnij mój wynik Chcesz zobaczyć, na co idą godziny spotkań twojego zespołu? Umów prezentację Koszt = osoby × wynagrodzenie × godziny spotkań tygodniowo ÷ 40, więc gdy ktoś spędza na spotkaniach 18 z 40 godzin tygodnia, na spotkania przypada 45% jego wynagrodzenia. Tylko wynagrodzenie, bez kosztów pośrednich. Kalkulator korzysta wyłącznie z liczb, które wpisujesz. Od czego zacząć? 1. Wybierz trzy największe spotkania cykliczne. Przepuść każde z nich przez cztery kroki CMI. 2. Ustaw limity spotkań. Uzgodnij dzienny limit z liderem każdego zespołu. 3. Przenieś ustalanie terminów do ankiet. Wszystko, co służy tylko znalezieniu terminu, może trafić do ankiety grupowej. Nawet jeśli twoje liczby wyjdą wyraźnie niższe niż w ankiecie, suma rzadko jest mała. To pieniądze, które już wydajesz, więc każda godzina, którą odzyskasz, wraca prosto do pracy.

FAQ Pytania, które zadają dyrektorzy finansowi Czy 25 000 USD na pracownika to realna, zmierzona strata? + − Nie. To szacunek z ankiety, którą Rogelberg przeprowadził w 2022 roku dla Otter.ai. Raport pomnożył godziny spotkań, które każda osoba mogła pominąć, przez stawkę godzinową opartą na wynagrodzeniu podanym przez nią samą. Traktuj tę liczbę jako orientacyjną skalę i policz to na własnych danych. Czy Time OS oblicza, ile kosztują nasze spotkania? + − Czego kalkulator nie uwzględnia? + − Jak działają limity spotkań? + − Z jakimi kalendarzami działa Time OS? + − Jeśli więc czas spotkań nigdy nie miał własnej pozycji w twoim budżecie, nie jesteś wyjątkiem. Większość działów finansów śledzi wydatki na oprogramowanie i podróże, a największy koszt zostawia przyzwyczajeniom. Jednorazowa wycena to niewielki wysiłek, a zmienia rozmowę o tym, które spotkania zostają. Które spotkanie wytniesz jako pierwsze? Umów prezentację