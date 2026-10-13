मीटिंग्स एक पहेली भी हैं और एक वरदान भी। यह उनके संदर्भ पर निर्भर करता है, इस पर कि आप उन्हें कैसे देखते हैं, और इस पर कि वे कब होती हैं। इंसानी तौर पर, मुझे अपने साथियों से जुड़ने का मौका अच्छा लगता है, चाहे अहम फ़ैसलों और क्रिएटिव आइडियाज़ पर बात करनी हो, या कभी-कभी काम की बातों पर आने से पहले कुछ मिनट ज़िंदगी की बातें करनी हों। पर कभी-कभी मैं किसी मीटिंग से निकलकर सोचता हूँ: क्या यह सच में मेरे समय का अच्छा इस्तेमाल था? क्या हमने वाकई अगले कदमों पर सहमति बनाई, या बात को एक बार फिर आगे के लिए टाल दिया? जाना-पहचाना लगता है? हमेशा आगे बढ़ाने वाली, प्रोडक्टिव मीटिंग्स करना नामुमकिन है। अगर आपका यही लक्ष्य है और आपको इसे हासिल करने का तरीका मिल जाए, तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा कि कैसे! असली हुनर है अपनी मीटिंग्स को इस तरह समेटना कि बेकार मीटिंग्स कभी-कभार ही हों। यह रातों-रात नहीं होगा, पर जैसा कहते हैं, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा जो इसमें मदद करेंगे, और साथ ही देखेंगे कि मीटिंग्स बिज़नेस के अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग तरह से कैसे असर डालती हैं। अगर आप फ़ाइनेंस संभालते हैं, तो आप हर सॉफ़्टवेयर लाइसेंस और हर ट्रैवल क्लेम का हिसाब रखते हैं। ज़्यादातर मीटिंग्स की सबसे बड़ी लागत, यानी उनमें बैठे लोगों का समय, सैलरी से निकलती है और कभी अलग लाइन के रूप में सामने नहीं आती। आगे पढ़िए: मीटिंग्स में कितना समय जाता है, लोगों के मुताबिक उसमें से कितना छोड़ा जा सकता था, लागत और फ़ायदे को तौलने का CMI का एक आसान तरीका, और Time OS कहाँ घंटे घटाता है। आख़िर में आपकी अपनी टीम के लिए एक कैलकुलेटर है।

कीमत उस समय की कीमत क्या है? Rogelberg की रिपोर्ट ने इन घंटों को पैसों में बदला। इसमें हर व्यक्ति की ख़ुद बताई गई सैलरी से एक घंटे का रेट निकाला गया, और उसे उनकी मीटिंग के घंटों पर लगाया गया। इस आधार पर, एक औसत कर्मचारी के मीटिंग के समय की कीमत सालाना लगभग 80,300 डॉलर थी, और जिन मीटिंग्स को वे छोड़ सकते थे, उनमें लगे समय की लगभग 25,400 डॉलर। 100 लोगों वाले संगठन के लिए, रिपोर्ट के मुताबिक छोड़ी जा सकने वाली मीटिंग्स के समय की लागत सालाना लगभग 2.5 मिलियन डॉलर है। इन्हें अनुमान ही मानें। ये आँकड़े इस पर आधारित हैं कि लोगों ने अपनी सैलरी और अपने हफ़्ते के बारे में क्या बताया, सैंपल में प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ का हिस्सा ज़्यादा है, और ज़्यादातर लोग अमेरिका के थे। फिर भी काम की चीज़ इसका तरीका है, क्योंकि आप इसे अपने आँकड़ों पर आज़मा सकते हैं। मेरे लिए, यही वह पल है जब मीटिंग का समय नज़र आने लगता है। जैसे ही आप घंटों को सैलरी से गुणा करते हैं, यह भी बजट की किसी भी दूसरी लाइन जैसा दिखने लगता है जिसकी आप समीक्षा करते हैं, और आप इससे भी वही सवाल पूछ सकते हैं। स्रोत: Rogelberg (Otter.ai के लिए), The Cost of Unnecessary Meeting Attendance, 2022

एक आसान मॉडल मीटिंग की लागत को उसकी वैल्यू के मुकाबले कैसे तौलें? लागत-लाभ विश्लेषण से फ़ैसले लेने के लिए Chartered Management Institute के टेम्पलेट में चार चरण हैं। लागतों की पहचान करें और फ़ायदों का अनुमान लगाएँ, दोनों का जोड़ लगाएँ, नेट आँकड़ा निकालें, फिर नतीजे को उन बातों के साथ रखकर देखें जिन्हें पैसों में नहीं मापा जा सकता। किसी बार-बार होने वाली मीटिंग पर इसे लागू होते देखने के लिए कोई चरण चुनें। चरण 1 पहचानें लागत और फ़ायदे चरण 2 जोड़ें सबका कुल हिसाब चरण 3 नेट निकालें फ़ायदे माइनस लागत चरण 4 समीक्षा करें पैसों से आगे देखें CMI टेम्पलेट में हर लागत की लिस्ट बनाएँ और उस पर पैसों में एक वैल्यू लगाएँ, फिर हर फ़ायदे का अनुमान भी इसी तरह लगाएँ। मीटिंग पर लागू करने पर लागत। हर बार मीटिंग होने पर: हर प्रतिभागी की प्रति घंटे की लागत, मीटिंग की अवधि से गुणा करके।

फ़ायदे। इससे निकलने वाले फ़ैसले, और वे मैसेज और फ़ॉलो-अप जिनकी इसकी वजह से ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैं किसी बार-बार होने वाली मीटिंग को इन चार चरणों से गुज़ारता हूँ, तो ईमानदार जवाब अक्सर यही होता है कि उसे रखें, बस छोटा करें और कम लोगों के साथ करें। चरण 4 को फ़ाइनेंस टीमें अक्सर छोड़ देती हैं, और यही वह चरण है जो एक समझदारी भरी कटौती को टीम के मनोबल की समस्या बनने से रोकता है। स्रोत: CMI, Making decisions using cost-benefit analysis (टेम्पलेट)

Time OS कैसे मदद करता है Time OS घंटे कैसे घटाता है? सीधे घंटों पर काम करके। तीन सेटिंग्स कम वैल्यू वाली मीटिंग्स का समय हटा देती हैं, और किसी को कैलेंडर पर पहरा नहीं देना पड़ता। 1. मीटिंग लिमिट। तय करें कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मीटिंग बुक हो सकती हैं, ताकि कैलेंडर अपने-आप न भरते जाएँ। 2. ग्रुप पोल। जब मीटिंग सिर्फ़ समय तय करने के लिए हो, तो कुछ विकल्प भेजें और लोगों को वोट करने दें। किसी को अकाउंट की ज़रूरत नहीं। 3. फ़ोकस टाइम और बफ़र। अपने-आप मना करने की सेटिंग के साथ फ़ोकस टाइम असली काम के ब्लॉक सुरक्षित रखता है, और बफ़र लगातार होने वाली मीटिंग्स को एक-दूसरे में घुसने से रोकते हैं। क्या Time OS मीटिंग्स की कीमत लगाता है? नहीं। नीचे दिया कैलकुलेटर सिर्फ़ आपके डाले गए आँकड़ों पर चलता है। Time OS घंटों पर काम करता है: उनकी सीमा तय करता है, उन्हें खिसकाता है, और उनमें से कुछ की जगह पोल ले आता है। मेरी राय में, यहीं फ़ाइनेंस और ऑपरेशंस मिलते हैं। आप नियम एक बार तय करते हैं, कैलेंडर उसे निभाता है, और बचत उन घंटों के रूप में दिखती है जो लोगों को उस काम के लिए वापस मिलते हैं जिसके लिए आप उन्हें पैसे देते हैं।

आज़माएँ आपकी टीम की मीटिंग्स की लागत कितनी है? अपनी टीम के आँकड़े डालें। नीचे दिए नंबर सिर्फ़ उदाहरण हैं, और मीटिंग के घंटे Rogelberg के सर्वे से लिए गए हैं, इसलिए इन्हें अपने हिसाब से बदलें। नतीजे उसी करेंसी में होंगे जिसमें आप सैलरी डालते हैं। आपकी टीम का मीटिंग का समय उदाहरण के आँकड़े, इन्हें बदलें टीम में लोग 50 औसत सालाना सैलरी, हज़ार में 70 प्रति व्यक्ति हर हफ़्ते मीटिंग के घंटे 18 छोड़ा जा सकने वाला मीटिंग का समय (%) 30 उसमें से आप कितना घटाएँगे (%) 50 हर साल मीटिंग का समय, पूरी टीम 1.6 मिलियन प्रति वर्ष जिसमें से छोड़ा जा सकता है 473 हज़ार प्रति वर्ष मीटिंग का समय जो बना रहेगावह समय जिसे छोड़ा जा सकता है आपकी कटौती के बाद हर साल वापस 236 हज़ार प्रति वर्ष मेरा नतीजा शेयर करें देखना चाहते हैं कि आपकी टीम के मीटिंग के घंटे कहाँ जाते हैं? डेमो बुक करें लागत = लोग × सैलरी × हर हफ़्ते मीटिंग के घंटे ÷ 40, यानी 40 घंटे के हफ़्ते में से 18 घंटे मीटिंग्स में बिताने वाले व्यक्ति की 45% सैलरी मीटिंग्स में जाती है। सिर्फ़ सैलरी, ओवरहेड के बिना। यह सिर्फ़ आपके डाले गए आँकड़ों का इस्तेमाल करता है। शुरुआत कहाँ से करें? 1. अपनी तीन सबसे बड़ी बार-बार होने वाली मीटिंग्स चुनें। हर एक को CMI के चार चरणों से गुज़ारें। 2. मीटिंग लिमिट सेट करें। हर टीम लीड के साथ रोज़ की एक सीमा तय करें। 3. समय तय करने का काम पोल पर ले जाएँ। जो भी मीटिंग सिर्फ़ समय ढूँढने के लिए होती है, उसकी जगह ग्रुप पोल ले सकता है। भले ही आपके आँकड़े सर्वे से काफ़ी कम आएँ, कुल रकम शायद ही कभी छोटी होती है। यह पैसा आप पहले से ख़र्च कर रहे हैं, इसलिए आप जो भी घंटा बचाते हैं, वह सीधे काम में वापस जाता है।

FAQ फ़ाइनेंस लीडर्स जो सवाल पूछते हैं क्या प्रति कर्मचारी 25,000 डॉलर सच में मापा गया नुकसान है? + − नहीं। यह Otter.ai के लिए Rogelberg के 2022 के सर्वे का एक अनुमान है। रिपोर्ट ने हर व्यक्ति के छोड़े जा सकने वाले मीटिंग घंटों को एक घंटे के ऐसे रेट से गुणा किया, जो उसकी ख़ुद बताई गई सैलरी पर आधारित था। इसे बस पैमाने का अंदाज़ा मानें, और अपने आँकड़ों से हिसाब लगाएँ। क्या Time OS हिसाब लगाता है कि हमारी मीटिंग्स की लागत कितनी है? + − कैलकुलेटर किन चीज़ों को शामिल नहीं करता? + − मीटिंग लिमिट कैसे काम करती है? + − Time OS किन कैलेंडर के साथ काम करता है? + − तो अगर मीटिंग के समय को आपके बजट में कभी अपनी लाइन नहीं मिली, तो आप अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर फ़ाइनेंस टीमें सॉफ़्टवेयर और ट्रैवल का हिसाब रखती हैं, और सबसे बड़ी लागत को आदत के भरोसे छोड़ देती हैं। एक बार इसकी कीमत आँकना छोटा-सा काम है, और इससे यह बातचीत बदल जाती है कि कौन सी मीटिंग्स रहेंगी। आप सबसे पहले कौन सी मीटिंग हटाएँगे? डेमो बुक करें