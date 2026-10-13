Le riunioni sono insieme un enigma e una benedizione. Dipende dal contesto, da come le guardi e da quando capitano. Sul piano umano, apprezzo l’occasione di ritrovarmi con i colleghi per discutere decisioni importanti e idee creative, o a volte solo per scambiare due parole sulla vita prima di passare ai temi di lavoro.

A volte, però, esco da una riunione e mi chiedo: è stato davvero un buon uso del mio tempo? Abbiamo davvero concordato i prossimi passi, o abbiamo di nuovo rimandato tutto a data da destinarsi? Ti suona familiare? È impossibile avere sempre riunioni costruttive e produttive. Se è il tuo obiettivo e trovi il modo di riuscirci, scrivimi, perché mi piacerebbe proprio sapere come fai!

La vera abilità sta nello snellire le riunioni in modo che quelle improduttive diventino l’eccezione. Non è qualcosa che otterrai dall’oggi al domani, ma come si suol dire, anche i piccoli passi fanno la differenza. Ti mostrerò alcune tecniche che possono aiutarti, mentre vediamo come le riunioni incidono in modo diverso sulle varie aree dell’azienda.

Se sei a capo dell’area finance, tieni traccia di ogni licenza software e di ogni nota spese di viaggio. Il costo più grande della maggior parte delle riunioni, il tempo delle persone presenti, esce dagli stipendi e non compare mai come voce a sé.

Qui sotto trovi quanto tempo prendono le riunioni, quanta parte le persone dicono di poter evitare, un semplice metodo del CMI per mettere a confronto costi e benefici, e dove Time OS taglia le ore. Alla fine c’è un calcolatore per provare con il tuo team.