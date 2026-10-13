Quanto costa davverouna riunione?
Le riunioni si prendono una bella fetta di ogni stipendio che paghi, e quasi mai compaiono in un budget. Ecco come dare loro un prezzo, e come recuperare parte di quelle ore.
- Il problema
- Il tempo in riunione non ha mai una voce di budget
- La soluzione
- Dargli un prezzo una volta, poi tagliare le ore
Le riunioni sono insieme un enigma e una benedizione. Dipende dal contesto, da come le guardi e da quando capitano. Sul piano umano, apprezzo l’occasione di ritrovarmi con i colleghi per discutere decisioni importanti e idee creative, o a volte solo per scambiare due parole sulla vita prima di passare ai temi di lavoro.
A volte, però, esco da una riunione e mi chiedo: è stato davvero un buon uso del mio tempo? Abbiamo davvero concordato i prossimi passi, o abbiamo di nuovo rimandato tutto a data da destinarsi? Ti suona familiare? È impossibile avere sempre riunioni costruttive e produttive. Se è il tuo obiettivo e trovi il modo di riuscirci, scrivimi, perché mi piacerebbe proprio sapere come fai!
La vera abilità sta nello snellire le riunioni in modo che quelle improduttive diventino l’eccezione. Non è qualcosa che otterrai dall’oggi al domani, ma come si suol dire, anche i piccoli passi fanno la differenza. Ti mostrerò alcune tecniche che possono aiutarti, mentre vediamo come le riunioni incidono in modo diverso sulle varie aree dell’azienda.
Se sei a capo dell’area finance, tieni traccia di ogni licenza software e di ogni nota spese di viaggio. Il costo più grande della maggior parte delle riunioni, il tempo delle persone presenti, esce dagli stipendi e non compare mai come voce a sé.
Qui sotto trovi quanto tempo prendono le riunioni, quanta parte le persone dicono di poter evitare, un semplice metodo del CMI per mettere a confronto costi e benefici, e dove Time OS taglia le ore. Alla fine c’è un calcolatore per provare con il tuo team.
Il problema
Quanto tempo prendono davvero le riunioni?
Più di quanto preveda la maggior parte dei budget. Nel 2022 lo psicologo delle organizzazioni Steven Rogelberg ha condotto per Otter.ai un’indagine su 632 dipendenti di oltre 20 settori. In media, ognuno aveva 17,7 riunioni a settimana, per un totale di 18 ore, quasi metà di una normale settimana lavorativa. I manager con quattro o più collaboratori diretti ne avevano 21,3, per 22,2 ore.
18 ore
di riunioni ogni settimana, distribuite in media su 17,7 riunioni
Fonte
- Campione
- 632 dipendenti, oltre 20 settori, estate 2022
5,7 ore
di queste si sarebbero potute evitare, secondo i dipendenti
Fonte
- Campione
- 632 dipendenti, oltre 20 settori, estate 2022
83%
degli inviti alle riunioni viene accettato, anche se le persone vorrebbero rifiutarne il 31%
Fonte
- Campione
- 632 dipendenti, oltre 20 settori, estate 2022
Gran parte di questi inviti riceve un sì automatico. Le persone dicono che vorrebbero rifiutare quasi un terzo degli inviti che ricevono, e in pratica ne rifiutano il 14%.
Quello che mi colpisce è quanto poco di tutto questo sia una scelta. Si dice sì alla maggior parte degli inviti per abitudine, così il carico di riunioni cresce senza che nessuno l’abbia deciso. Per un team finance è un costo che continua a salire senza che nessuno lo approvi.
Fonte: Rogelberg per Otter.ai, The Cost of Unnecessary Meeting Attendance, 2022
Il costo
Quanto vale quel tempo?
Il report di Rogelberg ha trasformato quelle ore in denaro. Ha preso lo stipendio dichiarato da ciascuno, ne ha ricavato una tariffa oraria e l’ha applicata alle sue ore di riunione. Su questa base, il tempo in riunione del dipendente medio valeva circa 80.300 dollari l’anno, e il tempo passato in riunioni che avrebbe potuto evitare circa 25.400 dollari.
Per un’organizzazione di 100 persone, il report stima il costo del tempo in riunioni evitabili in circa 2,5 milioni di dollari l’anno.
Considera questi numeri come stime. Sono calcolati su quanto le persone hanno dichiarato sul proprio stipendio e sulla propria settimana, il campione è sbilanciato verso i servizi professionali e la maggior parte dei rispondenti era negli Stati Uniti. La parte utile resta il metodo, perché puoi applicarlo ai tuoi numeri.
Per me è il momento in cui il tempo in riunione diventa visibile. Quando moltiplichi le ore per lo stipendio, comincia a sembrare una qualsiasi altra voce di budget da rivedere, e puoi valutarla con gli stessi criteri.
Fonte: Rogelberg per Otter.ai, The Cost of Unnecessary Meeting Attendance, 2022
Un modello semplice
Come confrontare il costo di una riunione con il suo valore?
Il modello del Chartered Management Institute per prendere decisioni con l’analisi costi-benefici prevede quattro passi. Individuare i costi e stimare i benefici, sommare i totali, calcolare il saldo netto, poi valutare il risultato insieme a ciò che il denaro non misura. Scegli un passo per vederlo applicato a una riunione ricorrente.
Nel modello del CMI
Elenca ogni costo e dagli un valore in denaro, poi stima ogni beneficio allo stesso modo.
Applicato a una riunione
- Costi. Il costo orario di ogni partecipante moltiplicato per la durata della riunione, ogni volta che si tiene.
- Benefici. Le decisioni che produce, e i messaggi e i follow-up che fa risparmiare.
Quando faccio passare una riunione ricorrente per questi quattro passi, la risposta onesta spesso è tenerla, solo più breve e con meno persone. Il passo 4 è quello che i team finance tendono a saltare, ed è quello che evita che un taglio sensato si trasformi in un problema di morale.
Fonte: CMI, Making decisions using cost-benefit analysis (modello)
Come ti aiuta Time OS
Dove taglia le ore Time OS?
Nelle ore stesse. Tre impostazioni eliminano il tempo in riunione di poco valore, senza che nessuno debba sorvegliare i calendari.
- Limiti alle riunioni. Fissa un tetto al numero di riunioni prenotabili in un giorno, così i calendari non si riempiono per inerzia.
- Sondaggi di gruppo. Quando una riunione serve solo a concordare un orario, invia alcune opzioni e lascia votare le persone. Nessuno ha bisogno di un account.
- Tempo di concentrazione e buffer. Il tempo di concentrazione con rifiuto automatico protegge blocchi per il lavoro vero, e i buffer evitano che le riunioni una dopo l’altra si accavallino.
Time OS dà un prezzo alle riunioni?
No. Il calcolatore qui sotto usa solo i numeri che inserisci. Time OS lavora sulle ore: le limita, le sposta e ne sostituisce una parte con un sondaggio.
Secondo me, è qui che finance e operations si incontrano. Fissi la regola una volta, il calendario la fa rispettare, e il risparmio si vede nelle ore che le persone recuperano per il lavoro per cui le paghi.
Prova tu
Quanto costano le riunioni del tuo team?
Inserisci i dati del tuo team. I numeri qui sotto sono esempi, con le ore di riunione prese dall’indagine di Rogelberg, quindi sostituiscili con i tuoi. I risultati sono nella stessa valuta dello stipendio che inserisci.
Il tempo in riunione del tuo teamNumeri di esempio, cambiali
Tempo in riunione all’anno, tutto il team
1,6 Mln all’anno
Di cui evitabile
473K all’anno
Tempo in riunione che tieniTempo che potresti evitare
Recuperato all’anno dopo il taglio
236K all’anno
Vuoi vedere dove finiscono le ore di riunione del tuo team? Richiedi una demo
Costo = persone × stipendio × ore di riunione a settimana ÷ 40: chi passa in riunione 18 ore su una settimana di 40 spende in riunioni il 45% del proprio stipendio. Solo stipendio, senza costi generali. Il calcolo usa solo i numeri che inserisci.
Da dove iniziare?
- Scegli le tre riunioni ricorrenti più pesanti. Fai passare ciascuna per i quattro passi del CMI.
- Imposta limiti alle riunioni. Concorda un tetto giornaliero con ogni responsabile di team.
- Sposta la pianificazione sui sondaggi. Tutto ciò che si tiene solo per trovare un orario può passare a un sondaggio di gruppo.
Anche se i tuoi numeri sono molto più bassi di quelli dell’indagine, il totale raramente è piccolo. Sono soldi che spendi già, quindi ogni ora che togli torna direttamente al lavoro.
FAQ
Le domande dei responsabili finance
No. È una stima tratta dall’indagine condotta nel 2022 da Rogelberg per Otter.ai. Il report ha moltiplicato le ore di riunione evitabili di ciascuno per una tariffa oraria basata sullo stipendio dichiarato. Usala per farti un’idea dell’ordine di grandezza, e fai il calcolo con i tuoi numeri.
Quindi, se il tempo in riunione non ha mai avuto una voce nel tuo budget, non sei l’unico. La maggior parte dei team finance tiene traccia di software e viaggi, e lascia il costo più grande all’abitudine. Dargli un prezzo una volta è un piccolo esercizio, e cambia la discussione su quali riunioni tenere.
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Fonti
- 1.Steven G. Rogelberg (UNC Charlotte) per Otter.ai, The Cost of Unnecessary Meeting Attendance, 2022. Indagine su 632 dipendenti in oltre 20 settori, estate 2022. I costi sono stime basate sugli stipendi dichiarati
- 2.Chartered Management Institute, Making decisions using cost-benefit analysis (modello)
I dati sui costi sono stime tratte da un’indagine del 2022 su 632 dipendenti, per lo più negli Stati Uniti, un terzo dei quali nei servizi professionali.
Dai un prezzo al tuo tempo in riunione.
Scopri come limiti alle riunioni, sondaggi di gruppo e tempo di concentrazione tagliano le ore che il tuo team passa in riunione. Te lo mostriamo su un calendario reale.