“Zonder actie zijn zelfs de beste bedoelingen ter wereld niet meer dan dat: bedoelingen.” Als je fan bent van de kaskraker *The Wolf of Wall Street*, herinner je je misschien nog wel dat Jordan Belfort dit zei tijdens zijn razendsnelle opmars naar rijkdom. Hoewel Belfort uiteindelijk in de criminaliteit terechtkwam (en we suggereren zeker niet dat jij zo ver moet gaan), heeft hij wel een goed punt. Waarom zou je je tijd verspillen aan het voorbereiden van een klantgesprek, het ontmoeten van de klant, het opbouwen van een band en het beantwoorden van hun vragen, als je daarna de deal toch niet sluit?

Opvolging is belangrijk en misschien wel een van de makkelijkste stappen in het communicatieproces met klanten. Een kort mailtje of telefoontje om even te vragen hoe het gaat en te checken of alles in orde is of dat er nog vragen of zorgen zijn, kan het verschil maken tussen groei realiseren of juist mislopen. Laten we eens kijken naar een paar stappen die je kunt nemen om Zorg dat je follow-ups effectief zijn .

Waarom je er een vervolg aan moet geven

Iedereen die in de verkoop werkt, kan je vertellen dat een van de belangrijkste dingen die je kunt doen, is contact houden met je klanten. Door contact met ze op te nemen, kun je sterke relaties opbouwen en de communicatie verbeteren – of dat nu persoonlijk is of virtueel vergaderen - en uiteindelijk tot een akkoord komen. Je denkt misschien dat dit alleen voor klanten geldt, maar het geldt ook voor investeerders, belanghebbenden en, als je manager bent, je team.

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Laten we beginnen met de communicatie te verbeteren. Als je de tijd neemt om contact op te nemen met je klanten, laat je zien dat ze belangrijk voor je zijn en dat je er alles aan doet om hun behoeften te begrijpen. Je moet snel reageren op vragen en bied altijd aan om antwoorden te zoeken als je ze zelf niet weet. Zo krijg je niet alleen een beter beeld van wat ze van je nodig hebben, maar kun je die kennis ook meenemen naar gesprekken met soortgelijke bedrijven. Dit zou tot betere resultaten moeten leiden. Bovendien laat je, door eventuele problemen of zorgen proactief aan te pakken, zien dat je responsief bent en toegewijd om aan hun behoeften te voldoen – en niet alleen maar achter hun geld aan zit.

Maar daar houden de voordelen niet op. Opvolgen kan ook direct invloed hebben op je winst. Het is geen geheim dat het opbouwen van Sterke relaties zorgen voor klantloyaliteit . Als je klanten je vertrouwen en zich gewaardeerd voelen, komen ze steeds weer bij je terug. Ze zullen je ook veel vaker aan anderen aanbevelen, en dat is vaak meer waard dan de duizenden dollars die je aan reclame uitgeeft.

Als manager geldt dit ook voor je team. Door na vergaderingen op te volgen of actiepunten worden afgehandeld en er geen knelpunten zijn, zorg je ervoor dat je team voelt zich gehoord en zou moeten leiden tot meer voldoening in je werk. Het is ook goed om af en toe het hele team bij elkaar te brengen om successen te vieren. Ons maker van de poll daarmee is het makkelijk om dit te doen.

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Tips om goed op te volgen

Nu we hebben vastgesteld hoe belangrijk opvolging is, gaan we ervoor zorgen dat je het op een effectieve manier doet. Als een bedrijfsleider of ondernemer, Het is belangrijk om een duidelijke strategie te hebben waarmee jij en je team contact kunnen houden met klanten. Hier zijn een paar tips om je op weg te helpen:

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Maak een schema. Stel een plan op om te bepalen wanneer en hoe vaak je contact gaat opnemen met je klanten. Of het nu dagelijks, wekelijks of maandelijks is, het is belangrijk om consequent te zijn en ervoor te zorgen dat je team dat ook is. Dit helpt iedereen hun agenda’s goed plannen door precies te weten tegen wie ze praten en wanneer – en ze zo waar nodig door het traject te loodsen.

Wees persoonlijk en authentiek. Je hebt vast wel eens één, zo niet honderden berichten gekregen van bedrijven waarvan de inhoud niet nog algemener kon zijn. Geweldige vervolgacties zijn degenen die de klant beter leren kennen.

Dat betekent niet dat het proces niet tot op zekere hoogte geautomatiseerd kan worden, maar luister goed naar wat ze zeggen tijdens je eerste gesprek en stem je reactie daarop af. Vaak kan dit zo simpel zijn als hun naam noemen of zeggen dat je het leuk vond om ze op een bepaalde dag te ontmoeten. Beide dingen kun je makkelijk automatiseren en toch komt het persoonlijk over. Door authentiek te zijn, laat je je klanten zien dat je om ze geeft en een betere relatie opbouwen daardoor.

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Wees flexibel en reageer snel. De aanpak die je bij de ene persoon gebruikt, werkt niet per se ook bij anderen. Wees bereid om je aanpak aan te passen aan de behoeften en de verwachtingen van je klanten .

Soms moet je misschien snel reageren op een dringend verzoek of je opvolgingsschema aanpassen, omdat je klant andere aanbiedingen in overweging neemt. Dit klinkt misschien in tegenspraak met ons advies over een schema opstellen , maar dat geeft niet. Je aanpassen aan wat je klant nodig heeft en snel reageren, laat zien dat je er alles aan doet om voor hen klaar te staan en je concurrentie een stap voor te blijven, net als bij eventuele problemen of zorgen die kunnen opduiken. Je zult merken dat dit meestal eerder uitzondering dan regel is. Boekingspagina Het is een geweldige manier om de touwtjes in handen te houden, doordat mensen snel weer contact met je kunnen leggen, maar alleen wanneer het jou uitkomt.