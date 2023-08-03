Als bedrijfsleider weet je hoe belangrijk vergaderingen zijn om je team bij elkaar te brengen, beslissingen te nemen en je bedrijf steeds verder te laten groeien. Maar omdat er zoveel op je agenda staat, is het effectief inplannen van vergaderingen een van de de grootste uitdagingen voor de meeste CEO’s en topmanagers onder de knie te krijgen. Dus hoe kunnen we tijd vrijmaken voor drukbezette leiders?

Volgens een een enquête onder medewerkers door de Universiteit van North Carolina , zeiden de meesten dat maar liefst een derde van de vergaderingen niet productief was. Dit brengt nog een belangrijk punt naar voren. Iedereen in een organisatie, en niet alleen degenen in leidinggevende functies, moet zijn tijd zo goed mogelijk benutten.

Planningstools zoals Doodle zijn maar één van de manieren waarop mensen het lawaai verminderen en weer meer controle krijgen over hun dag , maar om je nog wat verder te helpen, volgen hier een paar productiviteitstips voor drukbezette leidinggevenden, zodat je een echte planningsexpert wordt.

Begin met een duidelijk doel

Neem, nog voordat je begint met het plannen van een vergadering, even de tijd om denk eens na over het doel van de vergadering en wat je wilt bereiken. Zo kun je beter bepalen wie erbij betrokken moet worden en hoeveel tijd er nodig is.

Een van de beste dingen die je kunt doen, is een vergaderplan opstellen. Dit verschilt een beetje van een agenda, omdat het meer gaat om het vaststellen of bespreken van algemene verwachtingen, doelen en doelstellingen. Dit hoeft niet formeel te zijn of veel tijd te kosten, maar het geeft je wel een idee van wat je moet bereiken.

Maak een Groepspoll

Nodig de juiste mensen uit

Niet bij elke vergadering hoeft het hele team aanwezig te zijn. Bedenk wie er echt bij moet zijn op basis van hun expertise, inbreng of beslissingsbevoegdheid. Als je te veel mensen uitnodigt, kan dat tijd verspillen en het gesprek afzwakken , terwijl het niet uitnodigen van de juiste mensen de voortgang kan belemmeren.

Denk bij het plannen van de vergadering eens na over wie er echt iets waardevols aan de vergadering gaat bijdragen, en zorg ervoor dat er na afloop duidelijke vervolgstappen zijn.

Stel een concrete agenda op

Zodra je weet wat het doel van de vergadering is en wie erbij moet zijn, stel je een concrete agenda op met duidelijke doelen en doelstellingen. Zo weet iedereen wat er besproken gaat worden en wat er van hen verwacht wordt. Het zorgt er ook voor dat de vergadering op koers blijft en niet afdwaalt naar onderwerpen die er niets mee te maken hebben.

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat je neem de tijd om de prestaties van het team te erkennen . Plan een paar minuten extra in je agenda om even een complimentje te geven voor goed werk. Dat helpt je team te motiveren en zorgt voor een positieve sfeer tijdens de vergadering.

Maak een Groepspoll

Kies het juiste moment en de juiste plek

Houd bij het plannen van een vergadering rekening met de beschikbaarheid van alle deelnemers en kies een tijdstip dat voor iedereen uitkomt. Hier kan een tool als Doodle het proces een stuk eenvoudiger maken. Als je een groep bij elkaar moet krijgen, Probeer eens een uitnodiging voor een Groepspoll te sturen en zoek een tijdstip dat voor iedereen uitkomt.

Denk ook eens na over de locatie en of je er persoonlijk bij moet zijn of dat online volstaat voor een vruchtbaar gesprek. Zo is een vergaderruimte misschien beter voor een grotere groep, tijdens een persoonlijk gesprek zou je in een koffiebar kunnen doen.

Maak een Groepspoll

Denk eens na over technologie

Met videoconferenties zijn tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de meeste bedrijven , het is makkelijker dan ooit om vergaderingen te houden met mensen die niet op dezelfde plek zijn als jij. Het is een van de beste technieken voor tijdmanagement waar drukke leidinggevenden hun voordeel mee kunnen doen.

Dit kan ook een geweldige optie zijn voor teams die op afstand werken of om externe experts uit te nodigen om mee te praten. Zorg er wel voor dat je de technologie van tevoren even test, houd rekening met tijdzones en geef duidelijke instructies om ervoor te zorgen dat de vergadering soepel verloopt.

Maak een Groepspoll

Opvolging na de vergadering

Een van de grootste fouten die mensen maken bij vergaderingen, is dat ze geen follow-up geven aan actiepunten en besluiten.

Neem na de vergadering even de tijd om je aantekeningen door te nemen en stuur een samenvatting rond van wat er is besproken, samen met de volgende stappen en wie wat moet doen. Dit helpt Zorg dat iedereen op koers blijft en zijn verantwoordelijkheid neemt voor hun bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van de bijeenkomst.

Van kracht vergaderingen plannen kan een belangrijke factor zijn voor het succes van je bedrijf. Door deze tips te volgen, zorg je ervoor dat je vergaderingen productief, efficiënt en waardevol zijn voor je team.