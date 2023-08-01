Doodle is de beste gratis afspraken plannen de beste software die je je maar kunt voorstellen. Je hoeft ons niet zomaar op ons woord te geloven, luister maar eens naar de meer dan 30 miljoen mensen wereldwijd die maak een poll elke maand.

Met Doodle kun je vergaderingen en evenementen organiseren met collega’s, klanten, teams, vrienden en familie. Maak komaf met ingewikkelde e-mailconversaties en volgekrabbelde papiertjes. Doodle’s online afspraken maken met deze tool kun je snelle peilingen waarbij elke genodigde kan aangeven op welk(e) tijdstip(pen) hij of zij beschikbaar is voor een afspraak. Binnen een paar minuten heb je de agenda’s van iedereen vergeleken en het beste tijdstip voor een afspraak gevonden – hoe groot de groep ook is.

De gratis planningssoftware van Doodle heeft functies waarmee je allerlei soorten vergaderingen kunt inplannen en deze kunt synchroniseren met je online agenda. Je kunt alle agendasoftware die je gebruikt, zoals Outlook en Google, koppelen aan je Doodle-account. Maak eens een gratis Doodle-enquête aan voor je volgende vergadering en kijk hoeveel tijd je daarmee kunt besparen.

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Begin vandaag nog met plannen via Doodle

Doodle is simpel en je kunt onze gratis planningstool Gratis! Maak een poll met geschikte tijdopties voor je vergadering, stuur die naar je deelnemers, zij stemmen en binnen een paar minuten weet je wat het beste tijdstip is om af te spreken. Om een poll te maken, kun je deze planningssoftware gratis gebruiken. Hier volgt een korte stap-voor-staphandleiding.

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Maak een gratis Doodle-enquête door hierop te klikken hier. Je ziet dan de pagina voor het aanmaken van een poll verschijnen. Vul op de eerste pagina de basisgegevens van je vergadering in. Denk aan je naam, de naam van de vergadering en de locatie. Als je videoconferenties gebruikt, kun je dat selecteren in het dropdownmenu. Voeg eventuele opmerkingen toe die je samen met de uitnodiging naar je deelnemers wilt sturen.

Kies de momenten waarop je beschikbaar bent via de week- of maandweergave. De maandweergave is ideaal als je een terugkerende vergadering wilt inplannen.

Met een Doodle Professional-account, kun je een aantal extra functies toevoegen om je enquête nog beter te maken. Het is een geweldige app om vergaderingen in te plannen.

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De beste planningssoftware met een Pro-account

Als je je aanmeldt voor een pro-account bij Doodle, kun je het adresboek van je e-mailaccount synchroniseren met Doodle, waardoor het nog makkelijker wordt om mensen uit te nodigen voor de poll. Met een betaald pro-account kun je nog meer doen, zoals je online agenda’s synchroniseren met je account. Dit betekent dat je niet steeds tussen de twee hoeft te schakelen bij het opzetten of invullen van een Doodle-enquête. Ga vandaag nog aan de slag!