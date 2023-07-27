Steeds meer mensen gooien hun papieren agenda’s weg en stappen over op gratis online agenda’s, die ze via hun telefoon, tablet en computer kunnen bekijken. En dat is ook wel te begrijpen. De mogelijkheid om online afspraken plannen is tegenwoordig onmisbaar om iets voor elkaar te krijgen. Er zijn verschillende aanbieders die gratis agenda’s aanbieden, vaak met verschillende functies en voor verschillende doeleinden. Veel mensen merken dat ze meerdere platforms gebruiken om hun werk, privéleven en sociale leven te organiseren.

Welke agenda je ook gebruikt, je kunt ‘m makkelijk aan Doodle toevoegen met de functie ‘Agenda koppelen’. Je kunt alle beste gratis online agenda’s op één plek samenbrengen, zodat je in één oogopslag ziet welke afspraken je hebt en wanneer je vrij bent. Met Doodle krijg je een breder overzicht en kun je je vergaderingen effectief plannen. Ga aan de slag en maak een poll vandaag.

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Hoe gebruik je de beste gratis online agenda’s met Doodle?

Doodle is ook een geweldige keuze voor mensen die al agendosoftware gebruiken om hun werk of privéleven te organiseren. Je kunt Doodle combineren met verschillende agenda-apps, zoals Google, Office 365, Outlook en iCal. Ze werken naadloos samen, wat zorgt voor meer productiviteit en meer overzicht bij het plannen van vergaderingen.

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Zodra je je hebt aangemeld voor een gratis account, kun je je agenda koppelen via je accountinstellingen. Kies ‘account’ in het dropdownmenu rechtsboven op de pagina en selecteer vervolgens ‘agenda’s’. Hieronder zie je de opties om je agenda te koppelen. Kies gewoon een van de opties en voer vervolgens je gegevens in om in te loggen op je account. Als je geen Google of Microsoft gebruikt, kun je een andere agenda toevoegen via een ICS-feed.

Door je agenda te koppelen haal je het meeste uit je Doodle-account. Je kunt al je gekoppelde agenda’s tegelijk bekijken, zowel bij het aanmaken van Doodle-peilingen als bij het deelnemen eraan. Zo hoef je niet steeds heen en weer te schakelen tussen verschillende apps.

Met de agenda-koppeling van Doodle heb je alles op één plek, waardoor je je agenda overzichtelijk en gemakkelijk kunt indelen.

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Ga nu aan de slag met Doodle voor je planning

Maak eerst je eigen uitnodiging voor de vergadering aan en vul in de eerste stap de naam van de vergadering, de locatie en eventuele opmerkingen in. In de tweede stap zie je je gekoppelde agenda’s terwijl je tijdopties toevoegt aan je uitnodiging. Het is het beste om meerdere tijdopties toe te voegen, zodat je gasten of deelnemers meer kans hebben om een geschikt moment te vinden.

In stap drie kun je allerlei handige functies toevoegen waarmee je je vergaderingen effectiever kunt organiseren. Als je je abonneert op Doodle Professional dan zie je nog meer opties verschijnen. Maak je uitnodiging af en stuur hem naar al je deelnemers. Laat ze de tijden kiezen die het beste bij hun agenda passen en binnen een paar minuten is je vergadering geregeld.