Is het mogelijk om tijd te besparen bij het plannen door een online planningstool zoals Doodle te gebruiken in plaats van andere manieren, zoals telefoontjes, e-mail, enzovoort? Veel van jullie die al eens een online planningstool hebben gebruikt, zouden waarschijnlijk zeggen dat dat zeker mogelijk is, maar uit een experimenteel onderzoek dat is uitgevoerd voor een bachelorscriptie aan ETH Zürich heeft gegevens aangeleverd om dit punt te onderbouwen.

Voor dit experiment heeft een groep van Er zijn 96 mensen geselecteerd om Doodle en andere tools voor het plannen van afspraken te gebruiken om een privédiner voor 4 tot 6 personen, een zakelijke bijeenkomst voor 6 tot 8 personen en een privédiner voor 10 tot 15 personen te organiseren.

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Algemene resultaten van de planning

Hieronder vind je de algemene bevindingen die zijn vastgesteld met betrekking tot het algehele planningsgedrag.

Het heen-en-weer-gepraat kost de meeste tijd bij het plannen, en de het aantal herhalingen en de tijd die nodig is om te groeien, hangt rechtstreeks samen met het aantal deelnemers. Er werd ook opgemerkt dat geslacht, leeftijd en opleidingsniveau geen invloed hebben op de tijd die het kost om iets in te plannen.

Gedetailleerde resultaten van de planning

Uit de volgende gegevens blijken de verschillen wat betreft de hoeveelheid de tijd die je kwijt bent aan het plannen als je Doodle gebruikt in plaats van andere planningstools.

Zoals je kunt zien, Doodle-gebruikers plannen kleinere vergaderingen in minder dan de helft van de tijd die mensen nodig hebben die andere tools gebruiken, en gemiddeld besparen ze zo’n kwartier (11-15 minuten).

Zelfs in grotere groepen bespaar je meer tijd. Bijvoorbeeld, Een bijeenkomst of evenement met 10 tot 15 deelnemers kun je met Doodle in ongeveer 45 minuten plannen, terwijl mensen die Doodle niet gebruiken daar 1,5 tot 2 uur voor nodig hebben.

Dus de volgende keer dat je denkt dat je tijd bespaart met Doodle, weet je dat het niet alleen maar in je hoofd zit!