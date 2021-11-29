Creativiteitsdeskundige Austin Kleon houdt zich aan een simpel motto: Laat je werk zien!

Veel van Kleons eigen creatieve voorbeelden, zegt hij , ‘hebben het delen in hun dagelijkse routine ingebouwd’. Door de dingen die je maakt te delen, word je gestimuleerd om je net zo goed te richten op het proces als op het eindproduct, en dat ook te vieren; het stelt je open voor feedback en dialoog; en in het beste geval vermaakt en boeit het anderen. En dit geldt net zo goed op de werkplek als voor de solocreatieveling. Dankzij demodagen zijn engineers en ontwerpers eraan gewend om hun werk en hun werk in uitvoering met een breder team te delen. Maar wij denken dat het ‘Laat je werk zien’-principe ook buiten deze productgerichte teams toegepast kan worden. Hier delen we één simpele aanpassing en één groot idee om je team op hun gemak te laten voelen bij het laten zien, delen en vieren van hun werk.

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Voeg prestaties toe aan je vergaderagenda

Probeer dit eens tijdens je volgende algemene vergadering: trek aan het einde van de vergadering 5 minuten uit voor prestaties. Dit is een moment waarop je mensen kunt erkennen die zich extra inzetten, of teams die een groot project tot een goed einde hebben gebracht. Gebruik hierbij visuele hulpmiddelen en rekwisieten als dat kan – feliciteer het grafische team niet alleen met een rebrandingproject, maar laat het ook aan de rest van de groep zien. Houd de lijst met prestaties kort en vergeet niet om in verschillende vergaderingen steeds andere teams in het zonnetje te zetten. Zorg er ook voor dat je je van tevoren goed voorbereidt, bijvoorbeeld door teamleiders te vragen wat de prestaties zijn, in plaats van mensen ter plekke te vragen hun prestaties te delen. Als je dit goed aanpakt, bevordert deze simpele oefening niet alleen een collectief gevoel van trots , het geeft de hele groep waardevolle inzichten in het werk van hun collega’s. Maar als je ‘je werk laten zien’ echt naar een hoger niveau wilt tillen, probeer dan dit eens:

Probeer eens een ‘Show and Tell’-bijeenkomst

Wat is een Show-and-Tell-bijeenkomst ? Nou, de naam zegt het eigenlijk al: het is een bijeenkomst waarbij verschillende teams hun werk aan de groep laten zien. Het is prima om resultaten op je vergaderagenda te zetten, maar tijdens een ‘Show and Tell’-vergadering kun je nog een stapje verder gaan: dit is een moment waarop medewerkers afgerond werk of werk in uitvoering kunnen delen; praten over prestaties waar ze trots op zijn of projecten die een uitdaging bleken te zijn. Het is prima om je hier zowel op het proces te richten als op het eindresultaat, of zelfs in plaats daarvan: sterker nog, het zien van hoe andere teams doen het net zo goed als wat Hun bijdragen kunnen zorgen voor waardering en respect tussen afdelingen. Een ‘show and tell’ is ook een geweldige manier om mensen via een korte demo op de hoogte te brengen van nieuwe systemen, zoals een gestroomlijnd verlofaanvraagproces. Je ervaring kan verschillen, maar wij vinden dat je deze vergadervorm het beste spaarzaam kunt gebruiken: in plaats van het toe te voegen aan je vaste reeks updates en stand-ups, kun je af en toe een ‘Show and Tell’-vergadering beleggen om de boel eens flink opschudden . Vergeet niet om een redelijke tijdslimiet in te stellen of de teams af te wisselen – dit moet een gezellig samenzijn zijn, geen marathonvergadering!

Af en toe hebben we allemaal wel eens een duwtje in de rug nodig om even afstand te nemen, ons proces te evalueren en trots te zijn op wat we hebben bereikt – door het laten zien van je werk tot een vaste gewoonte op de werkvloer te maken, kun je op een eenvoudige maar effectieve manier allerlei prestaties erkennen en vieren.