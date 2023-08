Fordelene ved at følge op: Hvorfor du skal gennemgå

"Uden handling er de bedste intentioner i verden ikke andet end det: intentioner." For fans af blockbusteren The Wolf of Wall Street kan du måske huske Jordan Belfort, der sagde dette under sin meteoriske opstigning i formue. Selv om Belfort til sidst blev kriminel (og vi foreslår bestemt ikke, at du går så langt), har han en god pointe. Hvorfor spilde din tid på at forberede dig på en kunde, mødes med dem, opbygge et forhold og besvare deres spørgsmål, hvis du ikke kan lukke aftalen bagefter?

Follow-ups er vigtige og nok et af de letteste skridt i kommunikationsprocessen med kunderne. En hurtig e-mail eller et hurtigt opkald for at tjekke, om alt er i orden, eller om der er flere spørgsmål/bekymringer, kan være forskellen mellem at opnå vækst og at miste den. Lad os tage et kig på nogle trin, du kan tage for at gøre dine opfølgninger effektive.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Tips til effektiv opfølgning

Nu har vi fastslået vigtigheden af at følge op, så lad os sikre os, at du gør det effektivt. Som virksomhedsleder eller iværksætter, er det vigtigt at have en klar strategi for dig og dit team til at følge op på kunderne. Her er et par tips, der kan hjælpe dig i gang:

Sæt en tidsplan op. Lav en plan for at beslutte, hvornår og hvor ofte du vil kontakte dine kunder. Uanset om det er dagligt, ugentligt eller månedligt, er det vigtigt at være konsekvent, og sørg for, at dit team også er det. Dette vil hjælpe alle effektivt planlægge deres tidsplaner ved at vide præcis, hvem de taler med og hvornår - og flytte dem gennem pipelinen efter behov.

Vær personlig og autentisk Du har sandsynligvis modtaget en, hvis ikke hundredvis af beskeder fra virksomheder, hvor budskabet ikke kunne være mere generisk. Gode opfølgninger er dem, der lærer kunden at kende på et dybere niveau.

Det betyder ikke, at processen ikke kan automatiseres til en vis grad, men lyt til, hvad de siger under jeres indledende møde, og skræddersy svaret efter det. Ofte kan det være så simpelt som at bruge deres navn eller sige, at det var dejligt at møde dem på en bestemt dag. Begge dele kan nemt automatiseres og stadig virke personlige. Hvis du er autentisk, viser du dine kunder, at du holder af dem, og bygger et bedre forhold som følge heraf.

Vær fleksibel og lydhør Det pitch, du bruger til én person, vil ikke nødvendigvis fungere for andre. Vær villig til at tilpasse din tilgang for at imødekomme dine kunders behov og forventninger.

Nogle gange kan du være nødt til at reagere hurtigt på en presserende anmodning eller ændre din opfølgningsplan, fordi din kunde overvejer andre tilbud. Dette kan lyde i modstrid med vores råd om at opstille en tidsplan, men det er helt i orden. At tilpasse dig til det, din klient har brug for, og at være lydhør viser, at du er dedikeret til at gøre, hvad du kan for dem, og at du er et skridt foran dine konkurrenter samt eventuelle problemer eller bekymringer, der måtte opstå. Du vil opdage, at dette oftest vil være undtagelsen og ikke reglen. Booking Page er en fantastisk måde at eje processen på ved at lade folk genoptage kontakten med dig hurtigt, men kun når det passer dig.

Opfølgninger bør være en central del af enhver proces, der kræver gennemgang. Det er nok et af de nemmeste trin, at tjekke ind via en hurtig besked eller et opkald kan være alt, der står i vejen for, at du opnår gode resultater.