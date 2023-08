Las ventajas del seguimiento: Por qué hay que revisar

"Sin acción, las mejores intenciones del mundo no son más que eso: intenciones ". *Los fans del éxito de taquilla El lobo de Wall Street recordarán a Jordan Belfort diciendo esto durante su meteórico ascenso en la fortuna. Aunque Belfort acabó cayendo en la delincuencia (y desde luego no te estamos sugiriendo que vayas tan lejos), plantea una buena cuestión. ¿Por qué perder el tiempo preparándote para un cliente, reuniéndote con él, estableciendo una buena relación y respondiendo a sus preguntas si luego no cierras el trato?

El seguimiento es importante y podría decirse que es uno de los pasos más sencillos en el proceso de comunicación con los clientes. Un correo electrónico rápido o una llamada para comprobar y asegurarse de que todo está bien o si hay más preguntas/preocupaciones podría ser la diferencia entre lograr el crecimiento y perderlo. Echemos un vistazo a algunos pasos que puedes dar para hacer que tus seguimientos sean efectivos.

Consejos para un seguimiento eficaz

Ahora que hemos establecido la importancia del seguimiento, asegurémonos de que lo estás haciendo de forma eficaz. Como dirigente empresarial o emprendedor, es importante tener una estrategia clara para que tú y tu equipo hagáis un seguimiento de los clientes. Aquí tienes algunos consejos que te ayudarán a empezar:

Establezca un calendario: Cree un plan para decidir cuándo y con qué frecuencia va a ponerse en contacto con sus clientes. Ya sea diaria, semanal o mensualmente, es importante ser coherente y asegurarse de que su equipo también lo sea. Esto ayudará a todos planificar eficazmente sus agendas al saber exactamente con quién están hablando y cuándo - moviéndolos a través de la tubería según sea necesario.

Sea personal y auténtico: Es probable que haya recibido uno o cientos de mensajes de empresas en los que el mensaje no podía ser más genérico. Los Grandes seguimientos son los que llegan a conocer al cliente a un nivel más profundo.

Eso no significa que el proceso no pueda automatizarse hasta cierto punto, pero escucha lo que te dicen en la reunión inicial y adapta la respuesta en consecuencia. A menudo, esto puede ser tan sencillo como utilizar su nombre o decir que ha sido un placer conocerles en un día concreto. Ambas cosas pueden automatizarse fácilmente y seguir pareciendo personales. Ser auténtico demostrará a tus clientes que te importan y construirás una mejor relación como resultado.

Sea flexible y receptivo: El tono que utiliza para una persona no necesariamente va a funcionar para otras. Esté dispuesto a adaptar su enfoque para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes.

A veces, puede que necesites responder rápidamente a una solicitud urgente o cambiar tu horario de seguimiento porque tu cliente está considerando otras ofertas. Esto puede sonar contradictorio con nuestro consejo sobre establecer un horario, pero no pasa nada. Adaptarse a lo que su cliente necesita y ser receptivo demuestra que usted está dedicado a hacer lo que pueda por ellos y mantenerse un paso por delante de su competencia, así como de cualquier problema o preocupación que pueda surgir. Usted encontrará más a menudo que no esto será la excepción, no la regla. La Página de reservas es una excelente manera de adueñarse del proceso permitiendo que la gente vuelva a ponerse en contacto con usted rápidamente, pero sólo cuando a usted le convenga.

Los seguimientos deben ser una parte central de cualquier proceso que requiera revisión. Podría decirse que es uno de los pasos más sencillos, pero un mensaje rápido o una llamada podría ser lo único que te impida obtener grandes resultados.